DHA YURT BÜLTENİ 12

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan bir lisede keskin koku nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. Sakarya Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) ekipleri okulda inceleme başlattı.Olay, Erenler'deki Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenciler dersteyken okulda keskin bir koku yayılmaya başladı. Genizleri yakan koku nedeniyle okulda bulunan yaklaşık 800 öğrenci tahliye edildi. Doğalgaz sızıntısından şüphelenen okul yönetimi durumu AGDAŞ'a ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne bildirdi. Okula çok sayıda AGDAŞ, 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi.Astım ve çeşitli akciğer hastalığı bulunan öğrencilere ambulanslarda müdahale edildi. Polis de okul ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. AGDAŞ ekiplerinin ilk incelemesinde doğalgaz sızıntısına rastlanmadı. Bunun üzerine okula AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipler okuldaki kokunun kaynağını bulmak için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okulun bahçesindeki öğrenciler

-112 ambulansları, Polis ve AGDAŞ ekipleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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