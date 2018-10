DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TÜRK EDEBİYATININ 'BEYAZ KARTAL'I BAHAETTİN KARAKOÇ, TOPRAĞA VERİLDİ

TÜRK edebiyatının, 'Dede Korkut' ve 'Beyaz Kartal' olarak anılan şair ve yazarı Bahaettin Karakoç'un cenazesi, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Pazartesi günü rahatsızlanarak götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damarlarının tıkandığı tespit edilerek tedavi altına alınan ve salı günü tüm müdahalelere rağmen 88 yaşında yaşama veda eden Bahaettin Karakoç'un cenazesi, morgdan alınarak Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan inci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Karakoç ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.İmamın helallik alıp cenaze namazını kıldırmasının ardından omuzlara alınan Bahaettin Karakoç'un naşı cenaze aracına taşını. 9 ocuk babası Karakoç, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

'TÜRKİYE'YE MAL OLMUŞ BİR ŞAİR'

Bahaettin Karakoç'un emekli öğretmen oğlu Oğuz Karakoç, babasını kaybetmenin acısını yaşasa da onun ne kadar çok sevilen bir insan olduğunu görünce acısının azaldığını söyledi. Karakoç, şöyle konuştu:

"Babam Bahaettin Karakoç, Türkiye'ye mal olmuş iyi bir şair. Bunun en büyük göstergesi Türkiye'nin her tarafından bizzat bana ulaşarak telefon ve diğer medya araçlarıyla taziyelerini bildiren gerek siyasiler, gerek bürokratlar, gerekse edebiyat dünyasındaki insanlar, yurt dışından, Türki Cumhuriyetlerden arayanlar, onun ne kadar iyi bir kişi olduğunun göstergesi olarak bana yansıdı. Bundan dolayı da böyle bir babanın evladı olduğum için mutluyum"."

'88 YAŞINDA ESER BIRAKMAK HER KULA NASİP OLMAZ'

Yeğenlerinden Zuhal Karakoç Dora ise, Bahaettin Karakoç'un tüm dünyaya mal oluş bir şair olduğunu belirterek, "Çok güzel eserler bırakıp gitti. Yaşamının son gününde bile bir şeyler vermeye çalıştı. Son yılında bile kitap yazmaya, eserler bırakmaya devam etti. 88 yaşında eser bırakabilmek herhalde pek çok kula nasip olmaz "diye konuştu..

Bahaettin Karakoç'un kardeşi Osman Karakoç ise, ağabeyinin şair kişiliği dışında çok iyi bir insan olduğunu belirterek, "Ağabeyim hiç kimsenin gönlünü kırmazdı. Tatlı dilli, güler yüzlüydü. Şiire meraklıydı. Hayatta okumadığı kitap yok, eline ne geçerse okurdu" dedi.

BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Bahaettin Karakoç'un ölümü nedeniyle Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, mesajında şöyle dedi:

"Aileden edebiyatçı, Türk şiirinin usta ismi, Şair-Yazar Bahaettin Karakoç'un aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()-

===============================================

2)BOŞANMA DAVASI ÇIKIŞI EŞİ, ÇOCUKLARI VE KAYINVALİDESİNE TAŞLA SALDIRDI



KARAMAN'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinin açtığı boşanma davasına gelen İsmail Y., duruşma çıkışı, eşi ve 2 çocuğu ile kayınvalidesine taşla saldırarak yaraladı. Olay, saat 12.00 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Adliye Sarayı yakınında meydana geldi. İsmail Y. (38), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Hatice Y. (37), tarafından açılan boşanma davasının duruşması için adliyeye geldi. Eşi ve çocuklarının adliye geldiği, kayınpederinin kullandığı otomobili otoparkta gören İsmail Y., iddiaya göre aracın LPG tankına giden kablolarını kesti. Ardından duruşmaya katıldı. Duruşma çıkışında eşi Hatice Y., oğlu Emre Y.(17), kızı Kadriye Y.(15) ve kayınvalidesi Zeliha A. (65) otomobile binip evlerine dönmek üzere yola çıktı. Ancak kayınpederinin kullandığı otomobil yaklaşık 100 metre ileride durdu. Bunu fırsat bilen İsmail Y., taşla eşi, çocukları ve kayınvalidesine saldırdı. Saldırıda eşi, çocukları ve kayınvalidesi vücutlarını çeşitli yerlerinden yaralandı. Arbede sırasında İsmail Y. de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Duruşmanın ise ifadelerin ardından ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yaralıların ambulansa alınması

- Otomobilden ve polisin incelemesinden detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

==================================================

3)TEKİRDAĞ'DA 'PALA' İLE SOYGUN YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, girdiği akaryakıt istasyonunda elindeki pala tabir edilen bıçakla market kasasından 600 lira çaldığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek gözaltına alınan Burak Satar, tutuklandı.Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonuna önceki sabah saat 05.00 sıralarında elindeki pala ile gelen şüpheli, market kasasından tehditle 600 lira çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin kimliğinin Burak Satar olduğu belirlendi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Burak Satar'ı yakalayarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Satar, paraya ihtiyacı olduğu için soygunu gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi.Çerkezköy İlçe emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Burak Satar, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Burak Satar'ın adliye getirilmesi

-Adliyeden genel görüntü

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

==================================================

4)TELEFERİK'İN 2 MİLYONUNCU ZİYARETÇİSİNE SÜRPRİZ KARŞILAMA

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıl önce hizmete açtığı Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, 3 yılda 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı. Teleferiği işleten BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, 2 milyonuncu ziyaretçisi olan Erol Eski ve ailesine sürpriz karşılama yapıp, ikramlarda bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Ekim 2015 tarihinde,hizmete aldığı Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret eden kişi sayısı 2 milyon kişiye ulaştı. Teleferiği işleten Denizli Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, 2 milyonuncu ziyaretçiye sürpriz karşılama yaptı. Teleferiğin 2 milyonuncu ziyaretçisi olan Erol-Gülistan Eski çifti ve yeğenleri Ali Kuzu'yu karşılayan Teke, aileyi tebrik edip, tesisi gezdirdi, çeşitli ikramlarda bulundu. Yaşadığı sürpriz karşılama ile şaşıran Erol Eski, tesisi Denizli'ye kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Yurtdışından gelen misafirlerimizi buraya gezmeye getiriyoruz. Onlar da burayı, bilhassa yaylayı çok güzel ve muhteşem buluyorlar" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin en büyük turizm projelerinden olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası hakkında bilgi veren BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, 3 yılda 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirterek, "Teleferik ve Bağbaşı Yaylası şehrin hemen yanı başında, dört mevsim cazibe merkezi haline geldi. Yazın sıcaktan bunalan, kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımız buraya akın ediyor. Denizli'nin yanı sıra şehir dışından ve yurtdışından gelen bütün misafirlerimiz burayı çok beğenerek, rağbet göstermeye devam ediyor. Konaklama imkanları, sosyal alanlar, oyun ve eğlence mekanlarıyla vatandaşlarımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na Yeni Zelanda'dan gelen Tag Layton da Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Yeni Zelanda'da güzel ormanlar var fakat burası da çok güzel. Pamukkale'yi görmek için geldim. Denizli'de yapılacak faaliyetlere bakarken burayı keşfettim. Burası gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------:

-Tesisten drone görüntüleri

-Mehmet Teke'nin konuşması

-2 milyonuncu ziyaretçisi olan Erol Eski ve ailesinin karşılanması

-Erol Eski ve ailesi ile röp.

-Tesisten görüntü

-Yeni Zelandalı turist Tag Layton ile röp.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

====================================================

5)CUMHURİYET KADINLARI'NIN, 'UMUT BİR HİKAYE' FİLMİNİN GALASI YAPILDI

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'in kurduğu ve köylü 19 kadından oluşan 'Cumhuriyet Kadınları' korosunun hikayesi yönetmen Jale İncekol'un çektiği 'Umut Bir Hikaye' adlı filmin galası yapıldı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde doğan Şükran Akdeniz, 11 yaşında ayrıldığı köyüne emekli müzik öğretmeni olarak dönmesiyle 19 ilkokul mezunu köylü kadından kurduğu, Trakya'nın unutulmaya yüz tutmuş türkülerini seslendiren ve kısa zamanda büyük beğeni toplayan 'Cumhuriyet Kadınları' korosunun belgesel filmi çekildi. Türkiye'de birçok dizinin ve belgesel filmin yönetmenliğini yapan Jale İncekol'un çektiği 'Umut Bir Hikaye' belgesel film, geçtiğimiz ay Altın Koza Film Festivali'nde ilk gösterimini yaparken eleştirmenlerden tam not aldı. Belgesel filmin Lüleburgaz Belediyesi Kadınlar Akademisi gösteri salonunda galası yapıldı. Tanıtıma Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yönetmen Jale İncekol, Şükran Akdeniz, Cumhuriyet Korosu kadınları ve çok sayıda davetli katıldı. Emekli öğretmen Şükriye Akdeniz'in emekli olduktan sonra köyüne dönmesiyle korunun kurulmasında başından geçenleri anlatan filmin galasında katılanlar tarafından beğeniyle izlendi.

Yönetmen Jale İncekol, "İçinde kadın umut ve kadın olan bir hikayeyi anlattığım üçlemenin ikinci filmi. Daha önce müzikli bir hikaye isimli film yapmıştım. Bu da yıllar sonra köyüne dönen emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'in , kendi köyünün kadınlarıyla kurduğu koronun hikayesini anlatıyor. Filmi geçtiğimiz Mayıs ayında çektik. Film ilk gösterimi Adana Altın Koza Film Festivali'nde oldu. Sonrasında Marmaris Film Festivali'nin açılış filmi oldu. Filme ilgi çok fazla oldu. Bizim unuttuğumuz o marşlara, şarkılara tekrar hayat vermeleri ve başarıları anlatılıyor" dedi.

Film emekli öğretmen Şükrü Akdeniz'in anlatımıyla koronun en yaşlı üyesi 82 yaşındaki Fakiye Uzunçay'ın başarısını anlatmasıyla başlıyor. Köyde yaşamın ve koro çalışmalarıyla birlikte başlarından geçen komik sahnelerin yer aldığı 'Umut Bir Hikaye' isimli belgesel önümüzdeki günlerde uluslararası film festivallerinde gösterimlere hazırlanıyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Salonu dolduranlar

-Jale İncekol'un konuşması

-Koro kadınları ile röp.

-Film tanıtımı

-Galadan genel detay

-Jale İncekol ile röp.

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

======================================================

6)TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNİN ÖNE ALINMASINI İSTEYECEĞİZ

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceklerini belirterek, "Yönetmelik mi değiştireceğiz? Yasaya bir madde mi koyacağız? Çünkü asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. 2 bin lira rakamı, aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinden olsun" dedi. Türk-İş Genel Merkezi tarafından Afyonkarahisar'daki bir termal otelde Bursa, İstanbul ve İzmir bölgeleri şube başkanları ve il temsilcilerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, genel merkez yöneticileri, Bursa, İstanbul ve İzmir bölgelerinden şube başkanları ve il temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'nin 1 asırdır paçasından aşağı çekilmek istendiğini söyledi. Dünyadaki ülkelerin çıkarlarının ekonomik olduğunu vurgulayan Atalay, Türkiye'nin sadece birkaç dostu olduğunu aktardı.

'2 BİN LİRANIN ÜZERİNDEN OLSUN'

Asgari ücretle ilgili görüşmelere değinen Ergün Atalay, önümüzdeki hafta yönetim kuruluyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na müracaat ederek, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceklerini kaydetti. Atalay, "Yönetmelik mi değiştireceğiz? Yasaya bir madde mi koyacağız? Çünkü asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamı, aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinden olsun. Ama aralık ayındaki görüşmelere kadar ki talep bu. Çünkü baktığınız zaman erimeye ancak öyle rakam geliyor. Şimdi ben çıkıp 4 bin lira, 5 bin lira derim. Sallamak kolay. Makul ve mantıklı şeyleri söylemek lazım ve de netice almak lazım. Yani afaki konuşmanın hiçbir anlamı yok. Geçen ziyaretimize DİSK başkanı ve heyeti geldi. Sonra arakamızdan yaptıkları açıklamada, 'Türk-İş 2 bin liralık rakamı makul, katılıyoruz ve destek veriyoruz' dediler. Onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Genel Başkanı Atalay'dan detay

- Salondan detay

- Genel detaylar

- Belediye başkanı çoban ve genel başkandan detay

- Atalay'ın konuşması

Haber-Kamera:Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

======================================================

7)DİSK BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: YILIN SON 3 AYI İÇİN ASGARİ ÜCRET YENİDEN BELİRLENMELİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyonun artış gösterdiğini ve bu nedenle yılın son 3 ayı için yeniden asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalı 2018 yılı son 3 ayı için yeni bir asgari ücret belirlenmeli ve 2019 asgari ücreti de bu rakam üzerinden tartışılmalıdır" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çıktığı Trakya turunda Tekirdağ'ın ardından Edirne'ye geldi. DİSK Edirne Şubesi'nde üyelerle bir araya gelen Çerkezoğlu, Saraçlar Caddesi'nde DİSK üyeleriyle birlikte basın açıklamasına katıldı. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Çerkezoğlu, "Bugün Türkiye, adım adım çok tehlikeli bir ekonomik krize doğru sürükleniyor. Ülkeyi yönetenler kriz yok, psikolojik diyorlar. Her gün bakala, markete, manava gittiğinde, elektrik, su faturası geldiğinde ülkede kriz olup olmadığını, ya da yaşadıklarımızın psikolojik olup olmadığını açık bir şekilde görüyoruz. Adını doğru koymak lazım, bu ülkede bugün kriz var. Bu kriz tesadüfen ortaya çıkan kriz değildir. Bugün Türkiye'nin içine sürüklendiği bu durum, siyasi iktidarın ekonomik politika ve tercihlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir durum. Özellikle son 1 yıl işsizlikten, cari açığa, dış borca kadar hepsi alarm verirken, bu politikalarda ısrar edenler Türkiye'yi bu noktaya getirdiler. Yıllardır tamamen dışa bağımlı, dışarıdan ucuz gelen paraya, borca dayalı bir ekonomiyi var ettiler. Aldıkları bu borcu da üretime değil, fabrika açmaya değil, tamamen betona gömdüler" dedi.

'KRİZİ FIRSATA ÇEVİRENLERE KARŞI, TOPLU İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANMALI'

Hükümetten 4 acil talepte bulunduklarını anlatan Çerkezoğlu, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 30'a yükseleceğini bu nedenle asgari ücretin yılın son 3 ayı için yeniden belirlenmesi gerektiğini savundu. Toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını ve adaletli bir vergi sistemi istediklerini dile getiren Çerkezoğlu maddeler halinde hükümetten taleplerini şöyle sıraladı:

"Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalı 2018 yılı son 3 ayı için yeni bir asgari ücret belirlenmeli ve 2019 asgari ücreti de bu rakam üzerinden tartışılmalıdır. İkincisi kapanan dükkanları, işyerlerini konuşuyorduk. Krizi fırsata çevirenlere karşı toplu işten çıkarmaların tamamen yasaklanması gerekiyor ve mecliste bununla ilgili bir düzenleme istiyoruz. Bu süreçte işsizlik sigortası fonunun işçiler ve işsizler için kullanılması, işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının kolaylaştırılması, sürenin ve miktarın arttırılması lazım. Dünyanın en adalet vergi sistemi Türkiye'de. Devletin topladığı verginin bütün yükü işçinin, emekçinin üzerinde. Adaletli bir vergi sistemi istiyoruz, çok kazanandan çok vergi alınan, karın, faizin, rantın vergilendirildiği bir sistem istiyoruz. Dördüncü olarak da elektrik, su, doğalgaz gibi temel tüketim maddelerine yapılan zamların geri alınmasını istiyoruz. Bunlar 4 acil talebimiz."

Görüntü Dökümü

--------------

-Toplanan DİSK üyeleri

-Birlikte fotoğraf çekilmeleri

-Arzu Çerkezoğlu'nun gelişi

-Çerkezoğlu detay ve konuşması

-Toplanan kalabalık

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()

======================================

8)TARİHİ PİRİNÇ HAN'DAKİ BEYAZ ÇELİK KAPI SÖKÜLDÜ

BURSA'da, müzik eğitmeni Murat Çapkın, 510 yıllık tarihi Pirinç Han'da stüdyo çalışmaları için kiraladığı dükkana taktırdığı beyaz çelik kapıyı, gelen tepkiler üzerine söktürdü. İş yerine yine eski ahşap kapı takıldı.

Murat Çapkın, 1508 yılında Osmanlı hükümdarı 2'nci Bayezid tarafından yaptırılan, önceki yıllarda tahıl ve pirinç satılan yer olduğu için 'Pirinç Han' adı verilen tarihi handaki dükkanı, Milli Emlak Müdürlüğü'nden ihale ile kiraladı. Çapkın, stüdyo çalışmaları için kullanacağı dükkanın eski ahşap kapısını söktürüp, yerine çelik kaptı taktırdı. Beyaz renkli çelik kapı, duvarları tuğla ve moloz taşıyla örülü, büyük avlu içinde 2 katlı sıralanan revaklar (üstü örtülü, önü açık yer) ve arkasında yer alan odalardan oluşan yapıdaki tarihi dokuyu bozduğu gerekçesiyle tepkiye neden oldu.

ÇELİK KAPI SÖKÜLDÜ

Murat Çapkın, çevrede ve sosyal medyada büyük tepki gören çelik kapıyı, olayın basına da yansıması ardından değiştirdi. Çelik kapı sökülürken, yerine yine eski ahşap kapı takıldı. Çapkın, çelik kapının doğal yapıya zarar verilmemesi için köpükle yapıştırıldığını ve hırızlığa önlem olarak takıldığını söyledi. Handa başka çelik kapıların uzun yıllar kullanıldığını, şu anda da olduğunu ifade eden Çapkın, "Fakat benim çelik kapım geçici olmasına rağmen kötü bir montaj ve renginin beyaz olması nedeniyle tepki çekti. Hele hele Amerikan kapı modeli olduğu için, Amerika ile de aramızda sorun var, çok tepki aldık. Yoksa bu kadar tepki alacağımızı zannetmiyordum" dedi.

'DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM

Eski kapıyı yeniden taktırdığını söyleyen Çapkın, "Eski kapıda 3 yerde kırıklar var. Ben bu kapıyı düzelteceğim, geliştirip güzelleştireceğim. Hem hana hem de Bursa’ya yakışır bir şekle sokacağım. Çünkü bu kapı da 500 yıllık tarihi bir kapı değil. Normal marangozların yaptığı bir kapı. Yetkili kurumlardan da izin isteyeceğim, projesinin çizilmesi gerektiğini öğrendim. Gerekli işlemleri yapacağım. Bu çelik kapı, geçici bir çelik kapıydı, kalıcı bir kapı olmadığı için böyle kötü bir montaj oldu. İnşallah bu olay, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olur. Kendi şahsım adına ben bir farkındalığa eriştim. Ciddi manada daha dikkatli olacağım" diye konuştu.

7 ÇELİK KAPI DAHA VAR

Öte yandan tarihi handaki 77 dükkandan 7'sinde daha çelik kapı olduğu, tarihi dokuya uygun kahverengi renkte olduğu için dikkat çekmediği öğrenildi. Milli Emlak Müdürlüğü ve belediye görevlilerinin, bu çelik kapılarla ilgili de inceleme yapacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Sökülen çelik kapı

-Yerine takılan ahşap kapı

-Murat Çapkın ile röp.

-Tarihi handan görüntüler

Süre: 3.21 Boyut: 375 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/ BURSA, ()



======================================