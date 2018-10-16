DHA YURT BÜLTENİ-12

1)AKÇAKALE'DE KAMPTA BARINAN SURİYELİLERİN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kapatılma kararı alınan Süleyman Şah Konaklama Merkezi'ndeki 22 bin 222 Suriyeli sığınmacının tahliyesine başlandı.Göç İdaresi'nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı duyuruldu. Kampta barınan 22 bin 222 kişiye de bu karar hoparlörler aracılığıyla duyurulmaya başladı. Kapatılma kararı alınan kampta barınan sığınmacıların tahliyesine başlandı. Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmeye başladı. Tahliyenin 26 Ekim'e kadar tamamlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Araçlara eşyaları yüklenen Suriyeliler

- Araçların barınma merkezine girmesi

- Yola çıkan Suriyeliler

- Barınma merkezi içindeki yoğunluk

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 142 MB

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'NUSRET-2018 DAVET TATBİKATI' İZMİR KÖRFEZİ'NDE BAŞLADI (EK)

2)FİRMALAR ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı, NATO ve Türkiye'nin Deniz, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uçar ve yüzer birliklerinin katılımıyla başlayan 'Nusret-2018 Davet Tatbikatı'nın öğleden sonraki bölümünde, savunma sanayi firmaları ürünlerini tanıttı. Sergi ve sunumların gerçekleştirildiği bölümde savunma sanayi firmaları yeni ürünlerinin tanıtırken, özellikle ASELSAN'ın Mayın Tespit ve Sakınma Sonarı (MATESS) katılımcılardan büyük ilgi gördü. ASELSAN yetkilisi Mehmet Karaduman, deniz sistemlerinin yerlileştirilmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "ASELSAN, askeri elektronik sistemler konusunda sahip olduğu teknolojiyi, 2000'li yıllardan itibaren, özellikle MİLGEM projesi kapsamında başlatılan deniz sistemlerinin yerlileştirilmesi çalışmalarına yönlendirmiştir. Bu kapsamda, 2006 yılından itibaren de sualtı akustik sistem teknolojileri alanına önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bu süre zarfında denizaltılar ve su üstü gemileri için fonksiyonel imha Torpido Karşı Tedbir Sistemleri (ZARGANA ve HIZIR), Akustik Aldatıcılar/Karıştırıcılar (ZOKA), İskandil (KULAÇ), Denizaltı İntersept Sonar Sistemi (ASIST), Mayın Tespit Sonar Sistemi (MATESS) ve Denizaltı Savunma Harbi'nde kullanılan Pasif Sonobuoy (ASELBUOY) gibi kritik ürünler milli olarak geliştirilmiştir" dedi.

Katılımcılarına MATESS'i tanıtan Karaduman, "MATESS, ASELSAN tarafından, gemi seyir güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenilirlikte geliştirilen, su altındaki cisimlerin otomatik tespit, konumlandırma ve sınıflandırılması yeteneklerine sahip mayın tespit ve sakınma sonarıdır. Genel özelliklerini uzun süreli, güvenilir kullanım, güncel donanım ve yazılım teknolojileri, diğer sistemlerle kolay entegrasyon imkanı, sağlamlaştırılmış ve askeri standartlara uygun yapı, müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabilirlik olarak sıralayabiliriz. Teknik özellikleri ise, dip mayını tespiti, demirli mayın tespiti, dalgıç tespiti, mayın ve mayın benzeri nesneleri otomatik tespit, otomatik hedef tespit alarmı, yüksek tespit performansı, yüksek frekanslı dizin yapısı ile yüksek çözünürlüklü çalışma yeteneği, yüksek doğrulukta mesafe ve açı tespitidir" dedi. Tatbikat, İzmir Körfezi'nde 25 Ekim'e kadar sürecek.

Görüntü Dökümü

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- Sergi ve sunumlardan görüntü

- Mehmet Karaduman ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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3)KORUMA ALTINA ALINAN BİR VAŞAK, TUNCELİ'DE GÖRÜNTÜLENDİ

DÜNYA'da nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak Tunceli'nin Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Vaşakların Türkiye'de sayı olarak en fazla bulundukları bölge olan Tunceli'nin bir çok bölgesinde daha önce görüntülenen vaşak, bu kez Pülümür ilçesi yakınlarında bir ormanlık alanda görüntülendi. Pülümür'de yaşayan Erkan Aksun, yanında arkadaşları ile birlikte özel otomobiliyle gezmeye gittikleri Çatalkaya köyü Göl mezrası yakınlarındaki ormanlık alanda bir vaşak fark etmeleri üzerine arabalarını durdurarak bir süre uzaktan izleyerek, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Vaşağı sadece 25 saniye kayda aldığını anlatan Aksun, "Hafta sonu Çatalkaya köyü yakınlarında arabamızla geziniyorduk. Araç içinde bulunan arkadaşlarımızdan biri ormanlık alanda vaşak olduğunu fark edince durduk. Bir süre araç içinde vaşakı izledik daha sonra, araç penceresinde görüntüsünü çektik ve o sırada bizi farketti ve ormanın derinliklerine kaçtı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vaşakın ormanlık alan içinde görülürken

-Vaşak sağa sola gelip giderken

-Vaşak gözden kaybolurken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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4)PROTOKOL DEPREMİ YAŞADI

ARDAHAN'da deprem simülasyon TIR'ını ziyaret eden Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, Vali Yardımcıları ve daire müdürleri depremi yaşadılar.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait deprem simülasyon TIR'ında, deprem farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara eğitim verildi. Valilik önünde deprem simülasyon TIR'ını, ziyaret eden Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki protokol AFAD ekibinden, verilen eğitimler hakkında bilgiler aldılar. Simülasyon TIR'ında depremi bire bir yaşayan protokol, masaların altına girerek sarsıntının geçmesini beklediler.

AFAD ekibine teşekkür eden Vali Mehmet Emin Bilmez, "AFAD ekibi üç gün boyunca deprem bilincini, afetlere maruz kalındığında nasıl davranılması gerektiğini hem yetişkinleri hem öğrencilerimizi canlı olarak tatbikat yapılarak eğitecekler. Biz deprem ülkesiyiz. Bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Buna göre önlem alıp bu farkındalığı artırmalıyız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Simülasyon tırındaki eğitimden görüntü

-Protokolün simülasyon tırındaki masaların altına saklanmaları

-Vali Mehmet Emin Bilmez ile röp.

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

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5)OKUL MÜDÜRÜNÜN İSTEĞİYLE GİZLE KAMERA YERLEŞTİREN FETÖ ŞÜPHELİSİ BERAAT ETTİ



KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kılıçaslan Eğitim Kurumları okul müdürünün odasında yer alan duvar saatine gizli kamera yerleştirdiği belirtilen tutuksuz sanık Salih Şahin B. beraat etti. Okul müdürünün isteği ile odasında yer alan duvar saatine gizli kamera yerleştirdiğini ifade eden Salih Şahin B, "Okul müdürü vesayet döneminde okula askerlerin gelerek, tehdit ettiğini söyledi ve duvar saatine gizli kamera takmamızı istedi. Ben de taktım" dedi.

'KAMERAYI TAK DEDİLER TAKTIM, SÖK DEDİLER SÖKTÜM'

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık işçi emeklisi Salih Şahin B. ile avukatı hazır bulundu. KHK ile kapatılan İtimat Güvenlik'te işçi olarak çalıştığını belirten FETÖ şüphelisi Salih Şahin B, "Kılıçaslan Lisesi'ne okul müdürünün isteğiyle, hem normal kamera hem de gizli kamera taktım. Müdür, okula askerlerin geldiğini ve tehdit ettiklerini söyledi. Benden gizli kamera takmamı istedi. Odasında bulunan duvar saatine gizli kamera yerleştirdim. Gizli kamera sadece müdürün odasında yer alan bilgisayara bağlıydı. Diğer kameralarda herkesin görebileceği sisteme bağlıydı. Bize, 'Kameraları tak dediler' taktım. 'Sök dediler' söktüm" şeklinde konuştu.

'O BİR İŞÇİYDİ KİM NE DERSE ONU YAPARDI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Z.D. ise, sanıkla İtimat Güvenlik'te beraber çalıştıklarını ifade ederek, "Okullarda askeri vesayetin yoğun olduğu 2007-2008 dönemiydi. Kılıçaslan Lisesi'ne o tarihlerde askerler gelerek, okul müdüründen öğrenci listesini istemişler. Müdürde kendini sağlama almak için gizli kamera taktırdı. Ses kayıt cihazlarının kontrolü de müdürdeydi. Ses kayıt cihazını istediği zaman açar, istediği zaman kapatırdı. Bu olay, sadece bu yapıya ait okullarda olurdu. Şahin bey de, orada çalışan bir işçiydi. Kim, ne derse onu yapardı" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tanık Z.D.'nin FETÖ şüphelisi tutuksuz sanık Salih Şahin B.'nin, aleyhine bir ifadesinin olmaması gerekçesiyle, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatına karar verdi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-



