DHA YURT BÜLTENİ -12

1)KAHRAMANMARAŞ'I TOZ BULUTU SARDI

GÜNEYDEN gelen toz bulutları Kahramanmaraş'ı etkisi altına aldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Suriye ve Güney Afrika üzerinden gelen toz bulutu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller başta olmak üzere Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Gece saatlerinde gelen toz bulutları, sabahın ilk saatleriyle birlikte şehrin üzerini kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgar ve yağış olmaması nedeniyle toz bulutun yarın sabaha kadar Kahramanmaraş'ın üzerinde kalmasını beklediklerini kaydetti. Öte yandan, uzmanlar ise başta astım hastaları olmak üzere çocuklar ve hataların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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- Şehrin genel görüntüsü

- Toz bulutunun arkasındaki binalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 228 MB

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()-

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İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (EK

2)GÖÇMENLERE MEZAR OLAN DERE YATAĞINA KARANFİL BIRAKILDI

İzmir'de, Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazadan geriye, göçmenlerin umutları ve eşyaları kaldı. Kazadan sonra etrafa savrulan eşyaların toplanmadığı görüldü. Özellikle dereye savrulan bebek bezleri ile çocuk ayakkabıları yürek burktu. Eşyaların arasına barıkalan karanfiller ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın yaşandığı dereden görüntü

- Göçmenlerin eşyalarından görüntü

- Haberle ilgili anons

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()



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3)İLK İŞ GÜNÜNDE 13 KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

KARAMAN'da bugün ilk iş günü olan inşaat işçisi Mehmet Emin Songün, söktüğü malzeme asansörünün tellerine ayağı takılıp 13'üncü kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, bugün saat 12.50 sıralarında Urgan Mahallesi Çöplük mevkiinde yapımı devam eden 13 katlı bir binada meydana geldi. Bugün ilk iş günü olan Mehmet Emin Songün, 13'üncü katta malzeme asansörünü sökmeye başladı. Bu sırada ayağı asansörü binaya tutmak için bağlı olan tellere takılan Songün, 13'üncü kattan zemindeki tuğla yığının üzerine çarpıp düştü. Songün'ün düştüğünü fark eden arkadaşları panik içinde yardıma koştu. O anlar da güvenlik kamerasına kaydedildi. Arkadaşları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Songün, olay yerinde yaşamını kaybetti.

Songün'ün cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Cesetten detay

- polisin inceleme yapması

- Güvenlik kamerası

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )

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4)DOĞUBAYAZIT’TA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Olay bugün saat 12.45 sıralarında Doğubayazıt ilçe merkezindeki Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş olay yerine gelen ambulansla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdulhadi Nakkuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis kaçan saldırganın da yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri genel

-Olay yerindeki Polis ekipleri

-Meraklı kalabalık

(Haber-Kamera: Doğubayazıt/Ağrı, ()

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5)ANTİK KENT ÜZERİNE İNŞA EDİLEN AVM, TÖRENLE AÇILDI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2700 yıllık tarihi kalıntılara sahip ‘Myrleia Antik Kenti’ üzerine inşa edilen alışveriş merkezi (AVM), 'imar barışı' başvurusu yapılarak yapı kayıt belgesi alınması ardından törenle hizmete açıldı. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyeleri, tören sırasında AVM önünde toplanıp döviz ve sloganlarla protestoda bulundu.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, 2010 yılında yüzey çalışmaları sırasında yoğun seramik parçalarına rastlanan Mudanya liman mevkiindeki alanı, 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtı. Bir şirket de 2012 yılında bölgede AVM inşaatına başladı. AVM'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, incelemeleri ardından inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Yargı sürecinde el değiştiren AVM'nin yeni sahibi şirket, 4 bin 630 metrekarelik kapalı, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrekarelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için 'imar barışı' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı.

TÖRENLE AÇILDI

'Yapı Kullanma Ruhsatı' karşılığı olan izin belgesinin Mudanya Belediyesi’nden alınması artından temizlik çalışmalarını da tamamlayan firma, AVM'yi hizmete açtı. 7 milyon dolara mal olan ve zemin kat üzerine çelik konstrüksiyondan yapılan AVM'nin açılış törenine, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve vatandaşlar katıldı.

'BELEDİYEDEN ALINAN RUHSATLA AÇILMIŞTIR'

AVM'yi işletmeye açan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, AVM'nin, 2012 yılında yasalar çerçevesinde sit alanı üzerine inşa edildiğini söyleyerek, "Bina bitmiş, anahtar teslim hale gelmişti. Daha sonra mahkeme süreçleri devam etmiş ve 2018 yılında devlet, 'Benim vatandaşım mahkemelerle uğraşmasın. Yıkım cezası bile olsa, para cezası bile olsa hepsini affediyorum, gelin ruhsatını vereyim' demiş. Ve ruhsatını vermiş. Bu alışveriş merkezi de bugün yasalara dayanarak Mudanya Belediyesi'nden alınan ruhsatla açılmıştır" dedi.

'105 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Türkiye'de ve Bursa'da yatırımlara devam edildiğini ifade ederek, "Dünya'nın ve dolayısıyla Türkiye'nin sıkıntıyı, krizi konuştuğu bir dönemde, belki bir çok ülkede yatırımların durdurulduğu, geri çekildiği, sosyal patlamaların yaşandığı bir dönemde Allah'a hamd olsun bizim ülkemizde ve şehrimizde yavaştan da olsa yatırım ve atılımlar devam ediyor. Burada çok değerli iş adamlarımızı görüyorum. Bursa bugünlere geldiyse iş aleminin katkıları yadsınamaz bir gerçekliktir. Burada güzel bir yatırım var ve 105 kardeşimiz istihdam olacak. 105 istihdam 105 aile demektir. Buna vesile olanlara yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek AVM'nin açılışı yapıldı.

DOĞADER'DEN TEPKİ

Tören sırasında DOĞADER üyeleri de AVM'nin açılmasını protesto etti. AVM önündeki otoparkta toplanan grup, ellerinde dövizlerle tepkilerini gösterdi. Basın açıklamasını okuyan dernek üyesi Caner Gökbayrak, "4-5 yıldır mücadele yürütüyoruz. Davalar açtık. Ne yazık ki çeşitli adaletsizlikler sonucu bu market tamamlandı. Davamız devam ediyordu, ancak 'imar affı' rezaletinden yararlandılar. Özdilek, şu an antik kent üzerine kurduğu AVM'nin açılışını yapıyor. Bu durumdan habersiz olan vatandaşlar çok fazla. Özdilek’ten tercihlerini başka yönde kullanmalarını talep ediyoruz. 2 bin 700 yıllık bir tarihe sahip olan bu alanın korunmasını talep ediyoruz" dedi. Grup, daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-AVM'de gezen vatandaşlardan detaylar

-AVM'den ve açılıştan görüntüler

-AVM içinde camekan bölümle koruma altına alınan kalıntılar

-Protesto grubu ve açıklamaları

-Hüseyin Özdilek'in konuşması

SÜRE: 3.58 BOYUT: 444 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/ MUDANYA (Bursa), ()

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6)KARADENİZ'DE PALAMUT BOLLUĞU YERLİ HAMSİDE UMUDU AZALTTI

Karadeniz'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren balıkçılar, umutla başladıkları yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor. Karadeniz'de her gün bol miktarda palamut avlanırken tezgahlardaki fiyatlar da 4 liraya kadar düştü. Ordulu balıkçılar, palamudun bu sezon bol olduğunu belirterek aynı bolluğun ise hamsi de olmadığından yakındı.

Karadeniz'de yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek, 1 Eylül'de başlayan balıkçılar, yeni sezondaki palamut avınndan hayli memnun. Geçen sezonu verimli bulmayan, avlanmadaki sorunlar nedeniyle rotalarını Atlas Okyanusu'na çeviren Karadenizli balıkçılar, bu sezon bol miktarda palamut avlıyor. Ordu'da balıkçı tezgahlarında geçen hafta 10 liradan satılan palamudun tanesi 4 liraya kadar düştüğü gözlendi. Balık fiyatlarının değişken olduğunu, tezgahta bu sezon fiyatların sabit kalmadığını belirten balıkçılar, tezgahlarındada 10 liraya satılan hamsinin de Marmara hamsisi olduğunu, yerli hamsinin ise henüz çıkmadığını söyledi.

HAMSİ İÇİN KASIM AYI BEKLENİYOR

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, geçen sezona oranla bu yılın daha verimli geçtiğini kaydetti. Çamaş, "Çocukluğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Palamut 5 liraya düştü, geçen seneye göre bu sene bolluk var. Mezgit 15 lira, çinekop 20 lira, palamudun inceleri kilogramı 10 lira. Hamside palamudun bol olduğu zaman umudumuz yok ama Allah'tan umut kesilmez. Palamudun bol olduğu sene hamside düşüş oluyor. Hamsi Kasım'da avlanmaya başlayacak" dedi.

'HAMSİ 1 AY SONRA BELLİ OLUR'

Balıkçı Filiz Yazgan de, Karadeniz'de hamsinin az olduğuna dikkat çekerek, "Palamut bu sene biraz bol çıktı fiyatlar uygun. Diğer balık çeşitlerinde az var. Çinekop yeni yeni çoğalmaya başladı. Hamsinin olup olmayacağı bir ay sonra belli olur, şuanda yok gibi gözüküyor. Sinop tarafından gelirse fiyat biraz yüksek, eğer Marmara tarafından gelirse uygun oluyor. Yerli hamsi henüz çıkmadı" diye konuştu.

Balıkçı Cafer Çamaş ise, balıkta fiyatların günlük değiştiğini ve sabit olmadığını, yiyecek ürünleri içinde en ucuzunun ise balık olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Balıkçılarla röportaj

-Balık tezgahlarından görüntü

-Palamut ve hamsi görüntüsü

-Balıkçı tezgahlarında balıkçılardan görüntü

(SÜRE:4.39 Dk ) (BOYUT: 692 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, ()

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7)PAZARCI ESNAFI BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPTI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yıllarca hizmet verdikten sonra bir vatandaşın şikayeti üzerine Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri esnafı için Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Bornova viyadük altı adres gösterildi. Ancak Bornova Belediyesi, iddiaya göre esnafın o bölgede tezgah açması için ruhsat vermedi. Sorunun çözülmediğini söyleyen ve bir kez daha Bayraklı Belediyesi önünde toplanan esnaf, mağdur olduğunu ve yaşananların cevabını sandıkta vereceklerini belirtti.

Pazar yeri sorunu çözülemeyen Bayraklı Özkanlar esnafı, bir kez daha seslerini duyurmak için eylem yaptı. Bayraklı Belediyesi önünde toplanan 50 kişi, ‘Hak hukuk adalet hani nerede?’, ‘Verilen sözler hani nerede?’ sloganları attı. Esnaf, üzerinde ‘Tek amacımız pazarımız’, ‘Özkanlar esnafı mağdur’, ‘Halkçı başkan halka karşı’ yazılı dövizler taşıdı. Polis ekipleri de belediye binası önünde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının kapısının hemen önüne zabıta araçlarının çekilmesi dikkat çekerken, yine bir TOMA aracının da bölgede beklemesi dikkat çekti. Pazarcı esnafının sözcüsü Faysal Acar, yaptıkları görüşmelerin ardından kendilerine Bornova’daki viyadük altlarının verildiğini, ancak bu alanda tezgah açmalarını sağlayan ruhsatın Bornova Belediyesi’nce verilmediğini ileri sürdü. Bayraklı Belediyesi önünde oturma eylemi yapan esnafların, Bornova viyadük altlarını istediğini aktaran Acar, "Esnaf aylardır mağdur, buyurun bu işi çözün. Biz sadece çözüm istiyoruz. Siyasi malzeme yapılıyoruz. Bu işte gerçekten çözüm isteyen, samimi insanlar var ama bu işi siyasi malzeme yapmadan, daha fazla kırıp dökmeden bu mağdur esnafın sorununa çözüm bulun" dedi.

‘VİYADÜK ALTINI İSTİYORUZ’

Esnafın günde 14 saat çalıştığını ve hepsinin ticaret odasında kaydının bulunduğunu ifade eden Faysal Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki ne birlik başkanı, ne oda başkanı, ne Ticaret Odası’ndan biri gelip bu esnafı dinlemedi. Bir milletvekili mecliste ‘Neden bu sorun çözülemiyor’ demiyorsa, yazıklar olsun. Elbette bu esnaf sandıkta gereken cevabı verecek ama bu sorunun derhal çözülmesini istiyoruz. Kim kendini yetkili kılıyorsa sorunu çözsün. Viyadük altlarının esnafa verilmesi halinde kendi imkanlarımız ile burayı düzenleyeceği. Bayraklı Belediyesi’nden bir lira bütçe istemiyorum. Esnaf kendi arasında topladığı 3-5 kuruş ile oranın yer düzenlemesini yaparak viyadük altına geçmek istiyor. Sadece bunun için bir ruhsat istiyoruz ama belediye başkanları kavgaya tutuşmuş ve İzmir’i iyi bilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile kavgasından dolayı da sorun 10 aydır çözülemiyor. Takdiri ben yetkililere bırakıyorum. İzmir’de bu sorunu çözecek bir babayiğit, seçtiğimiz bir belediye başkanı, milletvekili, bakanımız yoksa, yazıklar olsun diyorum."

‘TEZGAH AÇMAYAN ESNAFA CEZA GELDİ’

10 aydır tezgah açmadıkları halde bir çok esnafa ceza kesildiğini ileri süren Faysal Acar, "Sorumlu kişiler beni ve arkadaşlarımı tehdit ediyor. Geçmişe dönük ceza kesildi. 10 aydır tezgah açmadığımız halde, tezgah açmadığımız yere ceza kesildi. Evlere icra kağıtları gönderiliyor. Esnafın sesini kısmaya çalışıyorlar. Biz durmayacağız. Sorun çözülene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Açıklamanın ardından bir süre belediye kapısının önünde oturma eylemi yapan esnaf, daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bayraklı Belediyesi önündeki güvenlik önlemlerinden görüntü

-Esnaftan görüntü

-Pazarcı esnafının sözcüsü Faysal Acar’ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN-Melis KARAKUZULU/ İZMİR, ()

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8)4 AYDIR MAAŞINI ALAMAYAN İŞÇİLERDEN OTURMA EYLEMİ

BOLU'da, Karayollarına bağlı taşeron bir firmada 4 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri şantiye önünde bir araya gelerek oturma eylemi yaptı.

Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Karayollarına bağlı bir taşeron firmasının şantiyesinde çalışan işçiler, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle firmanın şantiyesi önünde bir araya geldi. İşçiler, burada oturma eylemi yaptı. Şantiyenin Ağustos ayında kapatıldığını ve 40 işçinin çıkışının verildiğini söyleyen işçiler, paralarını almak için muhatap bulamadıklarını ifade etti. İşçilerden Vahdettin Ustabaşı, yırtık montununu göstererek, “Biz perişan haldeyiz. Benim 9 aylık çocuğum var bez alamıyorum. Evime ekmek alamıyorum. Bunlar da burada keyif sürüyorlar. Biz emekçiyiz. Emeğimizin peşindeyiz. Pislik de yapabilirdik. Buraları yakabilirdik. Ama yapmadık. İşe başlarken 2 ay maaş içerde, işten çıkınca 4 ay maaş içerde. Bizim okula giden çocuklarımız var. Birisi bizim sesimizi duysunö şeklinde konuştu.

İşçiler, açıklamanın ardından şantiye önünden olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-İşçiler oturma eylemi yapması

-İşçilerle röp

Haber-Kamera:Murat Küçük-BOLU-

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9)BÜYÜKŞEHİR İÇİN İLK BAŞVURU UYSAL'DAN

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Milletim, parti tabanım böyle talep ediyorsa, canım feda. Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde, Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığına ilk başvuruyu, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal yaptı. CHP İl Binası'nda başvuru evrakını İl Başkanı Ahmet Kumbul'a teslim eden Uysal, çıkışta parti binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşması için oluşturulan platformda Uysal'ın yanında eşi Ümran Uysal, İl Başkanı Ahmet Kumbul, partinin il ve ilçe yöneticileri, Milletvekili Aydın Özer, Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Osman Kaptan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin yer aldı.

NEDEN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

Konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirlerine yer veren Ümit Uysal, neden Muratpaşa'da devam etmediğini soranlar olduğunu söyledi. Muratpaşa'da görev yapan belediye başkanının daha üst makamlara adının geçmesinin doğal olduğunu belirten Uysal, “Eylül ayından itibaren toplumdan büyükşehir belediye başkanlığı adaylığım için büyük talep gelmeye başladı. Önce bunun üstünde çok durmadım. Sonra anket sonuçları önümüze gelmeye başladı. Yapılan 3 ankette giderek açık bir farkla en ön pozisyonda olduğumu gördüm. Şüphe duymayacağım, bilimsel anketler gördüm. Birkaç gün tereddüt ettim ama sonra dedim ki memleket, Antalyamız söz konusu. 'Muratpaşa'da şu kadar oy alayım, rahatıma bakayım' diyemedim. Gelecek çocuklarımızın geleceği, bunun şakası yok. Milletim, parti tabanım böyle talep ediyorsa, canım feda. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Hep birlikte kazanacağız, Antalya'yı hep birlikte şaha kaldıracağız. Biz göreve geldiğimizde iyi insanlar göreve gelmiş olacak. Kentin geleceğini düşünenler, kimsesizler göreve gelmiş olacak. Yoksullar, yaşlılar, evlerinden çıkamayanlar iktidara gelmiş olacak" diye konuştu.

KUMBUL'DAN UYSAL'A DESTEK

İl Başkanı Ahmet Kumbul da Uysal'ın örgütün içinden çıktığını söyledi. Kumbul, “Yerel seçimlerde CHP olarak 1989 yılında olduğu gibi birçok belediyeyi kazanacağız. Ülkede adaleti, demokrasiyi, laikliği, hep beraber kazanacağız. Çağdaş Türkiye'yi hep beraber yeniden kuracağız. Yerel seçimler bunun için çok önemli. Antalya'da bizim 6 belediyemiz var, hepsinde sosyal belediyeciliğin farkını çok net görebiliyoruz. Antalya Büyükşehir'i sosyal belediyecilik anlayışı ile tekrar tanıştıracağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İl başkanlığı ve kalabalıktan detay görüntü

- Yörüklerden görüntü

- Ümit Uysal'ın konuşması

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Haber:Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA:Emrah GÜL/ ANTALYA,()