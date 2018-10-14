DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KAZADA ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA'nın Polatlı ilçesine yüksek gerilim hattı inşasında çalışmak için giden işçilerin bulunduğu çift kabinli kamyonetin dere yatağına düştüğü kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi, Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi. Kaza, önceki gün sabaha karşı Ankara-Eskişehir karayolunun 50'nci kilometresinde, Polatlı ilçesi Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde oturan Oktay Ev, Polatlı'daki yüksek gerilim hattı inşası için işçi arkadaşlarını da yanına alarak, dün akşam 52 ZA 306 plakalı çift kabinli kamyonetle yola çıktı. Ancak, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü Ev'in kontrolünden çıkarak önce köprü bariyerlerine çarptı; ardından yaklaşık 5 metreden, içinde su bulunmayan dere yatağına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Oktay Ev ile araçta bulunan Serdar Çayır, Yılmaz Sofuoğlu ve oğlu Ertuğrul Sofuoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

7 BİN KİŞİ KATILDI

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi için Ordu'nun Gölköy ilçesi Kale Mahallesi Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyuırt ile binlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 4 kişinin cenazesi Kale Mahallesi'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze detayları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali YAZAN ORDU

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2)FINDIK PARA ETMEYİNCE ÜRETİCİ FINDIK AĞAÇLARINI KESTİ

DÜZCE’nin Musababa Köyü’nde bir üretici fındık fiyatlarının istenen düzeyde olmaması ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun üreticiden fındık almamasını sebep göstererek "Tarlam boş dursun" dedi ve 6 dönümlük fındık bahçesinde ki fındık ağaçlarını kesti.

Düzce’nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındığın fiyatı bu yıl serbest piyasada 11 ile 12 lira arasında değişkenlik gösterdi. Üretici TMO’nun fındık almamasından dolayı zor duruma düştü. Musababa Köyü’nde Yaşar Özcan isimli köylü, diğer fındık üreticileri ile birlikte kendisine ait 6 dönümlük fındık bahçesinde fındık ağaçlarını keserek tepkisini dile getirdi.

Fındık üreticisi Yaşar Özcan, "Fındık para yapmıyor. Fındık 12 TL kabuğunun tonu 500 lira. Devlet yetkililerine sesleniyoruz. Yapacak bir şeyimiz kalmadı onlar düşmüş Brunson derdine, Irak derdine, Suriye derdine köylüyü düşünen yok. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. En son keseceğiz bu dertten de kurtulacağız. Herkesin gözü aydın olsun. Köylünün hali ortada tarım yok, hayvancılık yok, fındıkçılık yok imar parası iskan parası milletin yastık altındaki paraları ne varsa devlete veriyor. Başka ne verelim sırtımızda bir ceket var onu da verelim. Yerine hiçbir şey dikmeyeceğim. Hiç bir ürün para yapmıyor. Mazot 6.5 TL benzin 7,5 TL nasıl dikelim neyde kazanacağız. Zenginlerin yattaki mazotu 1 TL bizimkisi 6,5 TL hepsi iptal dükkanı kapattık. Fındığı sökenin desteklemesi de kaldırılmış. Garibin yüzü hiç gülmüyor. Ama oy alacağız diye yer parası, giyim parası veriyorlar. Diyeceğimiz bir şey kalmadı. Arkadaşlara da sorabilirsiniz. Köylüler hep buralardaö dedi.

Aynı köyde fındık üreticisi olan ve Yaşar Özcan’a yardım eden Hayri Uysal ise " Bu yıl ilk defa MHP Milletvekili Meclise fındık üreticisinin isyanını dile getirdi. Bu güne kadar Düzce 3 tane Milletvekiliyle neden üreticinin fındık konusu mecliste masaya yatırılmadı, gündeme getirilmedi. Fındık bahçesinin hali söktük attık. Para yapmayan mahsule ırgatlık yapmanın anlamı yok. Para yapmadıktan sonra fındıkçılık yapmanın bir anlamı kalmadı ki, maliyeti belli yevmiye 100 TL bunun işçiliği, ilacı , filizi, gübresi nasıl çıkacak bunun altından üreticinin hali perişan. Üretim maliyeti işçiliğini kendin yaparsan 11 TL gübresi, kazması, filizi, dalı, ilaçlaması, toplaması, servisi, getirmesi, kurutması, harmanı bunun içinden çıkılacak gibi değil. Yetkililere sesleniyoruz ne zaman çiftçinin, üreticinin yanında duracaksınız. Toplam 6 dönüm fındık kestik. Artık altından çıkamıyoruz. Yerine kesinlikle mahsul ekmeyi düşünmüyoruz boş dursun daha karlıyızö ifadelerini kullandı.

Fındık üreticilerinden Aydın Özdemir ise fındıkla ilgili olarak tüm işçi, harman maliyetlerinin açıklandığını ancak bir tek fındık fiyatının açıklanmadığına dikkat çekerek “Devletimiz harman makinesi fiyatlarını açıkladı. Yerli işçi ,yabancı işçi, 15 yaşındaki küçük işçinin fiyatlarını açıkladı. Fındığa gelince açıklamadı köylüye destek vermedi. Fındığın fiyatını devlet neden açıklamıyor. Harman fiyatlarını bile açıklayan devlet fındık alırken fındık fiyatlarını neden açıklamıyor. Bizleri İtalyan şirketine neden mahkum ediyor. Devlet büyüklerimizden cevap bekliyoruzö dedi.

Konuşmaların ardından üreticiler bahçede ki ağaçları kesim motorları ile keserek tepkilerini dile getirdiler.

Görüntü Dökümü

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Fındık ağaçları kesilirken görüntü

Sırasıyla röpler

Kesim motorlarının görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()