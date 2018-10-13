DHA YURT BÜLTENİ 12

300 torunlu Hamo Ağa, bir torununu daha evlendirdi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yaşayan 4 eş, 56 çocuk ve 300 torunu olan Hamo Ağa olarak bilenen Mehmet Arslan, polis olan torunu Yusuf İslam Arslan için düzenlediği görkemli düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı gönderirken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Diyarbakır milletvekilleri de düğüne katıldı.

Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın 300 torunundan biri olan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf İslam Arslan (27), Eda Bulut (23) ile dünya evine girdi. Çift için, Bismil ilçesine bağlı Işıklar köyünde yapılan düğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde, köy meydanında kurulan sahnede, Eyvan Grubu müzikleri seslendirirken, diğer taraftan da orkestra ekiplerinin seslendirdiği Kürtçe şarkılar eşliğinde davetliler halay çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımından dolayı Diyarbakır-Silvan karayolunda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Düğünün yapıldığı alan ise, polis bariyerleriyle kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan düğüne, düğün sahibi Mehmet Arslan, gelin ve damada takı takılmasını istemedi.

"KAÇ TORUNUM VAR BİLMİYORUM"

Halk tarafından Hamo Ağa olarak hitap edilen Mehmet Arslan, kendisinin 5 kez evlendiğini, 36 çocuğunu evlendirdiğini, şu an kaç torunun olduğunu bilmediğini söyledi. Düğün için 12 büyükbaş hayvan, 25 koyun kestiğini anlatan Arslan, Karadeniz'den, Akdeniz'e kadar birçok yerden binlerce kişinin düğüne katıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da düğüne davet ettiğini anlatan Arslan, yoğun programından dolayı Erdoğan'ın düğüne katılamadığını aktardı.

BAKAN SOYLU GENÇ ÇİFTİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Düğün alanın yapıldığı yerde Yusuf İslam Arslan ile Eda Bulut'un nikah şahitleri ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu oldu. Nikah töreninde genç çifte, örnek aile olmalarını dileyen Bakan Soylu, "Bugün, hem ünü bizim sınırlarımızı aşmış Hamo Ağa'nın, hem de İçişleri Bakanı personeli olan Yusuf İslam Arslan'ın düğüne katıldık" dedi. Konuşmasının ardından Bakan Soylu, evlilik cüzdanını gelin Eda Arslan'a vererek, çifte mutluluklar diledi.

Görüntü Dökümü:

-Köy meydanından görüntü

-Alanın drone ile çekimi

-Halayların çekilmesi

-Düğüne katılanlar

-Bakan Soylu'nun gelişi

-Hamo Ağa'nın konuşması

-Damat ve gelinden görüntü

-Nikah töreninden görüntü

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()



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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: KKTC ile ticari ilişkilerimizi güçlendireceğiz (2)

ETLİ PİLAV VE YOĞURTLU KEŞKEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bölgedeki programı kapsamında, beraberindekilerle birlikte Bozyazı ilçesinde Anamur Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği ‘Bereketli Kazanç Yılı Haftası’ etkinliğine katıldı.

Vali Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taştan, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan’ın katıldığı etkinlikte konuşan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Anamur ve Bozyazı'da 2017 yıl sonu itibarı ile toplam 230 bin ton, çiçekte ise 100 bin ton üretim yapıldığını ifade ederek, ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını söyledi.

Vali Su ise Mersin’in 9 milyar liralık üretimi ile tarım ürünlerinde Türkiye de ilk sırada olduğunu dile getirdi. Ardından söz alan Lütfi Elvan, bölgenin Akdeniz’deki konumu nedeni ile gelecekte daha da büyüyerek gelişeceğini kaydederek, "50 metre genişliğinde ve 350 metre uzunluğunda bir iskele yapıyoruz. Her türlü gemilerin yanaşabileceği bir iskeleyi Anamur’umuza kazandırıyoruz. Anamur ve Bozyazı artık, ticari anlamda önemli bir lojistik merkez haline geliyor. İskele ile birlikte hemen arkasından gümrük kurma çalışmalarımızı da tamamlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bozyazı İlçe Müftüsü Sebahattin Turhan’ın yaptığı bereket duasının ardından ANTSO Başkanı Ferudun Torunoğlu, Elvan’a siyah-beyaz bir Anamur fotoğrafı hediye etti. Daha sonra ise Elvan ve Vali Su, etkinlik sonunda yemek tezgahının başına geçerek kepçelerle davetlilere etli pilav ve yoğurtlu keşkek ikram etti.

Elvan ve beraberindekiler, program kapsamında bölgedeki muz seralarını gezdi. Burada üreticilerle de bir araya gelerek üretimi hakkında bilgi alan Elvan, Anamur'un her geçen yıl hem rekolte olarak hem de üretim olarak piyasanın tercihinde ilk sıraya yerleştiğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programdan görüntü

- Lütfi Elvan katılımcılarla tokalaşırken

- Konuşmalar

- Lütfi Elvan'ın konuşması

- Anamur Fotoğrafı

- Dua edilmesi

- Yemek ikram edilirken

(Süre:6.14) (Boyut: 276 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), ()



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Safranbolu’da ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması’ çalıştayı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),() – KARABÜK’ün Safranbolu İlçesi’nde ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması’ çalıştayı yapıldı.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan ‘’Tarihi Binalarda Yangından Korunma Uygulamaları ve Yetkinlik Bazlı Eğitim Modülü’’ projesi ve "Erasmusdays’’ etkinlikleri kapsamında Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması Çalıştayı eski çarşıda bulunan tarihi Cinci Han’da yapıldı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu gibi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan şehirleri gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapıldığı söyledi.

Korumak ve restore etmenin önemli olduğunu söyleyen Ürkmezer, "UNESCO'ya girdikten sonra Belediye, kaymakamlık, valilik ve işbirliği yaptığımız kurumlarla Safranbolu’yu korumaya devam ediyoruz. 17 evin restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışma yapıyoruz. Tarihi Çarşı bölgesinde 67 dükkanı restore ediyoruz. Bunları restore etmek önemli, ancak bunları korumak, her şeyden önce insanları korumak önemli. İnsanlar olarak bizler yaşadığımız yerlerde hakimiyet kurmayı seviyoruz. O hakimiyeti kurduğumuz zaman da bencil olabiliyoruz. Bu genelde insan kaynaklı ya da insan yapısı şeylerden kaynaklı sebep olabilecek yangınlara karşı en etkili şekilde nasıl mücadele edebiliriz ve tarihi yerlerimizi nasıl koruyabiliriz? Bizim binalarımız taş ve ahşabın iç içe geçtiği, genellikle ahşap ağırlıklı olan binalar. İçişleri Bakanlığı, Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak kendi altyapımızı geliştirmek anlamında çalışmalar yapıyoruz.’’ dedi.

Karabük AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay da," Safranbolu, medeniyet tarihinin önemli bir hafızası ve Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden biri olarak 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. 'Safranbolu Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangınlara Karşı Korunması' çerçevesinde Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından halen yürütülmekte olan 'Tarihi Binalarda Yangından Korunma Uygulamaları ve Yetkinlik Bazlı Eğitim Modülü' projemiz, Dışişleri Bakanlığı, Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, ‘Yangın Yönetmelikleri ve Tarihi Binalarda Yangından Korunma’ konusunda sunum gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Safranbolu ev konaklarından detay

-İstiklal Marşı okunması

-Fatih Ürkmezer’in konuşması

-Gazanfer Erbay’ın konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(

Süre:(04.07) Boyutu:(456 MB.)

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NİĞDE’de alternatif ürün olarak ekimi yapılan lavanta üreticinin yüzünü güldürdü.

Bor İlçesine bağlı Bereke Köyünde 200 dönüm alana ilk defa Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteklediği tıbbi aromatik bitki olan lavanda ekildi. Olumlu sonuçlar alan üretici 40 kişi istihdamlı tesis kurarak lavantanın çeşitli alanlardaki ürünlerini üretecek. Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, üretim yapılan arazide incelemede bulunarak, üreticiden bilgi aldı. Asım Baş, Niğde’de alternatif ürün olarak dikimi yapılan lavanta arazisinin İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük lavanta bahçelerinden birisi olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının lavanta gibi tıbbi aromatik bitkileri desteklediğini belirten Baş şunları dedi:

"Bakanlığımız tıbbi aromatik bitkileri destekliyor. Bu lavanta bahçesi iç Anadolu da bulunan en büyük lavanta bahçelerinden bir tanesidir. Lavanta tıbbi aromatik bitkiler kapsamında hem sağlık sektöründe kozmetikte temizlikte ve daha farklı alanlarda da gıda sektöründe de değerlendiriliyor. Ülkemizde de ihtiyacımız olanlardan bir tanesidir. Bizde inşallah bu kapsamda destek ve teşviklerimizi yapacağız. Kırsal Kalkınma ve Ekonomik yatırımlar kapsamında yüzde 50 hibe programımız çerçevesinde işleme tesisini kurmayı planlıyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi Niğde’yi tıbbi aromatik bitkiler üretim alanında da ilerletmeyi düşünüyoruz.ö

Üretici Bekir Yıldız ise, "Alternatif tarıma ülkemizin ihtiyacı var. Topraklarımızın daha verimsiz olması yağmurlarımızın daha az yağması çiftlilerimiz alternatif tarıma yönlendiriyor. Biz de bu kapsamda hem çiftçilerimize örnek olalım dedik, hem de çiftçilerimizi teşvik edip onlara danışmanlık ve fide hizmeti vererek ekim sahasını genişletmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda tesis kuracağız 40 kişi istihdamlı. Tesisimizde lavanta ürünlerinin çeşitleri kolonyasıydı, sabunu, duş jeli ve lavanta suyu ve lavanta balı da üretimi yapacağız" dedi.

Görüntü dökümü

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- Lavanta tarlasından görüntü

- Tarım Müdürü bilgi alırken görüntü

- Kurutulmak için asılmış lavantalardan görüntü

- Detay görüntüler

- Üretici Bekir Yıldız’ın açıklaması

- Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş’ın açıklaması

Süre: 03'41" Boyut: 243 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()