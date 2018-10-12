DHA YURT BÜLTENİ 12

ARDAHAN'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yurdunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalarak hayatını kaybeden Zerin Koç'un (9) ölümü ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ihmalin araştırılması için inceleme ve soruşturma başlattı.Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu Kız Öğrenci Yurdu'na meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Zerin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı. Çocukların oynadığı sırada, eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerin Koç'un üzerine devrildi. Zerin'in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. Yurda gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zerin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ve yurttaki yetkililerin ifadeleri alındı. Küçük kızın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Zerin Koç'un hayatını kaybetmesi arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Küçük Zerin'in ölümünün ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulu’nun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu öğrencimiz Zerin Koç hayatını kaybetmiştir. Bu acı olayla ilgili ihmalin araştırılması için Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişlerin Ardahan'a gelmek için yola çıktığı öğrenilirken, otopsisi tamamlanan küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

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Tokat'ta 1 milyon kitap, fuarda okuyucu ile buluştu

TOKAT'ta bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen 'Tokat Kitap Günleri’ düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, fuarda 1 milyondan fazla kitabın yer aldığını söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından tertiplenen 'Tokat Kitap Günleri’ için Cumhuriyet Meydanı'nda açılış programı düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi(GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile çok sayıda davetli katıldı. Kitap fuarı hakkında bilgi veren Tokat Belediye Balkanı Eyüp Eroğlu, "Okuyan şehir Tokatımızda yapmış olduğumuz fuar ile insanlarımızı, evlatlarımızı kitapla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Şu anda kitap fuarımız açıldı. 14 gün boyunca devam edecek.150 yazarımız Tokatlılarla birlikte olacak, söyleşiler, imza günleri yapacaklar. Başka illerde olmayan bir çalışmayı yine biz geçen yıl yaptık bu yılda yapıyoruz. Öğrencilerimizle yazarlarımızı buluşturuyoruz. Okullarda paneller yapıyoruz. Bunun yanında çok seçkin yayınevlerimiz var" dedi.

'YÜZDE 50 İNDİRİM'

Fuarda 1 milyondan fazla kitabın yer aldığını ve yüzde 50 indirimli satışlar olduğunu kaydeden Başkan Eroğlu, "Özellikle kitap fuarımıza gelen bütün yayınevlerine söyledim. Son zamanlarda kağıda zam yapılmış olabilir ama biz bunu asla okuyan insanlarımıza, kitapseverlere yansıtmamalıyız dedik. Yayınevlerimiz şu anda yüzde 50’ye varan indirimlerle kitap fuarında yerlerini aldılar" diye konuştu.

'KİTAP FUARININ TEMASI AZERBAYCAN'

Kitap fuarının bu yılki temasının Azerbaycan olduğunu belirten Eroğlu, "Hani hep diyoruz ya iki devlet tek millet diye. Azerbaycan bir elmanın yarısı gibi olduğumuz, aynı değerlerle yoğrulduğumuz, aynı milletin evlatlarıyız. Azerbaycan Cumhuriyetimizin bugün 150’nci kuruluş yıl dönümü. Bu anlamda biz de Azerbaycan konulu temalı günler düzenleyip, söyleşiler yapacağız. Azerbaycan meclisinden iki milletvekili Tokat’a gelecek. Azerbaycan Ankara Büyükelçimiz gelecek. 10’a yakın şair ve yazarımız da Azerbaycan’dan kitap fuarımıza gelecekler. Kitap bir hayattır. Dündür, bugündür, yarındır. Kitap her insan için sıcak bir dost. Kitap okumak her anlamda insanı geliştirir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

-Açılıştan görüntüler

-Belediye Başkanının konuşması

-Kurdele kesilmesi ve stantların gezilmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

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Tarihi stadyum, 'Millet Bahçesi' oluyor

MERSİN'de 1951'den 2014 yılına kadar hizmet veren tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

1943-1947 yılları arasında dönemin valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından istimlak ettirilen arsada yapımına başlanan ve 1951 yılında tamamlanıp Mersin İdmanyurdu'na tahsis edilen stadyum, kapılarını kırmızı-lacivertli ekibin Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçı ile açtı. 63 yıllık tarihinde Mersin İdmanyurdu'nun sayısız başarısına tanıklık eden stadyum, 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan Mersin Arena'nın açılması ile birlikte ömrünü tamamladı. Bu sahada oynanan son resmi müsabaka ise 2013-2014 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçı oldu.

'SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI YERİNE ÇEKİÇ SESİ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Arazi millet bahçesi olarak değerlendirilecek' dediği stadyumdaki yıkım çalışmalarının startı verildi. Geçtiğimiz günlerde ışıklandırma sistemi sökülen ve kentteki başka bir tesise nakledilen stadyumda koltuklar ile tribün üzerindeki kaplamaların sökümüne başlandı. Özellikle 9 Mayıs 2011'de Mersin İdmanyurdu'nun Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 28 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldiği maçta tarihin en önemli anlarını yaşayan tribünlerde şimdi sevinç çığlıkları yerine çekiç sesleri var.

Yıkımı üstlenen inşaat firmasının mühendis ve iş güvenliği uzmanı yetkilisi Funda Bahçıvanoğlu, "İhale soncunda burayı almış bulunmaktayız. Arkadaşlarla birlikte işlemi 16 Aralık 2018 itibari ile teslim edeceğiz. Şuan 14 kişi olarak başlıyoruz. Yıkımlarda yapılan işin durumuna göre çalışan sayısı artıyor veya azalıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Stadyum tabelasının görüntüsü

-Stat önünden genel görüntüler

-Işıklandırma direklerinin söküm işleminden genel ve detay görüntüler

-Stadın yüksek bir noktadan genel görüntüsü

-Stadyumdan deniz manzarası

-İşçilerin tribün üzerindeki kaplamaları sökmesi

-Tribünden sahanın genel görüntüsü

-Sahadaki işçilerin görüntüsü

-Sökülen koltukların genel ve detay görüntüleri

-Yedek kulübesinin görüntüsü

-Maraton tribününden görüntü

-Kapalı tribünün görüntüsü

-İşçilerin fotoğraf çektirmesi

-Kale arkası tribününde koltukların sökümünden genel ve detay görüntüler

-Kale arkasından sahanın genel görüntüleri

-Mühendis Funda Bahçıvanoğlu ile röportaj

(BOYUT: 310 MB) (SÜRE: 02.50 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()