DHA YURT BÜLTENİ 12

ZONGULDAK'ta polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kent merkezindeki kovalamacının ardından yakalandı. Gözaltına alınmamak için uzun süre polise dil döken alkollü sürücü K.D., "Ben aslında anlayışlı bir insanım. Sizide anlayabiliyorum. Ben risk almak istemedim. Ehliyetim benim 5 yıl gitti. Ben ehliyetimi 2022'de alacağım. Ne olur beni bırakın." dedi.Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan 34 BA 1712 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Caddesi güzergahına kaçmaya başladı. Yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşürerek seyir halinde olan otomobil, emniyet müdürlüğü kavşağında sahil kenarına inerek polisleri atlatmaya çalıştı. Aracı takip eden ekipler, sahil kenarında park edilen otomobili ve kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.Polise direnince kelepçelenen M.D. ve otomobil sürücüsü olduğu tespit edilen K.D., aracın yanına götürüldü. Araçta yapılan aramada alkol şişeleri bulundu. Ehliyetine daha önceden alkolden el konulduğunu söyleyen ve alkollü olduğu tespit edilen K.D., kendilerini serbest bırakmaları için polisi ikna etmeye çalıştı. Bir daha alkollü araç kullanmayacağını ifade eden K.D., "Ben aslında anlayışlı bir insanım. Sizide anlayabiliyorum. Ben risk almak istemedim. Ehliyetim benim 5 yıl gitti. Ben ehliyetimi 2022'de alacağım. Ne olur beni bırakın." derken, polis memuru da yasa gereği belirten cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı çalılık alanda uyuşturucu araması yapıldı. Aramada, uyuşturucu madde bulunamadı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Araçlarının yaına götürülmesi

-Polisin arama yapması

-K.D'nin polisle konuşması

-Detaylar

-Gözaltına alınmaları

-Aracın çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Karaburun'da batan, kaçak göçmenlerin kapalı odada kaldığı tekne aranıyor (2)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrasında başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Karaburun'dan Foça'ya kadar olan tüm deniz yüzeyinde aramanın sürdürüldüğü açıklandı. Ancak su sıcaklığının düşük olmasından dolayı, suda kalan mültecilerin hipotermi sonucu hayatlarını kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğu yetkililerce ifade edildi.

KURTULAN KADININ YAKINLARI GELDİ

Öte yandan, teknenin batmasının ardından, 28 saat denizde kaldıktan sonra kurtulan Iraklı kadın Mıhabat İsmael Ali'nin yakınları da Irak'tan Karaburun'a geldi. Olayı televizyonlardan öğrendikten sonra sağ kurtulan kadını tanıyan yakınları, hemen Türk yetkililerle bağlantıya geçti. Ali'nin yakınları önce İstanbul'a ardından Karaburun'a geldi. Sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yakınları ile buluştu. Ali ve akrabaları, birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. İsimlerini söylemeyen Ali'nin yakınları, ailenin yeni bir hayata başlamak, çocuklarının iyi bir eğitim almaları ve iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıklarını anlattı. Bu arada bir süre daha Türkiye'de kalacaklarını söyleyen Ali ve yakınları, arama çalışmalarının sona ermesinden sonra, denizde yakınlarının bulunması durumuna göre, eğer öldülerse cenazelerini alıp Irak'a döneceklerini anlattı. Karaburun Devlet Hastanesi'nde ön otopsileri yapılan mültecilere ait cenazeler ise İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mıhabat İsmael Ali'nin yakınlarının görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()



