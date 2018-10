DHA YURT BÜLTENİ- 12

1)KIRIKKALELİ ŞEHİT EMRE GÜNGÖR GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör (26), memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Güngör Ailesinin yakınları şehit Emre Güngör’ün tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken yeğeni 9 yaşındaki Batuhan Şengül, “Dayımın intikamını alacağımö diye haykırdı.

Şehit Emre Güngör’ün naaşı Kaletepe Mahallesinde bulunan baba evine getirilerek burada helallik alındı ve dua edildi. Şehit Güngör’ün naaşı buradan Nur Camisi’ne getirildi. Nur Camisi’nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankacmaz, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk, Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, askeri erkân, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehidin babası Cebrail, annesi Fadime, 6 kardeşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan Güngör Ailesi ve yakınları şehit Güngör’ün tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı. Şehidin yeğeni ilkokul öğrencisi Batuhan Şengül, elinde taşıdığı Türk bayrağı ile bir an olsun dayısının tabutunun başından ayrılmadı. Batuhan Şengün’ün, “Dayı senin intikamını ben alacağım. Beni yalnız bıraktınö diye haykırması cenaze törenine katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Törende anne Fadime Güngör’ün, “Can, ciğerim sen ölmedin. Her zaman kalbimde yaşayacaksın. Allah’ın takdiri Peygamber efendimize komşu gittinö diye ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Törende sinir krizleri geçiren baba Cebrail Güngör ve diğer aile bireylerini sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Emre Güngör, Keskin ilçesi Armutlu köyünde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aile yakınları şehit Emre Güngör’ün 2017 yılında aile bütçesine katkıda bulunmak için sözleşmeli er olarak Hakkari’de göreve başladığını belirtti. 7 kardeşten biri olan şehit Emre Güngör’ün ağabeyi Hacı Güngör’de uzman çavuş olarak Gaziantep’de görev yapıyor.

KARABURUN'DA KAÇAK TEKNESİ BATTI: 8 ÖLÜ, 25 KAYIP (EK)

2)ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Karaburan ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrasında başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Karaburun merkez ile yeni liman arasındaki çalışmalarda şu ana kadar 8 mültecinin cesedine ulaşıldı. Bulunan ceset sayısının daha önce açıklandığı gibi 9 değil 8 olduğu belirtildi. Halen kayıp olduğu değerlendirilen 26 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

DENİZDE VERDİĞİ YAŞAM SAVAŞINI ANLATTI

Dramın ortaya çıkmasına neden olan Iraklı kadının 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali olduğu belirlendi. Irak'tan başlayıp ölümle biten yolculuklarını anlatan Mıhabat İsmael Ali, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim tarihinde Irak'tan önce İstanbul'a geldiklerini, ardından da Yunan adasına geçebilmek için Foça'ya geldiklerini anlattı. Tekneyle 8 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Foça'dan denize açıldıklarını, içinde 30-35 kişinin bulunduğunu belirtti. Teknenin aşırı yükten ve dalgaların etkisiyle saat 21.00 sıralarında battığını söyleyen Mıhabat İsmael Ali'nin, "Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde ise yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı, ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım. Sonra kıyıya çıkınca da insanlar beni gördü ve hastaneye kaldırıldım" dediği öğrenildi.

3)İDLİB’E KONTEYNER, GÖZLEM KULÜBESİ VE BETON BLOK SEVKİYATI

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok, gözlem kulübesi ve konteyner sevkiyatı sürüyor.

TIR’lara yüklenen beton bloklar, gözlem kulübeleri ve konteynerler Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Buradan da İdlib’e gönderiliyor. İdlib’e gönderilen malzemeler TSK’ya ait güvenlik noktalarının güçlendirilmesinde kullanılacak.

4)ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANAMAYAN RABİA'NIN BABASI MİTİNG DÜZENLEDİ

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, 7 ay önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümündeki sır perdesi aralanamadı. Yüksekten düştüğü öne sürülen Rabia'nın ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp raporunda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Rabia'nın babası Şaban Vatan, ilçe merkezinde büyük bir kalabalıkla miting yaptı. Baba Vatan, "Ülkemizde kız çocuklarının kurban gittiği esrarengiz cinayetleri görüyoruz. Bizler de Rabia Naz'ın esrarengiz ölümünü aydınlatmak için ilçe halkımızla beraber el ele verdik çalışıyoruzö dedi.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 13 Nisan günü Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamadı. Rabi Naz'ın ölümüyle ilgili sır perdesi, geçen zamana rağmen aralanamadı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporu çıktı. Raporda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Yaşanan olayda aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü.

BABADAN MİTİNGLİ TEPKİ

Rabia'nın babası Şaban Vatan, ilçe merkezinde miting yaparak kızının ölümündeki faillerin bir an önce bulunmasını istedi. Mitinge çok sayıda vatandaşın yanı sıra Rabia'nın sınıf arkadaşları da katıldı. Rabia'nın sınıf arkadaşları ellerinde 'Rabia Nazlarımızın kanı yerde kalmasın', 'Adalet istiyoruz', 'Ülkemizde kız çocuklarına ne oluyor?' yazılı dövizlerle aileye destek oldu. Alanda hayatını kaybeden Rabia Naz'ın sesinden daha önce kayda alınan şiir de dinletildi. Dinleti sırasında kalabalık gözyaşlarına hakim olamadı.

'KIZIMI ÖLÜME TERK ETTİLER'

Mitingde konuşan ve kızının cinayete kurban gittiğini öne süren Şaban Vatan, ölüm olayının örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi. Vatan, "Olayın ardından bütün bulguları inceledim. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak bir kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak kızımı ölüme terk ettiler ve teras kattan intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü. 'Rabia Naz'ın başına ne gelmiştir' adı altında ilçemizle beraber yaptığımız çalışmalarla bayağı yol katettik. Ülkemizde kız çocuklarının kurban gittiği esrarengiz cinayetleri görüyoruz. Bizler de Rabia Naz'ın esrarengiz ölümünü aydınlatmak için ilçe halkımızla beraber el ele verdik çalışıyoruzö dedi.

'RABİA'MIZIN FAİLLERİ BULUNSUN'

Anne Atika Vatan da intihar etmediğinin apaçık ortada olduğunu belirttiği kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Anne Atika Vatan, "Kızımın katilleri hala sokaklarda dolaşıyor. Birilerinin gördüğüne inanıyorum ama korkudan saklıyorlar. Allah rızası için birazcık vicdanınız, insanlığınız varsa konuşun. Bugün banaysa yarın size. Bütün Eynesil yanımızda bizimle beraber mücadele ediyor. Bu kadar küçük bir yerde neden hala kızımın ölüm nedeni çözülemiyor. Herkes bir an önce olayın aydınlanmasını istiyor. Katiller aramızda dolaşıyor olabilir. Rabia'mızın faillerinin bulunmasını istiyoruz bir an önceö ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARINI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Miting alanında elinde Rabia'nın fotoğrafının bulunduğu üzerinde 'Rabia Naz Vatan'a ne oldu? Faillerini istiyoruz!ö yazılı afiş taşıyan sınıf arkadaşı Emine Ergin de gözyaşlarına hakim olamadı. Ergin, "Arkadaşımın hayatını kaybettiğini öğrendiğimde kendime gelemedim. İntihar edecek bir kız değildi. Çok güleçti. Hiçbir kötülüğü yoktu. Çok iyi bir arkadaşımızdıö dedi.

5)BAYRAM İÇİN ÜLKELERİNE GİDEN 26 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri devam ederken, dönenlerin sayısının 26 bine ulaştığı bildirildi.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden bugüne kadar dönenlerin sayısı 26 bine ulaştı. Kurban Bayramı'nda, Pasaport, Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile aldıkları randevudan sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 46 bin Suriyeli ülkesine giderek yakınları ile bayramlaştı. Dönüşleri 31 Aralık 2018 gününe kadar devam edecek dönüşlerde bugüne kadar 26 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi.

Bu arada bazı Suriyelilerin güvenli bölge olan İdlib'e gidişleri de devam ediyor.

6)CEVRİYE NİNE'NİN 64 YILLIK EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SERGİDE BULUŞTU

TOKAT'ta 64 yıldır yaptığı el emeği ürünlerini biriktiren Cevriye Polat(77), Tokat Belediyesinin desteği ile sergi açtı.

Tokat'ta yaşayan 7 çocuk, 18 torun sahibi Cevriye Polat, 13 yaşında evlendikten sonra yöreye özgü Tokat yazmalarının kenarlarına iğne oyası yapmaya başladı. Bir hevesle başladığı oya ve el işlemelerini önce akrabalarına hediye eden Polat, daha sonra bu çalışmalarına devam etti. Yıllarca evinde el işlemeleri yapıp biriktiren ve evlenecek kişilere de hediye eden Polat, 3 yıl önce Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinin düzenlediği kurslara da katıldı. Burada da el işi çalışmalarını sürdüren Polat, merkez yetkililerine sergi açma isteğinde bulundu. Bu isteğin olumlu karşılanmasıyla bugün Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde sergi açıldı. Serginin açılış kurdelesini Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kesti. Sergide toplam 346 parça çalışma yer aldı.

Evlendikten sonra el işlemeleri ve oyalar yapmaya başladığını söyleyen Cevriye Polat, "Akrabalarıma, gelin olan kızlara hediye olarak yapıyordum. 13 yaşında evlendim. Fırsat buldukça bunları yaptım. Ben bu sergiyi açmak istiyordum. İmkânım yoktu, yapacak gibi değildim. Kurstaki hocalarım da isteyince çok düşündüm yapamam zannettim. Müdürümüzden, hocalarımızdan, belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz bize bu imkânı tanıdı. Biz de yaşlılar olarak onların emeğini boşa çıkartmamaya çalışıyoruz" dedi.

Ev hanımlarına çağrıda bulunan Cevriye Polat, "Onlar da evlerinde yapsınlar. Boş durmasınlar. Televizyon izleyip çekirdek çitleyeceklerine buralara gelsinler" diye konuştu.

'GENÇLERE ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMA'

Cevriye Polat'ı tebrik eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Azmiyle, büyük tecrübesi ile bizlere önder olacak teyzemizin emeği için buradayız. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Gençlerimize örnek olacak bir çalışma. Derler ya öğrenmenin yaşı yoktur. Ben Cevriye teyzemizi bu güzel sergisinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Arzu Arslan ise, Cevriye Polat'ın 2015 yılında kursa katıldığını belirterek, "Biz onu örgü kursuna yazdırmak istedik. Ama kendisi el nakışlarına yazılmak istedi. Yaşı itibariyle bunları yapacağını düşünmüyordum. Kendisini kırmadık, nakış kursuna aldık. Çok güzel şeyler ürettiğini gördük. Önceden yaptıklarını görmek için evinde ziyaret etmek istedik. Teyzemiz hem hanımelinde hem de kendi evinde üretmeye devam etmiş. Sergi yapmak istediğinden bahsetti. Biz de bu hayalini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağımız söyledik. Bugün de sergisini açtık" dedi.

