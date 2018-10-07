DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BURSA'DA PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN



BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tesis, kullanılamaz hale geldi. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki Hurda ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, tesisin büyük bölümünü sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 20 itfaiye aracı ve tanker ile 55 itfaiye eri sevk edildi. Ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında kepçeler ve iş makineleriyle de duvarlar yıkıarak, itfaiye ekiplerine yardımcı olundu. Polis ekipleri ise tesisin bulunduğu caddeyi bir süreliğine trafiğe kapattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tesis, kullanılamaz hale geldi. Bölgede AFAD, itfaiye, AKUT, polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangının görüntüleri

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -

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2)TAKLA ATAN OTOMOBİL DEVRİLDİ: 6 SURİYELİ YARALI



ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildi. Kazada, Suriye uyruklu aileden 6 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Askar Hamid yönetimindeki 68 HA 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi Basma ile çocukları Süleyman, Muhammed, Ömer ve Asma Hamid yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () -

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3)KÖPEĞİ EZEN SERVİS SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI

BURSA'da, yolda yatan köpeği ezip, yoluna devam eden servis minibüsü sürücüsüne, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca üst tutarlı para cezası uygulandı. Sürücünün, bağlı olduğu kooperatifçe üyelikten çıkarıldığı belirtildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Toki Konutları önünde, 3 gün önce, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, servis minibüsü sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçerek, yoluna devam etti. Dakikalarca can çekiştiği görülen köpek ise öldü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Tepkiler üzerine bağlı olduğu kooperatifçe sürücünün üyelikten çıkarıldığı duyuruldu. Sosyal medya üzerinden görüntülerin ulaştırıldığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca ihbar kabul edilip, harekete geçildi. Servis minibüsünün sahibiyle irtibat kurulup, sürücüye ulaşıldı. Yolda yatan köpeği ezip, yoluna devam eden servis minibüsü sürücüsüne, üst tutarlı para cezası uygulandı. Sürücünün, araç sahibine köpeği fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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4)HALAT KOPTU VİNÇ OPERATÖRÜ CANINDAN OLDU

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kullandığı vincin halatının kopması sonucu üzerine 5 ton ağırlığındaki demir jeotermal sıcak su borusu düşen 22 yaşındaki operatör Osman Budak yaşamını yitirdi.

Alaşehir'in kırsal Alhan Mahallesi yakınlarında jeotermal elektrik üreten firmalara sıcak su getirecek boru hattı döşeme işinde çalışan vinç kamyonunun operatörü Osman Budak, 20 metre uzunluğunda, 5 ton ağırlığındaki demir boruyu kaldırarak kanala yerleştirmek istedi. Bu sırada vincin halatı koptu. Boru Budak'ın içinde bulunduğu vincin kabini üzerine düştü. Ezilen kabinde sıkışan Budak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vincin kabini kesilerek Budak'ın sıkıştığı yerden çıkartılan cesedi, Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, çalışmak için Osmaniye'den geldiği öğrenilen vinç operatörü Budak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Ölen vinç operatörü Osman Budak'ın opağı

-Vincin görüntüsü

-Vincin kopan halatından görüntü

-Cesedin taşınmasındang örüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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5)ÇİLEK SERASINDA ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Mustafa Akgün (58), komşusuna ait çilek serasında iple boynundan asılı halde ölü bulundu.

Beyobası Mahallesi'nde oturan Mustafa Akgün, saat 14.30 sıralarında komşusunun serasında iple boynundan asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Akgün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından asılı bulunduğu yerden indirildi. Cenaze aracına konan Akgün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Beyobası Mahallesi'nde oturan Mustafa Akgün'den cumartesi akşam saatlerinden bu yana haber alınamadığı öğrenildi. Mustafa Akgün'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Çilek serasında görüntü

- Mustafa Akgün'den görüntü

- Savcının gelişi ve incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

79.6 MB /// 01.18"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, ()