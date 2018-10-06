DHA YURT BÜLTENİ 12

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi yaralandı. Otomobil sürücüsü Oğuz Kantarcı, kaza sonrası gözyaşlarını boğuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Kantarcı(27) yönetimindeki 67 TA 939 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İMKB Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve kurstan çıkan 9'uncu sınıf öğrencileri Şevval Sumru Gediksiz (14) ve aynı yaştaki Banu Berberkayar’a çarptı. Kazada, yaralanan iki öğrenci için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, yerde yaralı yatan iki öğrenciye müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şevval Sumru Gediksiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobilde bulunan ve şoka giren Meryem Okumuş(73) de, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Oğuz Kantarcı da kaza yerinde gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Kantarcı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinde yaralılara müdahale

-Görgü şahidi ile röportaj

-Şoka giren Meryem Okumuş’un ağlaması

-Kazaya karışan otomobil

-Gözyaşlarına boğulan sürücü Oğuz Kantarcı

-Meruem Okumuş’a sağlık ekiplerinin müdahalesi

Süre: (3.06) Boyut: (569 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Eve alkollü gelen kardeşini bıçakladı, yarasına tampon yaptı

KONYA’nın Ereğli ilçesinde eve alkollü gelen Kadir Öz (50), ağabeyi Mustafa Öz (52) tarafından çıkan tartışmada karnından bıçaklandı. Öz'ün havluyla tampon yaptığı Kadir Öz, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Ereğli ilçesi Doğu Ela Gözlü Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Mustafa Öz, eve alkollü gelen kardeşi Kadir Öz ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Öz, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kardeşini karnından bıçakladı. Kadir Öz, kanlar içinde yere yığıldı. Kardeşinin aşırı kan kaybettiğini gören Mustafa Öz, havluyla yarasına tampon uyguladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Öz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Mustafa Öz, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)()

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Hakkari'de de ekmek 1 lira 25 kuruş

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,