DHA YURT BÜLTENİ 12

Batman'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun (29), sosyal medya hesabındaki son paylaşımı, ailesi, arkadadaşları ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu, sosyal medya hesabından en son, nişanlısı Nesrin Atağ ile birlikte çekildiği fotoğrafla "Yanında olamasamda kalbim hep seninle sevdiğim nice beraber mutlu yıllara" paylaşımında bulundu.

Yaklaşık bir yıl önce nişan yapan çiftin düğün yapmak için şark görevinin bitmesini beklediği öğrenildi.

2)BURSA'DA KISKANÇLIK CİNAYETİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Selim Y. (25), eşi Tuğba Y.’ye (24) yakınlaşmaya çalıştığı iddiasıyla aynı iş yerinde çalıştığı Nejdet Çetin'i (48) bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 07.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Nejdet Çetin, birlikte çalıştığı Selim Y.’yi almak için evine gitti. Bir gece önce tartıştığı Selim Y.’nin kapı ziline basan Nejdet Çetin, arkadaşını dışarı çağırdı. Elinde bıçakla dışarıya çıkan Selim Y., Çetin’i bıçakladı. Göğsüne 3 bıçak darbesi alan Nejdet Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çetin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kaçan Selim Y.'yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra gözaltına aldı.

KISKANÇLIK İDDİASI

Selim Y.’nin, ölen Nejdet Çetin’i, eşi Tuğba Y.'ye yakınlaşmaya çalışmasından dolayı bıçakladığı öne sürüldü. Gözleri önünde işlenen cinayetten sonra polis ekipleri, Tuğba Y.’yi polis aracına bindirerek, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

3)OKUL ÖNÜNDEKİ NÖBET, ÇAY VE KURABİYELERLE SÜRÜYOR

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 2 öğrenciye yönelik kaçırılma girişiminde bulunulan Yunus Emre İlkokulu'nun velileri, çocuklarını korumak için eğitim kurumu önündeki nöbetlerini sürdürüyor. Okul önüne sandalyeler koyan veliler, yanlarında termosla getirdikleri çayı için kurabiyeleri yiyecek çocuklarını bekliyor. Öte yandan, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2014 yılında ilçedeki riskli görülen okullara belediye tarafından güvenlik görevlisi görevlendirildini, ancak yapılan yönetmelik değişikliğiyle belediyelerin kendi kurumlarının dışındaki kurumlara bu hizmeti vermesinin yasaklandığını söyledi.

Geçen salı günü, Evka-2 Mahallesi’nde bulunan 6845 sokaktaki Yunus Emre İlkokulu’nda, iddiaya göre 1'inci sınıf öğrencisi Irmak Arıkan'a (6), iki arkadaşıyla bahçede oyun oynarken, arkadaşlarının kendisinden uzaklaştığı sırada kimliği bilinmeyen bir kadın yaklaştı. Şüpheli kadın, şeker vereceğini söylediği küçük kızı kolundan tutup götürmeye çalıştı. Arkadaşlarının yanına gelmesi ve Irmak'ın direnmesi üzerine panikleyen kadın, okuldan uzaklaştı.

Bu olaydan birkaç saat sonra, annesi Jale Kölgeli ve kendisinden iki yaş büyük ağabeyiyle beraber okula giden anaokulu öğrencisi Yıldız Simay Kölgeli (6), yaklaşık 10 metre ileride yürürken, kırmızı otomobilden inen bir erkek tarafından araca bindirilmek istendi. Şüpheli erkek, Yıldız Simay'ın ağabeyinin görüp bağırması ve annesinin koşup müdahale etmesiyle otomobile binerek uzaklaştı.

Veliler, olayların ardından karakola giderek kimliği belirsiz bu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

NÖBET ÇAY VE KURABİYELERLE SÜRDÜ

Yaşanan bu olaylar üzerine, Yunus Emre İlkokulu’nda okuyan öğrencilerin velileri, güvenlik görevlisi bulunmaması nedeniyle okul önünde nöbet tutmaya başladı. Dün gün boyunca okul önünde bekleyen veliler, bugün de okul önüne getirdikleri sandalyelerde oturup, termosa doldurdukları çayları içip, kurabiye yiyerek bekleyişlerini sürdürdü. Öğrenci velilerinden Feride Aydan, okulda görevli hizmetlinin geçici olarak güvenlik görevlisi yapıldığını ve kapıda beklediğini söyleyerek, "Hizmetliyi güvenlik görevlisi yaparsanız onun işini kim yapacak? Temizlik nasıl yapılacak? Çocuklarımızın hijyenik olmayan ortamlarda okumasını istemiyoruz" dedi. Bir diğer veli Yeliz Üstündağ ise, "Dün başladığımız nöbetimizi bugün de sürdürüyoruz. Gerekli önlemler alınana kadar çocuklarımız için burada bekleyeceğiz" dedi.

İŞİNDEN İZİN ALDI

Kaçırılmaya çalışılan Irmak'ın annesi Sevda Arıkan da gözyaşlarına hakim olamadan yaptığı konuşmada, "Bu olaylar yüzünden işime gidemiyorum, izin aldım. Çocuğumun da yemek yedikten sonra midesi bulanıyor. Psikolojisinin bozulmasından korkuyorum. Hep televizyonlarda izlerdik bu sefer bizim de başımıza geldi. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz" dedi.

"GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİ ÇEKMEK ZORUNDA BIRAKILDIK"

Yaşanan olaylarla ilgili tartışmalar sürerken, CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karşıyaka Belediyesi olarak, 2014 yılının Ekim ayında, ilçe sınırları içinde bulunan ve riskli görülen tüm okullara güvenlik görevlisi gönderdiklerini belirten Akpınar, "Tahsis ettiğimiz toplam 22 güvenlik görevlisini, 28 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde, belediyelerin kendi kurumlarının dışındaki kurum ve kuruluşlara güvenlik hizmeti vermesinin yasaklanmasıyla okullardan çekmek zorunda kaldık. Çocuklarımıza yönelik yaşanan kaçırılma, taciz, tecavüz gibi vakalar konusunda o gün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bugün yaşanan bu olaylar gösteriyor. Bu durum, bir ebeveyn olarak beni de yaralıyor. Belediyenin asli görevi olmamasına rağmen çocuklarımızın güvenliği ve ailelerimizin iç huzuru için bu uygulamayı başlatmıştık ve okul çevrelerindeki suç olaylarında önemli bir oranda düşüş tespit etmiştik. Maalesef güvenlik görevlilerimizi çekmek zorunda kaldık" dedi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Okulda incelemelerde bulunan ve öğrenciler de dahil birçok kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için okul çevresindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, 15 Ekim’de il genelinde 947 güvenlik görevlisinin işbaşı yapacağını açıkladı.

4)Tarihi camiye zarar veren uyuşturucu bağımlısı gözaltında

EDİRNE'de tarihi Timurtaş Camii'ne girerek zarar veren, uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'a sınır olan yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'nde Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2008 yılında restore edilerek ibadete açılan tarihi Timurtaş Camii'ne temizlik için giden görevliler, içeride eşyaların dağıtılıp kırıldığın, tespihlerin koparılarak atıldığını gördü. Tarihi camiye yapılan saldırıyı kınayan Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, olay karşısında çok üzüldüklerini belirterek, "Bu yapılanın insanlık suçu olduğunu ibadete açık olan caminin böyle bir saldırının Türkiye'de yapılamayacağını inanıyorum. Bunu yapan kişi ya da kişilerin akli dengesi yerinde olmadığını düşünüyorum. Camide hısızlık olayı olmamış, ama kötü şekilde dağıtılıp zarar verilmiş" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakınındaki boş arazide yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şüphelinin, uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

15'nci yüzyılın ilk çeyreğinde Timurtaş Paşa tarafından yapıldığı tahmin edilen Timurtaş (Demirtaş) Camii, kare planlı tek minaresiyle dikkat çekiyor. Cami, aynı zamanda Türkiye'nin batıdaki son camisi olarak anılıyor.

5) BAŞKAN, 4 MİNARELİ ASMA KÖPRÜ İLE İNGİLTERE'DE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçe Belediye Başkanı Baki Tezcan, projesini kendisinin çizip belediye işçilerinin yaptığı 360 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki 4 minareli yaya asma köprüsü ile İngiltere'deki 'Oxford Global Club of Leaders' analitik merkezinin 'Şehir Yönetiminde Mükemmellik' ve 'Yılın Şehir Yöneticisi' dallarında ödül kazandı. Tezcan, ödülünü Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek törenle alacak.

Müteahhitlerin yapımı için 5 milyon lira istediği köprüyü 6 ayda belediyenin imkanlarıyla 300 bin liraya yaptıran Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, Temmuz ayında ziyarete açılan köprünün ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Tufanpaşa ile Yenimahalle'yi birleştiren, 30 ton dut ağacı ile 20 ton demirin kullanıldığı köprünün ününün yurt dışına kadar uzandığını belirten Başkan Tezcan, projeyle İngiltere'deki 'Oxford Global Club of Leaders' analitik merkezinin 'Şehir Yönetiminde Mükemmellik' ve 'Yılın Şehir Yöneticisi' dallarında verdiği ödülü kazandığını kaydetti. Tezcan, "Köprümüz gerek ülkemiz gerekse dünya ülkeleri tarafından sosyal medya ve görsel medya aracılığı ile büyük bir ilgi uyandırdı. İngiltere Oxford'da Dünya Liderler Kulübü tarafından Fransa Cannes 5-6 Ekim tarihinde yapılacak ödül törenine davet edildim" diye konuştu.

YILIN ŞEHİR YÖNETİCİSİ

Belediye Başkanı Baki Tezcan, ödülünü almak üzere Fransa'ya hareket etti. Oxford Global Club of Leaders Genel Sekreteri Anna Gorobets tarafından gönderilen davet mektubunda şöyle denildi:

"Global Club of Leaders analitik merkezleri (Oxford, İngiltere) tarafından 2017 - 2018 yıllarında düzenlenen dünya seyahat destinasyonlarının karmaşık yatırım, turizm ve rekreasyon fırsatları araştırmasının sonuçlarını size bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Global Liderler Kulübü, gelecek vadeden dünya şehirlerini ve bölgelerini desteklemek için özel bir girişime sahiptir. Bölgeniz, dinamik ilerlemesine, yatırım ve turist potansiyeli ve cazip imajın yükselmesine yardımcı olan adaylardan biri olarak seçilmiştir.

Uluslararası Festival İş Zaferi ve düzenlenecek Avrupa Ödülleri Gecesi'nde yer almak üzere yüksek performans ve etkinlik, vizyon ve liderlik, inovasyon, yaratıcılık, profesyonellik ve olağanüstü yönetim becerileri gösteren gelişmekte olan şehrin belediye başkanı olarak sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Belediyenizin etkin şehir yönetimini, şehir altyapısının iyileştirilmesini ve çekiciliğini artırmanın yanı sıra, potansiyel yatırımcıların ve uluslararası iş çevrelerinin dikkatini çekmek için Global Liderler Kulübü, belediyenizi ve kişisel olarak şehirdeki prestijli uluslararası ödüller için aday göstermiş ve idari yönetim alanlarında 'Şehir Yönetiminde Mükemmellik' ve 'Yılın Şehir Yöneticisi' seçmiştir."

6)ÖĞRENCİLER BARINAĞI ZİYARET ETTİ

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ortaokul öğrencileri Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, hayvanları besleyip, merkez hakkında bilgi aldı.

Kumluca Atatürk Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Okul Müdürü Ahmet Özdemir ve öğretmenlerinin eşlik ettiği öğrenciler barınağı incelerken, yavru köpekleri sevdi. Öğrenciler beraberinde getirdikleri mama ve sütleri barınakta bulunan hayvanlara verdi. Kumluca Belediyesi veteriner hekimi Sinan Ulusoy, öğrencilere barınakla ilgili bilgi verdi.

Okul Müdürü Ahmet Özdemir, "Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için hayvanların da bir canlı olduğunu, onlara sahip çıkılması gerektiğini, yardım edilmesi gerektiğini öğretmek için hayvan barınağına ziyarette bulunduk. Bizi burada ağırlayan Kumluca Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çalışmalarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kumluca Belediyesi veteriner hekimi Sinan Ulusoy, "Kumluca Belediyesi olarak sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz barınağımızı ziyaret etti. Mama ve süt yardımında bulundular. Öğrencilerimizin bu davranışından çok memnun olduk" diye konuştu.

