DHA YURT BÜLTENİ 12

1)TSK'DAN MÜNBİÇ'TE 54'ÜNCÜ DEVRİYE

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Münbiç kentinde 54'üncü devriye görevini gerçekleştirdi. Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 'Fırat Kalkanı' harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde 18 Haziran tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından devriye faaliyetlerine başlandı.

Bugün 54'üncü koordineli bağımsız devriyenin yapıldığı TSK tarafından şu açıklama ile duyuruldu: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 02 Ekim 2018 tarihinde 54'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."



GAZİANTEP, () -

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2)MUSTAKİL BİR EVE 250 KAÇAK GÖÇMENİ SAKLADILAR

AĞRI'da polis ekipleri, şafak vakti insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda müstakil bir evde saklanan 250 kaçak ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 insan kaçakcısı da yakalandı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği yaklaşık 100 polis, önceden belirlenen evlere eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin düzenlediği baskınlarda, insan kaçakçıları ve kaçaklar kıskıvrak ele geçirildi. Polisler, kent merkezinde müstakil bir eve girdiklerinde ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evin her odası, salon, mutfak ve holde üst üste oturur halde kaçak göçmenler, tek tek dışarı çıkarılıp bindirildikleri araçlarla sağlık kontrolünden geçirmek üzere hastaneye götürüldü.

Operasyon sonunda insan tacirleri ve Afganisten ile Pakistan uyruklu kaçaklar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerin evdeki hali

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, ()

(2.02 DK/ 142MB)

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3)BİRECİK'TE İNŞAATTA ÇÖKME: 3 İŞÇİ YARALI

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde inşaat halindeki tek katlı evde beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Demir, kalıp ve harcın altında kalan 3 işçi yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin inşası sırasında bugün beton dökülürken, kalıpta çökme meydana geldi, 3 işçi, demir, kalıp ve harçtan oluşan göçüğün altında kaldı. Diğer işçiler ile çevre sakinleri tarafından çıkarılan yaralılar,araçlarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Tek katlı bir evin çöken inşaatı

- İtfaiye ekiplerinin inceleme yapması

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 63 MB

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4)FOÇA'DA ADAYLARDAN ÖNCE SEÇMEN MEYDANA İNDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde seçmen yerel seçimler öncesi belediyeler ve belediye başkanlarından beklentilerini duyurmak için toplandı. belirlenen ilkeler ve istekler basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Aralarında değişik platform ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, dernek ve vakıf temsilcileri, çevreciler ve farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşlar "Foça Sokakta Platformu" adıyla birleşerek Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Katılımcılar arasında belediye başkanlığına aday adayı olduğunu deklare eden bazı adaylar da yer aldı. Yüzü aşkın kişinin bulunduğu yurttaşlar adına ortak basın açıklamasını Hasan Aytekin okudu. Yerel seçimlerde belediye başkanı ve yönetimini parti genel merkezlerinin değil yerel halkın belirlemesini istediklerini, belediye başkanlarının da böylece kendisini aday gösterenlere değil halka hizmet edeceğini savunan Aytekin, adayların da bir açık hava forumunda halkla buluşarak kendilerini bağlayıcı açıklamalarda bulunmasını talep etti.

'BAŞKANLAR GENEL MERKEZE DEĞİL HALKA HİZMET ETSİN"

Belediye başkanlığına kimin aday olacağını siyasi partilerin genel merkezlerinin belirlediğine dikkati çeken Aytekin, şöyle devam etti:

"Bizden de kendi irademiz dışında belirlenen adaylara oy vermemiz isteniyor. Yani biz seçmiyoruz. Belediye başkanları da halka değil kendilerini aday gösteren birimlere hizmet ediyor. Katılımcılığın, birlikte yaşamın, uzlaşmanın, demokrasi kültürünün gelişmesinin en etkili aracının mahalle meclisleri olacağını düşünüyor ve derhal çalışır hale getirilmesini istiyoruz. Tüm siyasi görüş ve inançların demokratik ve özgür biçimde varlığını sürdürebilmesi için başkanların sadece mensubu oldukları siyasi partinin değil, siyasi görüşü, etnik kimliği, cinsiyeti, cinsel yönelimi, vicdani inancı ne olursa olsun herkesin başkanı olmaları gerekir. Bunun için adayların demokrasinin, özgürlüklerin, barış içinde birlikte yaşamın güçlendirilmesi için neler yapacağını açıklamasını istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından nasıl bir belediye başkanı ve yönetimi istediklerini içeren broşür dağıtan grup olaysız dağıldı."

Görüntü Dökümü

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-Demokrasi Meydanı'ndan görüntü

-Basın açıklamasından görüntü

-Katılımcılardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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5)ZABITADAN USULSÜZ FİYAT ARTIŞI DENETİMİ

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı hal ve marketlerde günlük denetim yapıyor. Zabıta memurları, fiyat etiketlerine bakarak, artış olup, olmadığını kontrol ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, il genelindeki hal ve marketlerde günlük denetimlerde bulunuyor. Ekipler, hallerde ruhsat ve meyve ile sebzelerin tazeliğine yönelik kontrol yapıyor. Zabıta memurları, marketlerdeki ürün etiketlerini de denetliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda ise 'Tüketici Kanunu' gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması amacıyla valiliğe gönderiliyor. Zabıta ekipleri, kent sakinlerinin zarara uğramaması için tüm ilçelerdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Zabıta ekiplerinin haldeki sebzeleri denetlemesi

Zabıta ekiplerinin esnafları denetlemesi

Bazı esnaflara ceza kesilmesi

Marketlerin denetlenmesi

Detay

245 MB

KOCAELİ/

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6)ENGELLİ ÇOCUĞA FATMA ŞAHİN SAHİP ÇIKTI

GAZİANTEP’te bedensel ve zihinsel engelli olan kızlarının iyileşmesi için sosyal medyadan yardım isteyen aileye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Belediye Başkanı Fatma Şahin, 3 yaşındaki Fatma Eflin Işıklı’nın iyileşmesi için yapılacak ameliyatların ücretinin belediye tarafından karşılanacağını söyledi. Daha önce bir çocuklarını Hidrosefali hastalığı nedeniyle kaybeden anne Tuğba ve baba Musa Işıklı, 2 çocuklarından küçük olan Fatma Eflin’de yürüme bozukluğu olduğunu fark etti. Tedavi için gittikleri hastanede Fatma Eflin’in yapılacak ameliyatlarla düzeleceği fakat ameliyatın ücretli olduğunu öğrenen aile sosyal medya aracığıyla hayırseverlerden yardım istedi. Baba Musa Işıklı’nın aldığı asgari ücretle geçimlerini sağlamaya çalışan Işıklı ailesini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıkarak tedavinin yapılması için çalışmalara başladı. Belediye, küçük kızın yürümesi için gerekli olan ameliyat masrafını karşıladı. Pazartesi günü Ankara’da ilk ameliyatına girecek Eflin annesi Tuğba Işıklı ile beraber Fatma Şahin’i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

“EFLİN’İ BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZö

Şahin, ülkenin geleceğini oluşturacak olan çocuklara yardım ettikleri için mutlu olduğunu ifade ederek şunları dedi:

“Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. Fatma Eflin de böyle bir durumun, rahatsızlığın olduğunu öğrenince duyarsız kalamazdık. Şehr-i emin olmak demek, 2 milyonun emaneti ve sorumluluğu üzerimizde olması demektir. Bir anne olarak, bir kadın olarak, bir kadın başkan olarak bu duruma karşı sessiz kalamazdık. Eflin, benim ikinci kızım oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç bizim tarafımızdan takip edilecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ben ameliyata girecek Dr. Cemalettin Aksoy’la görüştüm. Pazartesi günü ilk operasyonla Eflin’in tedavi süreci başlayacak, 3 operasyon gerekiyor, sonuçta Eflin’i birlikte yürüteceğiz. Maddi manevi ne gerekiyorsa kimseye ihtiyaç duymadan gereğini yapacağız.ö

Anne Tuğba Işıklı ise hayatlarını değiştiğini ifade ederek Şahin’e teşekkür etti. Işıklı, “3 yıldır hiçbir şekilde kızımı ayakta durduramadık. Ankara’da doktor, 3 ameliyatın ardından Eflin’in düzeleceğini söyledi. Ekonomik olarak aile bütçesini aştı, sağ olsun başkanımız sesimizi duydu, Allah sizin yolunuzu her daim açık etsin. Allah izin verirse pazartesi günü Eflin ameliyata girecek. İnşallah kızım yürüyecek. Sizleri ve reisimizi çok ama çok seviyoruz. Hayatımızın yönü, akışı değiştiö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Fatma Eflin Işıklı ve annesi Tuğba Işıklı'nın belediye gelemesi

- Fatma Şahin'in aileyi karışlaması

- Tuğba Işıklı'nın konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP ()

375 MB

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7)BURSA'DA LPG'Lİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

BURSA'da seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Hidayet Saray (41) yönetimindeki 16 FU 899 plakalı otomobil İzmir Yolu'ndan Soğanlı Mahallesi istikametine döndüğü sırada bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Aracın LPG'li olması nedeniyle polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından alevli görüntü

-İtfaiye ekipleri yangını söndürmesi

-Detaylar

Haber/Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ, BURSA,()

181 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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