DHA YURT BÜLTENİ-12

(YENİDEN)

1)ENEZ'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT BATTI: 5 ÖLÜ, 2 KAYIP

EDİRNE'nin Enez ilçesinde Cuma gecesi kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulup, yetkililere bildirmeden insan taciri 2 Türk ile birlikte İstanbul'a kaçan Suriyeli 3 kişinin, geri dönüp haber vermesiyle yapılan aramalarda 5 Suriyelinin cesedi bulundu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak, insan kaçakçısı 2 Türk ile anlaşıp, Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe beldesine geldi. Cuma günü gece geç saatlerinde 10 Suriyeli ile insan kaçakçısı 2 Türk, lastik bota binip Ege Denizi'ne açıldı. Kıyıdan 50- 60 metre açılan bot, kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. 2 Türk ile 3 Suriyeli yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, 7 kişi kayboldu.

YETKİLİLERE HABER VERMEDEN KAÇTILAR

Kıyıya çıkan 5 kişi, olayı yetkilelere bildirmeden İstanbul'a kaçtı. Ancak İstanbul'a giden Suriyeliler, geri dönerek jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri deniz ve sahil şeridinde bugün arama çalışması yaptı.Aramada, sahile vuran 5 Suriyelinin cansız bedeni bulundu. Denizde kaybolan 2 Suriyeliyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını zaman zaman ara vererek sürdürüyor.

İNSAN TACİRİ 2 TÜRK ARANIYOR

Jandarma ekipleri, insan taciri oldukları değerlendirilen, yüzerek kıyıya çıktıktan sonra kaçan 2 Türkü yakalamak için çalışma başlattı.

Engin ÖZMEN/ENEZ (Edirne), ()-

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2)RTINAYI BEKLEYEN TRAKYA'YA HAFİF YAĞMUR HAKİM

YUNANİSTAN üzerinde gelen fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bugün hafif yağmur yağışı yaşanıyor. Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri durdurulurken, Emniyet Müdürlüğü'nde de personel izinleri kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'DA FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Ege Denizi üzerinden gelmesi beklenen Tekirdağ'da belediye, emniyet, AFAD, UMKE ekiplerinin katılımıyla kriz masası oluşturuldu.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 11 ilçede 20 noktaya konuşlandırılan ilk etapta 300 personelle yaşanacak fırtına ve şiddetli yağışa bağlı olumsuzluklarda nasıl hareket edeceği konusunda bilgilendirilerek göreve hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kriz masasına gelerek İtfaiye Daire başkanı Emin Pehlivan'dan bilgi aldı. Albayrak, "Pazar günü saat 12.00 itibari ile ilimizde yaşanan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Bizler en kötü gelişmelere karşı tedbirlerimizi aldık ve müdahaleye hazırız. Umarım hava şartları bahsedildiği kadar etkili olmaz. Aldığımız son bilgilere göre yağış ve kasırganın bölgemizde çok etkili olmayacağı belirtiliyor. Ama biz yinede her türlü tedbirimizi aldık. 24 saat esasına göre ekip ve araçlarımızı hazır teyakkuzda bekletiyoruz. Gün sonunda yine bir durum değerlendirmesi yaparak çalışmalarıma devam edeceğiz" dedi. Tekirdağ'da olası fırtına ve olumsuz hava şartlarına karşı Tekirdağ Deniz İşletmeleri Limanı ve Barbaros Limanı'ndan, Avşa, Karabiga, Marmara Adaları ve Erdek'e yapılan feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Tekirdağ'da yaklaşık 50 balıkçı teknesi ise limanlara sığınıp, denize açılmadı.

EMNİYETTE İZİNLER KALDIRILDI

Tekirdağ il Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 11 ilçe emniyet müdürlüğü ve il merkezindeki personelin izinlerinin yaşanacak olumsuzluklara karşı durdurulduğunu belirtti. Mustafa Aydın, "Trafik şube, çevik Kuvvet şube ve diğer şube ekiplerimizi 24 saat hazır tutuyoruz. Kriz merkezi ile koordinasyon halinde bölgemizde yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı ben ve yaklaşık 700 personelim hazırız" dedi.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMIYOR

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesinde balıkçılar 4 gündür hava muhalefeti nedeniyle balığa çıkamıyor.

İlçede saatte 40 kilometre esen rüzgar nedeniyle 30 balıkçı teknesi limana çekildi. 15 yıldır balıkçılık yapan Enes Süleymanoğlu, hava muhalefetinin etkili olduğunu belirterek, "Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür balığa çıkamıyoruz. Yunanistan'dan gelen hava dalgası nedeniyle deniz dalgalı. Marmara Denizi'nde bu yıl balıkta çok zayıf. Havalar böyle giderse işimiz çok zor. Mazota gelen zamlarda belimizi de bükmekte. Bir de buna bankalardan çektiğimiz krediler var. Artık devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

20 yıllık balıkçı Ersin Gültekin ise, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını belirterek, "Bir de Marmara Denizi'nde yunus felaketi var. Balık ağının kilosu 66 lira olmuş. Bir ayda 10 veya 20 paket ağ almak zorunda kalıyoruz. Durumlarımız gün geçtikçe zorlanıyor. Destek bekliyoruz mazot ucuzlasın Biz bunu istiyoruz" dedi.

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE YAĞMUR

Fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli'nde ise gün boyu aralıklarla hafif yağmur yağışı yakalandı. Edirne Belediyesi'nden dün yapılan fırtına uyarısının ardından kentte esnaf ve vatandaşlar önlemlerini alırken, araçlar da güvenli bölgelere çekildi.

Görüntü Dökümü

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MARMARA EREGLİSİ

-Denizden görüntü

-Balıkçıların teknesinden görüntü

-Balıkçılar ile röp.

-Balık ayıklayanlar

TEKİRDAĞ

-Deniz kıyısında oluşan dalgalar

-Limana sığınan balıkçı tekneleri

-Büyükşehir kriz masası toplantı anları

-Daire başkanlarının başkana bilgi vermesi

-Belediye Başkan Albayrak'ın açıklaması

-Emniyet Müdürlüğü'nün zodyak botun denizde turlaması

-Sahilden detay görüntüler

EDİRNE

-Kentten detaylar

-Yağmur yağışı

-Selimiye camii

- Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/EDİRNE,TEKİRDAĞ,()-

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3)ZULA INTERNATİONAL CUP'UN SAHİBİ OLAN GALATASARAY ESPOR 35 BİN DOLAR KAZANDI

ANTALYA'da düzenlenen Zula International Cup'ta 1907 Fenerbahçe Espor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray Espor, 35 bin doların sahibi oldu. Dünyanın en iyi Zula'cılarının yarıştığı etkinliğe esporseverler yoğun ilgi gösterdi. 50 bin dolar para ödüllü Zula International Cup'ın şampiyonu belli oldu. Türkiye'de Espor'a en çok yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından 28- 29 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilen Zula International Cup'ta, dünyanın en iyi Zula takımları mücadele etti. Zula International Cup'ın birincisi Galatasaray Espor, ikincisi 1907 Fenerbahçe, üçüncüsü ise IzakoBoars oldu. Türkçe ve İngilizce yayımlanan Zula International Cup'ın canlı yayınları, Türkçe olarak sosyal medya hesaplarından da izlendi. Zula International Cup finalini ekranları başında anlık olarak 10 bin kişi takip etti. İki gün süren kupanın Youtube'da izlenme sayısı 500 bini geçti. İlk günü seyirciye kapalı Zula International Cup'ın final gününü izlemek için turnuvanın yapıldığı The Marmara Otel'i 2 bin Antalyalı Esporsever ziyaret etti.

Dünyanın en iyi Zula takımlarını buluşturan Zula International Cup'ta, üç Türk, bir Polonya, bir Avrupa Birliği karması ve bir İran takımı yer aldı. Zula International Cup'ın cuma günü gerçekleşen yarı finalinde Galatasaray Espor-IzakoBoars'u 2-1, Fenerbahçe-Oyun Hizmetleri'ni 2-0 yenerek finale yükseldi. Bu dev organizasyonda yer alan takımlardan Galatasaray Espor, Zula Süper Lig Şampiyonu armasıyla mücadele ederken, IzakoBoars ilk ve tek Zula Word Cup sahibi Espor takımı olarak turnuvada yer aldı. Zula International Cup'ın birincisi Galatasaray Espor 35 bin dolar, ikincisi 1907 Fenerbahçe 10 bin dolar, üçüncüsü IzakoBoars 5 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

ESPORSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Bu büyük final etkinliğine, Türkiye'nin ilk ve tek espor temalı gençlik dizisi 'Tam Kafadan' ekibi de katıldı. Dizinin müziğini yapan sanatçılar Xir Gökdeniz ile Heja'nın final öncesinde gerçekleştirdiği konser beğeniyle izlendi. Espor izleyicilerine açık olan Zula International Cup offline finali de taraftarlar ve Esporseverlerden büyük ilgi gördü.

ZULA INTERNATIONAL CUP'A 50 BİN DOLAR HEDİYE

InGameGroup kurucu ortağı Genco Alp, 2012 yılında bu işe başladıklarını, yıllar süren yoğun çalışmaların ardından Zula oyunu arayıcılığıyla birçok kişiye ulaştıklarını belirtti. Zula oyununun içerisinde Türk kültürüne, Türkiye'nin en önemli yerlerine yer verdiklerini açıklayan Genco Alp, bu sene 50 bin dolar bütçeyi Zula International Cup'a ayırdıklarını, seneye ise bu rakamın artacağını söyledi.

ZULA'DA TÜRK MOTİFİ

Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan InGameGroup tarafından geliştirilen Zula'nın arkadaş ofisinden küçük bir odada başlayan hikayesi, bugün 100'den fazla ülkede, 11 dilde 15 milyonun üzerinde oyunsever tarafından oynanan bir başarı öyküsüne dönüştü. Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula'nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmelerini sağlıyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon Uzungöl, Safranbolu, Çanakkale gibi tarihi ve turistik yerler bulunurken, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs'ta kutlamalar, Ramazan boyunca sahur-iftar hatırlatmaları, mahya ve tanıtımlar, bayramda torpiller, zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor.

HİLESİZ OYUN 'ZULA'

Zula'yı rakiplerinden ayıran özelliklerinden biri de oyunun hilesiz olması. Sürekli yenilenen içeriğin yanı sıra oyunda, ortalama her ay büyük bir güncelleme yapılıyor. Zula bu sektörde çalışmak isteyenler için, aynı zamanda model olma özelliği taşıyor. Dünyada gittikçe daha fazla izleyici tarafından takip edilen Espor alanında büyük başarı gösteren Zula, 2 milyondan fazla takipçiyle sosyal medyada da büyük etkiye sahip. Her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube'a yüklenen Zula'nın bu içerikleri de ayda 5 milyonun üzerinde izleniyor. www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz indirilebiliyor.

ZULA'NIN 2019 HEDEFİ İSTANBUL'DA 250 BİN DOLAR ÖDÜL HAVUZLU DÜNYA KUPASI

Son iki yılda Espor organizasyonları ile birlikte milyonlarca Türk lirasından oluşan ödül havuzuyla, Espor'a yatırım yapan Zula, 2019 Nisan ayına kadar Espor'a 4 milyon TL'lik yatırım yapacak. Zula bu yatırımın yanı sıra İstanbul'un iki yakasında Espor merkezleri açarak yatırımlarını artırmaya devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Katılımcılardan görüntü

- Takımların görüntüsü

- Tanıtım görüntüsü

- RÖP: Genco Alp

- Kupa töreninden görüntü

730 MB /// 06.36ö (HD)

(Haber: Aslı DURAN- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA, ()

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4)OSCARLI YÖNETMENİN HAVALİMANINDA VALİZİNİ ARARKEN YAŞADIĞI OLAY FİLM OLACAK

BU yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış filmi 'Herkes Biliyor'un yönetmeni Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Antalya Havalimanı'nda valizini kaybetti. Farhadi, kaybolan valizine ulaşmaya çalışırken yaşadığı olayı filme dönüştürebileceğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış filmi 'Herkes Biliyor', ikinci kez seyirci ile buluştu. Filmin sonunda İran'ın dünyaca ünlü yönetmeni Asghar Farhadi, söyleşide seyircilerin karşısına geçti. 2 gün önce Antalya'ya geldiğini belirten Farhadi, uçaktan indikten sonra valizini bulamadığını söyledi. Yetkililerin kendisini bir büroya yönlendirdiğini dile getiren Farhadi, "Oraya gittiğimde bir genç oturuyordu ve mesajlarına bakıyordu. Ben ona derdimi anlatırken, beni dinlediğini zannediyordum. Bana bakmadı bile, sinirlendim. Yeniden sorunumu anlattım. Masaya vurdum umursamadı bile. Yanına yaklaştım, yüzüne baktım, işitme engelliymiş. Bu durum hikaye olarak gözümde canlandı. Bu fikir aklımda ve gelecekte bir filme dönüşebilir" dedi. Farhadi, valize iki gün sonra ulaştığını söyledi.

KIZININ KORKUSU FİLME İLHAM OLDU

'Herkes Biliyor' filmi hakkında da sinemaseverlere bilgi veren Farhadi, 15 yıl önce ailesiyle İspanya'ya gittiğini söyledi. Kızının duvardaki kaybolan bir çocuğun fotoğrafını gördüğünü dile getiren Farhadi, "Çevirmenim bana fotoğraftaki kızın kaçırılma olayını anlattı. Kızım bundan korktu ve seyahat değişmeye başladı. O andan itibaren bu hikaye aklıma düştü ve aileye ne olduğunu merak ettim. İspanya'ya sürekli seyahat ettim. İspanya kültürünü, İran kültürüne benzettim. Kültürel atmosferini anlamaya çalıştım. 5-6 yıl bununla uğraştım. Yaşananları filme dönüştürdüm" diye konuştu.

'AŞK VE NEFRET, HER YERDE AYNI'

Başrol oyuncuları Penélope Cruz ve Javier Bardem'den filmi çekmeden önce fikirlerini aldığını belirten Farhadi, filmi haddinden fazla İspanyol bulduklarını söylediklerini aktardı. Asghar Farhadi, dünyanın her yerindeki insanların birbirinden farklı fikirlerde olduğuna yönelik düşünceler olduğunu, ancak kendisinin böyle düşünmediğini anlattı. Farhadi, "Aşk ve nefret dünyanın her yerinde aynı. Duygular aynı, bunların ifade edilme biçimi değişiyor" dedi.

OSCARLI YÖNETMEN TİYATROYA DÖNECEK

Asghar Farhadi, tiyatro kökenli olduğunu, bir gün yeniden tiyatroya döneceğini söyledi. Farhadi, şöyle devam etti:

"Çünkü tiyatronun daha saf olduğunu düşünüyorum. Tiyatro seyircisinin sinema seyircisinden daha dikkati olduğunu düşünüyorum. Tiyatro seyircisi sahnedeki her detaya dikkat ediyor. Fazla dizi izlediğimiz için sinema seyircisinin detayları kaçırdığını düşünüyorum. Dizi izleyicisi 5 dakikada bir olayı takip etmeye alışık. 100 dakika film izleyince sıkılmaya başlıyor. Film yaparken bir hikaye anlatmayı değil, durumu göstermeye çalışıyorum. Günümüzde yeni anlatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir film izlediğinizde sizi artık ne şaşırtabilir ki; fakat bunun üzücü olduğunu da düşünmüyorum. Eskiden sinema bilgi bombardımanıyken, şimdi bir tasvir biçimini aldı."

Farhadi filmin, oyuncuların giyimleri nedeniyle İran'da bu halde gösteriminin mümkün olmadığını söyledi. Farhadi giyim ile düzenleme yapıldıktan sonra gösterim yapılabileceğini söyledi.

FİLM HAKKINDA

Herkes Biliyor, eşi ve çocuklarıyla birlikte Buenos Aires'te huzurlu bir hayat yaşayan Laura adındaki İspanyol bir kadının hikâyesini anlatıyor. Doğdukları İspanya kasabasına bir aile kutlaması için giden Laura ve ailesi, beklenmedik olaylarla karşılaşacak ve kendilerini zorlu bir durumun içinde bulacaktır. İki Oscar Ödülü kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, yine kadın- erkek ilişkilerini, insanların sakladığı sırları ve hayatın acımasızlığını dürüstçe perdeye aktarıyor.

Görüntü Dökümü

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- Salondan görüntü

- Asghar Farhadi'nin konuşması

318 MB /// 02.52 (HD)

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()



