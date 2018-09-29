DHA YURT BÜLTENİ 12

Aydın'da fırtına otoparkı doldurdu

AYDIN'da beklenen fırtına ve sağanak yağmur öncesi vatandaşlar çeşitli tedbirler alırken, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkı yüzde 80 oranında doldu.

Aydın'ın da içinde yer alacağı birçok ili etkilemesi beklenen fırtına ve yağmur öncesi vatandaşlar, çeşitli tedbirler alıyor. Balkon ve teraslarda düşebilecek veya uçabilecek saksı, masa, sandalye gibi eşyalar daha korunaklı yerlere alındı. Ayrıca araçlarının zarar görmemesini isteyen vatandaşlar, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkının yüzde 80'ini doldurdu. Otopark işletmecisi Mehmet Gök, normal zamanda yüzde 40, en fazla yüzde 50 dolulukla hizlet verdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Biz duruma göre aralardaki boşlukları da doldurarak 750 araç kapasitesine kadar çıkarabiliriz. Arayanlara otoparkta yer olmadığını söylüyoruz. Şu an için kapasitemizin yüzde 80'i dolu durumdadır. Pazar günüde gelecek araçları, dışarıda bırakmamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Olası şiddetli yağmur için kum torbaları getirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. Herhangi bir şekilde sıkıntılı bir durum olmayacağını düşünüyoruz. Kum torbalarını otoparkın giriş ve çıkışlarına koyarak, yağmur sularını engellemeye çalışacağız."

Olası afet öncesi hazırlık yapan vatandaşlardan Dicle Derindere, "Balkondaki eşyaları kaldırdık. Aracımızı da kapalı otoparka bırakacağız. Pazar günü çok dışarıya çıkmamayı düşünüyoruz" dedi. Bir diğer vatandaş Adem Avşar ise "Tedbirimizi aldık. Evin balkonundaki eşyaları ve fırtınada uçabilecek eşyaları topladık. Aracımızı kapalı otoparka alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otoparktan genel ve detay görüntü

- Kum torbalarından görüntü

- Otopark işletmecisi Mehmet Gök ve Ali Rıza Odabaşı, Adem Avşar ve Dicle Derindere ile röp.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Babadağ'da hortum oluştu, yamaç paraşütü uçuşları iptal edildi

MUĞLA'nın dünyaca ünlü yamaç paraşütü pistlerine sahip adreslerinden Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nde, halkın 'kum şeytanı' adını verdiği hortum, cep telefonuyla görüntülendi. Beklenen tropik fırtına nedeniyle yamaç paraşütüyle atlayışlar, iptal edildi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1800 metre pistinde, dün (cuma) saat 12.00 sıralarında, hava güzelken biranda hortum oluştu. O anlar, bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 1 dakika süren hortumun görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü. Meteorolojinin tropikal fırtına uyarısının ardından Fethiye Kaymakamlığı, bazı önlemler aldı. Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'ndeki uçuşlar, bugün iptal edildi. Hiçbir yamaç paraşütü şirketi Babadağ'a çıkmazken, iptal edilen yaklaşık 700 uçuş gelecek hafta içerisinde gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hortumdan görüntü (cep telefonu kamerası)



KJ Haber: Sedat ÜNAL- Kamera: FETHİYE (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ "FETHİYE'DE HORTUM BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ" BAŞLIĞI İLE GEÇİLDİ



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Dizi oyuncusunun öldüğü kazanın meydana geldiği yerde eylem

ADANA'da, Sıfır Bir dizisinin genç oyuncusu Deniz Bezek'in hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği hemzemin geçidin bulunduğu bölgeye, alt geçit yapılması için mahalleli eylem yaptı. Eyleme katılan Bezek'in babası Necmettin ve annesi Şefika, eylemde gözyaşı döktü.

?Küçükdikili Mahallesi'nde 20 Ağustos günü, Sıfır Bir dizisinin genç oyuncusu Deniz Bezek (22) yönetimindeki otomobile, hemzemin geçitte tren çarptı. Otomobilde sıkışan Bezek, olay yerinde hayatını kaybetti. Bezek’in yakınları, kazanın görevlinin bariyeri kapatmaması nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Bazı mahalle sakinleri, bugün saat 14.30’da hemzemin geçidin bulunduğu alanda toplandı. Hemzemin geçitte pek çok kazanın yaşandığını öne süren grup, üzerinde oyuncu Bezek’in fotoğrafının yer aldığı, 'Yeter artık. Tren kazaları son bulsun. İhmal sonucu analar ağlamasın' yazılı pankartlar taşıdı.

Deniz Bezek’in babası Necmettin Bezek, yakın zamanda içerisinde 21 kişinin olduğu bir işçi servisinin de hemzemin geçitte kazadan son anda kurtulduğunu belirterek, "Ya ona da çarpsaydı, 21 kişinin failleri kim olacaktı? Valiye, kaymakama, cumhurbaşkanına sesleniyorum. Tüm kamu kuruluşlarına sesleniyorum. Hemen bir çözüm bulsunlar, başka ciğerler yanmasın" dedi.

Oyuncu Deniz Bezek'in annesi Şefika Bezek ise, uzun süre oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Eylemin ardından grup, dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Tren kazasında ölen Deniz Bezek'in babasının konuşması

- Annesinin ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02'44" BOYUT:303 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

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İntihar için nehre atlayan kişiyi kurtardılar

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde intihar etmek amacıyla nehre atlayan Fahrettin A. (57), kendisini fark eden iki vatandaş tarafından kurtarıldı.

Hacı İbrahim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında Ceyhan Nehri'nin üzerinde kurulu bulunan demir köprünün üzerine çıkan 6 çocuk babası Fahrettin A., intihar etmek için suya atladı. Bu sırada nehir kenarında bulunan vatandaşlar suda çırpınan Fahrettin A.’yı fark etti. Önce Halil Döşo (19), ardından da Ahmet Saatçi (34) yardım etmek amacıyla suya atladı. Fahrettin A., akıntı nedeniyle güçlükle kıyıya çıkarıldı.

Çağırılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fahrettin A., buradan da Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fahrettin A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay Yeri detay görüntüler

- İtfaiye ekiplerinin gelişi ve müdahalesi

- Şahsın Nehir kenarından yukarı çıkarılması

- Adamı kurtaran Halil Döşo num görüntüsü

- Kurtarmaya yardım eden Ahmet ile röp

- Vatandaşlar ve Ekiplerden detay

SÜRE:01'26" BOYUT:159 MB

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/(CEYHAN),ADANA,()

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Kuyumcuya, eski komşudan silahlı soygun girişimini esnaf önledi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Hüseyin Kartoz'a (37) ait kuyumcu dükkanına, eski komşusu Azeri asıllı Çağlar D. (40) tarafından pompalı av tüfeğiyle soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcu, karşılık verdiği şüpheliyi iterek dükkan önüne çıkardı. Yardım çağrıları üzerine kuyumcu dükkanına koşan esnaf, olaya müdahale ederek, şüpheli Çağlar D.'yi etkisiz hale getirip, polise teslim etti.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki iş yerinde daha önce yaklaşık bir ay dövmecilik yapan Azeri asıllı Çağlar D., pompalı av tüfeğiyle eski komşusu Hüseyin Kartoz'un kuyumcu dükkanına geldi. Başında bere bulunan ve yüzünü de bandanayla kapatan Çağlar D., iş yerinde kahvaltı yapan Kartoz'a, "Bu bir soygundur" diyerek elindeki pompalı tüfeğin kabzasıyla kuyumcunun kafasına vurdu. Başına aldığı tüfek darbeleriyle hafif yaralanıp sendeleyen Hüseyin Kartoz, ardından şüphelinin elindeki tüfeği almak istedi. Bu sırada dükkan içinde arbede yaşandı. Arbedenin ardından kuyumcu Kartoz, Çağlar D.'yi iterek dükkanın önüne çıkardı.

Dükkan önünde yaşanan arbede ve yardım çığlıkları üzerine komşu esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, şüpheliyi etkisiz hale getirip, polise haber verdi. Çağlar D., olay yerine gelen polise teslim edildi. Başından hafif yaralanan kuyumcu Hüseyin Kartoz, kendi imkanlarıyla gittiği Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Çağlar D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kuyumcu dükkanından genel ve detay görüntü.

-Kuyumcu dükkanındaki olay anının yaşandığı güvenlik kamerası görüntüsü.

KJ: Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()



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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda 24- 28 Eylül tarihleri arasında önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda 37 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 15 gram ağırlığında 16 fişek eroin, 90 gram ağırlığında 27 fişek esrar, 18 gram ağırlığında 12 fişek metamfetamin, uyuşturucu madde nitelikli 15 hap, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 mermi, 4 ruhsatsız otomatik tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 150 karton bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Operasyondan görüntüler

(Haber - Kamera: CEYHAN (Adana), ()

