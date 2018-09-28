DHA YURT BÜLTENİ 12

'Tropik fırtına'nın hızı, saatte 120 kilometreye ulaşacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Orta Akdeniz üzerinde oluşan 'tropik fırtına'nın, pazar günü Muğla'da en çok Marmaris, Bodrum, Datça ve Milas bölgelerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Fırtınanın saatte yer yer 120 kilometreye, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği duyuruldu. 'Tropik fırtına' ve şiddetli yağışın, en çok İzmir'de etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, Orta Akdeniz üzerinde oluşan ve 30 Eylül Pazar günü yurdun batı kesimlerini etkisi altına alması beklenen 'tropik fırtına' ile ilgili uyarılarda bulundu. Yıllardır Türkiye'yi fazla etkilemeyen, Orta Akdeniz üzerinde derin alçak basınç merkezi oluştuğunu, bunun da 'tropik fırtına'ya neden olduğunu belirten Öztürk, "Şu an ülkemizin batı kesimlerine doğru ilerliyor. Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesini beklemekteyiz" dedi.

SAATTE 120 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Bölge müdürlüğü sorumluluk sahasında fırtınadan etkilenecek ilin Muğla olduğunu belirten Öztürk, "Pazar günü ilk saatlerden pazartesi sabah saatlerine kadar 'tropik fırtına'nın Muğla il ve ilçelerinde şiddetli rüzgara, karada da bazen 90- 120 kilometreye, deniz açıklarında da 60- 90 kilometre saatte rüzgara sebep olabileceğini, aynı şekilde bu 'tropik fırtına'nın Muğla il genelinde aşırı yağışlara yani ortalama 60- 90, yer yer de 100 kilogram ve üzerinde aşırı yağışa sebep olacağını beklemekteyiz" diye konuştu.

EN ÇOK İZMİR'İ ETKİLEYECEK

Yurtta, başta Ege Bölgesi olmak üzere batı kesimlerde en çok İzmir'i etkisi altına alması beklenen 'tropik fırtına'nın Muğla, Aydın, Çanakkale ve az da olsa İstanbul'da şiddetli rüzgar ile aşırı yağışlara neden olacağı belirtildi. Denizden gelecek 'tropik fırtına'nın en çok Muğla'da Marmaris ile Milas arasındaki kıyı kesimini etkileyeceğine kaydeden Öztürk, "Marmaris, Bodrum, Datça ve Milas bölgeleri daha çok etkilenecek. Bunun etkisi iç kesimlerde de görülecek" dedi.

'ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ' UYARISI

'Tropik fırtına'nın gerek şiddetli rüzgar gerekse aşırı yağış ile hayatı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Öztürk, "Bütün canlılar bundan etkilenecek. Savrulan ve düşen parçalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gerçekleşebilir ve canlılar etkilenebilir. Deniz kıyıları ve açıklarındaki balıkçılar, balık yetiştiricileri olumsuz etkilenebilir. Tüm ulaşımda olumsuzluklar yaşanabilir. Sabitlenmemiş eşyaların uçmasını daha çok görebiliriz. Onun için tüm vatandaşlarımızın, ilgililerin 'tropik fırtına'ya karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" diye konuştu.

ANTALYA'YI ETKİLEMEYECEK

Pazar gününe kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölge tahmin merkezlerince hazırlanan uyarı ve tahminlerin, herkes tarafından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Davut Öztürk, Antalya bölgesinin ise 'tropik fırtına'dan etkilenmeyeceğini söyledi. 'Tropik fırtına'nın etkisinin Antalya'da görülmeyeceğini belirten Öztürk, yine de bu hafta sonu cumartesi akşamından pazartesi gününe kadar Antalya il ve ilçelerinde aralıklı sağanakların orta kuvvetle esen rüzgarla birlikte görüleceğini kaydetti. Öztürk, Antalya'nın batı kesimlerinde 5- 10 kilogram, pazartesi günü de Serik ve Manavgat gibi doğu ilçelerinde 20- 30 kilogram yağış beklendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Rüzgar gülünden detay görüntü

-Antalya meteoroloji müdürünün konuşması

-Etkili olacak fırtınanın görseli

-RöP. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk

-Detaylar

569 MB//4.44

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,()

===========================

SİVEREK’TE, 'TAKORAN' FESTİVALİ BAŞLADI

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanlığınca düzenlenen 'Takoran Kültür ve Doğa Festivali' başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, daire amirleri ve vatandaşların katılımı ile Kanlıkuyu Parkı'nda festival kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüşte konuşan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, festivalin ilkini organize ettiklerini belirterek, "Şehrimizin ekonomisi iki ana sektöre dayanıyor, bunlardan birisi tarım, diğeri ise hayvancılıktır. Aslında üzüldüğüm hususlardan birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz üzerinde bulunduğumuz toprakların zenginliklerini ve hiç şüphesiz sahip olduğumuz değerlerin farkında değiliz. Kadim şehir Şanlıurfa ve özelde de Siverek, sahip olduğu doğal güzellikleriyle, kültürüyle, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıtlarıyla Göbeklitepe'siyle Halfeti'siyle Harran'ıyla ve hiç şüphesiz Takoran'ıyla turizm açısından belki Türkiye'de ilk 3 sıraya girebilecek bir şehir ama maalesef bugüne kadar istediğimiz gibi tanıtamadık" diye konuştu.

3 gün sürecek festivalde yöresel yemek yarışmaları, sportif olta balıkçılığı yarışması, doğa gezisi, tekne turları, maraton koşuları, panel ve konser organizasyonları gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Alanda toplanan kalabalık

- Davul zurna ve kortej yürüyüşü

- Başkanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

206 MB

=====================

Bakan Kurum: Şehirlerimize gidip, yerinde tespit yapıyoruz (2)

TOKİ BORÇLARI ENFLASYONUN ALTINDA GÜNCELLENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşları yakından ilgilendiren daha önce kendilerinden konut almış vatandaşlarla alakalı olarak yine Toplu Konut İdaresi başkanlıklarının borçların güncellemesiyle ilgili çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunların güncellenmesi, borçların güncellenmesi noktasında enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza bunları da duyuracağız. Şu an enflasyon Tefe-Tüfe ortalaması 18- 20 bile olsa biz bunların daha altında bir düzenlemeyle vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunuyor olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Bakan Kurum'un konuşması

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

======================

TÜSİAD'dan sürdürülebilirlik vurgusu

İZMİR'de düzenlenen TÜSİAD SÜR Konferansı'nda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek tüm çabaların sürdürülebilirliği sağlamak için gösterildiğini ifade etti.

TÜSİAD'ın iş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak amacıyla her yıl düzenlediği TÜSİAD SÜR Konferansı, bu yıl İzmir'de düzenlendi. Başarılı sürdürülebilirlik uygulamalarını ve bu uygulamaların toplumsal etkilerini sergileyen sunum ve performansların yer aldığı etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. Konferansta, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin temsilcileri kendi sektörlerinde sürdürülebilirlik uygulamalarının yarattığı etkileri anlattı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, Türkiye olarak zor bir süreçten geçildiğini vurgulayarak, tüm çabaların sürdürülebilirliği sağlamak için gösterildiğini ifade etti. İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik, "Sürdürülebilir bir ekonomi kalkınma stratejisi üzerine TÜSİAD olarak uzun dönemdir çalışıyoruz. Türkiye'ye baktığımızda bir çok problem var ama gerçekten sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var. Bugün içinde bulunduğumuz muhtelif zorluklara rağmen emin olun sürdürülebilirliği fazlasıyla konuşmanın gerektirdiği bir süreçten geçiyoruz" dedi. Eldeki kaynakları daha verimli kullanmak gerektiğini ifade eden Bilecik, "En başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere ayrımcılıkla nasıl mücadele edebiliriz ve daha yaşanabilir şehirlere nasıl geçiş yapabiliriz, bunları düşünmeliyiz. Çevreden insana, insan haklarından nitelikli eğitime kadar sürdürebilir kalkınmanın iş dünyası ve bütün toplum açısından kıymeti harbiyesi son derece yoğundur. Hepimiz son derece iyi biliyoruz yapılan yolculuklar çok rahat düz ve kolay olmuyor. Yolculuklarda hedefe varılacak nokta kadar yolculuğun bu süresi dahilinde alınan tecrübeler son derece önemlidir" diye konuştu. Sürdürülebilirliğin hem çevre hem de ekonomi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bilecik, sürdürülebilirliğin zorunluluk haline geldiğini belirtti.

KOCAOĞLU KAYNAK ARAYIŞLARINI ANLATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevresel sürdürülebilirlik, doğanın korunması ve kırsalın kalkınmasıyla ilgili çalışmalarından örnekler veren İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hoyratça uygulamalara karşı yasal süreçlerde dik durarak hukuksal haklarını aradıklarını anlattı. İzmir'in çevre yatırımları konusunda Avrupa'nın önemli kentleriyle yarışır hale geldiğini ifade eden Kocaoğlu, "Tarımda ve kırsalda sorunlar var. Biz 'İzmir modeli' diye bir model yarattık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finans yönetimi ve yatırımları sürdürülebilir olarak götürmesine kadar birçok görevi var. Biz doğanın sürdürülebilirliği konusunda büyük adımlar attık. Rant kullanımı ve hoyrat tüketim baskısı daha az olsa, yani toplumdaki çevre bilinci daha yüksek olsa İzmir'i bugündün daha yüksek yaşam standartına sahip bir kent haline getirebiliriz" dedi. Kuş Cenneti koruma tedbirleri aldıklarını ve Homa Dalyanı rehabilitasyonunu 3 yıllık çalışmayla tamamladıklarını anlatan Kocaoğlu, İzmir'in kaynak yaratma konusunda projeler ürettiğini söyleyerek "Enerji Bakanlığı'ndan 1.5, 2 yıldır randevu talep ediyorum. Biz geçen sene 180 milyon liralık elektrik kullandık. Bize İZSU Büyük Kanal Projesi kapsamında rüzgar lisansı verilse bunun 150 milyon lirasını ödeyebiliriz. Borçlanabilme özelliğimiz var. Bir yatırım yapalım 10 yıl ödeyelim istedik. Bu şekilde İzmir bügünkü parayla 200 milyon liralık kaynağa rahatça ulaşır" dedi.

'EKONOMİDE KISIR DÖNGÜ YAŞIYORUZ'

Türkiye'nin en büyük dönüşüm projesinin İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale gelmesi olduğunu anlatan Kocaoğlu, suyun sağlık açısından yüzülebilir standartta olduğunu ancak kalite sorunu yaşandığını dile getirdi. Hedeflerinin evinden mayosuyla çıkan İzmirlilerin istediği yerden denize girebilmesi olduğunu belirten Kocaoğlu, çevreye duyarlılıklarının bir örneği olarak bu hedefi yakalayacaklarını savundu. Ekonomiyle ilgili de bazı değerlendirmeler yapan Kocaoğlu, bu alanda eğitim almış biri olarak şunları söyledi:

"Biz ekonomide uzun süredir hep krizlerle karşılaşıyoruz. Krizin şiddeti ne kadar hafif olursa o kadar kısa sürede geri geliyor. 2001 krizi derin bir kriz olduğu için 16 yıl sonra yeniden etkisini gösterdi. Bunun temel nedenini araştırmamız gerekiyor. Parayı dışardan buluyor ve borçlanıyoruz. Tasarruf eden bir toplum değiliz. Hep taşıma suyla değirmen döndürüyoruz. Borçlar çığ gibi katlanarak büyüyor. Bunu 81 milyonun kaybı olarak düşünüyorum. Bu sorun ekonomide kısır döngü sorunudur. Her krizde yaşama küsen insanlar oluyor. Bunu önlemenin yolu borçlanmaktan vazgeçmektir. Üretmeliyiz. Dışardan gıda maddesini almayacak tarım üretimi yapacağız. Bizim elimizi tutan birşey mi var? Toprağını işlemeyen adama prim veriyoruz. Böyle bir uygulama olamaz. Üretim sürdürülebilmesi olması için ücret skalasının belli olması gerekir. Özel sektör nitelikli işçi bulamıyor diye İzmir'debir meslek fabrikası kurdum 72 dalda meslek sahibi yetiştiriyoruz. Hizmet sektörünün talebi neyse o alanda meslek edindirmeye çalışıyoruz. Ama özel sektörde çalışmak yerine belediyede yada devlette çalışmak tercih ediliyor. Çünkü belediyede sendika var, ücretler yüksek. Bir ülkede üretim yapılacaksa çalışma şartları iyi olan yerlerde verilen ücretin sanayideki ücretten bir tık aşağıda olması lazım. Şimdi ise iki kat fazla."

TARIMA DESTEK İSTEDİ

Ülkedeki borç stoğunun azaltılması gerektiğini anlatan Kocaoğlu, kısır döngüden kurtulmadan ekonomiyi sürdürülebilir hale getirmenin imkansız olduğunu öne sürdü. Çıkış yolu için TÜSİAD ya da siyasi partilerin öncülük yapabileceğini ifade eden Kocaoğlu, "Tarım öyle bir sektör ki gençler hızla kaçıyor. Tarım nüfusunu İzmir'de az da olsa arttırdık. Eğer bir insanı topraktan koparırsanız bir daha tarıma sokamazsınız. Sıkıntılı koşullarda tarım yapanların elinden tutmalıyız. Tarımın desteklenmesi lazım. Türkiye'nin hem yatırım yapacak hem tasarruf ederek kaynak yaratıcak potansiyeli vardır. Yeter ki en tepeden başlayarak tasarruf masaya konsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan genel ve detay görüntü,

-TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in konuşmasından görüntü,

-Başkan Aziz Kocaoğlu'nun konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera:Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

===================

ŞAVŞAT'TA RENKLİ 'CİTTASLOW' KUTLAMASI

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alınmasının yıl dönümünde renkli görüntülerin yaşandığı kutlama gerçekleştirildi.

Şavşat Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen 'Cittaslow' kutlamalarına, Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Aytunç Ünsay, Artvin Tarım Orman ve Su İşleri Müdürü Dursun Okur ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda, köy, mahalle ve yaylalarda üretilen organik ürünlerin sergilendiği pazar kuruldu. Köylerde kendi bağ ve bahçelerinde ve hayvanlarından üretmiş oldukları ürünleri Cittaslow pazarına indiren vatandaşlar satış gerçekleştirdi, gelir elde etti. Etkinliklerde, halk ozanı Âşık İbrahim Kara ve diğer şairler Şavşat konulu şiirler okudu. Türk halk müziği sanatçısı Solmaz Akgül de türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar el ele halaylar çekerek yöresel oyun olan Atabarı oynadı.

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, köylerden getirilen yöresel ürünlerin sergilendiğini belirterek, "Hem lezzetli hem sağlıklı doğal organik ürünlerimizi ve yöre halkımızın el emeği göz nuru yapmış olduğu yöre kültürünü, yöre yaşamını anlatan el sanatlarını görmeye herkesi davet ediyoruz. Cittaslow unvanı kazanmak oldukça uzun ve zorlu bir süreç. Ama onu korumak daha da zorlu bir süreçtir. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yapıyoruz ve buradan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Cittaslow unvanı ilçemize çok önemli değerler katmıştır. Artık ilçemiz kadını ile erkeği ile üretime yönelmiştir. Burada kadınların katılımlarını biraz az gördüm. Kadın üreticilerimizin de sayısını artırmamız gerekir. Bu üretimi yaparken de ürünlerin tamamının organik oluşu insan sağlığı içinde büyük fayda sağlamaktadır" dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk de "Şavşat'ımız özüne dönerek sağlıklı beslenmenin yolunu buldu. Köylerimizde ve ilçemizin çeşitli yerlerinde özellikle bayanların üretmiş oldukları yöresel organik ürünler ve el sanatları, artık şimdi sadece kendi ihtiyaçlarını veya bir hobi olarak yapılmaktan çıkarak bu ürünler ticaret amacı gütmektedir. Bu vesile ile yerel kalkınmayı sağlayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pazardan detaylar

Halk oyunları gösterileri

Belediye Başkanı Kaymakam röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-