DHA YURT BÜLTENİ 12

1)BODRUM'DA OTLUK VE MAKİLİK ALANDA YANGIN

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında, 40 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. İslamhaneleri Mahallesi Bağla Koyunun üst kısmında bulunan Mandıra Tepesi Mevkisi'ndeki otluk ve makilik alanda, dün (salı) saat 23.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok yerinden görüldü. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine orman ekiplerine bağlı arazözler bölgeye sevk edildi. Ekiplere, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile AKUT Bodrum ekibi de destek verdi. Ekiplerin müdahaleleriyle yangın çevredeki evlere sıçramadan saat 05.00'te kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 40 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), ()

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2)SAMANLIKTA YANGIN ÇIKTI

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki bir samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Selimiye Mahallesi Arnavutlar Mevkisi'nde Raşit Koç'a ait samanlıkta, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Sarıgöl İtfaiye Amirliği'ne bağlı 3 itfaiye aracı, yangın yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Sarıgöl'de samanlık yangını görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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3)SİVAS'TA PATATES HASADI BAŞLADI

SİVAS İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Patates Tarla Günü' etkinliği ile hasat başladı.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Sivas'ta patates hasadı başladı. Hasadın başlaması nedeni ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü patates tarla günü etkinliği düzenledi. Kızılırmak Havzası üzerinde bulunan Yeşilyurt mevkisinde yapılan etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu katıldı. Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Sivas patates üretiminde önemli merkezlerden birisidir. 2017 yılı rakamlarına göre ilimiz Konya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yemeklik üretimininde de Türkiye'de 60 bin ton üretimle 8'inci sırada yer almaktadır. Tabi biz bu üretimi daha üst rakamlara çıkarmak istiyoruz. Çünkü patates önemli bir endüstri bitkisi. Dolayısıyla biz sulu tarım alanlarında mutlaka patates üretimini artırmak istiyoruz. Tabii çeşit özelliğine bağlı olarak da bu verim ortalaması değişmektedir. İlimizde sonbaharın gelmesi ile birlikte yemeklik patates sökümleri başlamıştır. Şu an bulunduğumuz tarlada 'lady olympia' dediğimiz çeşidin hasadı yapılmaktadır. Bu patatesimiz kızartmalık sofralık bir patatestir. Şu anda yemeklik olarak 60 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Tohumluk olarak da 30 bin ton civarında rekolte bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hasattan görnütüler

-Tarım Müdürünün açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, ()

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4)FETÖ'NÜN SÖZDE EMNİYET İMAMI HASTANEDE YAKALANDI

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tedavisi için geldiği hastanede yakalanan örgütün sözde emniyet mahrem imamı olduğu iddia edilen İ.K.(41), tutuklandı.Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ve firari olduğu tespit edilen İ.K.'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında şüphelinin tedavisi için kent merkezindeki bir hastaneye gittiğini belirledi. Hastaneye gelen ekipler, İ.K.'yı tedavisinin sonunda gözaltına aldı. Örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı, emniyet yapılanmasında mahrem imam olduğu da tespit edilen İ.K., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli adliyeye çıkartılırken

Süre:(00.56) Boyutu:(103 MB

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE7KARABÜK,()

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5)ADANA'DAN GELDİLER MARMARİS'İN BİSİKLET YOLLARINA HAYRAN KALDILAR

ADANA Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Başkanı Mimar Denizhan Sarıhan ve eşi Ülgen Sarıhan, Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek Belediye tarafından ilçe merkezinde yatırılan bisiklet yollarını inceledi.

Marmaris Belediyesi, geçen Mayıs ayında Adana'da, 'İki Teker Adana' adı altında düzenlenen bisiklet çalıştayına katıldı. Çalıştayda, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner de birçok ülkeden kişilerin katıldığı çalıştayda yapılan bisiklet yollarıyla ilgili çalışmaları hakkında sinevizyonda sunum yaptı. Marmaris Belediyesi'nin hayata geçirdiği bisiklet yolları çalıştayında 'sağlıklı yaşam ve destekleyici ulaşım' adı altında örnek gösterildi. Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Başkanı Mimar Denizhan Sarıhan ve eşi Ülgen Sarıhan, çalıştaydaki sunumda haberdar oldukları Marmaris'in bisiklet yollarını ve bu konuda yapılan çalışmasını yerinde görmek için 927 kilometre yol katederek Marmaris'e geldi. Sarıhan Çifti, ilk olarak Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'i makamında ziyaret etti. Ziyarette şehir içi bisiklet yollarının sürdürülebilir ulaşım için önemli olduğunu vurgulayan Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Başkanı Denizhan Sarıhan, şunları söyledi:

"Doğa sporları meraklısıyım. Bunun yanında 4-5 yıldır da bisiklet hayatımızın bir parçası oldu. Adana'daki çalıştayda İsmet Başkan'ın sunumundan çok etkilendik. Marmaris'e en son 30 yıl önce gelmiştik. Bu nedenle Marmaris'te bir tatil planladık. Marmaris'i tabii ki çok değişmiş bulduk. Bizce burası 1. sınıf bir tatil merkezi haline gelmiş. Onun dışında bisiklet yollarını da İsmet Bey'in anlattığının ötesinde bulduk. Özellikle şehir içi ulaşımı inanılmaz kolay. Biz geldiğimiz günden beri kiraladığımız bisikletlerle geziyoruz. Otelimizden şehir merkezine güven içinde bisikletle ulaşabiliyoruz. Halkın bisikletliler konusunda büyük ölçüde bilinçlendiğini gördük. Marmaris Belediyesi'nin buradaki kararlılığı ve uygulamaları ve tabii ki bu projede çok önemli. Bu yüzden ben her şeyden önce bir bisikletsever olarak Belediye Başkanı Ali Acar'a ve ekibine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bütün bisiklet severlerin de Marmaris'i görmesini tavsiye ediyorum. Eminim ki benim anlattığımdan daha fazlasını bulacaklar."

Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Öner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Bu yıl şehrimizin tüm mahalle ve caddelerinde bisikletsiz yol kalmayacak. Bisikletle ulaşım konusunda göstermiş olduğunu hassasiyet için teşekkür ederim" dedi.

Ziyaret sonrası Sarıhan çifti kiraladıkları bisikletlerle şehir turu attı.

Görüntü Dökümü

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-Marmaris'te kiraladıkları bisikletle şehir turu atan Denizhan Sarıhan ve eişi Ülgen sarıhüan'ın görüntüsü

-Denizhan-Ülgen Sarıhan Çifti ile röp.

-Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner ve Sarıhan Çifti'nin hatıra pozu vermesindeng örüntü

(Toplam: 4 dakika 28 saniye- 328 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, )

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6)LÜKS YOLCU GEMİSİ MARMARİS'E DEMİR ATTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' adlı lüks yolcu gemisi demir attı. Amerikalı ile Kanadalı 702 turist gemiden inerek, kültür turlarına katıldı ya da kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

Marmaris'te bulunan limana, 181 metre uzunluğa ve 26 metre genişliğe sahip Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' adlı lüks yolcu gemisi demir attı. Yunanistan'ın Patmos Adası'ndan gelen lüks yolcu gemisinde, 45 yaş ve üstü zengin Amerikalı ile Kanadalı 702 turist ile 399 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Turistlerin çoğunluğu otobüslerle alınarak önceden planlanmış kültür turlarına katıldı. Bir bölümü ise şehir merkezindeki Kapalı Çarşı'da hediyelik eşya ve tekstil dükkanlarından alışveriş yaptı. Geminin akşam Yunanistan'ın Rodos Adası'na hareket edeceği ifade edildi.

Yat Limanı'nda restoran işletmecisi Hamza Tuncel, "Gemiyle gelen turistlerle işler hareketlendi. 2 saatte 10 masam doldu. Gemilerin gelmesi tüm esnaf için önemli. Umarım bu kış döneminde daha çok yolcu gemisi gelir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yolcu gemisinin çeşitli açılardan görüntü

- Esnafla röp.

- Yolcu gemisinden inen turistlerin Kapalı Çarşı'da alışveriş görüntü

(Toplam: 2 dakika 18 saniye-167 MB HD görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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7)MOTOSİKLETİ, ÜZERİNE YATARAK SÜRDÜ

MERSİN'de bir kişi, koltuğuna yatarak sürdüğü motosikleti ile park halindeki kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu.

D-400 Karayolu Tarsus istikametinde, motosikletin koltuğuna uzanıp süratle güvenlik şeridinde seyreden kasksız sürücü, göreleri hayrete düşürdü. Kamyon ve TIR gibi ağır vasıtaların arasında tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü, park halindeki bir kamyona çarpmaktan da son anda yaptığı manevra ile kurtuldu. Tehlikeli dakikalar sol şeritteki bir otomobilde yolculuk yapanlar tarafından kaydedilerek sosyal medya hesabında paylaşılırken, birçok olumsuz yorumun yapıldığı videoda motosiklet sürücüsüne tepki yağdı.

Görüntü Dökümü

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- Seyir halindeki motorun görüntüsü

- Güvenlik şeridinde ilerlemesi

- Park halindeki kamyona çarpmaktan son anda kurtulması

SÜRE: 00'23" BOYUT: 38.7 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera:MERSİN, ()

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8)ADANA'DA BİLİŞİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Adana'da Yüreğir Belediyesi'nce Adana Valiliği, Türk Hava Kurumu ve TÜBİTAK işbirliğiyle 'Yüreğir Bilim Şenliği' düzenlendi.

Yüreğir Bilim Şenliği, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şenliğin amacının bilimi toplumun en geniş kesimlerine yaymak olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, "Bilim şenliği, bilim kültürünü ve iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim alanlarında kariyer yapmalarını özendirmek, bilimsel bilginin eğlenceli bir ortamda aktarılmasını amaçlayan bir etkinlikler bütünüdür. Ülkemizin önüne koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini kendinizi dört duvar arasına hapsetmeden, fikir ve vicdan sahibi bireyler tarihimizden, kültürümüzden ve kadim medeniyetimizden aldığı ilhamla hayata geçirecek" dedi.

UFUK AÇACAK

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ise, Bilim Şenliği'nin ufuk açıcı bir etkinlik olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

"Belediyecilik sadece alt ve üst yapı değil aynı zamanda yaşadığımız ilçenin ve ülkenin geleceğine yön verecek, ülke genelinde söz sahibi olacak çocuklarımızın gençlerimizin yetişmesinde etki sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamaktır."

Temsili roket atışının da gerçekleştiği şenlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

Şenlik, 4 gün boyunca açık olacak.

Görüntü Dökümü

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- Adana valisi mahmut demirtaşın konuşması

- Yüreğir belediye başkanı mahmut çelikcan konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:03'30" BOYUT:387 MB

Haber-Kamera:Eeser PAZARBAŞI/ADANA,()

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