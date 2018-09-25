DHA YURT BÜLTENİ 12

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmenlerin, Belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, restorasyon çalışmalarının ardından tarihi değirmenlerde üretilen ürünlerin, tescil hakkı alınan 'Zap' markası adı altında piyasaya sürüleceğini söyledi.Susam, pirinç, buğday ve mısır gibi ürünlerin üretildiği Çukurca ilçe merkezinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve 400 yıllık tarihi geçmişi olduğu belirtilen 2 taş değirmen, Belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.Tarihi taş değirmenlerdeki restorasyon çalışmalarını denetleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, belediye olarak ilçenin tanıtılması için güzel projeler hayata geçirdiklerini söyledi.Kaymakam Ayca, "Bu projelerden birisi de tahinin markalaşması için başlattığımız çalışmadır.Çukurca'nın lezzetli tahininin markalaşması için buradaki tarihi taş değirmenleri restore ediyoruz. Bu değermenler 400 yıllık. Uzun yılardır burada üretim yapılmadığı için kötü durumdaydı.Belediye olarak, bu tarihi değerimizi restore ediyoruz. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra burada üretilen susamda çok önemli bir üretim bekliyoruz. Bu proje, ilçemize ciddi madanada katkı sağlayacak. İlçe için düşündüğümüz projeleri markalaşarak yola çıkacağız. Markamızın adı da 'Zap' olacak. Zap markasını tescil ettik. Bu değirlenlerde üretilen ürünleri, bundan sonra 'Zap' markası adı altında piyasaya sürülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Değermende çalışan işçiler

-Değirmenlerden detaylar

-Kaymakam Temel Ayca ile röportaj

-Yapılan çalışmalardan detaylar



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Suriyeli kadın, 4 yıl sonra oğlu ve torunlarına kavuştu

SURİYELİ Naccar Kaddur (55), 4 yıldır görmediği Türkiye'deki oğlu, gelini ve 2 torunuyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluştu. Torunlarına sarılarak gözyaşı döken Kaddur, "Savaş nedeniyle ailem ikiye bölündü. 4 yıl sonra onlara kavuştum, çok mutluyum" dedi.

Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Kaddur ailesini, ülkedeki iç savaş ayırdı. Naccar Kaddur'un oğlu, 4 yıl önce eşi ve çocuklarını alarak Türkiye'ye göç etti. Humus'ta kalan Naccar Kaddur, savaş korkusu nedeniyle bayramlarda bile ülkeye dönmeyen oğlu, gelini ve torunlarını bir daha göremedi. Naccar Kaddur, oğlunun Hatay Valiliği'ne başvurarak talepte bulunması üzerine 4 yıl sonra Türkiye'ye geldi. Kızkardeşi ve onun 2 oğlu ile birlikte Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Naccar Kaddur'u, oğlu ve ailesi karşıladı. Kaddur, 4 yıldır görmediği oğlu, gelini ve 2 torununa sarılarak gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı tatili için ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşlerinin devam ettiği sınır kapısında torunlarıyla hasret gideren Naccar Kaddur, Suriye'deki savaşın ailesini ikiye böldüğünü anlatarak şöyle konuştu:

"Biz Suriye'de Humus'ta yaşıyorduk. Savaş ailemi böldü. Bir kısmı Türkiye'ye geldi, biz kızkardeşimle Humus'ta kaldık. Bir süre sonra İdlib'e göç ettik. Şimdi de çocuklarımın yanına Türkiye'ye geldim. 4 yıldır onları görmüyordum. Çok şükür mutluyum. Artık onlardan ayrılmak istemiyorum. Suriye'ye dönmek istemiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Buluşma anı

-Anne, çocukları ve torunları ile buluşması

-Yürürlerken

-Naccar Kaddur iler röp.

-Suriye'den gelenler

-Oturan çocuklar

Süre: 2.37 Boyut: 293 MB

Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), ()



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Tek ayak üstünde 1 dakikada 252 kez ip atladı, Guinness'e girdi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye personeli Ali Polat (50), tek ayakla 1 dakikada 252 kez ip atlayıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Belediye atölyesinde çalışan ve çocukluğundan bu yana ip atlayarak formda kalan 50 yaşındaki Ali Polat, bu çalışmasını uluslararası arenaya taşımak istedi. Tek ayakla ip atlamaya başlayan Polat, çalışmalarının karşılığını da Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek aldı. Tek ayakla 1 dakikada 252 kez ip atlamayı başaran Polat, bu alanda adını dünya 'en'lerinin arasını yazdırdı.

EN YAKIN RAKİBE 32 SAYI FARK

İp atlama merakının çocukluktan geldiğini dile getiren Polat, "Çocukluğumdan beridir ip atlarım ama bazen değişik sporlarla da ilgilendiğim için ara vermek zorunda kalıyordum. Sonra ileriki zamanlarda Guinness'te gözüme çarptı. Birçok yarışmalar oluyordu. Baktım oradaki yarışanlardan iyiyim. Rakipler benim atladığım kadar atlayamıyor, sonra o işe kalkıştık. Başarılı ve iyi oldu. Rakipleri hep geçtim. Guinness bizden geçen sene 250 tane istedi, biz 230 tane yapabiliyordum. O zaman bile bana yetişen yoktu ama Guinness'in koyduğu bir sınır vardı. Onu aşmak için bir senedir uğraşıyordum. Bu sene başardım. Bir dakikada tek ayak iple atlayarak 252 adet yapıp videosunu Guinness'e gönderdik. Onaylandı, mutluyum. En yakın rakibimize 32 tane fark attım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Guinness Sertifikası

-Ali Polat'ın Guinness Rekorlar Sertifikası ile poz vermesi

-Ali Polat'ın sertifikayı incelemesi

-Sertifikadan detay yakın görüntü

-Ali Polat'ın işyerinde mesleğiyle ilgili çalışmalarından görüntü

-Ali Polat'ın tek ayak üzerinde iple atlaması

-Çeşitli açılardan ip atlama görüntüsü

-Ali Polat'ın rekora nasıl ulaştığını anlatması

(BOYUT: 212 MB) (SÜRE: 03.28 DK)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), )

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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

AKSARAY'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cüneyt A. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda satışa hazır paketler halinde 235 gram esrar, 3.70 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 adet hassas terazi, bahçede ekili halde 1 kök kenevir ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultanhanı ilçesinde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, satış yaptığı ileri sürülen Cüneyt A.'nın kimliğini belirleyip dün operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır paketler halinde 235 gram esrar, 3.70 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 adet hassas terazi, bahçede ekili halde 1 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan Cüneyt A., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin tutuklanması

- Polisin evde arama yapması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))



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Avukatlık bürosu binasına av tüfekli saldırı

ESKİŞEHİR,