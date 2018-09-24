DHA YURT BÜLTENİ 12

1)BM’DEN İDLİB’E 20 TIR İNSANİ YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’nin İdlib kentine 20 TIR insani yardım gönderdi.BM’nin Reyhanlı’daki lojistik depolarından yüklenen 20 TIR, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. TIR’larda bulunan insani yardım malzemesi İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacak.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma ve BM görevlilerine ait araçlar

-Yardım yüklü TIR’lar

-Cilvegözü’ne gelirken

-Gümrük sahasına girerken

-BM görevlilerine ait araçlar

SÜRE: 2’10’’ BOYUT: 246 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-

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2)GÖK MEDRESE, İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ OLACAK

SİVAS'ta, Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Gök Medrese'de 20 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Gök Medrese'de incelemelerde bulunan Sivas Valisi Davut Gül, restorasyonun Kasım ayında bitirilecek eserin İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi müzesi olarak hizmet vereceğini söyledi. Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında, mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan tarihi Gök Medrese'nin yıllardır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Gök Medrese'de incelemelerde bulunan Sivas Valisi Davut Gül, restorasyon hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Akaylar konağında düzenlenen toplantıya katılan Vali Gül'e, Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü İsmail Onur Yıldızlı, müdürlüklerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tarihi Gök Medrese'de devam eden restorasyonda sona gelindiğini ve Kasım ayında bitirilmesinin planlandığını belirten Gül "Restorasyon zor bir süreç. Bu tabi bir yere demir bağlayıp beton atmaya benzemiyor. Çok ince işçilikler var. Bir malzeme buluyorsunuz, uygun görülmüyor tekrardan başka bir malzeme buluyorsunuz. Şu an itibari ile Kasım ayı gibi bitirilmesi hedefleniyor. Özetle bu yıl içerisinde bitirilecek. Gülhane'de bu sene rahmetli oldu Fuat Sezgin hocanın yaptığı İslam Bilim ve Teknik Müzesi var. Onun bir benzerini burada yapacağız. İslam bilim adamlarının keşifleri, onların hayatları, onların bilime insanlığa kazandırdıklarını burada göreceğiz. Aynı zamanda içinde bir odasını kütüphane yapacağız, dışı da insanların oturup kalktığı bir mekan olacak ama özetle medrese mantığına uygun olacak. Sonuçta bunu yaparken bilim, ders ve buna benzer bir vakfiyesi var. Bu amaca uygun bir yapılanma olacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından da 2019 yılı Fuat Sezgin yılı ilan edildi. Dolayısıyla da Fuat Sezgin'in böyle bir eserinin burada yapılması, Cumhurbaşkanlığının Fuat Sezgin yılı ilan etmesi de ayrıca örtüşmüş olacak" dedi.

Vali Gül, şehir merkezinde bulunan Taşhan, Güdük Minare ve tarihi Ulu Cami'de de çalışma başlatacaklarını söyledi. Gül "İnşallah bundan sonraki süreçte Taşhan başta olmak üzere Güdük Minare ve buna benzer eserlerimizi biz şehre kazandırmak istiyoruz. Bunların kamulaştırma problemleri var. Süreç bir şekilde başladı, devam ediyor. Uzun bir süre devam alıyor ama etrafının açılıp Güdük Minare de eşsiz bir eser, Taşhan da essiz bir eser, hatta Sivas merkez Ulu Cami, üçüne de bir el atmak gerekiyor. Belediyenin başlayacağı Kale projesi ile beraber Ulu Cami'nin orada mutlaka elden geçmesi gerekiyor. Proje süresi devam ediyor. Eski Selçuk Ortaokulu'nun olduğu alan ise gül bahçesi, yeşil alan olacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gökmedreseden görüntüler

-Devam eden restorasyon çalışmaları

-Vali Gül'ün açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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3)YAZ TATİLİNDE ÖZLENEN KEDİ TOMBİ SINIFA GERİ DÖNDÜ

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Ticaret Borsası İlkokulu’nda bahçede beslenirken çocuklar tarafından çok sevildiği için yetkililerin onayıyla şubat ayında sınıfa alınan 'Tombi' isimli kedi, yaz tatilinin ardından yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla sınıfa geri döndü. Öğrenciler özledikleri kediye kavuşmanın sevinci yaşadı.

İzmir Bayraklı Ticaret Borsası İlkokulu’nun bahçesinde beslenirken çocukların yoğun ilgisini fark eden bir sınıf öğretmeni tarafından şubat ayında sınıfa taşınan Kedi Tombi, yaz tatilini öğretmen Özlem Pınar İvaşçu’nun evinde geçirdikten sonra yeni dönemde çocuklarla birlikte sınıfa geri döndü. Geçen Şubat ayında Kedi Tombi’yi sınıfına alan öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, "Tombi ilk geldiğinde yavru bir kediydi. Bir velimiz hijyen kaygısı nedeniyle sınıfımızda bulunmasını doğru bulmamıştı. Bu yüzden Tombi bir süre sınıfa gelmedi. Biz Tombi’nin hikayesini sosyal medyada paylaştığımızda insanların ilgisini çekti. Sadece Türkiye’nin de değil dünyanın da dikkatini çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin de devreye girmesiyle Tombi tekrar sınıfına kavuştu. O günden bu güne Tombi bizim sınıfımızın bir öğrencisi oldu" diye anlattı. Tombi’nin yaz döneminde kendisiyle kaldığını söyleyen İvaşçu, Tombi sayesinde öğrencilerindeki gelişimi şöyle anlattı:

"Çocuklar onu çok özlediği için sık sık arayıp, soruyorlardı. Çocukların sokak hayvanlarına bakışı değişti, daha önce kedilere dokunamayan hatta onlara zarar veren öğrencilerim vardı. Tombi’nin sınıfımıza girmesi ile birlikte çocukların hayvanlara olan duyarlılığı arttı. Yaz tatilinde besledikleri sokak hayvanlarının fotoğraflarını çekip bana gönderiyorlardı. Hatta aralarından birkaç öğrencinin sokak hayvanı sahiplendiğini öğrendim. Bugün de Tombi ile buluştukları için çok mutlular. Tombi’nin sınıfta olması çocuklara huzur veriyor. Daha önce çocuklar sınıfta koşarken yaralanabiliyorlardı ama Tombi sınıfa geldikten sonra onu rahatsız etmemek, uykusunu bölmemek için daha dikkatli olmaya başladılar. Derste konsantreleri kesinlikle bozulmuyor. Tombi’nin sınıfta olması onları tam tersine motive ediyor. Velilerden çok olumlu şeyler duyuyorum. Her sabah çocuklar okula büyük bir keyifle geliyorlar Tombi’yi görecekleri için. Tombi de onlarla olmaktan çok mutlu. Tombi çok farklı bir kedi, bizim sınıfımızı seçtiğini düşünüyorum. Bu yıl 4. sınıfız mezun olacağız ama Tombi’yle yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz."

Tombi’nin maceralarıyla ilgili bir kitap serisi de oluşturduklarını kaydeden İvaşçu, "Bu yıl bir yayınevi bize destek oldu. Geliriyle sokak hayvanlarına yardım ettiğimiz bu 5 kitaplık seride bizi desteklediler. Bu seride Tombi fantastik bir kahraman. Tombi’nin sınıftaki hikayesiyle başlıyor sonra Tombi diğer kitaplarda Mısır’dan uzaya birçok yere giderek bir sürü macera yaşıyor" dedi.

YAZ TATİLİNDE ÖZLENEN SINIF ARKADAŞI TOMBİ

Yaz boyunca Kedi Tombi'yi çok özlediklerini söyleyen 4-C sınıfı öğrencileri, okulun yeni dönemi başladığında Kedi Tombi'yi özlem ve sevgiyle karşıladı. Adeta sınıfın öğrencilerinden biri haline gelen Tombi, çocuklara hayvan sevgisini de aşılıyor. Öğrencilerden Nisanur Abayda, "Tombi'yi çok özledim. Tatildeyken Tombi'yi özleyince öğretmenimizin verdiği Tombi'nin maceraları kitabını okuyordum. Sıraların altında geziyor, bizi kokluyor tanımaya çalışıyor. Bizi çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz" dedi. Öğrencilerden Azra Akpınar da "Ben de Tombi’yi çok özledim. Tombi bizim sınıfımızın bir öğrencisi gibi. Onunla her zaman oynuyoruz, vakit geçiriyoruz. Tombi bir kedi gibi değil, insan gibi. Bizimle çok güzel vakit geçiriyor. Çok uysal bir kedi, o yüzden biz onu çok seviyoruz. Sıralarımızın altında, üstünde geziyor. Kitaplarımızın üzerine oturuyor. Bazen biz ona resim yapıyor, mektuplar yazıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kedi Tombi’nin sınıftaki hallerinden görüntü

- Çocukların Tombi’yi sevmeleri

- Sınıfta ders işleyişinden görüntü

- Çocuklarla röp.

- Öğretmenlerle röp.

- Genel ve detay görüntüler

İZMİR, ()