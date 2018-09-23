DHA YURT BÜLTENİ-12

SEDANUR'UN OTOPSİSİNDE TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANDI (3)

1)VALİ DOĞAN'DAN TWEET

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'ün otopsisi ile ilgili Vali Rahmi Doğan, twitter hesabından bir açıklama yaptı. Doğan açıklamasında, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir. Otopsi için alınan numuneler incelenmek için Van ilimize gönderilmiş olup, neticelenince sonuçları kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.

KARS/

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(YENİDEN)

2)İNTİHAR EDEN BABA İÇİN TOPLANAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 15 GÖZALTI

İZMİT'te, evinin banyosunda intihar eden İsmail D. (45) için bir araya gelerek, protestoda bulunan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyete götürüldü.

Körfez ilçesindeki evinin banyosunda, kendisini tavana bağladığı iple asıp, yaşamına son veren İsmail D. için İzmit'teki Fethiye Caddesi'nde bir araya gelen 15 kişi, basın açıklaması yapmak istedi. 'Parasız eğitim haktır' yazılı pankart açan grubu polis ekipleri, Kocaeli Valiliği'nden izin alınmadığı için uyardı. Ekipler, grubun dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polisler, 4'ü kadın 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

VALİLİK VE BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan dün Kocaeli Valiliği'nden İsmail D.'nin intiharı ve iddialar ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır. Söz konusu haberler; 'intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları' şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında ise şunlar kaydedilmişti:

"Bazı internet haber sitelerinde 'Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail D., kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 20 Eylül tarihinde evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İsmail D.'nin 23 Ağustos tarihinde trafik kazası geçirdiği, yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir."

Görüntü Dökümü:

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-Grubun yürüyüşe başlaması

-Polisin müdahalesi

-Gözaltına alınan şahıslardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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3)CUMHURBAŞKANLIĞI, SELİMİYE CAMİİ'NDE AŞURE DAĞITTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde, Muharrem Ayı nedeniyle Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güney ve Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı'nın katılımıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanlığı'nca her yıl 13 il ve 14 camide düzenlenen aşure dağıtımı, Edirne'de Selimiye Camii'nde de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu yılda gerçekleştirildi. Edirne'de Cumhurbaşkanlığı aşçılarının gönderdiği menüye göre 5 bin kişinin ikramına sunulmak üzere hazırlanan aşureler, öğle namazı ardından cami avlusuna dağıtılmak üzere program düzenlenerek stantlar kuruldu. Aşure dağıtım programına Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, Edirne İl Müftüsü Emrullah üzüm, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'30 ÇEŞİT ÜRÜN VAR'

Büyük tencere içinde Cumhurbaşkanlığı aşçılarının gönderdiği menüye göre 30 çeşit üründen aşureleri pişirip, Cumhurbaşkanlığı forsu ile sunumunu yapan organizasyon sahibi Kemal Kılıç, "Bu mübarek ayda Muharrem Ayı'nın olmazsa olmazı aşure ile ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı aşçıları tarafından gönderilen menüyü hazırlayarak yaklaşık 5 bin kişiye Selimiye Camii'nde bugün aşure ikram edeceğiz. İçerisinde yaklaşık 30 çeşit ürün var. Kuş üzümü, incir, badem, fındık, kuru fasulye, nohut gibi malzemeler var" dedi.

Ak Parti MKYK üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksa, "Bugün de burada sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'nin değişik illerinde aşure dağıtıyoruz. Bugün de burada Edirne'de Selimiye'nin gölgesinde aşure dağıtıyoruz. Biliyorsunuz aşure birliğimizi, beraberliğimizi sembolize ediyor. Edirneliler de büyük bir teveccüh gösterdiler, tekrar hayırlı olmasını diliyorum

Öğle namazı sonrası dağıtılacak aşureden almak için yoğun ilgi gösteren vatandan stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aşure dağıtım öncesi konuşan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, "Bugün de burada sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'nin değişik illerinde aşure dağıtıyoruz. Bugün de burada Edirne'de Selimiye'nin gölgesinde aşure dağıtıyoruz. Biliyorsunuz aşure birliğimizi, beraberliğimizi sembolize ediyor. Edirneliler de büyük bir teveccüh gösterdiler, tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin sizlere Ankara'dan selamını getirdim. Malumunuz bulunduğumuz ay İslam'da 'haram ayı' sayılan dört aydan bir tanesidir. Bu güzel mekanda Selimiye Camii'nde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Rabbim inşallah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimize de, milletimize de bu güzel aşure tatlısı gibi hanelerimize bereket getirsin inşallah. Türk Milleti gerçekten çok büyük, necip bir millet. Dünya Müslümanlarına sahip çıkan, gerektiğinde muhacirlere ensar olabilen bir millet. İnşallah rabbim hem ülkemize, hem Türk milletine, hem de ümmeti Muhammed'e bu Muharrem ayı vesilesiyle huzur, barış getirsin" dedi.

Konuşmaların ardından Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Müdürü İlker Astarcı, hep beraber vatandaşa aşure dağıttı.

Görüntü Dökümü

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Selimiye Cami

Cami içinde kalabalık

Stant önünden bekleyen kalabalık

Kuyruk oluşturması

Kemal kılıç ile röp.

Detay

Fatma Aksal ile röp.

Aşureden detay

Yusuf Güler ile röp.

Farklı açıdan detay

İlker Astarcı ile röp

Aşure dağıtıı yapılması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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4)ADIYAMAN'DA KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

ADIYAMAN Alevi Kültür Dernekleri tarafından Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1379'uncu yıldönümü nedeniyle cem yapılarak lokma dağıtıldı.

Yeni Mahalle Cemevinde düzenlenen programa; Vali Yardımcısı Adem Kaya, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper ve sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşunun ardından konuşan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, "Senenin 12 ayında biz Hüseyin'i kalbimizin derinliklerinde hep hatırlarız, saklarız, unutmayız. Ama bugün saki bu yas, bugün olmuş gibi onun acısını içimizde hissediyoruz. Çünkü Allah ehlibeyti severdi" dedi.

İmam Hüseyin'i sevmek, oruç tutmak, yas tutmak ve ibadet tutmanın onu anlamak olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, "İmam Hüseyin'i içimize sindirmek onun gibi yaşamak önemlidir. Kerbela hadisesinin gerekçelerine baktığımız zaman güçlü ve zalim olan bir yöneticiye karşı haklının isyanıdır haklının boyun eğmemesidir" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Kaya da şöyle konuştu:

"Kerbela şehitlerini anma aşure lokmasını birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, bu güzel ve ulvi atmosferi oluşumuna emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Bugün burada siz can kardeşlerimle, gönül dostlarımla bir arada olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu topraklar, bu coğrafya sevgi ve hoşgörü medeniyetinin birlikte yaşama kültürünün doğduğu, yeşerdiği ve dünyaya örnek teşkil ettiği topraklardır."

Açıklamaların ardından dua edilerek cem yapıldı ve konuklara lokma dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yeni Mahalle Cem Evi

- Konuşmaların yapılması

- Cem yapılması

- Dua okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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5)BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ OYUNCULARINDAN BELEDİYEYE TEPKİ

İZMİR'de amatör kümede mücadale eden Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü Sportif Direktörü Behram Üstün ve 15 yaş altı takımı oyuncuları, İzmir 'in Bergama ilçe belediyesinin ulaşım desteği vermemesini protesto etti,,

Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübün Sportif Direktörü Behram Üstün, Bergama Spor Salonu önünde dün (Cumartesi) gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak 15 yıldır spora hizmet ederek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çocuklara spor yaptırmaya çalıştıklarını söyledi. 15 yaş altı takımlarının Çiğli ilçesinde Çiğli Belediyespor'la maçları olduğunu hatırlatan Üstün, bunun için Bergama Belediyesi'nden ulaşım konusunda bir destek alamadıklarını öne sürdü. Bu konudaki taleplerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de ileteceklerini bildiren Üstün, "Oradan da çözüm alamazsak buradan bir ekiple Ankara'ya gideceğiz" dedi. Konuşmasının ardından Üstün ve 15 yaş altı takımı oyuncuları spor salonundan İzmir yönüne doğru bir süre yürüyerek, bu durumu protesto etti. Bergama Belediyesi Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne deplasman maçlarına gidebilmeleri için verdiği araç desteğini 5 ay önce kesmişti. Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü, son iki deplasman maçına Dikili ve Kınık belediyelerinin tahsis ettiği araçla gitmişti.

Görüntü Dökümü

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-Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü Sportif Direktörü Behram Üstün ve 15 yaş altı takımı oyuncuları, İzmir 'in Bergama ilçe Belediyesinin ulaşım desteği vermemesini yürüyerek protesto etmelerinden görüntü

-Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü Sportif Direktörü Behram Üstün'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), ()



