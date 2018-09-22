DHA YURT BÜLTENİ 12

FABRİKAYI KUNDAKLAMA ŞÜPHELİSİ, KAMERADAN YAKALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasını ateşe verirken güvenlik kamerasına yakalanan K.D. (17) gözaltına alındı.

?Olay, 20 Eylül Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Metal Sanayi 25'inci Sokak'ta meydana geldi. Sanayide devriye görevini sürdüren polis ekipleri, bir mobilya fabrikasının önünde bulunan kartonların yandığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede, bir kişinin bisikletle fabrika önüne gelerek kartonları ateşe verdiğini, daha sonra da bisikletiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Olayın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlardan yola çıkarak kundaklamayı yapan şüphelinin adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla K.D. evinde gözaltına alındı.

K.D.'nin daha önce aynı firmada çalıştığı, işten ayrıldıktan sonra parasını alamadığı iddiasıyla kundaklama girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin görüntüsü

-Kundaklama görüntüleri

-Detaylar

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), ()

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İBADETLER İNSANI KÖTÜLÜKLERDEN UZAKLAŞTIRIYOR

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Edirne'de Roman ailelerin yoğunlukla yaşadığı Yıldırım Mahallesi'nde Kuran kursuna ziyaret edip, gençlerle bir araya geldi. Erbaş, "Namaz kılan insan haram işler mi? Bakınız ayetin mucizesi burada. İbadetler insanı kötülüklerden uzaklaştırıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Edirne ziyaretinin ikinci gününde sivil toplum örgütü temsilcileri ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Erbaş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Yıldırım Mahallesi'ndeki Kuran kursunu ziyaret etti. Buradaki öğrencilerle sohbet eden Erbaş, çocuklara dini konularda bilgi verdi. Erbaş, buluğ çağına gelenlerin ibadetlerini yapması gerektiğini belirterek, "Artık bulu çağına geldiğimizde ibadetlerimizi yapacağız. Eğer dinimizi bu yaşlarda iyi öğrenirsek kendimizi haramlardan ve yanlışlardan korumuş oluruz" dedi.

Mahallede bulunan ve gençlerin bir çok spor aktivitelerini yaptığı 15 Temmuz Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Erbaş, yapılan çalışmalar nedeniyle merkezin yöneticilerine teşekkür etti. Burada gençlere ibadet yapmanın önemini anlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Camiler, Kuran kursları bütün bunlar aslında bizi daha iyi kul olmaya, daha iyi insan olmaya yönelten, yönlendiren vasıtalardır. İbadetler vasıta aslında, yani amaç değil araçtır. Namazı niye kılıyoruz? Daha iyi Müslüman olabilmek için. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Namaz kılmaya başlayan insan alkol kullanıyorsa alkol kullanmaktan vazgeçer. Namaz kılan insan haram işler mi? Bakınız ayetin mucizesi burada. İbadetler insanı kötülüklerden uzaklaştırıyor. Namaz böyle, oruç böyle, haç böyle, zekat böyle. Dinimiz insanı daha nitelikli, daha iyi insan yapmak içindir."

Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'a adının yazdığı mahallenin amatör takımı olan 'Mega Gençlik Spor' forması ve atkısı hediye edildi. Erbaş, basına kapalı başka bir programa katılmak üzere Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyüne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi

Erbaş'ın gençlerle buluşması

Erbaş'ın gençlerle sohbeti

Erbaş'ın Konuşması

Adının yazıldığı forma verilmesi

Hatıra fotoğrafı

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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İZMİR KÖRFEZ FESTİVALİ'NDE YARIŞLAR BAŞLADI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Körfez Festivali'nde yat, yelken, kano, kürek ve dragon yarışları başladı. Festivale 500 sporcu 50 yatla katıldı.

İzmir Körfez Festivali'nin ikinci günü nefes kesen yarışlara sahne oldu. İlk gün İzmir Büyükşehir Belediyesi Yelken yarışları ile başlayan festivalin ikinci gününde yat, kürek, kano ve dragon yarışlarının startı verildi. Gün boyu Körfez rengarenk görüntülere sahne olurken, İzmirliler de sahil boyunca yarışları izleyerek sporcuların heyecanına ortak oldu. Kano yarışlarının startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semra Aksu ile birlikte verdi. Kürek ve dragon yarışlarının startının da verildiği Konak Pier, İzmir Büyükşehir Belediyesi Armoni Mızıkası konseri ve dans gösterileri ile renklendi. İlk yılında 43 yatın katıldığı İzmir Arkas Körfez Yarışı'na bu yıl ilgi daha büyük oldu. 500 sporcunun 50 yatla katıldığı yarışlar, kentin körfezi gören farklı noktalarından heyecanla izlendi. Karşıyaka Yelken Kulübü'nden başlayan optimist-lazer-4.20 sınıflarındaki yelken yarışlarında 145 sporcu mücadele ederken, kano ve kürek yarışları ise Konak Pier ile Pasaport Vapur İskelesi arasında gerçekleşti.

Kocaoğlu ve Pekdaş, Konak Pier'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı görüntüleme takım kaptanı ve sualtı fotoğrafçısı Murat Kaptan'ın Körfez resimlerinden oluşan sergisini de gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel ve detay HD görüntüler

İZMİR ()

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OKULLAR AÇILINCA KIRTASİYELERDE SATIŞLAR PATLADI

İZMİT'te, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye sektöründe yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Özellikle ders kitabı ve yardımcı kaynakların satışlarında artış yaşandı.

Kırtasiye sektörünün neredeyse durma noktasına geldiği yaz döneminin ardından okulların açılmasıyla birlikte kitap ve kırtasiye malzemesi satışları da patladı. Kırtasiye dükkanları çocuklarının okul alışverişine gelen veliler ve öğrencilerle dolarken, özellikle soru bankaları, ders kitapları ve yardımcı kaynakların satışlarında artış görüldü.

Okul için ihtiyaçlarını almaya geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Fulya Gözüaçık, "Okul dönemi başladı, alışverişe geldik defter ve kalem alıyorum. Romanlara da bakacağım, birkaç kitap almayı da düşünüyorum . Fiyatlar bana biraz pahalı geldi daha uygun olabilir. Sıradan bir roman bile 50-60 lira olabiliyor. Ülkede de neden öğrenciler okumuyor diye soruyorlar, çünkü fiyatlar çok pahalı. Öğrencilerin kitap okumalarını istiyorsalar küçük bir para miktarı olması gerekir" dedi.

Çocukları için alışveriş yaptığını söyleyen Metin Mercan, "Çocuklarımız için ihtiyaçları olan yardımcı kaynakları almaya geldik. 5, 9 ve 10. sınıfta okuyan çocuklarım var. Sınav dönemlerini atlattık ama birkaç sene sonra yine aynı stres devam edecek, şu an ihtiyaçları neyse sadece onu alıyoruz. Fiyatlar geçen yıllara göre artmış. Gönül isterdi ki çok fazla masrafa girmeden çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını giderelim ama sanırım bu pek mümkün olmayacak. Geçen seneye oranla yüzde 20'lik bir artış var" dedi.

Kırtasiye işletmecisi Serkan Sakin kitap satışlarında sadece 1 TL kar ettiklerini belirterek, "Okul dönemi başladı ve kağıda zaman gelmesine rağmen biz 1 lira kar ile yine geçen sene ki fiyatlardan tüm ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz. Kırtasiye ürünlerimizde, kitaplarda öğrencilerimize elimizden geldiğince zammı yansıtmamaya çalışıyoruz. 1 lira karla kitap satmaya çalışıyoruz. Satışlar şu an çok yüksek, kalabalık var öğrenciler okul alışverişlerine başladı. Herkes kesesine bakıyor tabii en uygun fiyattan almaya çalışıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alışveriş yapan vatandaşlardan görüntü

-Müşterilerle röp.

-Kırtasiye sahibi ile röp.

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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KUMAR BASKININDA TABANCA VE OYUN KARTLARI HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA ATILDI

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin bir dernek lokaline düzenlediği baskında 2 tabanca, 2 bıçak, 1 şiş ile kumar oynamada kullanılan oyun kağıtları ve zarlar apartman havalandırma boşluğunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi Belediye sokaktaki bir dernek lokaline kumar baskını düzenledi. Baskın sırasında içeride bulunan ve kumar oynadıkları belirtilen 16 kişi gözaltına alındı. Ekipler, baskın sırasında içeride bulunanlar tarafından atılan oyun kağıtları, pul ve zarlar, alacak defteri, senetler ile 2 adet tabancı, 2 bıçak ve 1 şişi apartman havalandırma boşluğunda buldu, soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Polislerin bina içinde dışında arama yapmaları,

-Bulunan silah ve malzemelerin görüntüleri

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA /

Boyut:156,874 MB

Süre: 1 Dakika 22 Saniye

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ŞAHAN GÖKBAKAR, ENGELLİ HAYRANIYLA FİLM SETİNDE BULUŞTU

BURSA’nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanlarında ‘Recep İvedik 6' filminin çekimlerine devam eden Şahan Gökbakar, sette bedensel engelli hayranıyla buluştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın isteği üzerine Şahan Gökbakar, doğuştan engelli olan Tuğba Yörür (48) ile film setinde görüştü. ‘Recep İvedik 6’ filminin çekimlerinin yapıldığı sete giden Tuğba Yörür’ün, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğu görüldü.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Tuğba kardeşimiz kendisini çok görmek istediğini ifade etti. Biz de değerli sanatçımız Şahan Gökbakar’a bunu ilettik. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı. Tuğba kardeşimiz de çok mutlu oldu. Bu hassasiyetinden dolayı Şahan Gökbakar’a teşekkür ediyorumö dedi. Şahan Gökbakar da öMutlu edebildiysek ne mutlu. Başımızın üstünde yeri varö ifadelerini kullandı. Ziyaretten sonra Şahan Gökbakar doğuştan engelli olan Tuğba Yörür ile fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şahan Gökbakar’ın engelli hayranıyla buluşması

- Engelli hayran ile fotoğraf çekimi

-Şahan Gökbakar açıklama

- Başkan Ali Özkan açıklama

Boyut: 136mb / Süre: 2 dk 40 sn

HABER/KAMERA:Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()