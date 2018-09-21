DHA YURT BÜLTENİ 12

AK PARTİ'Lİ BAŞKANI TABANCAYLA ÖLDÜREN SANIĞA 15 YIL HAPİS (EK)

1)BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle Serkan Teltik'e verilen 15 yıl hapis cezasını az bularak itiraz etti. Serkan Teltik'in kamu görevlisini görevi başında 'planlı ve tasarlayarak öldürdüğü', bu nedenle 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadan cezanın verilmesi gerektiğini savunan Başsavcılık, hazırladığı itiraz dilekçesini Niğde 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.

Adnan ÇELEBİ-NİĞDE/

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2)İMAM NİKAHLI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, BERBERDE TIRAŞ OLURKEN YAKALANDI

AKSARAY'da evde sigara içmesine tepki gösteren imam nikahlı eşi Aynur Gedik'i(37), ağzını bantlayıp, el ve ayaklarını bağladıktan sonra iple boğarak öldüren Murat Bakan (53), berberde tıraş olurken yakalandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir Köyü'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Murat Balkan, 3 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Aynur Gedik ile iddiaya göre evde sigara içmemesi konusunda tartıştı. Tartışmada sinirlenen Bakan, Gedik'in ağzını bantlayıp, el ve ayaklarını iple bağladı. Ardından yine iple boğarak öldürdü. Olayın ardından evi terk etti. Tartışmayı duyan Aynur Gedik'in kızı Hasret Gedik (17) tartışmanın kısa sürüp, Bakan'ın evden ayrılması üzerine odasından çıkmayıp, uyumaya devam etti. Saat 08.00 sıralarında uyanıp annesine bakmak için yatak odasına girdiğinde annesini, ağzı bantlı, el ve ayakları bağlı hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Aynur Gedik'in öldüğünü belirledi.

Jandarma da yaptığı araştırmada Murat Bakan'ın, olayın ardından Gülağaç ilçesine gittiğini öğrendi. Durum hemen polise bildirdi. Yapılan araştırmada Bakan'ın berberde tıraş olduğu saptandı. Polis, Bakan'ı, tıraş olurken yakalayıp gözaltına aldı. Ardından sorgulanmak üzere Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Aynur Gedik'in cesedi de otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'ANNEMİ İSTİYORUM'

Annesini ölü halde bulan Hasret Gedik, annesinin cesedini tabutla evden çıkarıldığı "Annemi istiyorum" diye ağladı. Gedik'i, yakınları sakinleştirme çalıştı.

Aynur Gedik'in ablası Güleser Gedik(54), kız kardeşinin eşi tarafından boğularak öldürüldüğünü söyledi. Murat Bakan'ı tıraş eden berber Kadir Çavdar da (21), "Ben müşteriyi tıraş ederken bir anda polisler geldi ve müşteriyi gözaltına aldı. Tıraşı da tamlamıştık." dedi.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Yakınlarından detay

- cenazenin çıkartılması

- Hasret Gedik'in ağlaması

- Hasret Gedik'ten detay

- Gözaltına alınan şüpheliden detay

- Ölen kadının vesikalık fotoğrafı

- Röportajlar

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

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3)BELEDİYE PERSONELİNDEN ÇEVRE TEMİZLİĞİ

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi personeli, bu sabah yaklaşık 1.5 saat boyunca karayolu kenarı ile sahil kıyısında çevre temizliği yaparak farkındalık yarattı.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve İsmet Kamil Öner, Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları, bugün saat 07.00'de, ilçe merkezinde bir araya geldi. 7 kilometre mesafedeki Aktaş Mevkisi'ne bisikletleriyle giden grup, sonrasında eldiven takıp, büyük boy çöp poşetlerini ellerinden aldı. Karayolu kenarı ve deniz kıyısında, 1.5 saat boyunca çevre temizliği yaptı. Çoğunluğu pet ve cam şişe olmak üzere çocuk bezleri, kağıt mendil, kuruyemiş kabukları gibi çeşitli atıkları topladı. Toplanan 10 büyük boy torba çöp, imha edilmek üzere araçla geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Temizliğe katılanlar, topladıkları çöpler önünde, "Marmaris temiz kalsın" sloganını hep bir ağızdan bağırdı. Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, "Ekiplerimizin her gün düzenli temizlik yapmasına rağmen çöpler eksilmiyor, aksine artıyor. Atıklar doğaya bırakılıyor. Ne yazık ki insanlarımızın bir huyu var. Çalıların arasına çöplerini atarak, görünmeyeceğini düşünüp vicdan rahatlatıyorlar. Hem doğa zarar görüyor hem de çöpleri alması daha da zorlaşıyor. Farkındalık yaratmak için düzenli olarak çevre temizliği yaparak sporumuzu yapacağız. Marmaris hepimizin lütfen temiz tutalım" dedi. Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Hem spor yapmak hem de çevremizi temiz tutmak için etkinlik yaptık. Bizler Marmaris yaşayanlarından çevreyi temiz tutmalarını istiyoruz. İlçemizde yaşayan herkesi çevre duyarlılığına davet ediyorum. Farkındalık yaratmak için tüm Marmarisliler çevre temizliği harekatı başlatmalıdır" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Belediye personelinin çevre temizliği görüntü

- Belediye personeli çöpler önünde "Marmaris temiz kalsın" sloganı atması

- Sedat Kirt röp.

- Barış Ünlü röp.

(Toplam: 7 dakika 59 saniye-577 MB HD görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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4)ÇELİKHAN'DA 800 KİŞİYE AŞURE

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde Muharrem ayı nedeniyle Ulu Cami Derneği tarafından 800 kişiye aşure ikram edildi.

Muharrem ayı nedeniyle Çelikhan Ulu Cami Derneği tarafından 3 kazanda pişirilen aşure, Cuma Namazı sonrası cami cemaatine ikram edildi. Ulu Camii Derneği Başkanı Abdurrahman Yalçın, "Her yıl geleneksel olarak muharrem ayında Ulu Cami Derneği olarak aşure ikramında bulunduk. Bu yıl ise 800 kişilik aşure ikramında bulunduk. Amacımız karnımızı doyurmak değil, ikramda bulunmaktır. Hayırsever vatandaşlardan toplanan paralar ile 3 kazanda pişirilen aşure Cuma namazından sonra vatandaşlara ikram edildi. Bu katılımlardan dolayı herkese teşekkür ederimö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ulu Cami

- Aşure ikramı

- Dernek Başkanı ile röp.

-Genel ve detay görüntüleri

( Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUYUTU: 90 MB