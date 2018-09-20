DHA YURT BÜLTENİ 12

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı (2)

RİZE MİMARLAR ODASI: EV YAPARKEN TEKNİK ELEMANA DANIŞMA ORANI YÜZDE 20

Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutroğlu, Rize'deki çarpık yapılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aşırı yağışlar sonrası sel ve heyelanların bölgenin kaderi olduğunu ifade eden Mahmutoğlu, "Bu kaderi el birliği ile değiştirmemiz gerekiyor. Geçmişte yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili uyarılarda bulunmuştuk. Ancak çok da bir şey değişmedi. Yapılması gerekenler çok da zor değil. Sürekli ve dirayetli bir şekilde kontroller yapmak lazım. Merkezden uydular vasıtasıyla zaten kontroller yapılıyor. Yerelde belediyeler, İl Özel İdareleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri aksatmadan kontroller gerçekleştirmeli. Yapılar yapıldıktan ve tehlike arz etmeye başladıktan sonra değil başlangıcında önlem almak gerekiyor. Burada en büyük görev devlete düşüyor" dedi.

Rize'nin son dönemde dışarıdan göç almaya başladığını kaydeden Mahmutoğlu, "Gelen hemşerilerimiz köylerde ev yapmak istiyorlar. İşin gerçeği ev yaparken teknik elemanlara danışma oranı yüzde 20'ler civarında. Yüzde 80 yapılar yerleşik köydeki ustalar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Bize gelmediklerinde ve devlet kontrolü olmadığında bugün yaşanan sorunları yaşıyoruz. Devlet mekanizmaları kontrollerini tavizsiz yapmalı. Bu yapılırsa sorun yaşamayız. Aksi halde her afette bunları yaşayacağız" diye konuştu.

7 KATLI BİNANIN TEMELİ 25 YIL ÖNCE ATILDI

Rize'nin Muradiye beldesi Kömürcüler köyündeki dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın temeli 25 yıl önce atıldı. 3 kat olarak inşa edilen binaya 15 yıl öncede 4 kat daha ilave edildi. 6 kardeşe ait binanın bugün 4 katında aileler yaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mimarlar Od. Başkanı Mustafa Mahmutoğlu açıklaması

Haber: Muhammet KAÇAR -Kamera: Selçuk BAŞAR RİZE-

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SAKAR GEÇİDİ FACİASI DAVASI ERTELENDİ

İZMİR'den Muğla'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına gidenleri taşıyan tur midibüsünün, virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 ila 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Geçen duruşmada sanık avukatlarının bilir kişi raporuna itirazı üzerine mahkeme heyeti tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na gönderilen dosya gelmeyince dava ertelendi.

İzmir'den geçen yıl 13 Mayıs'ta, Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, 34 kişinin bulunduğu Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris Karayolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yükseklikten alt yola düşen midibüste bulunanlardan 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrasında midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti raporunda, 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' kaza nedeni olarak gösterildi. Raporda ayrıca, kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi. Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemelerinden dolayı kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, 3'ncü duruşmayla devam edildi. Duruşmada, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ, ölenlerin aileleri ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan Bülent Çetindağ'ın avukatı Mustafa İlker Eken, "Müvekkilim 17 aydır tutuklu. Tutukluluk hali cezalandırma boyutuna geçmemelidir. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" dedi. Ancak talep olumlu karşılanmadı. Mahkeme Başkanı Bilal Saydam, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Daire Başkanlığına gönderilen dosyanın mahkemeye ulaşmamış olması ve yeni tanıkların dinleneceği gerekçesiyle tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 6 Aralık'a ertelendi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye binasından görüntü

- Kazada ölenlerin yakınlarının görüntüsü

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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HDP İLÇE BAŞKANI UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

HDP Mardin Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya ve eşi Hüsna Kızılkaya polisin düzenlediği narkotik operasyonunda gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve TEM şube müdürlüğü ekipleri, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine fiziki takibe başladı. Aracına gizlediği yaklaşık 100 kilogram esrarla birlikte İzmir’e giden HDP İlçe Başkanı Kızılkaya, teslimatın yapıldığı sırada polis tarafından düzenlenen operasyon ile eşi ili birlikte gözaltına alındı. İzmir'de gözaltına alınan Yedibela Kızılkaya ve eşi Hüsna Kızılkaya Mardin'e getirilerek, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Öte yandan, HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amas, Kızılkaya'nın bir süre önce görevinden alındığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların emniyete götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()



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TANKER ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği soda yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Akyazı Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Feyzullah Tokat idaresindeki 54 AAT 513 plakalı soda yüklü tanker, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Feyzullah Tokat ve yeğeni Beytullah Tokat yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri görüntüleri

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların hastaneye sevkleri

(Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), ()

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GAZİANTEP, BELURAS'UN BAŞKENTİ İLE 'KARDEŞ ŞEHİR' OLDU

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Belarus'un başkenti Minsk arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Gaziantep'in 23'üncü kardeş şehri Minks oldu.

Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) etkinliklerine katılmak üzere Gaziantep'e gelen 22 kardeş şehrin belediye başkanı, Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Burada Belarus'un başkenti Minks ile 'Kardeş Şehir' protokolü hazırlandı.

Dünya ülkeleri ile bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bütün dünyanın kardeşliğinin daha da güçlenmesi için buradayız. Çünkü biz Yunus Emre'nin, Mevlana'nın medeniyetinden geliyoruz. Kalbimizle, bütün sevgimizle tüm dünyayı kucaklıyoruz. Bu medeniyetin temsilcileri olarak, barış, kardeşlik, sevgi yolculuğumuzu güçlendirerek aramızdaki engelleri kaldıracağız. Bir olacağız, diri olacağız, Gaziantep olacağız, Türkiye olacağız, Dünya olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Minsk Belediye Başkan Vekili Alexander Krepak arasında, hazırlanan 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Gaziantep ile Minsk şehirleri, ekonomi, ticari ve kültürel açıdan ortak çalışma yapacak.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Farklı ülkelerden gelen misafirler

- Fatma Şahin'in konuşması

- Protokolün imzalanması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 233 MB



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