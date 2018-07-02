DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KILIÇDAROĞLU'NUN MAZBATASINI CHP İZMİR İL BAŞKANI YÜCEL ALDI

24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde, seçilerek parlamento çatısı altında görev yapmaya hak kazanan CHP İzmir milletvekilleri, mazbatalarını İl Seçim Kurulu'ndan aldı. Çocukları, eşleri ve yakınları ile mazbatalarını almaya gelenler, renkli görüntüler oluşturdu. İzmir ikinci bölge birinci sıradan milletvekili seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını ise CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel aldı. Yücel, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını yarın kendi ellerimde teslim edeceğim" diye konuştu.

CHP İzmir'den, birinci bölgeden 7, ikinci bölgeden 7 olmak üzere toplam 14 milletvekilini Meclis'e göndermeyi başardı. CHP İzmir milletvekillerinden Tuncay Özkan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hariç, tüm milletvekilleri, Kültürpark içerinde bulunan 4 No'lu Holdeki İzmir İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını almaya geldi. Vekillere mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Sümer ile İl Seçim Kurulu üyeleri Zeynep Topaloğlu ve Hüseyin Emin Ertem verdi. CHP'li vekilleri mazbatalarını alırken, eşleri ve çocukları da yalnız bırakmadı. İlk mazbatayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel aldı. Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını kendi elleri ile teslim edeceğini açıklayan Yücel, "CHP olarak demokrasiyi, hukuku, adaleti sağlamak için Atatürk'ün yolunda sapmadan mücadele ediyoruz. Vekillerimiz göreve başladıkları günden itibaren, demokrasi, hukuk mücadelesi verecekler. İzmir her zaman olduğu gibi demokrasiye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını alma onuru yaşadım, yarın kendisine götürüp ellerimle teslim edeceğim. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Mücadelemiz devam ediyor. Demokrasiyi egemen kılana kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Daha sonra mazbatasını eşi Huriye Serter ile birlikte alan Bedri Serter, "Hayat müşterek, ben mazbatamı eşimle almak istiyorum. Tüm seçilen vekillerimizle Ankara'da gereği neyse yapacağız. Söz veriyorum" dedi. Mazbatasını alan Selin Sayek Böke de, "Bize bu temsil onurunu veren herkese teşekkürler. Cumhuriyet, demokrasi, hukuk demek için Ankara'ya yola çıkıyoruz" diye konuştu. İlk kez milletvekili adayı olan ve seçilen, DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko da, "CHP İzmir İl Başkanı'na, ilçe başkanlarına, kadın kollarına, gençlik kollarına, herkese çok teşekkür ediyorum. İzmir halkına teşekkür ediyorum. Eşitlik, özgürlük, demokrasi, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesine mecliste devam edeceğiz" dedi.

2 AYLIK BEBEĞİ İLE MAZBATASINI ALDI

CHP'nin İzmir dışından aday gösterdiği Mehmet Ali Çelebi de 2 aylık bebeği Ali ve eşi Kezban Merey Çelebi ile mazbatasını aldı. Seçim dönemini Şanlıurfa'da geçiren Çelebi, "Mazbatamızı almaya iki günlükken bıraktığım Ali ile geldik. Şanlıurfa'ya gitmiştik, biliyorsunuz. Her şey onların geleceği için" dedi.

"CUMHURİYETE BORÇLUYUM"

İlk kez milletvekili seçilen Ednan Arslan da, TBMM çatısı altında siyaset yapma heyecanı yaşayan yeni vekillerden oldu. Eşi Demet Arslan, 5 aylık bebeği İnci ve 8 yaşındaki oğlu Uraz ile mazbatasını almaya gelen Ednan Arslan, şunları söyledi: "Gençlik örgütlerinden gelip milletvekili oldum. Erzincan'ın bir köyünden gelip milletvekilleri olabiliyorsam bunu Cumhuriyet'e borçluyum. Demokrasi mücadelemiz devam edecek. Buna inanalım. Safları sıklaştıralım."

CHP'den milletvekili seçilen Atila Sertel de mazbatasını aldı. Eşi Ziynet Sertel ile birlikte mazbatasını alan Sertel, "Ben de İl Başkanımıza, tüm örgüt kademelerine, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Bu ikinci mazbatam. İzmir'i temsil etmeye çalışacağım. Bugün Sivas Katliamı'nın yaşandığı gün. Biz siyaseti insanlarımız yanmasın, kardeşçe yaşasın, adil şartlarda yaşasın dileğiyle yapıyoruz. Kıymetli eşime torunlarıma ve örgütüme mazbatamı armağan ediyorum" dedi.

CHP'den bir kez daha milletvekili seçilerek parlamentoya giren Kamil Okyay Sındır ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bir seçimi geride bıraktık. Halkımızın iradesi ile TBMM'de bir dönem daha çalışma görevi aldım. Bu mazbata milletimizin bana verdiği görevin belgesidir. Bu görevi tüm kadrolarımız ile birlikte en doğru zamanında hizmet verebilmek adına teslim aldım. Yanımda oğlum var. Ailemin ve örgütümüzün emeğinin payı var mazbata da. Demokrasi adına bu ülkede barış adına daha mutlu daha huzurlu bir toplum adına adalet adına mazbatanın gereğini yapacağım."

Milletvekili seçilen Murat Bakan da mazbatasını alırken şu mesajları verdi:

"Çok zor bir dönem geçirdik. Türkiye zor günlerden geçti. Kutuplaşmanın yerini kardeşliğin aldığı bir dönem olmasını temenni ediyorum. Eşim ve oğlum başta olmak üzere aileme teşekkür ediyorum. Çok az gördüler bizi bu dönemde. Bilgi ve üretkenlik çizgisinde siyaset yapıp ülkemize katkı koyacağız."

CHP'nin İzmir'de iki kadın vekilinden biri olan ve ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset yapma hakkını yakalayan Sevda Erdan Kılıç, mazbatasını eşi ve çocuğuyla aldı. Kılıç, kendisi ile birlikte seçim çalışması yaptığını söylediği 2. Bölge 14. sıra milletvekili adayı Ebru Okay'ı da mazbata törenine davet etti. Kılıç, şunları söyledi:

"En büyük destekçim eşim ve oğlumla geldim. Yirmi yıldır örgütte çeşitli kademelerde görev aldım. Bundan sonra aynı mücadeleyi mecliste vereceğim. 2 Temmuz'da mazbata almanın gereğini yerine getireceğim."

Yeni dönemde de mecliste olacak olan Özcan Purçu de, "İl örgütümüze İzmirlilere teşekkür ediyorum. Herkes için elimden geleni yapacağım. Dürüstlükle hizmet edeceğim" dedi.

Üçüncü kez mazbata aldığını belirten Tacettin Bayır da şunları söyledi:"Alıştım ben artık, üç yılda üç tane verdiler. Umuyorum bir yıl sonra dördüncüsünü almak zorunda kalmayalım. Gençlere yol açalım. Diliyorum artık bu mazbatalarla milletvekili arkadaşlarım görev sürelerini tamamlasın."

Törene katılamayan Tuncay Özkan'ın mazbatasını ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Yardımcısı Mehmet Şakir Başak aldı. Başak, CHP'ye oy veren her yurttaş adına alıyoruz. Onlara layık olacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu. Milletvekilleri daha sonra toplu fotoğraf çekti.

Görüntü Dökümü

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-CHP İzmir milletvekillerinin eşleri ve çocukları ile mazbatasını alması

-CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını alması

-CHP İzmir milletvekillerinin açıklaması

-Milletvekillerinin toplu fotoğraf çektirmeleri

-Mazbata töreninden detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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2)MALATYA'NIN VEKİLLERİ MAZBATA ALDI

MALATYA'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçiminde Malatya'dan milletvekili seçilen AK Partili Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Katalı ile MHP'li Mehmet Celal Fendoğlu'na mazbataları Adliye Sarayı'nda verildi. Törende Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yerine mazbatasını İl Başkanı İhsan Koca aldı. Malatya'nın 6 milletvekilinden 5 milletvekiline mazbatalarını İl Seçim Kurulu görevlileri, Merkez İlçe Seçim Kurulu üyeleri ve hakimler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- MHP'li Fendoğlu'nun mazbatasını alması

- Adliye önünde toplananlar

- Fendoğlu'nun vatandaşlarla selamlaşması

- AK Partililerin adliye önünde toplanması

- AK Partililerin mazbatalarını alması

- Toplu fotoğraf çekimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

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3)RUS BÜYÜKELÇİ ERKHOV: TÜRK TURİZM ENDÜSTRİSİNİN TURİSTLERE İHTİYACI VAR, İŞTE BU DA BİZİZ

RUSYA Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, birçok Rus vatandaşının tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geldiğini belirterek, "Bizim insanlarımızın ihtiyacı güneş, deniz ve tatil, bunların hepsi de burada var. Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz. Biz buraya gelmeye hazırız, para vermeye hazırız, seyahat etmeye ve yatırım yapmaya hazırız" dedi.

Antalya'ya iş ziyareti için gelen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Ruslar için 'Küçük Moskova' olarak bilinen Kemer ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül'e nezaket ziyaretinde bulundu. Belediyenin kapısında Büyükelçi Erkhov ve Başkonsolos Rogoza'yı karşılayan Başkan Mustafa Gül, misafirlerine makamına kadar eşlik etti.

'BİZ BURAYA GELMEYE HAZIRIZ, PARA VERMEYE HAZIRIZ'

Makam odasında sohbet şeklinde geçen görüşmede konuşan Rusya Büyükelçisi Erkhov, Türkiye genelinde nezaket ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi. Büyükelçi Aleksey Erkhov, "Rusya ile çok sağlam bağları olan Kemer Belediyesi'ni de ziyaret ediyoruz. Bize zaman ayırdığı için Başkan Beye teşekkür ederim. Türkiye'nin güney bölgesi çok güzel bir havaya sahip ve bu bizim için çok önemli ve değerli. Bizim birçok vatandaşımız buralarda yaşıyor ve milyonlarca Rus vatandaşı tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geliyor. Zaten bu bölgelerdeki Rus turist sayısının fazlalığı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğini göstermektedir. Bizim insanlarımızın ihtiyacı güneş, deniz ve tatil, bunların hepsi de burada var. Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz. Biz buraya gelmeye hazırız, para vermeye hazırız, seyahat etmeye ve yatırım yapmaya hazırız. Turizm sektörüne katkı sağlamaya hazırız. Vatandaşlarımız da burada konfor ve güvenlik konularını ön planda tutuyorlar ve bunları burada gördükleri için geliyorlar, bu da sevindiriyor bizi. Size de Ruslar için yaptıklarınızdan dolayı, turistlerimizin konforunu sağlamanızdan dolayı ve yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Güneye gelmişken bizim turistlerimize ve vatandaşlarımıza bu kadar büyük yardımlar yapan bir ilçeye uğramadan gitmek olmazdı, zaten Kemer'e gelmeyi de açıkçası çok istiyordum" dedi.

'RUSLARA EN İYİ HİZMETİ VEREN BÖLGEYİZ'

1994 yılında Rusya ile ilk çalışmalarını yaptıklarını ve 1995 yılı itibariyle turistlerin gelmeye başladığını aktaran Belediye Başkanı Mustafa Gül, bölgede birçok Rus vatandaşının da Türkler ile evli olarak yaşadığını söyledi. Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Kemer'in hem doğal yapısı, denizi ve eğlencesiyle Ruslara en iyi hizmeti veren bölge olduğumuzu düşünüyorum. Yaklaşık 24 yıldır hem burada yaşayan Ruslarla hem de turist olarak gelen Ruslarla dostluğumuz devam ediyor. Ben de belediye başkanı olduğum sürece burada yaşayan Ruslarımızın, hem çocuklarıyla, hem aileleriyle hep onların özel günlerinde beraber oluyoruz. 2015 yılından itibaren de 9 Mayıs'taki Rusya'nın Zafer Bayramı'nı Kemer'de kutluyoruz. Bu sene de konsolosumuzun katılımıyla güzel bir kutlama yaptık. 5- 6 Rus sanatçı getiriyoruz. Bildiğimiz kadarıyla da Rusya'nın haricinde 9 Mayıs'ı kutlayan tek şehir biziz. Onun için de sağ olsun daha önceki konsolosumuz bana bir devlet nişanı hediye etti" diye konuştu.

'BİR VÜCUDUN İKİ PARÇALARI GİBİ GÖRÜYORUZ'

Bölgenin turizm şehri olmasından dolayı her şeyi başta Ruslar olmak üzere turistlere göre yaptıklarını vurgulayan Başkan Gül, "Bununla birlikte de güvenlik anlamında şehrimiz turistler için güvenli bir noktadır. Bizler Kemerliler olarak Ruslarla kendimizi bir vücudun iki parçaları gibi görüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Başkan Mustafa Gül'e ortasında Rus ambleminin olduğu, çevresinin de Türk motifleriyle çevrili tabağı hediye etti. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ise Başkan Gül'e futbolu sevmesi ve Kemer'de düzenlenen konsolosluk turnuvası dolayısıyla Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda kullanılan futbol topundan hediye etti. Hediyeyi verirken Konsolos Rogoza, "İspanya'yı yendik daha sonra da kim kaldıysa yeneceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Büyükelçi ve heyetin gelişi ve Başkan Gül karşılama

Belediyeye giriş detayı

Yapılan sohbetten detaylar

Hediyelerin verilmesi

Konsolos Rogoza'nın futbol ile ilgili iddiası

Belediyeden ayrılış

03:14 dakika ve 363 MB (HD)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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4)TIR'IN FRENLERİNDEN 65 KİLO EROİN ÇIKTI

KOCAELİ'de, TEM yolunda takibe alınıp, sürücüsü durdurulan TIR'da yapılan incelemede, fren disklerine gizlenen 65 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli'de polis, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine TIR'ı takibe aldı. TEM yolunda sürücüsü durdurulan TIR'da, dedektör köpek ile arama yapıldı. Köpeğin, TIR'ın lastiklerinin önünde durarak, tepki vermesi üzerine araç otoparka çekildi. TIR'ın lastikleri söküldüğünde fren disklerinin içine gizlenen, plakalar halinde eroin paketleri bulundu. 65 kilo eroin ele geçirilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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TIR'ın otoyolda ilerleyişi, durduruluşu

Köpekle arama yapılması

Eroin paketlerinin çıkarılması

İZMİT (Kocaeli), () -

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5)17 KİLO ESRARLA YAKALANAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ: 2 EVLİYİM, İKİSİNE DE KİRA VERİYORUM

17 kilo esrarla yakalanan servis sürücüsü ifadesinde, "2 evliyim, ikisine de kira veriyorum. Çok borcum vardı. Bu yolu seçmek zorunda kaldım." dedi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yol uygulaması yaptı. Uygulamada şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde yapılan aramada 17 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan İstanbul'a götürdüğü belirlenen araç sürücüsü H.G.(33) gözaltına alındı. Diyarbakır'da okul servisi şoförlüğü yapan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "2 evliyim, ikisine de kira veriyorum. Çok borcum vardı. Bu yolu seçmek zorunda kaldım." dediği öğrenildi. H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Dosya adı: bluyusturucuadliye/Süre: 00.42-Boyut: 80.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

