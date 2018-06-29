DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TEKİRDAĞ'DA OPERASYONA GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI: 3 YARALI

TEKİRDAĞ'da narkotik operasyonuna giden sivil polis ekibinin içinde bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yön tabelasına çaptığı kazada 1'i ağır 3 polis memuru yaralandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu ilçesi Narkotik Grup Amirliği'nde görevli bir ekip, il merkezindeki uyuşturucu operasyonuna katılmak üzere yola çıktı. Polis memuru Emrah Ergin'in kullandığı otomobil, Atatürk Ormanı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yön tabelasına çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Sürücü Emrah Ergin ile araçta buluna polis memurları Erdem Toprak ile Serkan Bulut, ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Serkan Bulut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ile yaralılara müdahale eden doktor Numan Karaaslan, yaralıların ikisinin durumunun iyi olduğunu, müdahalenin ardından servise alındığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Becerir, trafik kazasında 3 polis memurunun yaralandığını ve ikisinin kendi hastanelerinde birinin de Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Tekirdağ Devlet Hastanesi'ndeki yaralımızın kalçasında çatlağı var. Genel durumu iyi servise alındı. Buradaki iki polis arkadaşımız var. Birinin belinde kırık, idrar yolunda bir kanaması bulunuyor müdahale edildi. Genel stabil durumu iyi. Ağır yaralı olan polis arkadaşımızın kafasında darbe var. Beyin cerrahisi ameliyata aldı. Beyin kanaması bulunuyordu. Kanamayı boşalttık. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Şuan yoğun bakıma alındı. Durumu orta derecede ciddi. İnşallah güzel bir tedavi ile kurtulacak" diye konuştu.

Kazanın duyulması ile birlikte Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü personeli hastaneye akın ederek kan verdi, arkadaşları hakkında bilgi aldılar.

Görüntü Dökümü

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-Hastane tabelası

-Hastane önünde Vali ve Emniyet Müdürü'nün araçları

-Hastane önünde bekleyen mesai arkadaşlar

-Vali ve Emniyet Müdürü'nün hastaneden çıkışları

-İl Sağlık Müdürü Becerir'in açıklaması

-Kaza fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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2)CHP MANİSA İL BAŞKANI: SOYLU'NUN YAPMASI GEREKEN, ŞEHİT CENAZELERİNİ ORTADAN KALDIRMAK



CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere talimat verdiğini açıklamasına tepki gösterdi. Balaban, "Süleyman Soylu'nun yapması gereken, şehit cenazelerini ortadan kaldırmaktır. Eğer şehit cenazeleri olursa biz CHP olarak il başkanından il yöneticilerine kadar tam kadro şehit cenazelerinde yer alarak, şehitlerimize son görevimizi yapacağız" dedi. İçişleri Bakanı Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere talimat verdiğini açıklaması üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamasını Manisa'da, CHP İl Başkanı Semih Balaban okudu. Parti binasında, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte basın düzenleyen Balaban, "Türkiye'ye yakışmayan bir bakanın açıklamaları ile karşı karşıyayız. Bu onun haddine değildir. Süleyman Soylu, toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu hadsiz tutumu, açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında olmayan bir şeyi yaptılar. '15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler' diye ayırdılar. Bu zaten ayrı bir utanç konusudur. Şehitler üzerinden siyaset yapmaktadır. O şehitler, AKP'nin şehitleri değildir. O şehitler, hiçbir siyasi partinin şehitleri değildir. AKP ve Süleyman Soylu bölücülük yapmaktadır. AKP'nin yöneticilerinden olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen herhangi bir açıklama olmaması bizi düşündürmektedir" diye konuştu.

'TAM KADRO GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ'

Her türlü teröre karşı olduklarını ve ülkede terörün bitmesini istediklerini vurgulayan Balaban, "Süleyman Soylu'nun yapması gereken, şehit cenazelerini ortadan kaldırmaktır. Biz şehit cenazeleri gelmesin, diye mücadele ediyoruz. Eğer şehit cenazeleri olursa biz CHP olarak il başkanından il yöneticilerine kadar tam kadro şehit cenazelerinde yer alarak şehitlerimize son görevimizi yapacağız" dedi.

CHP'li birçok ismin terörle mücadelede şehit düştüğünü kaydeden Balaban, "Birkaç ay önce Mersin Anamur'da CHP ilçe yöneticisiyken şehit olan Ali Gümüş'ü hatırlatmak istiyorum. Herkesin sahip çıktığı Ömer Halisdemir'in ailesi CHP'liydi. Ömer Halisdemir'in ağabeyi Niğde'de Çukurkuyu CHP belde başkanıydı. Manisa'da Dilek Mahallesi'nde, Kabazlı Mahallesi'nde birçok CHP'linin evladı şehit oldu. Bunlar CHP'liydi. CHP hiçbir zaman bunların üzerinden siyaset yapmadı, siyasete alet etmedi. Şehitlerin siyasete alet edilmesi, ülkeyi ayrıştırmaya götürür. Şehitler üzerinden siyaset yapan bu kişiler acaba çocuklarını askere göndermişler mi? Bu kişilerin çocukları bedelli askerlik mi yapmışlardır? Bunlar çürük raporu alarak askere gitmemişler midir? Hangisi gidip de askerlik yapmıştır?" diye konuştu.

ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET EDECEKLER

Başkan Balaban, şehit ailelerini ziyaret edeceklerini belirterek, onların bu konudan son derece rahatsız olduklarını söyledi. Balaban, "Şehit aileleri özellikle '15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler' diye ayrım yapılmasından rahatsızlar. 15 Temmuz şehitlerinin vatan için ölen şehitlerden ne farkı var, diye soruyorlar. AKP'nin yanlış politikaları şehitleri bile böldü. 15 Temmuz şehitleri de bu vatan için ölenler de bizim şehitlerimizdir. 'Benim şehidim, senin şehidin' ayrımını yapmıyoruz; ama AKP'nin bölücülüğü şehitler konusunda çok üzücüdür" dedi.

BAKIRLIOĞLU: SOYLU'NUN TAVRINI KINIYORUZ

Toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ise "Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama önümüzdeki süreçte bu ülkenin nasıl yönetileceğiyle ilgili ipuçlarını barındırıyor. Benim korkum bu süreci yönetmek için farklı yöntemleri deneyecekler. Süleyman Soylu'nun açıklaması ülkenin ne şartlar altında yönetileceğini gösteriyor. Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu, bu ülkede şehit cenazesi gelmemesi için çalışması gereken sorumlu kişi ülkeyi ayrıştırıcı, bölücü bir tavır içinde olması kabul edilebilir değildir. Süleyman Soylu'nun bu tavrını kınıyoruz. Süleyman Soylu vazifesini yapsın. CHP'nin yöneticileri şehit cenazelerinde bulunmak istemezler; çünkü bizim amacımız şehit cenazelerinin gelmemesidir. Onun da amacı bu olmalıdır; ama bunun üzerinden siyaset yapması hepimizi üzdü" diye konuştu.

Son dönemde bilinçli olarak CHP'nin PKK ile anılması için AK Parti tarafından propaganda yürütüldüğü iddiasında bulunan Bakırlıoğlu, "Doğu'da, Güneydoğu'da şehirlerimizde hendek kazılırken görmezden gelenler, yüzlerce insanımızın şehit düşmesine neden olanlar, Habur'daki rezalete sebep olanların CHP ile terörü bir araya getirme çabaları saçmalıktan öte bir şey değildir. CHP bu ülkenin harcıdır. Terörle ilişkilendirilmesi art niyetli çalışmalardır. Bu rezaletlere imza atanların CHP'ye laf söylemeye hakları yoktur" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasından görüntü

- İl Başkanı Semih Balaban'ın konuşması

- CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuşması

- Partililerden görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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3)12 YIL ÖNCE KAYBOLAN FİLİZ'İ, ENİŞTESİ ÖLDÜRÜP MAĞARAYA GÖMMÜŞ

Kayseri'de 12 yıl önce evden ayrıldıktan sonra kaybolan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Filiz Karadavut'u (16) öldürdüğü iddiasıyla eniştesi Ufuk Ç. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ufuk Ç., baldızı Karadavut'u iple boğarak öldürdüğünü, cesedini de bir mağaraya gömdüğünü söyledi. İtirafın ardından bölgede 100'den fazla mağarada kazı çalışması yapıldı, ancak Filiz Karaduman'ın cesedine ulaşılamadı.

Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan, o tarihte 16 yaşında olan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçlerinin yaptığı arama çalışmalarında Karadavut'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Ailenin başvurusu üzerine Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki amcasının oğlu A.K'nın evine, buradan da 19 Eylül günü öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Ufuk ve ablası Songül Ç.'nin yanına gittiğini saptadı.

Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis ekipleri,Ufuk Ç.'yi takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından ekipler, 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla Ufuk Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ufuk Ç., sorgusunda baldızı Filiz Karadavut'u iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise ilçeye Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü itiraf etti.

BİNDEN FAZLA MAĞARA ARANDI, CESEDİ BULUNAMADI

Ufuk Ç.'nin ifadesinin ardından polis, bölgede yaklaşık bin mağarada iş makinesi yardımıyla arama yaptı. Ancak Filiz Karadavut'un cesedine ulaşılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Uğur Ç., adliyeye sevk edildi. Ufuk Ç., polis otosuna bindirilirken gazetecilere "Pişmanım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Cinayet zanlısı eniştenin emniyetten çıkarılışı

- Polis otosuna bindirilişi

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ()

DV 1 Dosya 1 dakika /112 MB

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4)BARIŞ AKARSU, DOĞUM GÜNÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 39'uncu doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesinde mezarı başında anıldı.

29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Annesi Hatice Akarsu, babası Selahattin Akarsu ve yaklaşık 20 kişi, genç şarkıcının fotoğraflarını taşıyıp şarkılarını söyleyerek Şehir Mezarlığı'na yürüdü. Barış Akarsu'nun yakınları ve hayranları mezarı başına çiçekler bırakarak dua etti.

Oğlunun mezarı başında dua ederek gözyaşı döken Hatice Akarsu, "Barış'ımız hala yüreklerde çok güzel çizgilerle yaşatmaya devam ediyoruz. Bu güzellikle, duruşuyla ve sevgisiyle o güzel yüreklere girdiyse ne mutlu bana. Barış'ımız şimdi bedenen bizden ayrıldı. Her zaman bizim yanımızdadır. 11 yıldır Barış'ımdan ayrıyım. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin. Ben ona olan sevgiyle büyüyorum. Bütün yüreklerime giren yavruma binlerce kez teşekkür ediyorum. Bizleri Barış'ın hayranları ayakta tutuyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Barış Akarsu hayranı Azeri 36 yaşındaki Ramil Letifoğlu, Akarsu için 30 saat yol geldiğini söyleyerek, "Ben Azerbaycan'dan geldi. Tam bir Barış Akarsu hayranıyım, insanlar uzun da kısa da yaşabilir. Ama önemli olan kısa hayatına önemli işler sıkıştırabilmektir. O yüzden Barış Akarsu bu kısa hayatına çok büyük sevgiler biriktirmiş. Onu çok seviyoruz. Biz bir aileyiz. Çok duygulanıyorum. Barış Akarsu bizim kalbimizde yaşıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Şarkılar söyleyerek yürüyenler

-Mezarı başında dualar okunması

-Anne Hatice Akarsu'nun konuşması

-Anne Akarsu ile röp.

-Azerbaycan'lı Ramil ile röp.

Süre: 4.44 Boyut: 531 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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5)PENCEREDEN DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki İbrahim Ezzami, yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Ezzami, helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Yenicami Mahallesi 154579 Sokakta meydana geldi. Annesi Necva Ezzami mutfakta olduğu sırada kanepe sayesinde pencereye çıkan İbrahim Ezzami, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan minik İbrahim, ailesi tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hayati tehlikesi bulunan Ezzami, burada yapılan ilk tedavinin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralınan ambulanstan indirilmesi

- Helikoptere alınması

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA )==========================================================