DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ERCİŞ'TE KADIN VE AİLE PLAJI'NIN AÇILIŞI YAPILDI

VAN'ın Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan ve yaz sezonu için düzenlemesi yapılan Kadın ve Aile Plajı'nın açılışı yapıldı. Erciş’e 10 kilometre uzaklıkta bulunan, Van Gölü kıyısındaki 28 dönümlük arazide, Erciş Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından geçen yıl yaptırılan Kadın ve Aile Plajı'nda, bu yıl da yaz sezonu için son düzenleme yapılarak, hizmete verilmeye başlandı. Plajın açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Soyunma kabinleri, duş yerleri, tuvaletler ve çeşmeler bulunan plaj için kent sakinleri, Kaymakam Yaşar’a teşekkür etti.

Plajın açılışında konuşan Yaşar, "Geçen yıl yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl yoğunluğun çevre il ve ilçeler tarafından da katılımla daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Buranın, Türkiye'nin diğer tatil beldelerinden hiçbir farkı yok. Bu plaj haftanın 2 günü kadınlara hizmet verecek. Belediye araçları ücretsiz taşıma hizmete verecek. Herkesin tatil yapabileceği bir yer" dedi.

Çevre il ve ilçelerden gelenler de gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Van Gölü'nde kano gösterisi

-Kadın Aile plajının açılışına katılanlar

-Açılışa katılan vatandaşların gölde yüzmesi

-Sahil kenarında mangal yapan aileler

-Kayamkam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile röportaj

-Tekne ve iskelelerden göle balıklamaca atlayan çocuklar

-Detaylar

-Dron gile Plajden genel görüntü

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()

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2)AKDENİZ'DEKİ BARIŞ YOLCULUĞU 44 GÜN SONRA BAŞLADIĞI NOKTADA SONA ERDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden geçen 19 Mayıs'ta denize açılan 4 Türk yelkenci kadının, Akdeniz'deki 44 gün süren 'Barış Yolculuğu' sona erdi. Yelken tutkunu kadınlar, yolculuğa başladıkları marinada çiçeklerle karşılandı. Denize ve yelkene gönül veren Bilgisayar Programcısı Kaptan Neşe Hasipek, İstatistikçi Ceyda Güleçyüz, Şehir Plancısı Şule Kükrer ve Gazeteci Ferda Volkan'dan oluşan 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibi, geçen 19 Mayıs'ta Bodrum'dan 'Barış Yolculuğu'na çıktı. Yolculuklarına slogan alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözü ile başlayan ekip, 13 metrelik 'Tutkumm' isimli yelkenli tekneleri ile 44 gün süren yolculuk boyunca Datça, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Kekova, Finike, Kemer, Antalya, Gazipaşa, Anamur- Bozyazı, Aydıncık, Taşucu, Mersin, Karataş, İskenderun, Kıbrıs'ta Karpaz ve Girne, Side ve Palamutbükü rotasını izledi. Ekip, 1400 millik yolculuğunu başladıkları nokta olan Bodrum'daki marinada tamamladı. Yolculuklarını başladıkları Bodrum'daki marinaya dönerek tamamlayan ekip için şampanya patlatıldı, çiçeklerle karşılandı. Ekibin yolculukları boyunca çektiği fotoğraflar da 16 Temmuz'da Turgutreis Mahallesi'nde D-Marin Marina'da, 6 Ağustos'ta ise Bodrum Hakan Aykan Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Kaptan Neşe Hasipek bu seyirin bir maraton olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. 44 gün seyir yaptık. Bizimki, sadece kadınlardan oluşan çok farklı bir seyirdi. 28 arkadaşımız bize katıldı. 23 noktaya uğradık. Bir maratondu aslında bizim için. Her gün sabah bir yerden hareket edip, akşam bir yere bağlandık. Çok güzel şekilde karşılandık. Sunumlar yaptık. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Çok yorulduk. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Hasipek, 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibinin gelecek yıl 19 Mayıs 2019'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yılı kapsamında Samsun'da yelken açacağını da kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Teknenin marinaya gelişi

-Ekip için şampanya patlatılması

-Ekibin Çiçeklerle karşılanması

-Kaptan Neşe Hasipek ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM,(Muğla), ()

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3)UYUŞTURUCUYU KOLUNDAKİ ALÇININ İÇİNE SAKLADI, POLİS NOKTASINDA YAKALANDI

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir otobüste, yolcu olarak oturan D.Z.Y., isimli kişinin kolunda bulunan alçı içinde sargı bezi içerisine zulalanmış halde 1 kilo 834 gram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen çok yönlü çalışma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran günü saat. 15.30 sıralarında uygulama noktasın aramalar yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Risk analizi yapılarak, Hakkari uzantılı uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla görevlilerimizce uygulanan takip ve değerlendirme neticesinde Şırnak il merkezinde bulunan Hakkari ilinden geliş noktasında görev alınmış, kontrol noktasına gelen şehirler arası yolcu otobüsünde bulunan D.Z.Y isimli şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine şahıs, Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden detaylı arama gerçekleştirilmiş. Şahsın yapılan kontrollerinde kolunda bulunan sargı ve alçı içerisinde zulalı toplam 1 kilo 834 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. D.Z.Y isimli şahıs hakkında T.C.K. 188 kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak veya Nakletmek' suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin kontrol edilmesi

-Hastaneye götürülmesi

-Alçının kırılması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()-

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4)5 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞUNA İSTİSMAR İDDİASINA GÖZALTI

KAYSERİ'de, 5 yaşındaki erkek çocuğuna, binanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Hüseyin D. (45), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Develi ilçesine bağlı Tren Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, 5 yaşındaki erkek çocuğunu elinden tutarak, apartmanın bodrum katına götürdü. Aynı binada oturan ve eşinin polis olduğu öğrenilen bir kadın, çocuğu bodruma götürürken gördüğü Hüseyin D.'den şüphelenerek, emniyete haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bodrum katına operasyon düzenledi. Hüseyin D., pantolonu inik halde yakalandı. Yaz aylarında Develi'de, kışın ise İstanbul'da oturduğu belirlenen Hüseyin D., gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayı duyulmasının ardından birçok kişi, emniyet binasının önüne gelip, 'İdam isteriz' sloganları attı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



KAYSERİ, () -