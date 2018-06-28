DHA YURT BÜLTENİ-11

1)CHP BURSA İL BAŞKANI: PARTİDE GELECEK AÇISINDAN OLUMSUZLUK GÖRMÜYORUM

PARTİSİ içindeki tartışmalarla ilgili konuşan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, "Yaşananlardan gelecek açısından herhangi bir olumsuzluk görmüyorum" dedi. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçlardan sonra partisi içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. "Bizim için önemli olan iki kişi var. Biri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diğeri ise Muharrem İnce" diyen Hüseyin Akkuş, "Alt süreçte yaşanan bu tartışmaların olumlu yansıyacağını düşünenlerden değilim. Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum. Gelecek açısından CHP'de bir olumsuzluk görmüyorum. Kendine iç demokrasimizden yer kapmak isteyenler hayal kırıklığı yaşayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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CHP Burs İl Başkanı ile röp

Mehmet İNAN/BURSA, ()-

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2)HDP ADAYININ YAKINI, PKK'YA KATILMAK İÇİN HAZIRLIK YAPARKEN YAKALANDI

KAYSERİ'de 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evine polis tarafından yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen yakını A.O. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM), PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 24 Haziran seçimlerinde HDP milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evine, TEM ve Özel Harekât ekiplerince şafak baskını yapıldı. Baskında, kısa süre önce Kayseri'ye gelerek Orta'nın yanında kalmaya başlayan A.O.'nun, terör örgütünün kırsal yapılanmasına gitmek üzere hazırlık yaptığı belirlendi. Pasaport çıkarttığı ve bugün Kayseri'den otobüsle Ağrı'ya, buradan da İran üzerinden PKK/KCK terör örgütüne katılmayı planladığı tespit edilen A.O., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.O.'nun sorgusuna başlandı.

Görüntü Dökümü:

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- Örgüte katılmak isteyen şüphelinin kaldığı milletvekili adayı evine baskın görüntüleri

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: KAYSERİ()

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:Polis Kemarası

DV 1 Dosya 2 dakika 10 saniye /16 MB

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3)AKADEMİSYENLERDEN SİYAH ÇELENKLİ PROTESTO

İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) görev yaparken 'barış bildirisi'ne imza attıkları gerekçesiyle açığa alınan 11 akademisyen için açılan soruşturma, aradan geçen bir yıla rağmen sonuçlanmadı. Açığa alınan akademisyenler, soruşturmanın sonuçlanmaması üzerine, Rektörlüğe siyah çelenk bıraktı.Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalışırken 'Bu suça ortak olmayacağız' başlığı ile yayınlanan bildiriye imza attıkları gerekçesiyle, DEÜ Rektörlüğü tarafından haklarında idari soruşturma başlatılan, daha sonra da açığa alınan 11 akademisyen, aradan bir yıl geçmesine rağmen soruşturmada herhangi bir ilerleme olmadığını belirterek, Rektörlük önünde eylem yaptı. Akademisyenlerin üyesi olduğu Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Şube ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), bazı siyasi parti temsilcileri de akademisyenlere destek verdi. Protesto sırasında "İşimizi geri alacağız", "Kahrolsun istibdat yaşasın Hürriyet" ve "Akademi biat etmeyecek" sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Ulaş Yasa OHAL ve kanun hükmünde kararnameler ile (KHK) yüzlerce muhalif akademisyenin ve üniversite çalışanının ihraç edildiğini belirtti. Haklarında hiçbir adli hüküm olmadığı halde, akademik başarıları göz dolduran akademisyenlerin, türlü yollarla cezalandırdığını öne süren Yasa, DEÜ'de açığa almanın cezalandırma haline geldiğini iddia etti. Yasa şunları söyledi:

"Hakkımızda herhangi bir dava açılmış değildir. Kaldı ki, üniversiteler akademik özerklik ve ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlere sahip olmalıdırlar. Türkiye'de cari hukuk düzeninin suç görebileceği bir düşünce, üniversite düzeni açısından hiçbir anlam taşımamalıdır. Akademide hiçbir zaman düşünce suçu diye bir olgu olamaz."

Rektörlüğün son bir yılda hak ihlallerine devam ettiğini savunan Yasa, "Bunların her biri, idare ve ceza hukuku açısından soruşturma konusu olmalıdır. Düşmanca davranan, ihsas-ı rey yapmış soruşturma komisyonu üyeleri gördük. Yerleşkede sessizce destek pankartı açan üyelerimize karşı ön soruşturma açıldığına tanık olduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açığa alınan kadın akademisyenlere destek veren üyelerimize soruşturma açıldığını gördük" dedi. DEÜ'deki bu sürecin artık sona ermesi gerektiğini söyleyen Ulaş Yasa, akademisyenlerin özlük haklarına saygı duyulmasını, liyakat ilkelerinin tüm personel için geçerli olmasını istedi.

Soruşturmalar başladıktan sonra üniversitede iki rektörün değiştiğini anımsatan Ulaş Yasa, soruşturma komisyonunun değiştirilmesi ve soruşturmanın artık sonlandırılması gerektiğini savundu. Akademisyenlerin suçsuz olduğunu söyleyen Yasa, "Düşünceyi açıklamak suç değildir. Kendilerini savunmak zorunda değillerdir. Tüm arkadaşlarımız işlerinin başına dönmelidir. Asla biat etmeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Protestoya katılanlardan görüntü

-Açıklamayı yapan Ulaş Yasa'nın konuşması

-Rektörlüğe siyah çelenk bırakılması

-Açıklamadan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN/ Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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4)GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'NDE 9 BİN 550 ÖĞRENCİ KEP ATTI

GAZİANTEP Üniversitesi (GAÜN) bünyesindeki Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun olan 9 bin 550 öğrenci düzenlenen törenle kep attı.

GAÜN stadında gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep milletvekilleri, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Bayram Yılmazkaya, Sermet Atay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Töreninin açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün kampüs alanı içerisindeki kütüphane projesinden çok etkilendiğini belirterek, şehre 24 saat hizmet verecek olan bu kütüphanenin çok önemli olduğunu ifade etti.

“ASLA VAZGEÇMEYİNö

Mezun olan gençlere tavsiyelerde bulunan Şimşek şunları söyledi:

“Bugün çok önemli bir gün. Çalıştınız, başardınız, mezun oldunuz ve yeni bir dönemin eşiğindesiniz. Sizinle gurur duyuyoruz çünkü ülkemizin sizin gibi yetişmiş gençlere ihtiyacı var. Dünya ve Türkiye çok büyük bir değişimden geçiyor. Bu değişim çok derinlemesine ve geleceğimizi etkileyecek büyük trendler var. Hepimizi etkileyecek ama sizler Gaziantep Üniversitesi gibi çok köklü, kadim, başarılı bir Üniversitede değerler eğitimi aldınız. Gerekli sosyal becerileri kazandınız ve bu değişime ayak uydurmanın ötesinde ülkemize çok büyük katkılar vereceksiniz. Her zaman için azimli olmak, çalışmak esastır, bu nedenle hiç vazgeçmeyin. Mezun oldunuz, zorlu bir maraton bitti ama yeni maratonlar başlıyor. İş ararken, çalışırken başarı için çok daha ısrarcı olun, asla vazgeçmeyin ve şunu unutmayın ki, bir kapı kapanırsa mutlaka onlarca, binlerce kapı açılır. Kendinize ve başkalarına güvenin. Duygusal zekânın en önemli bileşenlerinden bir tanesi güvendir. Asla kötümser olmayın çünkü kendinize olan güven, kararlılık, azim, inanç mutlaka başarıyı getirir. Empati yapmayı unutmayın, nerede olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın kendinizi zaman zaman diğer arkadaşlarınızın, başkalarının yerine koyun çünkü empati yapmakta duygusal zekanın en önemli bileşenidir. Önümüzdeki dönemde bunu yaptığınız ölçüde hem kendinizle, hem toplumla, hem de çevrenizle daha barışık ve başarılı olabilirsiniz.ö

Mezun olan öğrencilere seslenen Rektör Gür ise eğitimin hayat boyu öğrenmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Eğitim, hayat boyu öğrenmek demektir. Biz size etiği, ahlakı ve bilgiyi öğrenmenin yollarını öğrettik, gerisi size kalmıştır. Mezun olmakla kitaplar kapanmıyor tam tersine bundan sonra işiniz daha zor çünkü ayaklarınız üzerinde durmak zorundasınız. Bu aşamadan sonra paylaşmanın zenginliğini, bilgiyi birlikte öğrenmenin çeşitliliğini ve aynı zamanda yanınızda bulunanlara kendinizden fedakârlık ederek destek verme zamanıdır. Türkiye artık eğitime çok büyük yatırımlar yapıyor. Ülkemizde Üniversite sayısı 207 oluyor. Büyük yatırımlarla Ar-ge’ye, alt yapıya ve ekonominin temeli olan ileri düzey teknolojik ürünler üretmek için yeni insan kaynaklarına ihtiyacımız var. İşte biz üniversiteler olarak; 2023’e ve daha yüksek hedeflere giderken kaliteli, kalifiye ve niceliği yüksek meslek sahipleri yetiştirmek üzere üniversitelerimizi formatlıyoruz. Sizler bu formatlanmış eğitim sisteminden geleceğe katkı sağlayarak mezun oldunuz, donanımlısınız o yüzden Gaziantep Üniversitesi’nden mezun olduğunuz için onur duyun ve bu kimliğe lütfen hayatınız boyunca leke getirmeyin.ö

Konuşmaların ardından protokol üyeleri mezun olan öğrencilere çeşitli hediyeler ve diplomalarını verdi. Tören sonrası yapılacak Sunshine Band konseri, Adıyaman’da eğitim uçuşu yaparken meydana gelen uçak kazası nedeniyle iptal edilirken, tören mezunların kep atmasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Törenin yapıldığı yer

- Törene katılanlar

- Rektör Ali Gür'ün konuşması

- Mehmet Şimyek'in konuşması

- Mezunlara hediye verilmesi

- Mezunların kep atması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: - GAZİANTEP -)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 224 MB

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5)MERSİN'DE CARETTA CARETTA ÖLÜSÜ SAHİLE VURDU

MERSİN'de caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağasının ölüsü sahilde bulundu.

Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların doğal yumurtlama alanı olarak bilinen Mersin sahiline kaplumbağa ölüsü vurdu. İncelemede kaplumbağada herhangi bir yaraya rastlamayan yetkililer, caretta ölüsünü bulunduğu yerden kaldırdı.

Görüntü Dökümü

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-Sahil kesiminden genel görüntüler

-Caretta carettanın farklı açılardan genel ve detay görüntüleri

-Kumsalın genel görüntüsü

BOYUT: 138 MB SÜRE: 01.15 DK

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()