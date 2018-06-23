DHA YURT BÜLTENİ-11

Piyango milyonerinin otomobilinden 570 bin lirayı çaldılar (EK)

1)TALİHLİYE DERS VERMEK İÇİN PARASINI ÇALMIŞLAR

Antalya'da Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Murat Tokmak'ın aracının bagajından 570 bin lira çaldığı belirlenen şüpheliler polis verdikleri ifadede, Tokmak'ın parayı boşa harcadığını, ona ders vermek istedikleri için çaldıklarını söyledi. Cumhuriyet savcılığında sorguları devam eden S.G., A.E., Ö.T., S.Ç. ve Ç.Ü. emniyette verdikleri ifadelerinde, "Talihliyi uzun süredir takip ediyoruz. Çay, kahve içiyor 150-200 lira bahşiş bırakıyordu. Parayı boşa harcıyordu. Ona ders olsun istedik" dedikleri kaydedildi.

ANTALYA/

==================================================

2)ANTALYA'DA SAHİLLER DOLU

ANTALYA'da vatandaşlar, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri arifesinde sahilleri doldurdu. Konyaaltı sahili vatandaşların yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı. Hava sıcaklığının 32 derece, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya'da plajlar doldu taştı. Konyaaltı sahili yenilenen yüzüyle, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri arifesinde vatandaşların yanı sıra yüzlerce yabancı turisti ağırladı. Yerli halkın çoğunlukta olduğu sahil bandında seçim otobüsleri dolaştı. Rengarenk güneş şemsiyeleri altında kimileri şezlonglarda dinlenirken kimileri denizde yüzmeyi tercih etti. Su sporları aktivitelerin de yapıldığı Konyaaltı'nda, pek çok kişi sürat teknesinin çektiği parasailingle uçmanın keyfini yaşadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya'da hava yarın güneşli 32 derece olacak, yağış görülmeyecek.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Güneşlenenlerden görüntü

Denizde yüzenlerden görüntü

Sahilde çocuklardan görüntü

Drone sahil genel görüntüler

292 MB 02.38 (HD)

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera:Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

===================================================

3)AYVALIK’TA BADAVUT PLAJI’NIN KORUMA DERECESİ DÜŞÜRÜLDÜ

BALIKESİR’de, bir yanı ormana bakan, diğer yanı bir zamanlar ünlü Sarımsak taşının çıkarıldığı ocaklar bulunan, kayalıkları ile ilginç bir dokuya sahip, 1’inci derece sit alanı olan Ayvalık Badavut Plajı'nın koruma statüsü, 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak düşürüldü. Bu değişiklikle plajda, turizm ve konut inşasına izin verileceği ileri sürüldü.Balıkesir’deki doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan, ‘Balıkesir ili Doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi’ sonuçlandı. İldeki 73 doğal sit alanından 45’inin bulunduğu Ayvalık’ın gizli cennetlerinden Badavut Plajı'nın sit derecesi değiştirildi. Badavut Plajı'nı kapsayan alan, ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak belirlendi. Çevreciler, yapılan değişiklikle Badavut Plajı'nda, turizm ve konut inşasına izin verileceğini öne sürdü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, özel bir şirket tarafından yapılan projenin Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca incelenerek, verilen kararların bakanlığa gönderildiğini ifade etti. Komisyonun her ay yapılan periyodik toplantılarda projeyi ele aldığını, Ayvalık’la ilgili şu ana kadar 17 konunun görüşülerek bakanlığa onay için gönderildiğini belirtti. Ayvalık Sakarya Mahallesi ve Türkiye’nin en büyük Tabiat Parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki adalarla ilgili koruma statülerinin de incelenmesi tamamlanan 17 konu içinde yer aldığı, ancak sadece Badavut Plajı'nın bakanlık tarafından karara bağlandığı belirtildi. Badavut’ta oteller bölgesi olarak tanımlanan plaj bölümünün koruma statüsünün değiştiği, taş ocaklarının bulunduğu kayalıklar ve Tuzla bölgesinin ‘Kesin korunacak alan’ olarak onay için bakanlığa gönderildiği öğrenildi.

BADAVUT PLAJI MAHKEMELİK

Badavut koyunun, askeri çıkarma alanı olan 280 dönümlük sahil alanını işgal eden 25 kişi ve işletmeler hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda açılmış bir dava da bulunuyor. Askeri çıkarma alanı sayılan alanda bulunan kişi ve kurumlara uyarıda bulunulmasının ardından, uyarılara rağmen sahilde işgale devam eden, aralarında otel, konut ve işletmelerin bulunduğu 6 yer hakkında açılan tahliye davası devam ediyor.

'BELEDİYE İTİRAZ EDECEK'

Badavut Mevkii Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 30.05.2018 tarihli ve 96961 sayılı oluru ile ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmesine tepki gösteren Ayvalık’taki demokratik kitle örgütleri ve yaşam savunucuları, Ayvalık Kent Konseyi toplantısında bir araya geldi. Ayvalık Belediye Meclisi’nin, Şubat 2017’de Tabiat Parkı içerisinde yer alan mevcut 1’inci derece doğal sit alanlarının tümünün ilgili yönetmelikte belirtilen, ‘kesin korunacak hassas alan’ niteliğinde değerlendirilmesine yönelik kararını hatırlatan Ayvalık Belediyesi İmar Müdürü Murat Güler, “Başkanımız Rahmi Gençer, kararı öğrenir öğrenmez ‘itirazımızı yapalım’ dedi. Belediye olarak hemen itirazımızı hazırlayıp sunacağız. Farklı bir gelişme olursa başkanımız dava açma yoluna da gidebilirö diye konuştu.Toplantıya katılanlar, Badavut Plajı'nda koruma statüsü değişikliğinin kabul edilemez olduğunu belirtilerek mücadele başlatma kararı alındı. İlçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı itiraz dilekçesinin 26 Haziran günü Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacağı açıklandı.

KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE MÜCADELE İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Özel alanların yapılaşmaya açılmak için derecelerinin düşürüldüğü izlenimi edindiklerini belirten Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, “Bu da çok vahim. Bizim için Tabiat Parkımız çok önemli. Türkiye’deki en büyük tabiat parkıdır ve onu da korumaya kararlıyız. Derler ya saçının bir teline bile zarar gelmesini istemeyiz. O anlamda biz de koruyacağız. Biz bir ağacımızın yok olmasına bile tahammül edemeyecek bir halkız. Yapılaşmaya daha fazla açılmasını istemiyoruz. Doğal alanlarımızı korumak istiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğizö dedi.

‘BADAVUT’UN YAPILAŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan ise, “Birinci derece koruma planı içinde olan bir alanın üçüncü derece gibi saçma sapan plan içine alındığını öğrendik ve sivil toplum örgütleriyle buna karşı çıkmak için bir araya geldik. Ayvalık Adaları Tabiat Parkımız 2004 yılı revize planı koruması içindedir. Bu plan durduğu sürece bunu yapamazlar. İtiraz dilekçelerimizi İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne vereceğiz ve onlardan alacağımız yanıta göre hukuki mücadelemizi başlatacağız. Buranın yapılaşmasına izin vermeyeceğiz. Hiç kimse bunun hayalini dahi kurmasın" dedi.

AYVALIK’IN GİZLİ CENNETLERİNDEN BİRİ BADAVUT

Sarımsaklı Plajları'na 3 kilometre mesafede bulunan Badavut, denizle buluşmanın yanı sıra uzun yürüyüşler yapmak, güneşin doğuşu ve batışını izlemek isteyenlerin Ayvalık’ta mutlaka ziyaret ettikleri bir bölge. Şahinkaya olarak bilinen ilginç kayalıklar ile Badavut'un granit, altın renkli, incecik kumları güneşlenmek için, serin denizi ise su sporları ile vakit geçirmek isteyenler için ideal. Sonbahar ve kış aylarında çoğunlukla kuş gözlemcilerin gittiği Badavut, rüzgarın dalgalarla birlikte şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra, kalabalıktan uzak denize girme imkanı tanıdığı için de tercih edilen noktalardan biri.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Badavut Plajı'ndan görüntüler.

Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan ile röp.

Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli ile röp.

Kent Konseyi toplantısından görüntü.

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir) ()

========================================================

4)66 YIL SONRA MADALYASINA KAVUŞAN KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ

KARS'ın Kağızman ilçesinde şeref madalyasına 66 yıl sonra kavuşan Kore gazisi Sertif Abaylı (87), hayatını kaybetti. Kağızman'ın Kümbet Mahallesi'nde oturan Sertif Abaylı, 19 yaşında vatani görevini yaparken Birleşmiş Milletler kararı ile Türkiye'den Kore'ye 25 Eylül 1950 tarihinde giden taburda yer aldı. Kuzey Kore birliklerinin püskürtülmesinde önemli rol oynayan Türk askerinin kahramanlık destanı, Güney Kore Cumhuriyeti tarafından unutulmadı. Dönemin Kağızman Kaymakamı Musa Üçgül ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk'ün girişimleri sonucu Güney Kore Cumhuriyeti tarafından 66 yıl sonra gönderilen 'şeref madalyası' Kore Gazisi Sertif Abaylı'ya 2016 yılında takdim edildi.

Kore'de 3 kurşun yarası almasına rağmen 15 günlük tedavi ile tekrar savaşa katıldığı belirtilen 7 çocuk babası Sertif Abaylı, dün hayatını kaybetti. Kore Gazisi Sertif Abaylı için bugün Kağızman Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazına, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Seçkin Tarakçı ve Başsavcı Oğuz Çolpa, gazinin yakınları ve ilçe halkı katıdı. Sertif Abaylı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Göksügüzel Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Gazinin bayrağa sarılı tabutu

-Cenazeye katılanlar

( Haber-Kamera: İlhami TURAN/ KAĞIZMAN (Kars), ()

==========================================================

5)BURSA'DA, HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETE TEPKİ

BURSA'DA bir grup hayvansever, son dönemlerde artan hayvanlara yönelik şiddete tepki gösterdi. BUHAYDER Başkanı Sibel Akıncı, “Parmağımızda ufak bir kesik bile acı verirken, psikolojik rahatsızlığı olan insanlar hayvanlar üzerinde resmen cinayet denemeleri yapıyor ve gerçekleştiriyor. Hayvanlar insanlara ‘korkarak’ bakmasın. Onlar için cehennem, insanların yaşadığı dünya olmasınö dedi.

Bursa’da hayvanseverler, son dönemlerde artan hayvanlara yönelik şiddete tepki için bir araya geldi. Atatürk Anıtı önünde toplanan hayvanseverlerin ellerinde ayakları kesilen köpek ve kedinin fotoğraflarını taşıdı. Burada açıklamalarda bulunan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği (BUHAYDER) Başkanı Sibel Akıncı, son zamanlarda hayvanlara karşı artan şiddete dikkat çekti. Geçtiğimiz haftadan beri Türkiye’nin dört bir yanından vahşet haberlerinin geldiğine işaret eden BUHAYDER Başkanı Sibel Akıncı, “Sapanca’daki olay tüm Türkiye’de duyuldu ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.Bu olay tam bir vahşetti. Ama atlanılan birşey vardı, bu ne ilkti, ne de son oldu. ‘Sızı’ köpeği hatırladınız mı? Balıkesir’de patileri kesilmişti. Duyulmadı bile. Çok geçmeden Sapanca’da Kara Melek “İnsan denilen varlık bu mu?ö bakışlarıyla aramızdan ayrıldı. Tüm Türkiye bu olaydan çok etkilendi. Yasa çıkarılacağına dair tüm siyasiler ortak bir fikirde birleşti. Derken Bursa Yıldırım’da bir kedi patileri kesilmiş halde bulundu. Bu arada da başka vahşet haberlerini duyduk tabiiö dedi.

“ONLARLA BİRLİKTE AYNI TOPLUMU PAYLAŞIYORUZö

“Katil şehrimizdeö diyen BUHAYDER Başkanı Sibel Akıncı, “Katil Allah’ın yarattığı bir canı alacak gücü görüyor kendinde. Parmağımızda ufak bir kesik bile çok acı verirken, psikolojik rahatsızlığı olan insanlar hayvanlar üzerinde resmen cinayet denemeleri yapıyor ve gerçekleştiriyor. Kimi sapık çıkıyor, kimi ruh hastası; ama yasa hapis cezasını ya da psikolojik tedaviyi kapsamadığından hepsi aramızda bizlerle birlikte aynı toplumu paylaşıyoruz. İnanabiliyor musunuz? Belki komşunuz, belki arkadaşınız, belki işyerinizden biri hayvan katili. Bugün hayvana, yarın insana... Bursa’da yaşanan olay hem emniyete hem de Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etti. Umuyoruz suçlu ya da suçlular bulunacak ve ciddi cezalar alacaklarö diye konuştu.

“YASA DEĞİŞMELİ

Hayvan Hakları yasasının değişeceğine inançlarının tam olduğunun altını çizen Akıncı, şöyle devam eti:

“Eğer bu yasa sivil toplum kuruluşlarına danışılmadan hazırlanırsa ve yürürlüğe konulursa yine bazı eksikliklerin olacağını düşünüyoruz. Çünkü sivil toplum kuruluşları hayvan koruma işini gönüllülükle yapıyor ve gözardı edilen bir çok detaya hakim. Yasa hazırlanırken mutlaka ve mutlaka 'bir elin nesi var iki elin sesi var' mantığıyla hareket edilmeli. Hayvan hakları konusunda gelişmiş ülkelerin yasaları da incelenerek sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlara karşı işlenen suçların, paraya çevrilmeyen hapisle cezalandırılması şart. Yeni yasanın belediyelerin çalışanlarını da kapsaması gerekiyor, ki belediyelerdeki çalışanlar da görevini tam anlamıyla layığıyla yapabilsin ve gerektiğinde ceza alsın. İnanın çocuk ve kadın istismarları ve cinayetleri de azalacak. Yeter ki yasa Türkiye’ye yakışır bir şekilde fikir alışverişiyle ve ivedilikle hazırlansın.Hazırlansın ki artık katiller aramızda gezmesin. Hayvanlar insanlara ‘korkarak’ bakmasın. Onlar için cehennem insanların yaşadığı dünya olmasın. Onlar bize emanet.ö

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Sibel Akıncı açıklamalar, genel detaylar

Görüntü Süresi: 3 dakika 46 saniye

Görüntü Boyutu: 422 MB

Gürkan DURAL/BURSA,() -

============================================================

6)KAZAK MİLYARDER BODRUM'DAN AYRILAMADI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 4 gün önce lüks yatıyla demir atan Kazakistan uyruklu milyarder işadamı Alijan İbragimov ve ailesi tatili sürdürüyor. İbragimov, eşiyle botla cennet koyları dolaşırken; çocukları ise denizin ortasında kurulan su parkında eğlendi. Akşam yemeği için gittiği Yalıkavak Limanı'ndaki bir balık restoranda 10 kişi için 1580 euro hesap ödeyen İbragimov, ayrıca 420 euro bahşiş bıraktı. Kazakistan uyruklu milyarder işadamı, evli ve 6 çocuk babası 64 yaşındaki Alijan İbragimov, 4 gün önce ailesiyle birlikte Bodrum'a geldi. 200 milyon dolar değerindeki 'I Dynasty' isimli 101 metre uzunluğundaki süper lüks yatı ise ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler, 33 personeli bulunan lüks yatın fotoğrafını çekti. Bazı turistler jet- ski'yle yatın yanına kadar geldi.

Bodrum'un ve Gökova'nın cennet koylarını gezen ve kentten ayrılması beklenen İbragimov ailesi, 4'üncü günde Yalıkavak Mahallesi koyuna demirledi. İbragimov, eşi ve yakınları, botla koylarını gezerek Yalıkavak Marinası'nda alışveriş yaptı, sonra yata döndü. Çocukları ve torunları ise yatın arkasında denizin ortasına kurulun su parkında bol bol eğlendi, denize girdi, güneşlendi.

ÇOCUĞUN JET-SKİ KULLANMASI KORKUTTU

İbragimov'un kızı olduğu sanılan 6 yaşındaki bir çocuğun jet-ski kullanması dikkat çekti. Yalıkavak koyundaki teknelerin arasında zigzaglar çizerek geçen küçük kızı gören bazı Türk yat sahipleri ve kaptanları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Küçük kızın jet-ski kullandığı sırada bazı korumaların zodyak bot ile koruma yaptığı ve yatların rotalarını değiştirmek zorunda kaldığı görüldü.

Dün (cuma) akşam Yalıkavak Limanına çıkan işadamı, 10 kişi ile birlikte bir balık restoranda deniz ürünleri ve şaraptan oluşan yemek yedi. Üç saat restoranda kalan İbragimov'un çok neşeli olduğu görüldü. İbragimov'un 1580 euro gelen hesap için üstünü bahşiş bırakıp 2000 euro ödeyerek masadan kalktığı ve yatına döndüğü belirtildi. Yata bol miktarda meyve sebze ve deniz ürünleri takviyesi yapıldığı da öğrenildi.

İbragimov'un tatil için Bodrum'dan sonra Aydın Kuşadası ilçesine geçeceği, oradan VIP araçlarla Efes Meryemana ve Pamukkale'yi gezeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Yatın fotoğrafı

- İbragimov'un yatın arkasında jimnastik hareketleri yaparken yüzerken güneşlenirken

- Yakınları güneşlenirken genel detay görüntü

- Koruma botları

- Çocukları su sporu yaparken ve küçük kız tam sürat jet ski kullanırken yatların arasından geçerken

Haber- kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

===========================================================

7)KASTAMONU’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ,1 YARALI

KASTAMONU’da meydana gelen trafik kazasında Özcan Kaya (18) hayatını kaybetti, diğer araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Daday ilçesinden Kastamonu’ya seyir halinde olan Özcan Kaya (18) kullandığı 37 DY 609 plakalı otomobil karşı istikametten gelen Mevlüt Küçük’ün kullandığı 37 BD 726 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Özcan Kaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mevlüt Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Kaza yeri

-Kaza yapan araçlar

-Jandarma olay yeri

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU ()

Süre: 01:05 Boyut: 27.1 MB



