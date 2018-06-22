DHA YURT BÜLTENİ - 11

1 - Bursa'da kocasını öldürdükten sonra yolda böyle bulundu. (2)

"BEN NERDEYİM"

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bu sabah tartıştığı eşi Zülfikar Tuncer'i bıçaklayarak öldüren İpek Tuncer olay sonrası polis tarafından İlçe devlet hastanesine getirildi. Sinir krizi geçiren genç kadın burada bir süre müşade altında tutulduktan sonra sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polislere, "Ben neredeyim", "beni niçin yakaladınz?" diye soran İpek Tuncer'in işlediği cinayet ile ilgili hiç bir açıklama yapmadığı öğrenildi.



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2 - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından 41 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu, 184 kök Hint keneviri, 3 tüfek, 2 tabanca ve 3 pala ile 6 bin 450 lira para ele geçirilirken 30 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda koçbaşı ile kırılarak girilen adreslerde arama yapıldı. Operasyonda arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu, 184 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 3 tüfek ve 3 pala ile 6 bin 450 lira ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu silah ve malzemelere el konulurken, 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adreslere baskın yapılması

- Polislerin arama yapması

- Ele geçirilen uyuşturucular

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-)

184 MB

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3 - Sağlıkçılar şiddete hayır dedi

İZMİR'de, sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddet olaylarını protesto etmek isteyen İzmir Tabip Odası yönetim kurulu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ve üyeleri, 'sağlıkta şiddete hayır' demek için Ege Üniversitesi Hastanesi'nde eylem yaptı.

Son günlerde hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek, can güvenliğine sahip çıkmak ve yetkilileri gerekli önlemleri almaları konusunda uyarmak amacıyla, İzmir Tabip Odası yönetim kurulu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ve üyeleri, Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikler önünde ortak bir basın açıklaması yaptı. Öğle arasında 14.00'e kadariş bırakma eylemi de yapan sağlık çalışanlarına, Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Genel İş İzmir 7 Nolu Şube üyeleri ile birlikte Ege Üniversitesi'nde çalışırken kadroya geçirilmeyip, işten çıkarılan işçiler ve hastalar da destek verdi. 'Sağlıkta şiddet yasası çıksın' yazılı afişler taşıyan grup sık sık "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganı attı.

İzmir'in en büyük hastanelerinden Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 15 Haziran Cuma günü Acil Servis'te ve 18 Haziran Pazartesi günü Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde sağlık emekçilerine yönelik şiddet olaylarının yaşandığını belirten İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce ilaç zehirlenmesinden ölen bir hastanın yeniden canlandırılması için yoğun bakım servisinin içine girilmiş, kesici aletlerle 3 doktor ve 3 hemşire arkadaşımız rehin alınmış, 3 saat boyunca diğer hastaların tedavileri aksatılmış ve o hastanın kalbine şok uygulatılarak canlandırılması istenmiş, zor kullanılmıştır. Güvenlik görevlilerinin gelmesi 20 dakika sonra olmuştur. Bornova'nın merkezindeyiz, bir taciz, bir şiddet yaşanıyor polis 20 dakika sonra geliyor. Biz hekimler hiç kimseye zarar vermedik, vermeyeceğiz. Çünkü biz hipokrat yemini ettik ama bizi korumak zorunda olan, görevi bu olan rektör, dekan, başhekim, sağlık müdürü, sağlık bakanı ve Cumhurbaşkanı bu görevini yerine getirmemiştir. Biz şiddete şiddetle karşılık vermeyeceğiz ama karşı duruyoruz. Sabrımız bir yere kadar. Artık yeter dedik, defalarca uyardık. Türk Tabipler Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası olarak meclise yasa tasarıları hazırladık. Milletvekilleri zahmet etmesin belki beyinleri, elleri yorulur diye yasa tarasını hazırladık ama hala çıkmadı. Sağlık Bakanı, görevinizi yerine getirin, meslektaşlarınızı koruyun. Sayın rektör sizin göreviniz rektörlük binasında oturmak değil. Sizin göreviniz burada size hizmet eden sağlık çalışanlarınızın güvenliğini sağlamak. Lütfen sırça köşkünüzden kalkın."

"İŞİ TAM GÜN BIRAKIRIZ" UYARISI

Önümüzdeki günlerde seçilecek cumhurbaşkanını şimdiden uyardıklarını ifade eden Dr. Fatih Sürenkök, bundan sonra herhangi bir işyerinde, anabilim dalında yada aile sağlığı merkezinde meslektaşlarına şiddet uygulanması durumunda tam gün hizmet vermeyeceklerini söyledi. Sürenkök, "Sabrediyoruz sabretmeye devam edeceğiz. Bizim bedenimize, yüreğimize, sağlığımıza sahip çıkmayanları uyarıyoruz. Sayın sağlık müdürü, rektör ve bakana söylüyorum. Bir daha böyle bir olay yaşanması durumunda biz hizmet vermeyeceğiz. Hangi kanun maddesi onların ellerini güçlendiriyorsa bilsinler ki bizim yüreğimizi hiçbir şekilde satın alamayacaklar" dedi.

Son olarak Karabağlar'daki bir aile sağlığı merkezinde de bir hekime şiddet uygulandığını dile getiren Sürenkök, geçen hafta hemen hemen her gün bir hekime şiddet uygulandığını öne sürdü. Dr. Sürenkök, 3 saat yoğun bakımdaki hizmeti engelleyen ve sadece kendi yakınları değil diğer hastaların da tedavilerini engelleyen şahsın serbest bırakıldığını söyleyerek, "Soruyorum buradan sayın rektöre ve başhekime; siz bu şahsın serbest bırakılmasına itiraz ettiniz mi? Başsavcılık nezdinde bir girişimde bulundunuz mu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Poliklinikler önünde toplanan gruptan görüntü,

-Afişlerden ve sloganlardan görüntü,

-Dr. Fatih Sürenkök'ün konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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4 - Tekirdağ'da jandarmadan asayiş uygulaması: 20 gözaltı

TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin 300 personelle yaptığı denetimlerde haklarında arama kararı bulunun 20 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ile genelinde 80 ekip, 300 personel, 1 uyuşturucu madde tespit köpeği ve drone destekli denetim yaptı. Jandarma, Tekirdağ'da uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımına engel olmak için metruk bina, park ve bahçelerde gerçekleştirilen uygulamada, 20 kişi gözaltına alındı. Drone destekli uygulama kapsamında, metruk bina ve araçlar kontrol edilirken, 8 bin 230 kişinin GBT sorgusu yapıldı, aranan 20 kişi yakalandı. Aramalarda, 3 adet tabanca, 4 bin 500 dolu makaron, 190 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 18 araç trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarmanın binada arama yapması

-Dedektör köpekle yapılan aramalar

-Eğlence mekanlarında yapılan denetimler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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5 - Burdur'da dolu ekili arazileri vurdu

TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının büyük bir bölümünün üretildiği Burdur merkeze bağlı Lengüme (Günalan) Ovası'nda dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi. 35 dakika kesintisiz süren yağışın yol açtığı zarar, yaklaşık 4 milyon lira.

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, tarım alanlarına zarar verdi. Kesintisiz 35 dakika süren yağıştan 5 bin dönüm arazi etkilendi. Yağış özellikle Lengüme Ovası'ndaki taze fasulye, mısır, domates tarlaları ve kiraz bahçelerinde önemli ölçüde zarar yol açtı.

Günalan Köyü Muhtarı Hayrettin Ayar köydeki tüm ürünlerde yüzde yüze yakın zarar olduğunu kaydetti. Köylünün mağdur olduğunu vurgulayan Ayar, "Tam hasat dönemine geldiğimizde büyük zarar gördük. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Zarar gören arazilerde inceleme yapan Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ise şunları kaydetti:

"Ovada çalışmalarımızı yaptık. Araziyi inceledik. Bu ovada yaklaşık 5 bin dönüm arazide fasulye, her türlü sebze, arpa, buğday, kiraz zarar görmüş. Seralar zarar görmüş. En büyük zarar fasulye tarlalarında. Tespitlerimize göre 3-4 milyon lira civarında zarar var. Çiftçimiz mağdur olmuş durumda. Hükümetimizin acilen çiftçimizin derdine derman olmasını bekliyoruz. 4 yıl önce meydana gelen don olayında 5 milyon lira destek gönderilmişti. Aynısını bekliyoruz. Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz."

Diğer yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışmalarına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zarar gören kiraz ağaçları

-Hayrettin Ayar'ın anlatımı

-Fasulye tarlasındaki çiftçinin çaresizliği

-İbrahim Demir'le röp.

-Detay

-Dolu yağışı ve sel görüntüsü (vatandaş cep telefonu)

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()



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6 - Sahilde yoga

Dünya Yoga Gününde Arsuz plajında bir araya gelen vatandaşlar yoga yaptı.

Arsuz Belediyesi tarafından, düzenlenen Dünya Yoga Gününde Arsuz Sahil Yürüyüş Yolu Plajında gerçekleştirilen yoga etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi. Yoganın 5 bin yıllık bir yaşam felsefesi olduğunu belirten eğitmen Bülent Tenekecioğlu, "Yogayı sadece fiziksel etkinliklerden ibaret zannetmek büyük bir yanılgı olur. Bu insanları fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak, bir bütün olarak ele alan, yaşam felsefesidir. Yogayı hayatımıza aldığımız zaman, fizyolojik ve psikolojik her türlü sorunun bakış açısını değiştirerek, hayatla ilgili beklentilerinize yön vererek, akışa bırakarak daha dengin, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ruh hali ile yaşamınıza devam etmek mümkün" dedi.

Eğitmen Tenekecioğlu’nun verdiği bilgiler sonrasında kumsalda bir araya gelenler yoga yapmanın zevkini ve gün batımının tadını çıkarttılar

Görüntü Dökümü

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- Sahilde toplanan insanlar

- Eğitmenin konuşması

- Plajda yoga yapanlar ve çevreden görüntü

SÜRE: 01'57" BOYUT: 88,6 MB

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),()