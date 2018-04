DHA YURT BÜLTENİ -11

Ömer Çelik: Türkiye'yi daha güçlü ufuklara ve hedeflere taşıyacağız

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 24 Haziran'daki seçimlerle Türkiye'yi çok daha güçlü ufuklara ve hedeflere taşıyacaklarını söyledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da Ak Parti İl Gençlik Kolları'nın Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kuruluna katıldı. Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve kent milletvekillerinin eşlik ettiği Bakan Çelik, büyük ilgi gördü. Salondakileri selamlayan Bakan Çelik, uzun süre tezahürat yapan partililere sahnedeki çiçekleri attı.

Her seçimin yenilenme ve tazelenme kaynağı olduğunu belirten Bakan Ömer Çelik, şöyle devam etti:"Çok kısa zaman sonra Türkiye'nin uzun siyasi tarihindeki yapılan tartışmalara hep beraber milletimiz ve devletimiz için en güzel noktayı koyma, yeni başlangıçlara yelken açma şeklinde bir tarihi dönüm noktasını beraber açacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli yönetim krizleriyle karşı karşıya kalması karşısında her zaman konuşulan konu Türkiye'nin bu siyasi krizleri aşabileceği başkanlık sistemine geçmesi olmuştur. Esasında bizim parlamenter deneyimlerimizden bahsettiğimizde karşımıza çıkan tablo bir deneyim olmaktan ziyade siyasi krizlerin, siyasete el koymaların tarihi şeklinde önümüze gelmiştir. Siyasetin iyi kötü yol yürüdüğü zamanlarda maalesef koalisyonlar ülkeyi kendi hedeflerinden alıkoymak için bir mekanizma gibi kullanılmıştır."

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL'

Geçmişte görülen krizlerden kurtulmak için yeni bir sisteme ihtiyaç duyuduğunu aktaran Bakan Çelik, şunları söyledi:"Yaptığımız iş bir rejim değişikliği değildir. Türkiye'de kimsenin Türkiye'nin rejimiyle bir meselesi yoktur. Rejimi daha sağlıklı hale getirecek bir sistem değişikliği ortaya çıkmıştır. Milletimizden geçen sene bu konuda onay alınmasıyla birlikte milletimiz yepyeni ufuklara ilerlemek için dört gözle bu seçimi bekliyor. Birtakım zaruretler ortaya çıktı ve seçim tarihinin erkene alınmasının en sağlıklı karar olduğuna varıldı. 24 Haziran'da seçimler gerçekleştirilecek. İnşallah bu seçimler gerçekleştikten sonra aziz milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanımız tekrar başımızda, kadrolarımız tekrar tazelenmiş olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi çok daha büyük ufuklara, hedeflere taşıyacağız. Hiç kimse Türkiye'yi büyük hedeflerinden vazgeçiremez, geri adım attıramaz. Sandıkta çok güçlü oylar çıkması gerekiyor. Bayrağı daha yükseğe taşımamız gerekiyor."

'PROVOKASYONLARI NOT ETTİK'

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili de konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şöyle dedi:"Bizden iyi komşuluk ilişkisi bekleyen Yunanistan, biz Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde teröre karşı mücadele ederken bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmasına rağmen Doğu Akdeniz'de, Ege'de provokasyon yapıyor. Kuşkusuz bu zor günlerde iyi komşuluk ilişkileri istediğimiz, müttefikimiz olan bir AB üyesi olan ülkenin bize destek vermesi gerekirken yaptığı provokasyonları güçlü bir şekilde not ettik. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisi, siyasi istikrarı konusunda gösterdiğimiz hassasiyet gibi Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki provokasyonlara karşı da kararlı bir şekilde duruyoruz. Bütün bunların sırrı bizim gösterdiğimiz birlik ve beraberliktir."

Van Gölü'nde kaçak ava 2 gözaltı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllarda alınan önlemlerle nesli koruma altına alınan inci kefali balığı avlanma yasağıyla birlikte jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Muradiye İlçesi Bendimahi Çayı'nın Van Gölü ile birleştiği Karahan bölgesinde yapılan operasyonda kaçak avcılık yapan 2 kişi gözaltına alınırken, ağ ve tekneye de el konuldu.

Son yıllarda alınan önlemlerle nesli koruma altına alınan ve 15 Nisan - 15 Temmiz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali balığıyla ilgili jandarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle şafak vakti avlanan kişilere Muradiye İlçe Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler, ilçede bulunan Bendimahi Çayının Van Gölü ile birleştiği Karahan Bölgesinde şafak vakti daha önceden belirlenen noktalara şok baskınlar düzenledi. Baskınlarda, yasak avlanmada kullanılan ve manyat olarak bilinen ağ ile birlikte bir tekneye de el konuldu. Kaçak balık avlayan 2 kişi ise gözaltına alınarak haklarında adli ve yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, endemik yapılı inci kefalinin korunmasının resmi görevden ziyade bir vatandaşlık görevi olduğunu, bu bağlamda jandarmanın fedakârca verdiği mücadele ile başarılı sonuçlar alındığını, yumurtlama dönemindeki inci kefalinin korunmasında mücadele edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Şırnak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu

Şırnak merkezli 4 ilde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Operasyon, polis tarafından drone ile görüntülendi.

Şırnak Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen 17 Nisan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Drone ile de takip edilen operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları hedef alındı. Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce il merkezi ve ilçelerimizde uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarına yönelik özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu kullanımının ve satışının önlenmesi, gençlerimizin korunması amacıyla, Şırnak'ta sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi ile terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinin kurutulmasına yönelik 17 Nisan 2018 tarihinde operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir Operasyon kapsamında, torbacı diye tabir edilen zehir tacirlerinin kendileri ya da bu suça hiç bulaşmamış gençleri kullanarak Diyarbakır ve çevre illerden ilimize yoğunlukla esrar maddesi ve zaman zaman da sentetik uyuşturucu hap getirdikleri/getirttikleri yönündeki bilgiler doğrultusunda konu genişletilerek Şırnak merkezli Cizre, Silopi Uludere ilçeleri ile Diyarbakır, Osmaniye ve Batman illerinde 17 Nisan 2018 tarihinde eş zamanli operasyon gerçekleştirilmiştir Operasyonda 9 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapılmış ve serbest bırakılmıştır. 14 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak, satışa hazır etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapılmıştır. Operasyon neticesinde sokak satıcılarından 463,62 gram toz esrar, 1.42 gram reçine esrar ve 130 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 20 Nisan 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 14 şahıstan 4'ü serbest bırakılmış, 10 şahıs ise tutuklanmıştır. Ayrıca, Cizre ilçemizde gerçekleştirilen operasyonda 403 gram eroin maddesi ele geçirilmiş ve 1 kişi tutuklanmıştır. Silahlı terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarindan olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

24 evi soyup, tatile ve eğlenceye gittiler

Eskişehir'de çeşitli tarihlerde 24 ayrı evi soyan 2'si kadın 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlıktan elde ettiği paraları, eğlence yerlerinde ve tatil yörelerinde harcayan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde çeşitli tarihlerde Eskişehir'de 24 ayrı eve balkon ve pencerelerden girip hırsızlık olaylarını gerçekleştiren G.Y., H.E., B.G. ve Y.S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlıktan elde ettikleri paraları içkili eğlence yerlerinde ve gittikleri tatil yörelerinde harcadıkları belirlendi. 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da buzağı güzellik yarışması düzenlendi

Adıyaman'da bu yıl üçüncü kez düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yapılan buzağı güzellik yarışmasında dereceye giren buzağı sahiplerine altın verildi.

Adıyaman-Kahta karayolun üzerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Fuar merkezinde 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlendi. Düzenlenen 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 14 buzağının katıldığı güzellik yarışmasında dereceye giren buzağı sahipleri altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Düzenlenen yarışmaya Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, STK temsilcileri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini Adıyaman Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayşe Demirel, Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Cavidan Gül, Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Mustafa Sucak, Adıyaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekim Mehmet Güzel ve Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Kılınç, yaptı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan,"Bugün gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Adıyaman'da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 3 yıl öncesine kadar bizim sokak ortasında düzenlediğimiz fuarlarda bugün artık çok güzel bir fuar alanına kavuşmuş durumdayız. Fuarımıza baktığımız zaman 115 tane firma bunların 50 tanesi il dışından katılım sağlamışlardır. Ayrıca daha önce sadece tarım olarak başlayan fuarımız bünyesine hayvancılığı katarak farklı bir özellik geliştirmiştir. Gerçekten çok mutluyuz. Son yıllarda bakanlığımızın uygulamış olduğu projelerle Adıyaman hayvancılıkta söz sahibi iller arasına gelmeye başladı. Bugünde kendi yerli buzağılarımız sergisini görmüş olacağız. Burada emeği geçen büyün arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan açıklamanın ardından dereceye girenler jüri üyeleri tarafından açıklandı. Üçüz buzağıyla Mehmet Emin Akdoğan birinciliğe layık görülürken diğer yarışmaya katılan buzağı sahipleri ise çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

