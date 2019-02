DHA YURT BÜLTENİ -11

Kılıçdaroğlu: O tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gösterdiği bir kadının çöpte bir şeyler aradığını gösteren fotoğraf ile ilgili "Bir tablo gösteriyorum, kıyamet kopuyor. Bu tabloya tahammül edemiyorlar. Tahammül etsen de etmesen de o tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor" dedi.

CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıya, CHP Genel Başkan yardımcıları, Antalya milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ile Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Partili belediye başkan adayları katıldı. Partililerin doldurduğu salonda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Antalya'da olduklarını söyledi.

'BU TABLO 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRKİYE TABLOSUDUR'

Kılıçdaroğlu, geçen salı günü grup toplantısında gösterdiği bir fotoğrafın tartışma konusunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Salı günü fotoğraf gösterdim, bir kadın çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Yanında da Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gazetelerde yer aldı, hiçbir ses çıkmadı. Benim içimi acıttı. 'Böyle bir tablo, 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde yaşanıyorsa, benim bu tabloyu geniş kitlelere anlatmam lazım' dedim. Kadın çöp kutusunda ne arıyordu? Geçimini sağlamak, yaşamak için mi? Sonra dediler ki 'Bu kadın başka bir kadındır. Bu kadının dört katlı apartmanı var.' Kim söyledi, havuz medyasının televizyonu söylüyor. Kadının yüzü görünmüyor, görünse göstermeyeceğiz. Bu tablo 21'inci yüzyılın Türkiye tablosudur ve bir gerçektir, bu gerçeği hiç kimse inkar edemez."

Ankara'da bir hafta önce 'Sokak Ekonomisi' adıyla çalıştay yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 6 milyon kişinin sokaktan geçindiğini söyledi. Çöp toplayanlar, kağıt toplayanlar olmak üzere 6 milyon kişinin sokaktan geçindiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "6 milyon kişi unutulan kişidir, 6 milyon kişi siyasetin görmediği kişilerdir. Aileleriyle 24 milyon kişidir. Siz, iktidar sahiplerinin, çöpten geçinenleri söylediğini gördünüz mü? Asgari ücretin yarısı ile kestane, mısır satarak nasıl geçiniyorlar diye düşündüklerini gördünüz mü? Bir tablo gösteriyorum, kıyamet kopuyor. Bu tabloya tahammül edemiyorlar. Tahammül etsen de etmesen de o tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor" diye konuştu.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, jeotermal enerji çalıştayında konuştu

AYDIN'da yapılan Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı'na katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, amacın herşeye karşı çıkmak olmadığını, doğru olanı da desteklemek gerektiğini belirtti. Jeotermallerin en değerli tarım arazilerimizin üzerine yapıldığına dikkat çeken Feyzioğlu, "Aydın Ovası'nın tarım arazilerini ortadan kaldırıp, üstüne jeotermal tesisler kurduğumuzda, biz nerede incir yetiştireceğiz? Nerede zeytin yetiştireceğiz? Nerede domates yetiştireceğiz? Bugün bir domatesin, bir patlıcanın, bir sebze ve bir meyvenin ne kadar değerli olduğunu somut yaşadığımız günlerdir" dedi.

Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji Çalıştayı, Aydın'daki bir otelde yapıldı. TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Efeler Belediye Başkanı Demokrat Partili (DP) Mesut Özakcan, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Türkiye'nin çeşitli illerinden baro başkanları ve jeotermal santrallerin yoğun olduğu Kızılcaköylü vatandaşlar toplantıya katıldı. Aydın Barosu Başkanı Bozkurt'un açılış konuşmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Özakcan, "Çağdaş bir toplum ve çağdaş bir yaşam kentinde en öncelikli sorun, çevrenin korunmasıdır. Avrupa ülkelerinde bir anket yapılmış. Ekonomik gelişme; kalkınma mı, yoksa çevrenin korunması mı diye sormuşlar. Çevrenin korunması, anket sonucunda hep ilk tercih olmuş" dedi.

"BÖLGEDE 60 JEOTERMAL SATRALİ FELAKETE YOL AÇABİLİR"

Ardından çalıştayı dinleyenlere seslenen Feyzioğlu, "Yargı ve dava açmak son çaredir. Bizim daha öncesinde, kamuoyunda doğru bilgilerle farkındalık yaratmamız, bu yaratılan farkındalığı siyaset üzerinde uyarıcı olarak yönlendirmemiz gerekiyor" dedi. Kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde yapılan ve yapılacaklarla birlikte 60'ın üzerinde bölgede jeotermal santrali olacağını belirten Feyzioğlu, "60'ı birden çalıştığında, bir büyük katliama elbirliğiyle yol açabilir. Kümülatif çevrede yapılması gereken bir bölgedeyiz. Öyleyse bir bunu önce halkımıza ondan sonra tüm milletvekillerine, siyasi otoriteye anlatmalıyız" dedi.

"ÇEVRE DAVASINI DOĞRU ANLATMAMIZ LAZIM"

Çevre davasını doğru anlatmak gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, "Sabah çevreyle uyanıp, akşam çevreyle yatanlardan farklı olarak bir adım geriden meseleye baktığımızda, çevre davasını doğru anlatamadığımız kanaatindeyim. Çünkü buradaki meseleyi; bu mesele başına gelmemiş olan Anadolu'nun bir başka şehrindeki vatandaşımız, 'Bunlar enerjinin her türlüsüne karşı, mağarada mı yaşamak istiyorlar' diyor. Elbette enerjiye ihtiyacımız var. Elbette madeni çıkartmak zorundayız. İyi madencilik uygulamalarına, siyasi sebeplerden dolayı karşı çıkmak doğru değil. Kötü madencilikle halkın düşüncesi hiçe sayan ya da çalışan işçilerini ucuz prosedürlerle çalıştırarak canları üstünden karlarını arttıranları önlemeyi hedeflenmeliyiz. Bu ülkenin madenini iyi, doğru, halka yarar şekilde çıkartacak olanları korumalı, diğerlerini ise yerin dibine hep birlikte geçirmeliyiz" dedi. Amacın her şeye karşı çıkmak olmadığını, doğru olanı desteklemek gerektiğini de söyleyen, ancak tarımın önemini vurgulayan Feyzioğlu, "Jeotermaller en değerli tarım arazilerimizin üzerine yapılıyor. Aydın ovasının tarım arazilerini ortadan kaldırıp, üstüne jeotermel tesisler kurduğumuzda biz nerede incir yetiştireceğiz? Nerede zeytin yetiştireceğiz? Nerede domates yetiştireceğiz? Bugün bir domatesin, bir patlıcanın, bir sebze ve bir meyvenin ne kadar değerli olduğunu somut yaşadığımız günlerdir" dedi.

Ahmet, kıyısında kamp kurduğu baraj gölünde boğuldu

Kayseri'de, Yamula Barajı kenarında 2 arkadaşıyla çadır kurup kamp yapan Ahmet Yasin Yılmaz (20), balık avlamak için kullandıkları bota doğru yüzerken boğuldu.?

Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü kıyısında kamp yapmak için 2 arkadaşıyla birlikte çadır kuran Ahmet Yasin Yılmaz, balık tutmak için kullandıkları botun sürüklendiğini görünce suya girdi. Bota ulaşmak için kulaç atan Yılmaz, yaklaşık 300 metre sonra, kıyıdaki arkadaşlarının bakışları arasında gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler, bot ile açılarak Yılmaz'ın kaybolduğu bölgede arama başlattı. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından dalgıçlar, Yılmaz'ın cesedine ulaştı. Kıyıya getirilen Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Kayseri Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

7'nci katta intihara kalkışan kadını polis son anda yakalayıp, kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra otele giden D.K. (32) adlı kadın, 7 katlı binanın son katındaki odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Polisin son anda yakalayarak ölümün kıyısından aldığı D.K., hastaneye götürüldü.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Bozkurt ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra Pamukkale ilçesine gelen D.K., 7 katlı otelde oda tuttu. Son kattaki odasına çıkan D.K., pencereyi açıp kendisini sarkıttı. D.K.'yi görenler, hemen polisi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otelin bahçesine hava yastığı açarken, polis ekipleri ise odaya giderek psikologla beraber pencereden kendisini sarkıtan D.K.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

POLİS SON ANDA YAKALADI

Psikolog ve polis ekipleri D.K.'yi yaklaşık 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen ikna olmayan D.K., bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Hemen hamle yapan 2 polis memuru D.K.'yi son anda kollarından yakaladı. Yürekleri ağızlara getiren olayda, polis, D.K.'yi tekrar odaya çekti.

Ölümün kıyısından alınan D.K., sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşı küçük sürücü kaza yaptı, arkadaşı öldü

Gaziantep'te ehliyeti bulunmayan Nihat A.'nın (16) kullandığı otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı. Kazada yan koltukta bulunan Devren Arı (15) hayatını kaybettı, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, dün saat 22.15 sıralarında Sarıbaşak Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü belgesi bulunmayan Nihat A. yönetimindeki 27 AV 807 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yan koltukta oturan Devran Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nihat A. ise ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Arı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bakan Kurum, Konya Büyükşehir’in ilçelerdeki yatırımlarını açacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir’de yaptırılan Şehir Konağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Seydişehir’de yaptırılan Atıksu Arıtma Tesislerinin açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Beyşehir Şehir Konağı ile bakanlık koordinasyonunda yaptırılan Seydişehir Atıksu Arıtma Tesislerinin açılışını gerçekleştirecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir Belediyesi’nin 28 ilçeye 2 milyar lira yatırım yaptığını belirterek, yapılan yatırımlarla ilçelerin çehresinin değiştiğini ifade etti. Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekün kalkınması için yeni dönemde de ilçe belediye başkanlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, Beyşehir’de tamamladıkları Şehir Konağı ile Seydişehir’de tamamladıkları Atıksu Arıtma Tesislerinin 24 Şubat Pazar günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından hizmete açılacağını dile getirdi. Bakan Kurum’un Beyşehir ve Seydişehir’de açılışların yanı sıra vatandaşlarla da bir araya geleceğini kaydeden Başkan Altay, açılışı yapılacak eserlerin Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

BEYŞEHİR ŞEHİR KONAĞI

Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir’e kazandırılan Şehir Konağında, yüzme havuzu, spor salonu, meslek edindirme kurs alanları ve çok amaçlı salonlar bulunuyor. 3 milyon 100 bin liraya mal olan Şehir Konağı, Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak hizmet verecek. Beyşehir Şehir Konağı 24 Şubat Pazar günü saat 14.00’te açılacak.

SEYDİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir’de hayata geçirilen Atıksu Arıtma Tesisleri temiz ve sağlıklı çevre oluşumuna katkı sağlarken arıtılan sular tarımsal sulamada kullanılacak. 45.3 milyon liraya mal olan tesisin proje bedeli; yüzde 85 Avrupa Birliği, yüzde 6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9 Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından karşılandı. Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi, 2025 hedef yılına göre 46 bin kişiye hizmet verecek şekilde ve günlük yaklaşık 6 bin metreküp kapasiteli İleri Biyolojik (Azot ve Fosfor giderimli) Atıksu Arıtma Tesisi olarak dizayn edildi. Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi, 24 Şubat Pazar günü saat 15.30’da açılacak.

Büyükşehir için 2'si kadın 9 aday yarışacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 2'si kadın, 1'i bağımsız 9 aday yarışacak.

31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 9 aday yarışacak. Ak Parti'den Menderes Türel CHP'den Muhittin Böcek, Saadet Partisi'nden Ali Aktaş, Demokratik Sol Parti'den Mustafa Reşat Oktay, Demokrat Parti'den Dolunay Yelda Doğan, Vatan Partisi'nden Bülent Okay, Türkiye Komünist Partisi'nden Sevinç Sertbarut, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Nazım Şahin ve bağımsız aday Bekir Karadaş yarışacak.

İl Seçim Kurulu'nun açıkladığı aday listesinde bağımsız aday Bekir Karadaş'ın mesleki bilgilerine, 'işsiz' yazması dikkati çekti.

Başkanlık için yarışacak 2 kadın adaydan Demokrat Parti'den Dolunay Yelda Doğan ise Antalya'da doktorluk yapıyor. 'Antalya'ya kadın eli değecek' sloganıyla destek isteyen Doğan, 1900 yıldır Antalya'nın beklediği kadın belediye başkanının 31 Mart günü Antalyalıların desteği ile sandıktan çıkacağını kaydetti. Doğan, “Kadınların hayatın her alanında eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu, her türlü şiddetin ortadan kalktığı, barıştan ve özgürlükten yana bir yaşam için daha çok kadının karar alma mekanizmalarında olması gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

Kadın öğretmenin otomobiline ateş açan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da, okulun bahçesinde park halindeki kadın öğretmen S.Ç.'ye ait otomobile pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Toybelen Ortaokul’unda meydana geldi. S.Ç. adlı öğretmene ait park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. Otomobile 5 kurşun isabet ettiğini belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki 30 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin Murat Açıcı (37) ve Emin Karagüzel (36) olduğunu belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken, olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfek Murat Açıcını'nın evinde bulundu. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN,()-