DHA YURT BÜLTENİ -11

Üretici tanzim satışa karşı değil

Antalya'nın Demre ilçesindeki sebze üreticileri ve sektör temsilcileri tanzim satış uygulamasına karşı olmadıklarını belirterek, girdi maliyetlerinin düşürülmesini istedi.

Belediyeler aracılığıyla İstanbul ve Ankara'da başlatılan sebze tanzim satışları konusunda, Türkiye'deki seracılığın önemli merkezlerinden Demre'de sektör temsilcileri ve üreticiler değerlendirmelerde bulundu. Sektör temsilcileri ve üreticiler, tanzim satışa karşı olmadıklarını, ancak suçlunun üretici olmadığını söyledi.

'UCUZ ÜRETELİM, UCUZ YİYELİM'

Üretici Ramazan Özbek, "Biz üretici olarak tanzim satış noktalarına karşı değiliz. Ama bizim üretim maliyetlerimiz çok yüksek. Biz de istiyoruz tüketicinin ucuz mal yemesini, ucuz domates, biber yemesini. Geçen yıl 120 lira olan biyolojik mücadelede kullandığımız arı bu sene 160 lira. Geçen sene kullandığımız plastik sera örtüsünün kilosu ortalama 8 lira civarındaydı. Şu anda 16- 17 lira. Bizim de giderlerimiz çok yüksek. Biz de maliyetlerimizin düşmesini istiyoruz. Bize de tanzim satış noktaları kurulsun. Biz de ilacımızı, gübremizi ucuz alalım. Üretici de tüketici de ucuz yesin. Ucuz üretelim, ucuz tüketelim" dedi.

'GİRDİLERİMİZİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

"Biz üreticiler olarak tüketicilerin ucuza mal yemesini istiyoruz" diye sözlerine başlayan üretici Şakir Avcı da "Geçen yıl bizim 90 liraya aldığımız bir çuval gübre 150- 170 lira arasında. Biyolojik mücadele yapıyoruz. Geçen yıl kullandığımız böcekler 700- 800 lira civarındaydı. Şu anda oldu 1300- 1400 lira. Bu giderler düşürüldüğü zaman tüketicimiz de daha ucuza mal yiyebilir. Bu maliyetlerle tüketicinin ucuza mal yeme şansı yok. Biz sadece devletten bizim girdilerimizin düşürülmesini istiyoruz. Düşürdüğü an tüketici de ucuza mal yiyecek" diye konuştu.

'DEVLET HALKININ MENFAATİNE ZARAR ETMEKTEDİR'

Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran da tanzim satışa karşı olmadıklarını belirtti. Duran, şunları kaydetti:

"Biz tanzim satışlara karşı değiliz. Bugün itibarıyla Demre Hali'nde 7 lira 70 kuruş olan sivri biber, tanzim satış yerinde 6 liradır. 7 lira 70 kuruşun üzerine işçilik, paketleme masrafı da koyduğumuz vakit 8 lira 40 kuruşa satılması gereken sivri biber, devletin tanzim satış reyonlarında 6 liradan satılmaktadır. Bizim amacımız tüketicinin ucuza mal yemesi. Üreticinin de maliyetlerin altından kalkmasıdır. Bu tablo ile baktığımızda devletin zararı ortadadır. Ben şöyle özetleyeyim; Devlet ilk defa halkının menfaatine zarar etmektedir."

'UCUZ ÜRETİM YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz da "Ülkemizde kurulan tanzim satış merkezlerine karşı değiliz. Ancak bizim sorunumuz; üretici anlamında, çiftçi anlamında, suçlunun üretici gösterilmesinden mağduruz. Çok derinden üzüyor bu konu bizi. Neden üzüyor? Girdi maliyetlerinin, masraflarının ne kadar fazlalaştığı konuşulmuyor. Plastik seranın, gübrenin, fidenin ne kadar atttığı konuşulmuyor, tartışılmıyor. Sebze pahalılığının direkt üreticiye mal edilmesi bizi gerçekten üzüyor. Hava şartlarının bozuk gitmesi, yaşanan hortum felaketleri konuşulmuyor. Sebze fiyatlarının ne kadar pahalı olduğu konuşuluyor. Evet biz de karşıyız tüketicinin pahalı sebze yemesine. Ama biz de burada mağduriyetimizi dile getirmek zorundayız. Üretimin artması için, üretimdeki fiyatların düşmesi için bizim de ucuz üretim yapmamız gerekiyor. Bu da bizim birinci plandaki göstergemiz olması gerekiyor" diye konuştu.

'MARKETLERİ DENETLESİNLER'

Ankara ve İstanbul'da başlatılan yaş meyve sebzede tanzim satış konusuna değinen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise şöyle dedi:

"Psikolojik olarak fiyatı aşağıya çekti gibi görünüyor. Tanzim satıştaki fiyatlar, Antalya'daki hal fiyatlarına yakın. Arz- talep dengesine bağlı bir fiyat oluşuyor burada. Genellikle bizim üretici neredeyse maliyetine satıyor. Şimdi son iki ayda havalardan dolayı fiyat yükseldiğinde her sene biz bunları konuşuyoruz. Yaş meyve sebzenin yaklaşık yüzde 15- 20'si paketleme sırasında, ayrıştırırken zayi oluyor. Bunları hiç düşünmüyoruz. Bu maliyetten nasıl buraya geldik? Yapılacak bir iş varsa belki marketlerde çok yüksek, orası denetlenebilir. Yoksa burada bizim üreticilerin, komisyoncuların, halcilerin hiçbir suçu yok. Marketleri denetlesinler."

'TANZİM SATIŞ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ'

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, tanzim satışa herkesin kendi penceresinden baktığını belirterek, kimin gözüyle bakıldığının önemli olduğunu söyledi. Piyasaya göre fiyatı daha düşük olan sebze meyve temin eden İstanbul ve Ankara'daki sınırlı sayıda tüketicinin mutlu olduğunu kaydeden Doğan, "Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici bölgelerindeki fiyatın da altında zararına satılan sebze meyve, sınırlı sayıda tüketiciyi şimdilik mutlu ediyor. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı, bu indirimin 2,5 ay süreceğini açıkladı. Bu indirim devam eder mi, ederse ne kadar devam eder, seçimden sonra devam eder mi, etmediğinde tepki ne olur; bütün bunları hep birlikte yaşayıp göreceğiz" dedi.

Üretici gözüyle de yaptığı değerlendirmede ise tanzim satış noktalarında zararına satışların, hal ve pazarcı esnafını tedirgin ettiğini belirten Doğan, "Marketçiler ürünü zararına da olsa tanzim satış noktaları ile aynı fiyattan satmaya mecbur kalmıştır. Bu da ister istemez üretici fiyatlarının düşmesine sebep olmuştur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Serada domates toplayan üretici

- Seradaki domatesten detay

- RÖP 1: Üretici Ramazan Özbek

- RÖP 2: Üretici Şakir Avcı

- RÖP 3: Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran

- RÖP 4: Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), ()

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Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durduruldu.

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, peribacaları yanında yükselen otel inşaatıyla ilgili basına yansıyan habelerin ardından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nevşehir ili, Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına dair haberlerin basına yansıdığı hatırlatılarak şöyle denildi:

"Konu Bakanlığımız tarafından ivedilikle incelemeye alınmış olup, Anadolu ve dünya kültürünün istisnai değerlerinden olan peri bacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur."

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

NEVŞEHİR, ()-

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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için karar günü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında kararı beklediklerini söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıkacak. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 30 şehit ailesi ile Ankara'ya giderek Yusuf Nazik'in yarın saat 14.00'teki duruşmasına katılacaklarını söyledi. Tuna, "11 Mayıs 2013 günü Reyhanlı'da büyük bir kanlı terör saldırısı yaşadık. 53 vatandaşımız şehit oldu, saldırıda çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak'ın da bulunduğu 9 kişi yargılandı ve 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Yarın da, MİT operasyonu ile Lazkiye'de yakalanarak getirilen saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik için karar günüdür. Bu duruşmaya da katılarak takip edeceğiz. Yusuf Nazik'in yakalanması bizim için çok önemliydi. Mahkemeden çıkacak sonuçlardan memnunuz" dedi.

TERÖR MAĞDURU DEĞİLİZ

Tuna, dernek binasında yaptığı açıklamada, terör mağduru olmadıklarını yineleyerek, şehitlik verilmesini beklediklerini söyledi. Tuna, "Devletimiz başından bu yana her zaman yanımızda oldu. Saldırıyı yapanlar yakalandı ve cezalarını da alıyorlar. Ancak biz şehit aileleri olarak terör mağduru değiliz, bizlere şehitlik verilmesini istiyoruz. İhtiyaçtan değil şerefle taşıyacağımız şehitlik belgesi istiyoruz" diye konuştu.

NAZİK HAKKINDA 53 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında savcılık, 'devletin birliğini bozmak' suçundan bir kez, 47 kişiyi kasten öldürme suçundan 47 kez ve 5 çocuğu öldürmekten de 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Görüntü Dökümü

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- Dernek binası

- Başkan Tuna ve yönetim kurulu üyeleri

- Tuna'nın açıklaması

- Dernekte bulunan şehitlerin fotoğrafları

SÜRE: 2'45" BOYUT:307 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Dev operasyonda gözaltı sayısı 206’ya yükseldi

Bursa’da, dün sabah 4 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Narko Timsah' adlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 206’ya yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı operasyon için dün sabah harekete geçti. 'Uyuşturucu tacirleri ile terör suçluları ve aranan şahıslara yönelik' gerçekleştirilen 'Narko Timsah' adlı operasyona 4 bin polis katıldı. Dedektör köpekler ile drone da kullanılan operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Havadan bir polis helikopteriyle takip edilen operasyonda, bazı evlere kapıları koçbaşları ile kırarak girilebildi. Adreslerde yapılan aramalarda 200 şüpheli gözaltına alınırken, 553 gram esrar maddesi, 370 gram metamfetamin maddesi, 295 gram bonzai maddesi, 98 adet ecstasy hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısının 206’ya yükseldiği bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Detaylar

1 dk 30 sn 410 MB

Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı ziyaret etti. Projelerine dair bilgiler veren Soyer, İzmirlinin masa başında hazırlanan projelerle karşılaştığını, kendilerinin ise çılgın olmayan fakat hayata dokunan projelerinin bulunduğunu söyledi. Nihat Zeybekci'ye yaptığı yemek davetinin neden karşılık bulmadığı sorusuna Soyer, "Belki balık sevmiyordur, bilmiyorum" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, partisinin yerel seçimlerde işbirliği yaptığı İYİ Parti'nin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İYİ Parti üyeleri, yağmura rağmen Tunç Soyer'i kapıda çiçeklerle karşıladı. Soyer de İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'a solmayan gül hediye etti. Ardından kedisini bekleyen İYİ Parti üyeleri ile biraraya gelen Soyer, salondaki kalabalığı görünce, "Bu salonlar hep böyle dolsun taşsın. Hiç sığmayalım hep böyle devam etsin" dedi. Hüsmen Kırkpınar'a da teşekkür eden Soyer, "Başkanımız ve çalışma arkadaşlarının gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Bugün bu buluşmanın 40-50 günlük bir ittifak olmadığını düşünüyorum. Uzun vadeye taşıyacağımız yol arkadaşlığının ilk günü. 1 Nisan'dan itibaren birlikte ele ele İzmir'e çok daha faydalı olacağımız platformlar yaratacağız. Kol kola, omuz omuza olacağız. Büyük heyecan yaşıyorum bugün. Sizlerin gülen yüzünü görmek heyecan ve ümit verici, Türk siyasetinin buna, çok ihtiyacı var" diye konuştu.

İnsanlar ayrıştırılırken İzmir'de yerelde bu kadar canlı, samimi, işbirliği kurulmasının Türkiye'ye örnek olacağını kaydeden Tunç Soyer, "Buna katkı veren il başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. El birliği ile İzmir'i çok daha hak ettiği yerlere taşıyacağız" dedi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, bu mücadelenin, 31 Mart akşamı bitmeyeceğinin altını çizerek, şöyle dedi: "Bu ülke kaybettiklerini kazanana kadar mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyetimizin temel değerlerinin hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz, vazgeçenlere hatırlatarak yeniden tesis edeceğiz. Kutlu bir günün başlangıcı olması dileğiyle yola çıkan herkesin mücadelesini yürekten tebrik ediyorum. Bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olalım. 31 Mart akşamı yeni ufuklara yeni aydınlık günlere ulaşmanın işaret fişeği olmasını temenni ediyorum."

ZEYBEKCİ'NİN PROJELERİNİ ELEŞTİRDİ

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin '10 Numara İzmir' başlığı altında kamuoyu ile paylaştığı İzmir projelerine de değinerek, şöyle dedi: "10 Numara İzmir, bugün 6 liralık soğanın altında kalmıştır. Ayağı yere basmayan, ütopik ve aklın almayacağı projelerle İzmirlinin huzuruna çıkmak kendi hakları ve iddialarıdır. Şundan emin olun ki 25 yıldan beri İstanbul'u yönetenler 25'inci yılın sonunda 'affedin bizi' diyorsa bu İzmir'in bu belediye başkan adayına yetki vermesi demek, 5 yıl sonra 'bizi affedin' sözünü duymak demektir. Biz hizmeti millete taşıyan bir idealin peşindeyiz. CHP ile İYİ Parti'nin birlikte hareket ettiği 25 ilçede desteğimiz, 3 ilçede kendi adaylarımızın yarışı olacak. 2 ilçede de ittifakın adayları İYİ Partililer olacak. İlk günden beri CHP İl Başkanımız Deniz Yücel ile şunu paylaşıyorum; Biz eğer İYİ Parti ile CHP olarak Türkiye genelinde 7-8 büyükşehir'i aldığımız gün, 1 Nisan sabahı tartışma başlayacaktır. İzmir'de 30-0 gerçekleştiğinde, inanın Türkiye, İzmir'den bahsedecektir."

'BİZİM PROJELERİMİZ ÇILGIN DEĞİL'

Tunç Soyer, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzmir'e dair projeleri sorulan Soyer, "Bizim de projelerimizi dillendireceğimiz gün gelecek ama biz 10 yıldır projeleri hazırlıyoruz. Bir masa başında hazırlanan projelerle karşılaşıyor İzmirli, bir de hayatına dokunan projelerle. Arada büyük fark olacak. Bizim projelerimiz çılgın değil biz esnafımıza, gencimize, çocuğumuza, kadınımıza, işsizimize dokunan projeler hayata geçiriyoruz. İzmir'de 'işsiz genç aşsız ev bırakmayacağız' diyoruz. Bunları birlikte çeşitlendireceğiz, çünkü bu ekonomik krize rağmen biz bunu başaracağız. İzmir'in buna yetecek gücü vardır. Bundan daha çılgın proje varsa söylesinler" diye konuştu.

'HDP YASAL, MEŞRU BİR SİYASİ PARTİDİR'

"İzmir uyuyan bir güzel. Öperek uyandıracağız, silkeleyeceğiz" sözlerinin çok tartışıldığı hatırlatılan Soyer, "Ben söylemedim. Victor Hugo söylemiş, ben sadece onu hatırlattım. Buradan tartışma çıkartılmak istenirse yapacak bir şey yok" yanıtını verdi. Soyer, "HDP ile temaslarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"HDP yasal, meşru bir siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Sur Belediyesi'nin eylemlerine destek olmak için gitmedik. Türk hukuk sisteminde bir belediye başkanı istifa eder, görevden alınıp koltuğu boşalırsa, meclis üyeleri seçilerek gelir. Bu hukuk sistemimizin dayanak noktasıdır. Demokrasiye, sandığa itibar eden ülkede böyle olmalıdır. Fakat bir kanunla kayyum başlatıldı. Bu, hukuk sisteminin tamamen dışında bir kanundur. Biz bir belediye başkanıyız böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek en demokratik tavırdır. Hangi siyasi partinin, belediyenin olduğu önemli değildir. Demokrat bir belediye başkanının yapması gereken budur. Burada kast edilen şey tamamen hukuku, demokrasiyi ve hukuki gelenekleri savunmaktır."

'BELKİ BALIK SEVMİYORDUR'

Hüsmen Kırkpınar'a da Tunç Soyer 'in adaylığının açıklanmasının ardından parti tabanında tepki olduğuna yönelik yaptığı açıklama hatırlatıldı. Kırkpınar, şunları söyledi:

"Onun bir sonraki gününde Genel Başkanımızın açıklaması oldu. Bizimkisi bir tespit. Demokratik işleyiş çok az partide vardır. Ben bir tespiti dile getirdim. Tunç Soyer ile ilgili bir kanaat yok. Bir iki ilçemizde arkadaşlarımız istifa etti. Seçime giderken bir oya bile ihtiyacımız varken istifalar değerlendirmedir. Bunun dışında bir şey aramak doğru değil" dedi. Nihat Zeybekci'ye yaptığı yemek davetinin neden karşılık bulmadığı sorulan Soyer, davetinin restoran tercihinden dolayı mı kabul edilmediğini bilmediğini belirterek, "Belki balık sevmiyordur, bilmiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in İYİ Parti'ye gelmesi

-Tunç Soyer ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN/Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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Başı ağacın gövdesinde sıkışan köpek kurtarıldı

Mardin'in Derik ilçesinde başı ağacın gövdesine sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir ağacın gövdesine başı sıkışan sokak köpeğini fark eden çevre sakinleri, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, kesme makinesiyle gövdesinin bir bölümünü kestikleri ağaçta sıkışan köpeği kurtardı. Durumu iyi olduğu belirlenen sokak köpeği, doğal yaşamına bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Ağaçta sıkışan köpek

- İtfaiyenin ağacın bir bölümünü kesmesi

- Köpeğin kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 141 MB

Haber: Emrullah KARAKAŞ-Kamera: DERİK (Mardin),()

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Ruhsatsız otele fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

İzmit'te ruhsatsız olduğu iddia edilen bir otele yapılan fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, otele baskın düzenledi. Ruhsatsız olduğu belirlenen otel ve otelin içindeki SPA merkezi mühürlendi. Otel sahibi T.A. (46) ile otelin kadın çalışanları K.T. (33) ve M.Ç.'nin (34) yanı sıra fuhuş yaptıkları iddia edilen 5 kadın daha gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan 5 kadın serbest bırakılırken, otel sahibi ve iki çalışanı fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlaması ile Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye sevk edilen otel sahibi ve çalışanları

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-İZMİT, ()

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Küçük kalplerden büyük bağış, harçlıklarını Yemenli çocuklara gönderecekler

VAN'ın Erciş İlçesi'nde bulunan Sezai Karakoç Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencileri biriktirdikleri harçıklarını, Yemenli çocuklara gönderecek. Erciş İlçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Sezai Karakoç Ortaokulu 6'ıncı sınıfında, her ay yapılan eğitim değerleri dersinde bu ay Yemen'deki kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklar konusu işlendi. Öğretmen Cihat Albayrak tarafından görseller eşliğinde anlatılan ders bitiminde öğrenciler, harçlıklarını toplayıp, Yemenli çocuklara gönderme kararı aldı.

Okul Müdürü Yüksel Zorlu, çocukların verdiği bu kararı desteklediklerini belirterek, "Öğrenciler bu fikri bizimle paylaştıktan sonra kendilerine teşekkür ettik. Bu kampanyayı bütün okula yaymak için bir çalışma başlattık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz müthiş bir şekilde özverili davranarak, bize destek verdiler. Ben bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sınıf İçi genel

-Çocukların harçlıklarını attığı sepet

-Çocukların konuşmaları

-Okul Müdürü ile röportaj

-Detaylar

BOYUT: 464 MB -SÜRE: 4 dakika 8 saniye

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()-

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350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ta halay çektiler

Siirt'te altından Dicle Nehri'nin bir kolu olan Uluçay'ın (Botan) geçtiği 350 metre yükseklikteki tarihi Deliklitaş'ın (Rasıl Hacar) üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Görüntülerini sosyal medyada paylaşan gençler, hayatlarını tehlikeye atan bu dans nedeniyle kullanıcılardan tepki gördü.

Kimlikleri belirsiz gençler, gezi için gittikleri kent merkezine 4 kilometre mesafedeki tarihi Deliklitaş'ın üzerine çıkıp, müzik eşliğinde halay çekti. Ölümle burun buruna gelen gençler, tarihi taş üzerinde dakikalarca halay çekerken, o anları cep telefonlarıyla da kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, gençlerin tehlikeli halayına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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- Tarihi Deliklitaş

- Gençlerin halay çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 146 MB

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT,()

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Bozcaada seferlerine fırtına engeli



ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Bozcaada- Geyikli hattındaki 2 feribot seferi, iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri durduruldu. Bölgede etkili olan fırtınanın saatteki hızı, zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, hava koşulları nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferlerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.

Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()-

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