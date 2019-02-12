DHA YURT BÜLTENİ -11

Acı tesadüf; Paraşüt pilotu İlhan öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Ordu'da yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden Hüseyin İlhan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İlhan'ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi'nden alınarak Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii (Yalı Camii) avlusuna getirildi. Cenazeye, Hüseyin İlhan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ile çok sayıda ilçe sakini katıldı. Paraşüt pilotu Hüseyin İlhan, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güzelyalı Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Namaz kılınırken görüntü

-Tabut omuzda taşınırken görüntü

-Cenazeden detay görüntü

Süre: 2.34 Dk Boyut: 382 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,()

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Kayalıklardan düşüp ölen üniversiteli genç kız toprağa verildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kayalık alanda yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Meltem Sezer (20), memleketi İzmir'in Bayraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Katılımın fazla olması nedeniyle cemaat cami bahçesine sığmayınca, cenaze namazı sokakta kılındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamarı Programı 2'inci sınıf öğrencisi Meltem Sezer, kız arkadaşı Gaye Y. ile Kuruca mevkiindeki kayalıklara tırmandı. İki arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada dengesini kaybeden Sezer, yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Sezer'in düştüğünü gören mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Sezer'i kayalıklardan indirirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezer'in yaşamının yitirdiği belirlendi. Olayda büyük şok yaşayan Gaye Y. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile aşağıya indirildi. Sezer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Meltem Sezer için, memleketi olan İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Yeşil Ulu Cami'de bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Meltem Sezer'in okul ve mahalle arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen genç kızın ağabeyi Görkem Sezer ve babası Yüksel Sezer gözyaşı döküp, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine katılımın fazla olması nedeniyle, cemaat cami bahçesine sığmadı. Bunun üzerine tabut sokağa çıkarıldı ve cenaze namazı sokakta saf tutularak kılındı. Meltem Sezer, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Meltem Sezer'in arkadaşlarından ve abisinden görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Tabutun araca yüklenmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristler acı sondan kaçamayacak (2)

VALİLİK VE ESNAF ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü töreninin ardından Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Oktay, Özkan'dan bir süre kente ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, valilik ziyaretinin ardından Hükümet Caddesi'ne geçerek, esnafı ziyaret etti. Esnafın yanında müşterilerle de sohbet eden Oktay, Alpedo Kervanhan'da şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fuat Oktay'ın valilikten çıkması

- Esnaf ziyareti

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Sokak hayvanları için "Mutluluk kutusu" projesi

Osmaniye'de sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik "Mutluluk Kutusu" projesi hayata geçirildi.

AVA Fikir ve Sanat Evi bünyesinde faaliyet gösteren Portakal Atölye tarafından tasarlanan "Mutluluk Kutusu", Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Ali Laçinbala'ya teslim edildi. AVA Fikir ve Sanat Evi kurucusu mimar Mehmet Bozkurt, sokak hayvanları için tasarlanan "Mutluluk Kutusunda" kedi ve köpek mamaları bulunduğunu söyledi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının kış mevsiminde zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Bozkurt, "Her canlının yaşam hakkının kutsallığına inanıyoruz, soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanları ya hayatını kaybediyor yâda saldırganlaşarak insanlara ve diğer canlılara zarar verebiliyor" diye konuştu.

Bozkurt, atölyede üretilen eserleri “HAYTAP konseptiyleö alındığı durumda gelirin yüzde 25’inin Hayvan Hakları Federasyonuna aktarılacağını belirtti. HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala ise kuru ve paketlenmiş hayvan mamalarının bulunduğu kutunun bir sanat atölyesi tarafından tasarlanmasının hayvan severler için mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Bozkurt ile röportaj

- Sanat atölyesinde yapılan ürünler ve çalışmalardan detay

- Ali Laçinbala ile röportaj

- Tasarlanan mutluluk kutusundan detay

- Kutu içerisindeki mamalardan detay

BOYUT: 31.4 MB SÜRE: 00'56"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,()

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Şırnak'a 6 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı'nca Şırnak'a gönderilen 6 tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 6 ambulans, Şırnak'a getirildi. Ambulansların teslimi için 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve sağlık çalışanları katıldı.

Törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, tahsis edilen 6 ambulansla birlikte kentteki ambulans sayısının 51'e çıktığını belirterek, "Devletlerin asil görevlerinden bir tanesi, vatandaşlarına en iyi sağlık hizmetini götürmektir. Bu anlayışla hareketle devletimizin Şırnaklı hemşehrilerimizin en kaliteli ve en iyi şekilde alması için bütün imkanlarını seferber etmektedir. İl merkezi ve ilçe merkezlerimizde devlet hastanelerimiz mevcut. Yeni devlet hastanelerinin yapımı ve yatırım programında olanların yapımı söz konusu. İnşallah onları da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu devlet hastanelerimizde ve diğer sağlık birimlerinde yeterli diyebileceğimiz sayıda doktorumuz ve sağlık çalışanlarımız halkımıza hizmet ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından ambulansların anahtarları sürücülerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Törene Gelenler

- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ün açıklamaları

- Ambulanslardan detaylar

- Ambulansların şehir turu atması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 455 MB

Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK()

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Adana'da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı- Yeniden

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2010’daki komiserlik sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 29'u yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 29'u yakalandı. Gözaltı kararı bulunan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan; yine FETÖ soruşturması kapsamında başka Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından hakkında yakalama kararı verilen 20 şüpheliden 19’u gözaltına alındı.

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () -