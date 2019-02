DHA YURT BÜLTENİ -11

Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (Geniş haber)

Bursa Uludağ’da kayak pistine gitmek için sıra bekleyenlerin üzerine kullanılmayan bir binanın çatısındaki kar kütlesi düştü. Kar yığını altında kalan 6 kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken, kurtarma çalışmaları sırasında da 1 kişi ayağının kırılması sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.

Uludağ’da saat 12.00 sıralarında PTT'ye ait kullanılmayan binanın çatısındaki kar kütlesi, kayak pistlerine gitmek için sıra bekleyen tatilcilerin üzerine düştü. İlk belirlemelere göre 6 kişi kar altında kaldı. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma kurtarma ekipleri ile çevredekiler, 6 kişiyi kar yığını altından çıkardı. Hafif yaralı 6 kişi ile kurtarma çalışmaları sırasında ayağı kırılan 1 görevli hasteneye götürülerek tedaviye alındı.

Bursa Valiliği'nden olayla ilgili yaplıan açıklamada, "Uludağ 1'inci Bölge'de bulunan kullanılmayan PTT binasının çatısından düşen karın altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerince kurtarılmış olup, genel sağlık durumları iyidir. Her ihtimale karşı bölgede arama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi.

Ortalığı savaş alanına çeviren göçük kamerada

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin 7 katlı ek hizmet binasındaki yıkım çalışması sırasında 3'üncü ve 4'üncü katların aniden çökmesiyle ortaya çıkan büyük zarar günün ağarmasıyla belli oldu. Katların çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'nde daha önce hizmet verdiği binanın eski olması nedeniyle bir süre önce yıkım işlemi başlatıldı. Yüklenici firma, iş makineleriyle 7 katlı binanın katlarını tek tek yıkmaya başladı. Çalışmalar sırasında, dün (Pazar) saat 18.00 sıralarında binanın arka bölümünde iddiaya göre, iş makinesi operatörünün 2'nci ve 3'üncü kattaki taşıyıcı kolonları yıkması nedeniyle çökme yaşandı. Çöken 3'üncü ve 4'üncü kattan etrafa molozlar dağıldı. Binanın çökmesiyle Doktorlar Caddesi'ni toz bulutu kapladı. Yıkılan binanın yanındaki iki apartman girişi inşaat atıkları nedeniyle kapanırken, bazı iş yerlerinde de zarar oluştu. Katların çökmesi sırasında hiçkimsenin bölgede bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çökmenin tatil olan Pazar günü yaşanması nedeniyle bir çok iş yerlerinin kapalı olması olası yaralanmaları da önledi.

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yıkımı yapılan binadaki çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Camları kırılan ve klimaları çökme anında inşaat atıkları yüzünden parçalanan bir sağlık polikliniğin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, katların çökme anı ve ortalığın toz bulutuyla kaplanması an be an görüntülendi. Görüntülerden, yıkımı yapan yüklenici firma çalışanlarının olaydan önce çökme olacağını fark edip, 5 dakika önce zarar görmemesi için bazı iş yerlerinin cam ve kapılarının önünü büyük tahta plakalarla kapatmaya çalışarak önlem aldıkları, ardından hızla uzaklaştıkları görüldü. Çökme anında cadde ve çevredeki iş yerlerinin içi toz bulutuyla kaplanırken, ortalık savaş alanına döndü. Çevreye dağılan inşaat atıkları yüzünden bir sağlık merkezi ve terzinin camları kırıldı, klimaları parçalandı. Günün ağarmasıyla birlikte iş yerlerine gelen vatandaşlar, tozla kaplı yerleri temizledi. İnşaat atıkları da yıkım şirketi çalışanları tarafından temizlendi. Bitkisel ürünlerin satışını yapan iş yeri sahibi esnaf Yunus Emre Özdilek, bütün ürünlerinin tozla kaplandığını belirterek, "Yıkım başladığından beri sürekli tozla uğraşıyoruz. Gerekli önlemi almadan yıkım yapılıyor. Ürünlerde zarar görüyor. Pazar tatili nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Tek tesellimiz can kaybı ve yaralı olmaması" dedi.

Göçme sırasında camları kırılan, klimaları parçalanan Sağlık Merkezi Sorumlusu Gökçe Akkaş, "Baştan beri yeterli önlem alınmıyor. Şikayetlerimizi yaptık ancak dinleyen yok. İyi ki iş yerimiz kapalıymış, yoksa facia yaşanabilirdi. Bizim camlarımız kırıldı, klimalar parçalandı" dedi. Göçen inşaat atıkları yüzünden en büyük zararı gören Terzi Erdem Babozan ise "Ben ve müşterilerim mağdur olduk. Şu an zarar büyük, camlar kırıldı, makinelerim tozla kaplandı. Müşterilerimin kıyafetleri de tozla kaplandı" diye konuştu.

Akımına kapılarak ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden işçi Burak Demirci (31), son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Güneli köyünde meydana geldi. Elektriği kesilen köyün sakinleri, durumu dağıtım firmasına bildirdi. Köye gönderilen firma çalışanı evli ve 2 çocuk sahibi Burak Demirci, arızayı gidermek için direğe tırmandı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Burak Demirci, direkte asılı kaldı. Direkten indirilen Demirci için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemi tamamlanan talihsiz işçinin cenazesi ailesine teslim edildi. Demirci için öğle vakti Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılan yakınlarının bir hayli üzgün olduğu görüldü. Demirci'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

İstinat duvarına çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 18'nci kilometresinde meydana geldi. Çaycuma istikametine gitmekte olan Emrullah Yiğit yönetimindeki 06 U 9089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Emrullah Yiğit ile oğlu Tarık Yiğit yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç seyir halinde alev aldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Solak, yönetimindeki 02 DB 417 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine aracını yol kenarına çeken Solak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aracı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, araçta maddi hasara neden oldu.

