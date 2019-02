DHA YURT BÜLTENİ -11

Kırmızı ışıkta durmadı, polis memurunun ölümüne neden oldu (2)

ÖLEN POLİSİN BABASIYLA OĞLU KAZAYA ŞAHİT OLMUŞ

Denizli'nin Honaz ilçesindeki kavşakta kırmızı ışıkta geçen minibüsün otomobiline çarptığı koruma polisi Fahrican Acamoğlu'nun (28) öldüğü kazayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kaza anında yolun karşısında, Acamoğlu'nun babası Cavit Acamoğlu (65) ile oğlu 5 yaşındaki Emir Talha'nın beklediği öğrenildi. Fahrican Acamoğlu'nun, yarıyıl tatili için oğlu Emir Talha'yı Konya'da yaşayan babası Cavit Acamoğlu'nun yanına gönderdiği, okulların açılacak olması nedeniyle dede ile torunun birlikte Denizli'ye geldiği ifade edildi. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında torunuyla otobüsten inen Cavit Acamoğlu'nun oğlu Fahrican Acamoğlu'nu arayıp, kendilerini almasını istediği ve kavşaktaki kazaya da bu sırada şahit olduğu ortaya çıktı.

GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kazada ölen Acamoğlu için Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Honaz Kaymakamı Zafer Öz, üst düzel polis müdürleri, jandarma ve çok sayıda polis memuru törene katıldı. Ölen Acamoğlu'nun eşi Gonca Acamoğlu, olanların farkında olmayan 5 yaşındaki Emir Talha ile oğlunu gözlerinin önünde kaybeden baba Cavit Acamoğlu da törende yer aldı. Uzun süre gözyaşı döken Cavit Acamoğlu'nu, polisler teselli etti. Gonca Acamoğlu ise oğluna sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Okunan duanın ardından eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gonca Acamoğlu, "Fahricanım gidemez" diyerek gözyaşı döktü. Baba Cavit Acamoğlu oğlunun tabutunu, Gonca Acamoğlu ise eşinin fotoğrafını öptü.

Kaymakam Zafer Öz ise, korumalığını yapan polis memuru Fahrican Camoğlu için duygusal bir konuşma yaptı. Öz, 2 yıl birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 7 yıl ilçemizde çalıştı. Honaz halkı kardeşimizi en iyi şekilde uğurluyor. Ben derin bir üzüntüyle karşınızdayım. Çok ciddi manada üzüntü duyuyoruz. Vatandaşın huzuru için çalışan biriydi. İki yıl boyunca tanıdığım kişiye nasip bu şekilde vedaymış" dedi.

Fahrican Acamoğlu'nun cenazesi yarın (pazar) öğle namazının ardından toprağa verilmek üzere Konya'nın Karapınar ilçesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

- Canezenin taşınmasından görüntü

- Polislerden görüntü

- Eşi ve babasından görüntü

- Dua okunmasından

- Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in konuşması

- Kaymakam Zafer Öz'ün konuşması

- Cenazenin götürülmesi

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera :Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

====================

Evine girdiği kadına tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir masaj salonunda çalışan R.G. (33), zorla girdiği evde yalnız yaşayan T.İ. (30) adlı kadına bıçak zoruyla tecavüze kalkıştı. Boğuşmada elinden yaralanan T.İ.'nin yardım çığlıkları üzerine yarı çıplak halde kaçan R.G., saklandığı dağlık arazide yakalandı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Taşkaya Mahallesi 122 Sokak üzerindeki T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İlçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G., yalnız yaşayan T.İ. adlı kadının evine gelerek kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G., boğazına bıçak dayadığı T.İ.'yi yere yatırarak tecavüze kalkıştı. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ., çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerinin üst kısmını çıkaran R.G., çığlıklar üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçtı. Polisi arayarak yardım isteyen T.İ. ise, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi. Kısa sürede bölgeye giderek arama yapan polis ekipleri R.G.'yi, kaya mezarlarının bulunduğu alanda, çalılar arasındaki çukurda yakaladı. R.G.'nin, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alınan R.G.'nin, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilen T.İ. de ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. T.İ. ve R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), () -

=================

Vasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildi

Karaman’da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi Ankara'da süren Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, vasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildi. Muğlu’nun makamından her dışarıya baktığında, “Beni koltuğumun göreceği mezara gömün ki burada yaptığım işleri ona göre yapayımö dediği öğrenildi.

Kalp hastası olan ve 1 haftadır Ankara'daki özel bir hastanede tedavi gören Karaman Ziraat Odası Başkanı dün hastanede yaşamını yitirdi. Muğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere Karaman'a getirildi. Muğlu için Karaman Ziraat Odası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın yanı sıra protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Muğlu, cenaze töreninin ardından vasiyeti gereği makam odasının karşısında bulunan şehir mezarlığına defnedildi. Recep Muğlu’nun yakınlarına “Beni koltuğumun göreceği mezara gömün ki, burada yaptığım işleri ona göre yapayımö dediği öğrenildi.

Öte yandan, Karaman Ziraat Odası'nın 23'üncü genel kurulunun dün yapıldığı ve tek liste ile gidilen genel kurulda Muğlu'nun yeniden başkan seçildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Cenaze töreninden detay

-Recep Muğlunun makamında detay

-Recep Muğlunun makamından defnediliş anı detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,())

===================

Lütfi Elvan: Türkiye'yi en ileri ülkeler arasında yapma çalışmalarımıza devam edeceğiz

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından planlanan 472 dairelik toplu konut projesinin temel atma törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, büyükşehir ve 13 ilçede Cumhur İttifakı adaylarına gerekli desteği vererek Tarsus’u ve Mersin’i ayağa kaldıracaklarını söyledi. Elvan, "Cumhur İttifakı olarak, demokrasi ve ekonomide, her alanda Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden birisi yapma yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi

Tarsus Belediyesi tarafından Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde yapımı planlanan 472 dairelik toplu konut projesinin temeli atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Elvan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Şevket Can, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamit Tuna, MHP Mersin Milletvekilleri, Baki Şimşek, Olcay Kılavuz, AKP Mersin Milletvekilleri, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile davetliler katıldı.

Törende Tarsus Belediye Başkanı Can, görevde oldukları süre içerisinde ayrım yapmadan, ötekileştirmeden herkesin belediye başkanı olarak hizmet ettiklerini belirterek, "Bugün 472 dairelik toplu konut projemizin temelini atıyoruz. Üç ay önce üye kaydı almaya başlamıştık. Bize müracaat eden 1302 hemşerimiz vardı. Hak ve hukuk gözeterek tolerans ve torpil olmadan noter huzurunda çekilişlerini gerçekleştirdik. 472 üyemizi belirledik. Bugün temelini atıyoruz ve 2 yıl içerisinde de bitireceğiz inşallah. Burası iki artı bir, üç artı bir ve 85 metrekare olmak üzere toplam 472 daire. Burası birinci etap. beş adet daha toplu konut projesi yapacağız ve Tarsus’ta evlenmeyen kimse kalmayacak. Hayırlı uğurlu olsunö dedi.

Cumhur İttifakı olarak birliğin adresi olduklarını ifade eden Başkan Can, "Biz Cumhur İttifakı adayıyız. Havaalanı, Yenice Lojistik Bölgesi, Sahil Bandı, Tarsus Üniversitesi ve Gıda ihtisas Organize Sanayi bittiği zaman Tarsusumuz hem ekonomik olarak hem de istihdam olarak çok rahatlayacak. Biz doğduğumuz büyüdüğümüz şehrimize hizmet ediyoruz. Biz Cumhur İttifakı adayı olarak birliğin adresiyiz, kardeşliğin ve huzurun adresiyiz. Gün birlik, beraberlik ve ülkemize şehrimize sahip çıkma günüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı kararı almıştır. Bize düşen görev de Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Sayın Hamit Tuna Beyi, Belediye Başkanı yapmaya, 13 ilçemizi de Cumhur İttifakı olarak kazanmaya söz verdik. Hizmette destan yazdık, inşallah 31 Mart akşamı sandıkları patlatarak, zafer bizim olacaktır" diye konuştu

'CUMHUR İTTİFAKI SEÇİM İÇİN KURULMADI'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, Cumhur İttifakı'nın, seçim için kurulmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı, iki partinin, öylesine bir araya gelerek yaptıkları bir ittifak değil. Bu ittifakın temeli, 15 Temmuz gecesine dayanır. Bu ittifakı, Türk Milleti yaptı. Onun için bu ittifak öyle bazılarının dediği gibi kolay kolay bozulacak bir ittifak değil. Bugün, 15 Temmuz'da işgal girişiminde olanlar, başarılı olmuş olsalardı biz neyin belediyesini, seçimini, ittifakını görüşecektik O gün Türk Milleti kendi kaderine kendisi el koydu ve 7 Ağustos 2016'da İstanbul Yenikapı'da yerli ve milli bir ruhun tescilini yaptı. Cumhur İttifakı, o gece Türk Milleti'nin karar ve görev verdiği bir ittifaktır. O geceyi yine hatırlayalım. Bugün Cumhur İttifakı'na karşı olanlar, hani kıpır kıpır yerlerinde duramayıp da her şey için yürüyenler o gece darbeye karşı yürümeyenler, neredeydiler? Neden sessiz kaldılar, neyi beklediler? Yine bugün Cumhur İttifakı karşısında zillet ittifakını oluşturan, o gün MHP'yi ele geçirmeye çalışanlar, bugün zillet ittifakıyla karşımıza dikilenler, hani 'Cumhurbaşkanlığı'na 10 binlerle yürüyeceğim' diye efelenenler o gece neredeydiler? Neden sessiz kaldılar? Cumhur İttifakı öylesine basit bir ittifak değil. Cumhur İttifakı gerçekten bu ülkenin geleceği, bekasıyla ilgili oluşturulmuş ve Türk Milleti tarafından verilen kutsal bir görevin ittifakıdır."

'ASLA TAVİZ VERMEDİK'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise inandıkları değerlerden ve hedeflerden asla taviz vermedik kaydederek, şunları söyledi:

"Doğru bildiğimiz neyse onu söylüyoruz, bundan sonra da söylemeye ve yapmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu bilinçle, demokrasi ve ekonomide, her alanda Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden birisi yapma yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'yi Allah'ın izniyle dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Bize inanın. Sizlerin bize desteği sürdüğü müddetçe bunları başaracak güçteyiz. Diğer yandan Mersin ve 13 ilçede Cumhur İttifakı adaylarına tüm gücümüzle desteğimizi bu kardeşlerimize vereceğiz ve Allah’ın izniyle Mersin’i de Tarsus’u da kalkındıracağız, ayağa kaldıracağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Bunu ittifak ruhuyla yapacağız. Bunu vatan aşkıyla, devlet aşkıyla yapacağız, millet aşkıyla yapacağız. Biz Tarsus’u, Mersin’i ve vatanımızı çok seviyoruz."

Konuşmaların ardından kurban kesimi ve dualar edilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Elvan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Şevket Can'ın görüntüsü

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Elvan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya yaşlılarla sohbet ederken

- Alanda bulunan vatandaşlardan genel ve detay

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya konuşurken

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Elvan konuşurken

- Geney ve detay

(BOYUT:604,5 MB) (SÜRE:03,52 DK)

Haber-Kamera: TARSUS(Mersin), ()

===================

Eniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyor (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde, bir süredir kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesi Erdal Demirsoy’u (55) pompalı tüfekle öldüren 2 çocuk annesi Şengül G.’nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şengül G., tutuklandı.

Davut CAN / İZMİR, ()