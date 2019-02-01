DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ASKER EĞLENCESİNDE HORON OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ, HASTANEDE ÖLDÜ

ORDU'da yakın akrabasının asker uğurlama eğlencesinde horon oynadığı sırada aniden kalp krizi geçirip yere yığılan Şenel Yazan (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi, Karacaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Şenel Yazan, vatani görevini yapacak olan akrabası Samet Çapkın için Kil Ocağı mevkiinde düzenlenen uğurlama gecesine katıldı. Davul zurna eşliğinde eğlenceye eşlik edip horon oynayan Yazan, aninden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek, yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yazan, ihbar üzerine mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Acı haber üzerine hastane önüne gelen Yazan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Asker uğurlama gecesine katılan akrabasının ölümüyle üzüntü yaşayan gencin ise, 3 gün sonra askeri birliğine teslim olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Asker eğlencesi görüntüleri

Horon oynanması

Yazan'ın yere düşmesi

Boyut: 161 mb

HABER KAMERA: Ahmet BAYRAK/ORDU,()-

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2)YABAN DOMUZLARI ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

ORDU’da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı.

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde 4 yaban domuzunu görenler şaşırdı. Civil Irmağı kenarında dolaşan yaban domuzları, bölgede bir süre dolaştıktan sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

domuzların görüntüsü

HABER Ahmet BAYRAK KAMERA: ORDU,()-

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3)KIZILIRMAK'TA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında su seviyesi yükseldi. Etkili rüzgarlarla birlikte karların erimeye başlaması, Kızılırmak'taki su seviyesinde gözle görülür artışa neden oldu. İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Kızırılmak'ta su artışı gözle görülür seviyeye ulaştı. Yazın suların çekilmesiyle dere görünümü alan Kızılırmak, bölgede bu yıl kar yağışı miktarının çok olmasıyla görkemli bir hale kavuştu. Son günlerde arazideki karların rüzgar ve yağmur ile birlikte erimeye başlaması seviye artışında etkili oldu. Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesinde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi Eğri Köprü'de suların yükselmesi ile güzel görüntüler oluştu. Su seviyesinin bahara doğru daha da yükselmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Kızılırmak'ın drone görüntüleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()



