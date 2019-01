DHA YURT BÜLTENİ -11

Savaş uçaklarının harekât sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı (2)

TUTUKLANDI

FETÖ/ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Akgülay, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DİYARBAKIR,()

Kerç Boğazı’ndaki gemi yangınında ölen Semih Solak toprağa verildi

Kerç Boğazı yakınlarında 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk denizciden biri olan Semih Solak(25), Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. Ocak ayı başından bu yana 'Candy' isimli gemide ikinci çarkçı olarak çalışan Solak'ın, Mayıs ayında askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kerç Boğazı'nda, 21 Ocak günü Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında 4'ü Türk 14 kişi hayatını kaybetti. Dün uçakla İstanbul'a getirilen denizcilerden Semih Solak'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, Biga Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bugün sabah da morgtan alınıp, babaocağı Balıklıçeşme Köyü'ne getirildi. Solak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi köye ulaştığında yükselen feryatlar yürekli yaktı. Evinin önünde helallik alınan Semih Solak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı jandarma Albay Emrullah Büyük, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı öncesinde baba Sadık Solak taziyeleri kabul ederken, anne Hanife Solak yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi

MAYIS AYINDA ASKERE GİDECEKTİ

Ocak ayı başından bu yana 'Candy' isimli gemide ikinci çarkçı olarak çalışan Semih Solak'ın, Mayıs'ta askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Hortumda balık çiftliklerinden kaçan balıkları avlıyorlar

ANTALYA'nın Kemer ilçesini vuran hortum felaketinde hasar gören balık çiftliklerinden kaçan balıklar, olta balıkçılarının hedefi oldu.

Kemer'de 24 Ocak'ta oluşan hortumda Ulupınar Mahallesi'ndeki Maden Koyu açığındaki balık çiftlikleri zarar gördü. Balık çiftliklerindeki tahribatın ardından denizle buluşan levrek ve çipuralar, olta balıkçılarının hedefi oldu. Her sabah erken saatlerde sahile gelen olta balıkçıları, balık çiftliklerinden kaçan levrek ve çipuraları avlıyor. Balık çiftliklerinde ise hasar tespit çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

160 KİLOMTRE UZAKTAN BALIK TUTMAYA GELDİLER

Tturizm sektöründe çalışan Serdar Salman (38), "Hortumun olduğu gün patlamış bütün çiftlikler. Hemen o gün burası doldu. Alanya'dan bile 150-160 kilometre yoldan buraya balık tutmaya gelenler oldu. Tabii şu anda artık son zamanları. Balık da alışıyor ortama ve fazla yakalanamıyor. Ama ilk gün müthiş şekilde balık yakalandı. Kişi başı 20- 30 tane yakalayan var. Yine bir umut diye herkes geliyor. Birazda zaman geçirme" dedi.

'NASİBİMİZİ ARIYORUZ'

Elvan Önder (36) ise "Bölgemizde fırtına nedeniyle çiftliklerde patlama oldu. Bu nedenle yoğun bir balık sirkülasyonu var. Biz de amatör balıkçıyız. Diğer ilçelerden gelen arkadaşlarla birlikte balık tutmaya çalışıyoruz. Nasibimizi arıyoruz. İlk gün çıkamadım. İkinci gün çıktım. Balık alan arkadaşlarımız da oldu. Biz de aldık birkaç tane. Bu arada başka bir üzüntümüz var. Bir kız çocuğumuz, kız kardeşimiz kayıp. Bir an önce bulunmasını umut ediyoruz" dedi.

Dev kayaların düştüğü yol, ulaşıma kapandı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir mahallenin yolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı.

Sarıağaç Mahallesi'ni Anamur ilçesine bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yüksek kesimlerden dev kayalar yola yuvarlandı. Yol heyelanın ardından trafiğe kapandı, sürücüler de geri dönmek zorunda kaldı. Mahalle Muhtarı Ali Karataş, "İki hafta önce de bu yamaçtan kayalar düşmüştü. Şimdi de büyük kayalar yolu kapattı. Bir an önce bu kayaların kaldırılıp, heyelan bölgesinin önüne yolumuzu koruyan bir duvar çekilmesi gerekir" dedi.

Büyükelçi Berger'den AB Türkiye ilişkileri değerlendirmesi

İzmir'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 2016 yazında gerçekleşen darbe girişiminin ardından AB ile Türkiye arasında siyasi anlamda zor bir dönem geçirildiğini belirterek siyasi gerginlikler ve kullanılan sert dilin yerini olumlu haberlere bıraktığını vurguladı.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou Berger, İzmir programı kapsamında İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın'dan enstitüde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Berger, kursiyer kadınların katılımıyla ebru sanatı uygulamasını yakından inceledi. Eşi Marilena Georgiadou Berger de ebru sanatını kullanarak bir şal hazırlamayı öğrendi.Hayat Boyu Öğrenme II Hibe Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen 'Kalemden Klavyeye Kalıp Projesi' hakkında görüş alışverişinde bulunan Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou Berger, ardından Eğitim Merkezi'ni ziyaret edip merkezin defilesini izledi. Defilede benzersiz Türk sanatının geleneksel motiflerini yansıtan kıyafetlerin sunumu yapıldı.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger İzmir'e yaptığı ziyaretin birden fazla neden olduğunu belirterek yaklaşık 1 yıl önce İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde bir projeye fon desteği sağladıklarını ifade etti. Kalemden Klavyeye Kalıp Projesi'nin nasıl yürütüldüğü ve ne tür sonuçlar elde edildiğini yakından görmek istediklerini anlatan Berger, "Sonuçlar çok etkileyici. Sanatçılar ve öğrenciler harika ürünler çıkarmış. Türk kültürünü yansıtan el sanatlarını çok beğendim, gördüğümüz sonuçlardan çok etkilendik. Kalemden Klavyeye Kalıp Projesi'nde tasarımın teknolojiyle desteklenmesi sonucunda ortaya çıkan çalışmalar sergileniyordu. Geçen yıl da Avrupa Kültürel Miras Yılı ilan edildi. Bu kapsamda kültürel miraslara nasıl sahip çıkılması gerektiğine ilişkin çalışmalar yürütüldü. Bugün İzmir'de başka projeleri de ziyaret edeceğiz. Tüm gün İzmir'deyiz" diye konuştu.

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Büyükelçi Christian Berger, enstitüye yaptığı ziyaretin ardından AB ülkelerinin konsolosları ve İzmir Fahri Konsoloslar Derneği üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının açılışında konuşan AB Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenen Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Miora Ştefan, AB'nin Türkiye zirvesinin 3.5 yıldır yapılmadığını hatırlatarak Bükreş'te mart ayında yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını açıkladı. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise İzmir'de bulunmanın kendisi için her zaman memnuniyet verici olduğunu söyleyerek "İzmir'e birkaç kez geldim. Bizler için İzmir son derece önemli bir kent. Çok önemli projeler yürütüyoruz. İzmir bizler için Avrupa'ya açılan kapı gibi" dedi. AB Türkiye ilişkilerine dair bazı değerlendirmeler yapan Berger şöyle konuştu:

"Türkiye'deki görevime 2.5 yıl önce başladığımda AB Türkiye ilişkileri arasında siyasi anlamda gergin günler geçiriliyordu. O dönemde karşılıklı suçlamalar duyuyorduk. 2016 yazında gerçekleşen darbe girişiminin ardından Türkiye, AB'nin yeterince hızlı ve samimi bir tavır ortaya koymadığı yönünde eleştirilerde bulunurken AB tarafı da darbe girişiminin sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin eleştirilerde bulundu. Her iki tarafta sert ifadeler yayınlandığını hatırlıyorum. O zamanlar gazetelerin ilk sayfalarında AB'ye ilişkin son derece olumsuz başlıklar hatırlıyorum. Ama ben yine de Türkiye ile AB'nin derin işbirliği çalışmalarının devam ettiğini düşünmüştüm. Siyasi anlamdaki zor dönemde bile ticaret ve kalkınma alanında mülteciler le yürüttüğümüz konularda çok ciddi işbirliklerimiz vardı. Siyasi gerginlikler ve kullanılan sert dil, bütün bu çalışmaları gölgede bırakmamalıydı. Sonunda gazetelerde olumlu haber başlıkları görmeye başladım. Umarım bu haberlerin uzunluğu diğerlerinden her zaman daha fazla olur. Ekonomik alanda iki taraf arasında önemli toplantılar gerçekleşecek. 28 Şubat'ta İstanbul'da diyalog toplantısı ve AB Türkiye iş forumu gerçekleştirilecek."

TIR'lardan akü çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli'nin 3 ilçesinde TIR'lardan akü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay Kocaeli'nin Körfez, Darıca ve Gebze ilçelerinde meydana geldi. Ocak ayının 25'i ile 27'si arasında park halindeki 4 TIR'dan toplam 8 adet akü çalınması üzerine TIR sahipleri polise müracaatta bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları MOBESE ve güvenlik kamerası incelemelerinde aküleri çalan zanlıların hırsızlık suçundan 7 adet sabıka kaydı olan A.D.(20) ve hırsızlık suçundan 12 sabıka kaydı olan F.S.(29) olduğu belirlendi. Kimlik tespitinin ardından zanlıların Gebze Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan evlerine operasyon düzenleyen ekipler, A.D. ve F.S.'yi gözaltına aldı. Zanlıların çaldıkları aküleri Gebze'deki bir oto elektrikçi dükkanına sattıklarının öğrenilmesinin ardından aküler bulunarak sahiplerine teslim edildi. Daha önce işledikleri bir suçtan ötürü ev hapsi cezalarının bulunduğu öğrenilen A.D. ve F.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

