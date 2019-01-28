DHA YURT BÜLTENİ-11

1)HORTUM SEBZE MİKTARINI DÜŞÜRDÜ, FİYATINI ARTIRDI

ANTALYA'da oluşan 10'a yakın hortum, sebze ve meyve miktarını düşürürken, fiyatların da yükselmesine neden oldu. Türkiye'nin örtüaltı sebze- meyve üretim merkezi Antalya'da yağış ve soğuk hava nedeniyle ürün kalitesinde ve miktarında azalma yaşanırken, geçen perşembeden bu yana meydana gelen hortumlar da sebze ve meyveyi olumsuz etkiledi. Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, aldıkları son bilgileri paylaştı. Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre 26 bin dönüm tarım arazisinde fırtına ve hortum sonrası zarar oluştuğunu belirten Akçan, bunun 3250 dönümünün seralar olduğunu, 22 bin dönümün ise narenciye ve kış sebzelerinin yetiştirildiği açık alan olduğunu söyledi. Akçan, “Sezonun çok yağmurlu ve soğuk gitmesinden dolayı zaten ürün eksikliği vardı. Bir de felaketler olunca ürün eksikliği katlandı" dedi.

Nevzat Açkan, bu durumun vatandaşa pahalı ürün olarak yansıyacağını belirterek, “Antalya haline kasım ayında giren ürünün yüzde 10'u kadar ürün giriyor. Dükkanlarımız bomboş, düşük fiyatlı ürün mümkün değil. Domates fiyatları halde 7 liraya kadar çıkıyor. 2'nci sınıf domates bile 4 ile 5 lira arasında. Düşük fiyatlı ürün kalmadı. Bunun nedeni ihracat ya da iç piyasaya ürün satmak değil, tamamen hava şartları. Mayıs ayına kadar birçok üründe sıkıntı yaşanacak. Ürün sel altında kaldı. Kimse kırılıp gücenmesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Semt pazarından detaylar

- Pazar esnafından detaylar

- Pazardaki sebze ve meyvelerden detay

- Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan röp

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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2)6 AYLIK GEÇİCİ İŞE 5 SAATTE 3 BİN BAŞVURU

DİYARBAKIR'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle işe alınacak 2 bin kişi için 5 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. Kurum önünde kuyruklar oluşurken, başvuru süresinin cuma günü sona ereceği belirtildi. İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü'nce TYP kapsamında kentte çeşitli kurum ve kuruluşlarda 6 ay için asgari ücretle alınacak 2 bin işçi için başvurular bu sabah başladı. Sabahın erken saatlerinde kurum önünde beklemeye başlayanlar, kuyruklar oluşturdu. İlk 5 saatte başvuru sayısı 3 bin kişiyi buldu. Cuma günü sona erecek olan başvuru sayısının başvuru bitiminde 20 bine ulaşacağı değerlendiriliyor.

Görüntü dökümü

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- İŞKUR'da çalışan personeller

- Sıra fişi alan kadınlar

- İŞKUR binasından görüntü

- Dışarıda sırada bekleyen vatandaşlar

- Oluşan kuyruktan görüntü

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 333 MB

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3)BAKKAL ÖNÜNDE ESKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEDE

ADIYAMAN'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi (68) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet T., eski komşusu olan emekli Ahmet Elçi ile bakkal önünde karşılaştı. Ekmek almak için gelen Ahmet Elçi, henüz bilinmeyen nedenle Mehmet T. tarafından tabancayla tek kurşunla başından vuruldu. Ağır yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Elçi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet T. ise olay yerinden kaçtı. Ahmet Elçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Mehmet T.'yi Hatay'a kaçmak için bindiği otobüste yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin emniyetten çıkartılması

- Şüpheli polis aracına bindirilmesi

- Şüpheli sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

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4)ZİRAAT MÜHENDİSİ EVİNDE MANTAR YETİŞTİRDİ

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Hamza Aslan(25), evinin 2 odasında istiridye mantarı yetiştirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olan Hamza Aslan, ailesiyle birlikte yaşadığı Nusaybin'deki evinin 2 odasında istiridye mantarı üretmeye başladı. Babasından aldığı destek ile mantar üretimine başladığını söyleyen Aslan, odaları üretim koşullarına göre uyarladığını belirtti. Aslan, mantar üretimi için araştırmalar yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Mantar için gerekli koşular ile bölgemizin iklimini araştırdım. Bu işi burada ne kadar yapabilirim, ne kadar devam ettirebilirim, bunları araştırmaya başladım. Daha sonra istiridye mantarını yetiştirebilmek için gereken ortamın, nemin, gereken sıcaklığını, havalandırmanın ayarlanması gerekiyordu. Kendi imkanlarımızla evin iki odasında ortam oluşturduk. Havalandırmasından sulamasına kadar her şeyi ayarladık."

Evinde yetiştirdiği mantarın hasadını 2 hafta sonra alacağını kaydeden Aslan, "Mantarlarımız çıkmaya başladı. İki hafta sonra hasat edilecek ve pazara sunulacak. Ticari alanda kar elde etmek için en az 300 metrekarelik alanda mantar yetiştirmek gerekir. Bölgemiz 7 ay boyunca istiridye mantarı yetiştirmek için gerekli hava koşularını sağlıyor. Daha ileri aşamalara taşınabilmesi için bu tarz girişimlerin desteklenmesi gerekiyor. Gerekli şartları sağladığınız da her şeyi yetiştirebilirsiniz. Gerekli destekler sağlanabilir ise bölgemizde iş istihdamı açısından çok geniş alanlar oluşturabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Odalarda yetiştirilen mantar

- Naylon poşetler içine doldurulmuş saman içinden çıkan mantarlar

- Aslan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: MARDİN,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 576 MB