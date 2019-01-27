DHA YURT BÜLTENİ-11

Hortumun dereye sürüklediği araçta kaybolan Buse aranıyor (ek)

1)BUSE'NİN AYAKKABISI BULUNDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, takviye ekiplerin de katılımıyla sürdürülürken, saat 13.30 sıralarında, Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva Sahili'ndeki 4 yıldızlı otelin plajında kadın ayakkabısı bulundu. Arama yapan ekiplerin bulduğu sol tek ayakkabının Buse'ye ait olabileceği ihtimali üzerine baba Ahmet Acar'a haber verildi. Ayakkabıyı inceleyen baba Acar, kızına ait olduğunu söyledi.

AYAKKABININ FOTOĞRAFINI EŞİNE GÖNDERDİ

Ahmet Acar, ayakkabının fotoğrafını çekip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen eşi Ayla Akkın'a teşhis için gönderdi. Anne Akkın da ayakkabının kızına ait olduğunu doğruladı.

Görüntü Dökümü

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- Ayakkabıdan görüntü

ANTALYA/

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2)SELDE NİŞANLISI İLE YAŞAMINI YİTİREN ELEKTRİK TEKNİSYENİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılıp nişanlısı Billur Atik (23) ile yaşamını yitiren Çağlar Bencik (27), Milas ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. 2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren ağabeyinin yanına defnedilen Bencik'in mezarına, nişanda giydiği beyaz gömleği serildi.

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde gök gürültülü sağanak yağmur, cuma gecesi sele neden oldu. Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olan 2 aylık nişanlısı Billur Atik ile bir yakınlarının Milas ilçesindeki nişan töreninden Bodrum'daki evlerine dönmek üzere yola çıkan elektrik teknisyeni Çağlar Bencik'in kullandığı 48 ABL 07 plakalı otomobil Akarca Mevkii'ndeki taşan Akarca Deresi üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldı. İki gencin içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiğini fark eden çevredeki bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye, Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında, Billur Atik'in köprü korkuluklarına takılı cesedine ulaşıldı. Kayıp olan Çağlar Bencik ise yaklaşık 7 saat sonra olay yerinin 200 metre ilerisinde bir tarlada ölü bulundu. Atik ve nişanlısı Bencik'in cesetleri, jandarmanın ve savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası önce Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından Billur Atik'in cenazesi, babası Ufuk Atik, annesi ev kadını Naime Atik ve kardeşi 18 yaşındaki Doğukan Atik ile birlikte yaşadığı Milas ilçesine bağlı kırsal Hasanlar Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınıp, dua edildi. Ardından genç kızın bir süre omuzlarda taşınan üzerine nişanda giydiği kıyafeti serilen tabutu, Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Atk'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI VE NİŞANINDA GİYDİĞİ BEYAZ GÖMLEĞİ SERİLDİ

Nişanlısı Çağlar Bencik için de bugün Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bencik'in cenazesi ilk olarak, evlerinin önüne getirilip, helallik alındı. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Oğlunun ardından gözyaşı döken anne Gülsüm Bencik'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Bencik'in tabutuna Türk bayrağı ve nişanında giydiği beyaz gömleği serildi. Ardından omularda taşınan cenaze İçme Mahallesi Mezarlığı yanındaki meydana getirildi. Burada öğle vakti beklenmeden kılınan cenaze namazına Bencik'in babası Şenol Bencik, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kurum amirleri ve Bencik Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AĞABEYİNİN MEZARI YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan namazın ardından Çağlar Bencik'in cenazesi, İçme Mahallesi Mezarlığı'nda, iki yıl önce motosikletiyle yaptığı kazada ölen ağabeyi Hüseyin Bencik'in yanına toprağa verildi. Bencik'in mezarına nişandaki beyaz gömleği serildi. İki yıl içinde iki çocuklarını toprağa vermenin acısını yaşayan Gülsüm - Şenol Bencik çiftinin gözyaşları, yürekleri dağladı.

Görüntü Dökümü

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-Ölen Çağlar Bencik'in nişanlısı Billur Atik ile fotoğrafı

-Bencik'in cenazesinin İçme Mahallesi Meydanı'na getirilmesinden görüntü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Bencik'in mezarına nişanında giydiği beyaz gömleğin serilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

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3)KAR FESTİVALİNDE TİPİYE YAKALANDILAR

ORDU'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar festivaline giden bazı sürücüler, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. 15 maddi hasarlı kazanın yaşandığı yaylada mahsur kalanlar jandarma ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ordu'nun Kabadüz İlçesi'ne bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yaylaya akın eden vatandaşlar karda eğlenerek günün tadını çıkarmaya çalıştı. Çambaşı yayla yolunda çıkan tipi nedeniyle bazı sürücüler de yolda mahsur kaldı. Tipiden yol kapanınca 15 araç maddi hasarlı kaza yaptı. Jandarma ekipleri ve karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açılırken, yolda da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kayak merkezinde kızaklarla kayarak karın tadını çıkaran vatandaşlar, yayla merkezinde ki müzikli etkinlikte de doyasıya eğlendi. Kardan yapılan insan, hayvan ve bitki figürlü heykellerde büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

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-Drone görüntüleri

-Tipide mahsur kalan araçlardan görüntüler

-Vatandaşlar zincir sararken görüntüler

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

-Mahsur kalan araçların kurtarma çalışmaları

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-Faruk KAHRAMAN -Emre KOLTUK/ORDU()

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4)BOĞAZI VE BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Bursa'da boş arazide bir hurdacı tarafından fark edilp polise bildirilen cesedin 66 yaşındaki Mustafa Şen'e ait olduğu belirlendi. Boğazı ve el bilekleri kesilmiş ceset morga kaldırılırken, olayın aydınlatılması için polis soruşturma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Odun Depoları mevkiindeki boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden bir hurdacı, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazında ve el bileklerinde kesik ve kıyafetlerinde kan izi olan cesedin Mustafa Şen'e ait olduğu belirlendi. Polis, çevreyi güvenlik şeridine alıp olayla ilgili delil ararken, ceset, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruştrma sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden detaylar

-Cesetten deraylar

-Genel görüntüler

Süre: 3 dakika 1 saniye, Boyut: 339 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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5)BAKKAL ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA

ADIYAMAN'da Ahmet Elçi (68), ekmek almak için gittiği bakkalın ölünde kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Yaralanan Elçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bakkala giden emekli ve yürüme engelli olan alzheimer hastası Ahmet Elçi'nin yanına bir kişi geldi. Bu kişi, Elçi'nin başına tabancayla ateş etti. Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu Elçi, çağırılan ambulansla götürüldüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Elçi'nin cesedi morga konurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Elçi’nin saldırgan tarafından vurulduğu yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Engelli ile şüpheli tartışması

- Tabanca ile sıkması

- Yere düşmesi

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB



