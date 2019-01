DHA YURT BÜLTENİ- 11

Bingöl'de çatıdan düşen kar yığını altında kalan kadın öldü

Bingöl'de dün gece evinden dışarı çıktığı sırada çatıdan biriken kar yığınının üzerine düştüğü Saime Bor (71) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bingöl merkeze bağlı Üçyaka köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde dışarı çıkan Saime Bor, çatıdan düşen kar yığının altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla köye İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla paletli ambulansla ulaşan sağlık görevlileri, kar yığınını temizleyip, altındaki Saime Bor'u çıkardı. Saime Bor'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Olay yerindeki sağlık ekiplerinden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4MB

Haber: Mesut BUDRAÇ-Kamera: BİNGÖL,()

================

Antalya'da fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 6 balıkçı teknesi alabora oldu. Çayda dubalar üstünde duran bir restoran da 1,5 kilometre öteye taşındı.

Aksu ilçesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağmurun ardından fırtına başladı. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kundu çayı üzerinde bulunan balıkçı tekneleri zarar gördü. Çayın kıyısında bekleyen 6 tekne fırtına nedeniyle alabora olurken, iskeleler de büyük zarar gördü.

YÜZER RESTORAN 1,5 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Çay üzerinde dubalar üzerinde bulunan bir restoran, dalgalarla yaklaşık 1,5 kilometre ileriye taşındı. Restoran denize 50 metre kala kıyıda durabildi. Tekne sahipleri gece boyunca kıyıda kalarak tekneleri için mücadele etti. Sabah saatlerinde dinen fırtına sonrası tekne sahipleri büyük vinçlerle teknelerinin kıyıya çıkarılması için beklemeye başladı.

'CEHENNEMİ YAŞADIK'

Bahadır Malkoç (46) fırtına nedeniyle denizin içeriye girdiğini söyledi. İskelelerin dalgalara dayanamadığını dile getiren Malkoç, bu fırtınada 6 teknenin battığını aktardı. Buranın taşkın sahası olduğunu aktaran Malkoç, buna yönelik çalışma yapıldığını, ancak çayın denizle buluştuğu noktada dalgakıran olmadığını kaydetti. Malkoç, "10 senedir burada böyle bir şey görmedik. Dün akşam cehennemi yaşadık. Bir tane sağlam iskele kalmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Aksu Çayı'nda batan teknelerden drone görüntüleri

- Teknelerden detay görüntü

- Tekneleri tahrip olan kişilerden detay görüntü

- Sürüklenen restorandan görüntü

- Röp: Bahadır Malkoç

- Muhabir Aslı Duran'ın anonsu

326 MB /// 2.42 "

Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

============

Osmaniye'de köyleri su bastı (2)

AFAD: TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarında herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirterek, tahliye çalışmalarının başladığını bildirdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"İlimize bağlı Kadirli İlçesi Azaplı köyünde 10, Koçyurdu köyü nde 1, Kerimli köyünde 4, Hacıhaliloğlu köyü nde 1, Aydınlar köyü nde 50, Sumbas İlçesi Köseli köyünde ise 1 evi su bastığı ihbarı üzerine harekete geçen Osmaniye AFAD Arama ve Kurtarma ekibi, olay yerlerine vardıktan sonra su tahliye işlemlerine başlamış ve olaylar esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmamakla birlikte şu anda Devlet Su İşleri ve Osmaniye İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ve Jandarma ekiplerinin de desteğiyle AFAD ekibinin müdahale işlemleri devam etmektedir."

KOYUNLAR TELEF OLDU

Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu Mahallesi'nde Emrah Büyükkoç’a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde sel sularının altından kalan 32 küçükbaş hayvan telef oldu. Mahalle muhtarı Ahmet Kurt, "Yukarı bölgedeki köylerden inen sular, bizim köyümüzde toplandı. Bu sebeple ahırlar, tarım arazileri ve evlerimizde su baskınları oluştu. Hayvanlarımız telef oldu" dedi.

Görüntü dökümü

------------------------

- Drone ile Azaplı ve Aydınlar Köyündeki tarım arazileri

SÜRE 01'05" BOYUT: 121 MB

Ek Görüntü Dökümü

----------------------------

- İlçe Merkezindeki Savrun Çayının görüntüsü

- Yağmur yağışı

- Azaplı köyünden su altında kalan ev ve araçların görüntüleri

- Mezarlık ve tarım arazilerin su içerisindeki görüntüleri

- Drone ile Köydeki tarım arazilerinin su taşkını görüntüsü

SÜRE 01'05" BOYUT: 121 MB

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),()

============

Kaş'ta fırtına teknelere zarar verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle limanda tekneler battı, bakıma alınan tekneler yan yattı.

Kaş'ta dün etkili olan sağanak ve fırtına, Kalkan Yat Limanı'ndaki tekneler ve yatlara hasar verdi. Mehmet Yenipazar'a ait fiber tekneyle Özgür Bozdoğruoğlu'na ait balıkçı teknesi batarken, kış bakımı için karaya çekilen Murat Kocabaş, Uğur Baynur, Ali Tosun, Barış Çetin, Soner Yücesan ve Yusuf Pehlivan'a ait büyük ölçekli 6 günübirlik tur teknesi ise yat yattı.

Yat limanında oluşan dev dalgalar mendireği aşarak, karada kazıklar üstündeki tekneleri devirdi. Teknelerin ahşap bölümünde büyük hasar meydana geldi. Dalgalar mendirekteki taşları teknelerin arasında getirdi. Kaş-Kalkan yolunda oluşan dev dalgalar taşları yola taşıdı.

Kalkan Yatçılar Kooperatifi Başkanı Abdi Altılı, "Fırtına sonrası oluşan dev dalgalar Kalkan Yat Limanı'nda büyük hasara yol açtı. Karadaki yatlar büyük zarar gördü. Denizdeki teknelerin zarar görmemesi için arkadaşlarımız var gücüyle çalıştı. Mendirekten gelen kocaman kayalar limanı doldurdu. Şu an liman kullanılamaz durumda" dedi.

Demre'de de şiddetli fırtınadan bazı ağaçlar yıkılırken, bir binanın çatısındaki gölgelik yola uçtu. İlçede plastik atıklarla dolan yağmur suyu kanalları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

TEKNELER ALABORA OLDU

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ndeki Yapraklı Deresi üzerinde bulunan balıkçı tekneleri ise dün fırtına sonrası denizin geri taşması nedeniyle zarar gördü. Bazı tekneler alabora oldu, bazıları ise kayalıklara çarparak hasar aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KAŞ

- Kıyıya vuran dalgalardan görüntüler

(KUMLUCA)

Dalgalardan görüntüler

- Teknelerden görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI Ahmet ACAR//KUMLUCA KAŞ - (Antalya), ()

===============

Anamur'da şiddetli fırtına - Çatılar böyle uçtu

Mersin'in Anamur ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, çatılar uçtu.

Anamur'a bağlı Ören Mahallesi'nde oturan Yusuf Zengin, ilçede kuvvetli rüzgar etkisi ile dairesinin karşısındaki blokların çatısındaki tuğlaların ve su tahliye borularının uçma anını kayıt altına aldı. Araçların üzerine düşen tuğlaların ve çatı parçalarının anbean kaydedildiği görüntüde binanın giriş kapılarının çarparak parçalanması ve o esnada içeriye girmeye çalışan 2 kişinin da görüntüleri yansıdı. Kayıt sırasında karşı bloktan fırtınanın kopardığı bir tuğla ise kayıt yapan Zengin’in hemen yanındaki duvara çarptı. Zengin, tehlikeyi birkaç santimetre ile atlatırken meydana gelen hortumda, bir evin çatısı, duvarları ve bir seranın çöktüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Devrilmek üzere olan agaçlar

- Çatılardan parçalar uçması

- Blok giriş kapısı çarpması

- Catı su tahliye boruları uçması

- Hortumdan kurtulmaya çalışan iki kişi

- Evin içi

- Genel ve detaylar

SÜRE: 03'45" BOYUT: 307 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

==================

Kovalarla taşınan su, yangını söndürmeye yetmedi

Trabzon’un Tonya ilçesinde 2 katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, ilçede itfaiye olmaması nedeniyle evlerinden kovalarla taşıdıkları suyla alevlere müdahale etti; ancak başarılı olamadı. Tonya'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 5 saat sonra söndürüldü.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Çayıriçi Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Kandil’e ait evin bacası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek, alt katında kahvehane ve bakkal bulunan 2 katlı evi sardı. Yangın esnasında evin içerisinde bulunan Fatih Kandil’in eşi ve çocukları, komşuların yardımıyla binadan tahliye edildi. Alevleri söndürebilmek için seferber olan kişiler, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. İlçede itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle çevre ilçelerden itfaiye takviyesi istendi. Yangın, Tonya'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilmesiyle yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, küle dönen ev ve alt katında yer alan işletmelerde hasar oluştu.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Vatandaşlar, Tonya’da itfaiye aracının olmamasına tepki gösterdi, her yangında başka ilçelerden yardım istemek zorunda kaldıklarından yakındı. Yangının olduğu yere gelerek incelemelerde bulunan Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, “Tek tesellimiz bir can kaybının yaşanmamasıdır. Evde bulunan aile kısa sürede başka bir eve tahliye edildi. Fatih kardeşimizin yaralarının sarılması için elimizden gelini yapacağızö dedi.

Öte yandan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya ilçesinde geçen yıl yanarak küle dönen marangoz atölyesi sahibini ziyaretinde, ilçeye itfaiye birimi kurulacağını duyurmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

Yangından görüntüler

Evin son hali

İncelemeler

Mahallilerin tepkisi

BOYUT: 243 MB

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),()

=================

Silikozis hastalığı teşhisinde 'hata' iddiası

Seramik sektöründe çalışan işçilerin silikozis hastalığına yakalanıp yakalanmadıklarının belirlenmesi için çekilen akciğer filmlerinin değerlendirildiği çalışmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Özel firmalar tarafından çekilen akciğer filmlerinin kalitesinin kötü olduğu ve yapılan okumaların bir kısmının hatalı olduğu belirlendi. İncelemede, silikoz teşhisi konulan işçilerin bazılarında hastalığa rastlanmazken, 'hasta değil' denilen bazı işçilerde ise silikozis bulgusu tespit etti.

Türkiye Seramik Federasyonu, kot kumlama, kuvars değirmenleri ve kömür madenlerinde çalışan işçilerde rastlanan silikozis hastalığının seramik sektöründe de yaygınlaşması üzerine Türk Toraks Derneği'ne müracaat ederek çekilen filmler üzerinde bağımsız bir inceleme yapılmasını talep etti. Yapılan incelemede film çekilmesinden, film okuma ve yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları raporlarına kadar birçok basamakta ciddi sorunlar olduğu belirlendi. 2000'li yıllardan beri silikoz hastalığıyla ilgili araştırmalar yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akgün'ün başkanlık ettiği Türk Toraks Derneği Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu'nda bulunan uzmanlar, Seramik Federasyonu tarafından gönderilen akciğer filmlerini incelemeye aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Uzman Dr. İpek Özmen ve Uzman Dr. Elif Özarı Yıldırım, Meslek Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Uzman Dr. Bahar Tüzün, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Zehra Nur Töreyin, ODAŞ Holding YS Madencilik İş Sağlığı ve Güvenliği biriminden Dr. Atınç Kayınova, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Peri Arbakve, Özel Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Akay Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. İbrahim Akkurt'un yer aldığı çalışma ekibi, Seramik Federasyonu'ndan gönderilen 320 akciğer filmini değerlendirdi.

FİLMLERİN YÜZDE 20'Sİ KABUL EDİLEMEZ DERECEDE KÖTÜ

Prof. Dr. Metin Akgün başkanlığındaki çalışma grubu, 63 filmi çok kötü bularak değerlendirmeye almadı. Gönderilen filmlerin sadece yüzde 1'nin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) açıkladığı standartlara göre iyi kalitede olduğu belirlendi. Akgün ve çalışma ekibi, incelenebilir buldukları 257 film üzerinde inceleme yaptı. İncelemede, firmaların çektirdiği filmler ve sonuçları masaya yatırıldı. Uzmanlar, seramik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda görevli işçilerin çekilen akciğer filmleriyle ilgili konulan teşhislerin de bir kısmının hatalı olduğunu belirledi.

SİLİKOZ TEŞHİSLERİ HATALI OLABİLİR

Akgün başkanlığındaki çalışma ekibi, iş yerlerince çekilen 257 filmi inceleyerek yetkilendirilmiş sağlık kurullarında verilen raporlarla karşılaştırdığında ilginç sonuçlar elde etti. Meslek Hastalıkları Hastanesi, Üniversite Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinin içerisinde yer aldığı yetkilendirilmiş sağlık kurullarında silikozis teşhisi konulan 182 işçinin iş yerince çekilen filmlerinde 90'ında silikozis ile ilgili bulguya rastlanmazken, işyerinde normal olarak değerlendirilen 75 işçinin 13'ünde silikozis olduğu belirlendi. Yetkilendirilmiş sağlık kurullarının imkânlarının daha iyi olduğunu, bu yüzden silikozis teşhisi oranlarının daha yüksek olmasının beklenebileceğini belirten Prof. Dr. Akgün, ancak yine de bu farkın nedenlerinin ayrıca araştırılması gerektiğini belirtti. İlk incelemelerde kalitesiz film veya hatalı değerlendirme nedeniyle normal bulunarak teşhisi atlanan ya da normal olduğu halde hastaneye sevk edilen çok sayıda işçi olması durumunun alarm verici boyutta olabileceği ifade edildi. Yetkilendirilmiş sağlık kurullarının çoğunda ILO okuyucusunun olmadığını, yine birçoğunda en az iki okuyucu şartının sağlanamadığını, sağlansa bile iki okuyucunun değerlendirmesinin bile bazen yeterli olmadığına dikkat çeken Akgün, "Dolayısıyla buralarda verilen kararların da sorgulanması gerekir" dedi.

FİRMALAR UCUZA KAÇMIŞ

Firmaların hizmet alımı yaparken maliyeti düşürmek amacıyla ucuza kaçtıkları için çekilen film kalitesinin çok kötü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akgün, "İlk akciğer filmi okuyan uzmanlar, bu kötü filmlere göre değerlendirme yapmak zorunda kalmışlar. Filmin kalitesi düşük olunca değerlendirmesinde de sıkıntılar oluyor. Normalde bu filmlerin tekrar edilmesi gerekirdi. Her tekrar ek maliyet, aynı zamanda da ek radyasyon anlamına geliyor, ama diğer durumda da yanlış teşhis riski söz konusu. Hastalık tanısında akciğer filmi çok önemli bir yere sahip. Burada akciğer filmi çekiminden başlayıp okuma sürecine kadar bir sürü sıkıntı var. Öncelikle ILO sertifikalı en az iki hekimin okuması gerekiyor. Bu süreçte filmleri kaç kişinin okuduğunu bilmiyoruz. Kalitesiz filmlerden yorum yapma şansı yok. Böyle filmlerle yapılan değerlendirmelerde hastalık atlanabilir veya aşırı tanı konabilir" diye konuştu.

Her birisi alanında uzman 5 uzmanın filmleri değerlendirdiğini anlatan Prof. Dr. Metin Akgün, ilk incelemede hastalık teşhisi konulan işçilerin bir kısmının normal olduğunu, normal denilen işçilerin ise silikozisli olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

KALİTE DENETİMİ YAPILMIYOR

Firmaların hizmet alımlarında kalite ve denetim olmadığını belirten Prof. Dr. Metin Akgün, şunları söyledi:

"Bir film ILO okuyucusu tarafından 1 ile 10 TL arasında değerlendiriliyor. Firmalar en ucuz kimden hizmet alıyorlarsa, ona gidiyorlar. Kalite standardı yok. Burada işin içine para girdiğinde hizmet kalitesi düşüyor. Denetleme çok önemli, doğru değerlendirmiş mi diye? Kim okudu? Ne kadar doğru okudu? Şeklinde bir değerlendirme ve denetleme sistemi maalesef yok."

KURSLAR ÇOK ÖNEMLİ

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün meslek hastalıklarının kodlamasına büyük önem verdiğini ifadene eden Prof. Dr. Akgün, bu konuda Türkiye'de kurslar düzenlendiğini söyledi. Bu kurslara isteyen herkesin katılabildiğini ifade eden Prof. Dr. Akgün, "Kurslarda radyoloji uzmanları ile göğüs hastalıkları uzmanları ve meslek hastalıklarıyla ilgilenen hekimlere öncelik tanınmalı. Bir de bu kurslara katılım ücreti çok pahalı. Dolayısıyla kursa katılan bir kişi, film okuyarak bedelini çıkarmayı hedefliyor. Sonunda da böylesi kalitesiz hizmet ve yanlış okumalar karşımıza çıkabiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Metin Akgün'ün hazırladığı rapor

-Metin Akgün'le röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

==================

Bolu Dağı'nda çok sayıda tanker bekliyor (3)

KAR DURDU, YOL AÇILDI

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişlerinde dün öğle saatlerinden itibaren hiç durmadan yağan kar saat 12.00 saatlerinde durdu. Kar yağışının durmasıyla TIR, kamyon ve tanker geçişlerine kapalı olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi yeniden açıldı.

329 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bolu'da, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 329 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği kentte, merkezde 100, Gerede'de 85, Göynük'te 48, Kıbrıscık'ta 15, Mudurnu'da 28, Mengen'de 46 ve Seben'de 7 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma kapalı bulunan 329 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

BOLU,()

===================

Zonguldak'ta eğitime kar engeli (2)

153 KÖY YOLU KAPANDI

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 153 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Zonguldak merkezde 18, Kozlu'da 20, Alaplı'da 12, Çaycuma'da 10, Devrek'te 32, Gökçebey'de 10 ve Ereğli'de 51 olmak üzere 153 köy yolu ulaşıma kapandığını açıkladı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,()