DHA YURT BÜLTENİ-11

(EKİYLE YENİDEN)

1)LİSELİ ŞEYMANUR YOLUN KARŞISINA GEÇEMEDİ

MUĞLA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 11'nci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Şeymanur Gölge yaşamını yitirdi.Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Muğla- Aydın karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde oturan Şeymanur Gölge, Yeniköy Mahallesi'nde eğitim gördüğü Muğla 75. Yıl Fen Lisesi'ne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (MUTTAŞ) ait Mustafa Gediz'in kullandığı 48 DM 662 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Gölge'ye çarptı. Yere düşen Şeymanur Gölge'yi kanlar içinde görenler, kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla karayoluna gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gölge'nin kaza yerinde öldüğü belirlendi. Gölge'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü Mustafa Gediz, gözaltına alındı.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Muğla'da lise öğrencisi 18 yaşındaki Şeymanur Gölge'ye çarpan minibüsün kamerasına yansıyan görüntü içleri sızlattı. Kırmızı ışık sarıya dönerken yaya geçidinde yavaşlamayıp geçtiği görülen minibüsün şoförü Mustafa Gediz'in, Gölge'ye çarptıktan sonra 'Allah kahretsin dediği' duyuluyor.

Görüntü Dökümü

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- Minibüsün kamera görüntüsü

- Çarpma anı ve "Allah kahretsin sözü"

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera / MUĞLA, ()

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2)KARLIOVA'DA 18 GÜN SONRA EĞİTİM YENİDEN BAŞLADI

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 27 Aralık'ta ara verilen eğitime bugün devam edildi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçedeki öğrenciler, 18 günlük zorunlu tatilin ardından ders başı yaptı. Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki evler adeta beyaz örtüye gömüldü. Vatandaşların evlerine ulaşmakta güçlük çektiği ilçede kapanan 47 köy yolundan 44'ü, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Kar yağışının sürdüğü ilçedeki eğitime, ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı 27 Aralık Perşembe günü ara verildi. Okulların tatil edilmesiyle öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 18 gün tatil yaptı. 18 günün ardından öğrenciler bugün ders başı yaptı. Öğrenciler, kar tatilinde evde derslerine çalıştıklarını belirterek okulu özlediklerini söyledi. Öğrenciler, "27 Aralık'tan beri tatil yapıyoruz. Sınavlarımızdan geri kaldık. Yarıyıl tatiline bu yıl sanki erken girdik. Evdeyken geri kalan derslerimize ve sınavlarımıza çok çalıştık. Kar ve tipi nedeniyle çoğu günlerde evlerimizde mahsur kaldık. Yeniden okulun başlamasına çok sevindik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- İlçe merkezi okullarından görüntüler

- Öğrencilerin konuşması

- Yol açma çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA(Bingöl),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81.4 MB

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3)ÖĞRENCİLERİN KİTAP AYRACI GELİRİ, SOKAK KÖPEĞİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

BALIKESİR’de ortaokul öğrencileri, yılbaşında birbirlerine hediye almak için ahşap ve kağıttan kitap ayracı yaparak tanesi 2 TL'den sattı. İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak'ın önerisiyle kendilerine hediye almaktan vazgeçen öğrenciler, elde ettikleri yaklaşık 7 bin TL'yi, İstanbul'da hasta bir sokak köpeğinin tedavisi için bağışladı. Kitap ayracı yaparak satmaya devam eden öğrenciler, kazanacakları parayı da yine sokak hayvanlarının ihtiyaçları için bağışlayacak.

Merkez Altıeylül ilçesindeki Zağnospaşa Ortaokulu'nun 5/C ve 5/E sınıfı öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak ile birlikte, yılbaşında birbirlerine hediye almak için Aralık ayında kitap ayracı yapmaya başladı. Öğrenciler kağıt ve ahşaptan yapılan kitap ayraçlarını, başta okuldaki arkadaşları, öğretmenleri ve ailelerine tanesi 2 TL'den satmaya başladı. Öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak, bir süre sonra öğrencilerine, kitap ayracı satışından elde edilen paranın, birbirlerine hediye almak yerine sokak hayvanları için bağışlanmasını önerdi. Bunun üzerine kitap ayracı projesi sokak hayvanlarına yardım kampanyasına dönüştü. Kampanyayı duyan çok sayıda kişi de, öğrecilerin yaptığı el emeği göz nuru kitap ayraçları için internet üzerinden şipariş verdi. Öğrenciler, internetten gelen siparişler üzerine yüzlerce kitap ayracı yaparak, bunları sattı. Kampanyadan toplanan yaklaşık 7 bin TL, öğrencilerin yüzünü dahi görmediği İstanbul'daki leishmania hastası bir sokak köpeğinin tedavisi için bağışlandı.

LEİSHMANİA HASTASI KÖPEĞE ŞİFA OLDULAR

Öğretmen Rüya Kutnal Tümyanak, bir sokak köpeğinin tedavisi için öğrencilerin projeyi sahiplendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Çocuklara, yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrensinler diye bir yılbaşı çekilişi yapmayı planladık. Daha sonra bu klasik yardımlaşma fikrinden ziyade dışarıdaki hayvan dostlarımıza yardım etmek fikri ile karşılaştık. Kitap ayraçları geliriyle bir hayvana yardımcı olmayı düşündük. Çocuklar el emekleriyle kitap ayraçları yaptılar. Okulda bu ayraçları öğretmenlerine, okul arkadaşlarına, okul dışındaki arkadaşlarına satmaya başladılar. Mütevazı bir şekilde başlayan projede zamanla online satışlar başladı. İnternet üzerinden gelen siparişler, sınıf anneleri ve velilerin desteğiyle, PTT vasıtasıyla sahiplerine ulaştırıldı. İnternet üzerinden EFT ile yardımlar geldi ve bu yardımlar sınıf annelerimizin hesabında toplandı. Toplanan paralar ile bir havuz oluşturduk. Biriken bu paraları İstanbul’da bulunan Melekler Şehri Barınağı'na gönderdik. Para, leishmania rahatsızlığı bulunan ve ölmek üzere olan bir sokak köpeğinin ameliyatı için kullanılacak. Onların sayesinde inşallah bu hayvan ölümden kurtulacak ve tedavi olup sağlına kavuşacak."

'SOKAK HAYVANLARINI DA DÜŞÜNMELİYİZ'

Sokak hayvanlarını da düşünmek gerektiğini söyleyen 5/C sınıf öğrencisi Ceren Özmen ise, “Öğretmenimiz ile beraber hazırladığımız kitap ayraçlarıyla bir hayvanın tedavisini yaptırdık. Ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz. Hep kendimizi düşüneceğimize biraz da hayvanları düşünsek iyi olur benceö dedi.

Kampanyada görev alan 5/C sınıf öğrencisi Mehmet Eroğlu da, “Malum kış geldi kendimizi düşünürken, hayvan dostlarımızı unuttuk. Yaptığımız bu kitap ayraçlarıyla onlara yardım etmek istedik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Okuldan ve sınıftan görüntüler

- İngilizce öğretmeni Rüya Kutnal Tümyanak açıklamaları.

- Öğrencilerden genel görüntüler ve hepbirlikte sloganları

- Öğrenciler Mehmet Eroğlu ve Ceren Özmen açıklamaları.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

HD, Süresi: 3 Dakika 17 Saniye, Boyutu: 606 MB.

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4)KAYSERİ'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 14 ASTSUBAY ADLİYEDE

KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 23 astsubaydan 14'ü adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 19 ilde operasyon yapıldı. Kayseri ile birlikte Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 muvazzaf, 2 ihraç, 1 açıkta ve 1 emekli olmak üzere toplam 23 astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki sorgularının tamamlanması ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 9 şüphelinin sorgusu ise emniyette sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlıların sağlık kontrolünden çıkarılışı

- Zanlının polis otobüsüne bindirilmesi

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, )



