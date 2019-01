DHA YURT BÜLTENİ -11

YURT BÜLTENİ -11

Kemalpaşa'da trafoda korkutan patlama (2)

ESNAF PANİK ANLARINI ANLATTI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda meydana gelen patlamalar esnasında, esnaf sokakta yaşanan panik anlarını anlattı. Cadde üzerinde tekel bayisi işleten Soner Tekin, gürültüyü duyunca dışarı çıktığını ve 5 dakika boyunca yoğun sesler duyduğunu belirterek, "Yakındaki apartmanda oturanlar dışarı çıkıp uzaklaştı. Pazar günü olduğu için cadde nispeten tenhaydı, hafta içi olsaydı belki de daha fazla hengame olurdu. Ardından ekipler gelip kısa bir çalışma yaptı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.

Patlamanın meydana geldiği trafoya yakın mevkideki tatlıcının personeli Sevgi Sayın ise, "Baktım, alevler çıkıyordu. Telefonumla videoya çektim ama fazla da duramadım, korkudan çok fazla çekemedim. Elektrik olmadığı için karanlıktı. Bayağı kalabalık oldu sokak, herkes korkmuştu" dedi.

Çiğköfteci Ahmet Ağdeve de, esnafın erken saatte kepenk kapatmak zorunda kaldığını ve elektriklerin saatlerce kesildiğini belirterek, mağdur olduklarını söyledi.

Patlamaların meydana geldiği trafonun çevresi bariyerle kapatılırken, mahalleye sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik verilmeye başlandı.

Beyaza bürünen 'Yanık Ülke'de kartpostallık manzaralar oluştu

İzmir'in Kula ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı volkanik jeoparkının da yer aldığı Divlit Yanardağı, kar yağışı sonrasında eşsiz güzelliğe büründü.

Kula Jeoparkı ve Divlit Yanardağı, karın yağması ile eşsiz bir manzaraya büründü. Fotoğraf tutkunları için doğal bir fon oluştu. Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacalarına da evsahipliği yapan bölge, cazibe merkezi haline geldi. Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof Strabon'un 'Geographika' adlı eserinde 'Katakekaumene-Yanık Ülke' olarak tanımladığı yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı kapsayan jeopark ve yine pek çok jeolojik, jeomorfolojiik doğal yaşamı barındıran ve yerden 120 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en genç volkanı olan Divlit Yanardağı, ziyaretçilerine adeta büyülü bir dünya sunuyor. Beyaz örtünün volkanik kayaçlar üzerinde bıraktığı izlerle oluşan şekiller, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Kar ve doğanın muhteşem uyumunun gözler önüne serildiği Kula volkanlarının sunduğu görsel şölenin tadını çıkaran ziyaretçiler, bol bol kar topu oynama fırsatı da buluyor.

Bodrum'a 4 yıl sonra kar yağdı

Bodrum'da, 2015 kışının ardından ilk kez kar yağarken, ilçe sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan yerlerde kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

Yurt genelindeki soğuk hava ve kar yağışı, Bodrum'da da etkili oldu. Etrim Mahallesi'nin güneydoğusunda bulunan, 538 metre yüksekliğindeki Kale Dağı'nın zirvesine, bu sabah kar yağdı. Bodrum'a 2015 kışının ardından ilk kez kar yağdığını duyanlar, bölgeye koştu. Bodrumlular, beyaz örtüyle kaplanan yerlerde kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Bazı kişilerin manzara fotoğrafı çektiği görüldü. Kale Dağı dışında Karaova, Çamlık ve Yarımada'daki Dağbelen Mahallesi'nin yüksek kesimlerine de kar yağdı. Dağbelen merkezde de kar yağışı etkili olurken, yerler kar tutmadı.

Torbalı'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 53 kişi adliyede

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 53 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 9 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteği ile geçen 4, 5 ve 6 Ocak tarihleri arasında, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik geniş katılımlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 68 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerindeki aramalarda, toplam 225 gram esrar, 31 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, 7 gram bonzai, 4 gram skunk, 10 uyuşturucu hap, 1'i kurusıkı 4 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltındaki 53 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kayıp anne kızı arama çalışmalarında kemik bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine yapılan kazı çalışmalarında 20 santim uzunluğunda bir kemik parçası bulundu. Kemik incelenmek üzerinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tanhal, 11 yıl önce ortadan kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tanhal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramadan sonuç çıkmadı.

Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer, katıldığı televizyon programında, anne- kızın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini ileri sürdü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü iddia üzerine geçen hafta Cuma günü kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Bugün kazı çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi. İş makineleri ile yapılan kazı sırasında 20 santimetre uzunluğunda bir kemik bulundu. Yaklaşık 25 metre çapında kazılan alanda bulunan kemik, polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere o Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kemiğin bir insana mı, yoksa bir hayvana mı ait olduğu yapılacak inceleme ile ortaya çıkacak. Bölgede yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Fatsa-Ünye yolunda seyir halinde olan Akkuş Tuzak Köyü Derneği Başkanı İsa Türk (40) yönetimindeki 55 EY 988 plakalı otomobil, Önder Yamak'ın kullandığı 34 SD 5126 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücü İsa Türk ile yanında bulunan Nihat Akçay (52) yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı da çevrede bulunanan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Belediye çalışanları kuşlara yem bıraktı

Afyonkarahisar Belediyesi İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Taş Medrese Birimi'nde çalışanlar işletme bahçesine konan ve kış mevsimi dolayısıyla aç kalan kuşlara yem bıraktı.

Afyonkarahisar'da etkili geçen kış aylarında, soğukta yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Taş Medrese'nin bahçesine çalışanlar yem bıraktı. Çalışanlar Yusuf Arslan, kış aylarında sokak hayvanlarının yemesi için her gün yem bıraktıklarını belirterek, "Yaklaşık burada 15 kumru, 7 bülbül, 12 çift de değişik türde kuşlar var. Buraya gelen kuşlara yaz kış sahip çıkmaya çalışıyoruz. Her gün yemliyoruz. Karda, kışta don havalarda hayvanlar yiyecek bir şey bulamıyor. Aç kaldıklarında önce Allah sonra bize emanetler. Biz her türlü sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yazın su bıraktığımız gibi kışın da yem bırakıyoruz. Belediyemiz buralara kuş yuvaları yaptı. Bazı kuşlarımız bu yuvalarda kalıyor. Biz yem bıraktığımızda 100'e yakın kuş geliyor, buraya karınlarını doyuruyor. Vatandaşlarımız evlerinin önüne veya insanların çok uğramadığı yerlere yem bırakırlarsa kuşlara daha çok sahip çıkmış oluruz. Sokak hayvanlarımız da canlı. Nasıl insanlara değer veriyorsak onlara da değer vermeliyiz" dedi.

