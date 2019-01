DHA YURT BÜLTENİ -11

YURT BÜLTENİ -11

Trakya'da kar etkili oluyor (3)

BELEDİYE BAŞKANI YOLDA KALAN EKMEK ARACINI KURTARDI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde son 2 gündür yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Malkara kırsalındaki yaklaşık 20 mahalleye ekmek taşıyan hafif ticari araç, Doluköy Mahallesi'nde kardan kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Zabıta Müdürlüğüne ait arazi aracının direksiyonuna geçip, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki mahalleye gitti. Başkan Yurdakul, arazi aracının arkasına bağladığı çelik halatla, yolda mahsur kalan aracı kurtararak, ekmeklerin mahalle sakinlerine dağıtılmasında yardımcı oldu.

Başkan Ulaş Yurdakul, kar yağışına karşı olumsuzlukların önüne geçebilmek için Belediye ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu belirtti, "Kar yağışından olumsuz etkilenen vatandaşlarımız 444 59 42 no'lu telefondan bize ulaşabilirler. Nöbetçi arkadaşlarımız 24 saat görev başında" dedi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldı. Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Edirne'nin Keşan ilçesinde de sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Keşan'da, trafikte kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de yol kenarına park ederek araçlarının lastiklerine zincir taktı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içindeki ana arterlerde, Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler ise şehirler arası yollarda karda mahsur kalan sürücülere yardımcı oluyor. Ekipler, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkisinde şiddetli tipi ve buzlanma nedeniyle araçların zincirsiz ilerlemelerine izin vermiyor. Keşan'da kapalı köy yolu bulunmazken, Keşan-Enez Karayolu'nda tipi nedeniyle zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı, Karayolları ekiplerinin ise kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi, Belkoop ve Keşan Devlet Hastanesi civarında, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollar ile kavşaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Başkan Yardımcısı Salim Şevik de, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Mehmet Özcan, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için ekiplerin aralıksız çalışacağını kaydetti.

Eskişehir'de, Tank Palet Fabrikası için imza kampanyası

Eskişehir'de Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararının iptali için imza kampanyası başlattı.

Hamamyolu Caddesi'nde stant açan Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Şenol Yılmaz, milli savunma çalışanları olarak özelleştirme karanının iptal edilmesini beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün milli savunma sanayimizin göz bebeği olan ve kamuoyunda Tank Palet Fabrikası diye bilinen 1'inci Ana Bakım Müdürlüğü'nün özelleştirme kararının düzeltilmesini talebimizi haykırmak için buradayız. 20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan TSK'ya ait 1'inci Ana Bakım Fabrikamız kurulduğu 1975 yılından bugüne milli savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bilindiği üzere, M/48 ve M/52 tankları ile Leopard tanklarının modernizasyonu gerçekleştirmiş 1'inci Ana Bakım Fabrikamız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında başarıyla görev yapan Fırtına obüs silah sistemlerinin de tasarımını, prototipini ve seri üretimini gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Savunmada millileşme' sloganı ile hepimizi motive ettiği bir dönemde, neredeyse tüm dünya ile adı konulmamış örtülü ve açık bir savaş yürüttüğümüz şu günlerde böyle bir kararın çıkmasına anlam veremiyoruz. Ülkemizin savunma sanayinin en önemli iş yerlerinden olan askeri tesisimizin işletmesinin özel şirketlere devri gibi tarihi hata düzeltilene kadar ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına tüm teşkilatımızla, birlik ve bütünlük içinde aynı heyecanla mücadelemize devam edeceğiz. Milli savunma sanayi çalışanları olarak ,1'inci Ana Bakım Fabrikamızın özelleştirilmesi kararının biran evvel iptal edilmesini bekliyoruz."

Kırgız kadın, vatandaşı kadınlar tarafından dövülüp, fuhuşa zorlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan vatandaşı Fatima K.(37), kendi vatandaşı 2 kadın tarafından 'çocuk bakma' bahanesiyle Türkiye'ye getirilip, fuhuş yapmaya zorlandığını, karşı çıktığında da işkence gördüğünü iddia ederek, jandarmaya sığındı. Jandarmanın yakaladığı Rus asıllı Kırgız kadınlardan biri tutuklandı. Diğeri ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kırgızistan'da yaşayan Fatima K., iddiaya göre, daha önceden tanıdığı K.Z. tarafından Side Mahallesi'nde oturan ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir ayağı sakat kalan Anastasia Krasiuk'un çocuğuna bakması için Türkiye'ye çağrıldı. Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos günü Antalya'ya gelen Fatima K., Anastasia Krasiuk'un Side'deki evine yerleşti. Ancak birkaç gün sonra Krasiuk ve K.Z., Fatima K.'ya fuhuş yapmasını teklif etti. İki kadın, teklifi kabul etmeyen Fatima K.'yı pasaportuna el koyarak, dövdü. İkisi de Rus asıllı Kırgız olan Anastasia Krasiuk ve K.Z., kadına, şiddet uygulayıp, ölüm tehditlerinde bulundu. Fatima K. fuhuş yapmak zorunda kaldı.

EVDEN KAÇIP JANDARMAYA SIĞINDI

Geçtiğimi pazartesi gecesi fuhuş yapmak istemediğini söyleyen Fatima K., bir kez daha dayak yedi. Yediği dayaktan bayılan Fatima K., kendine geldiğinde evde kimsenin olmadığını gördü. Pencereden çıkarak, evden kaçtı ve jandarmaya sığındı.

'YEMEK VERİRSEK YİYECEKSİN, VERMEZSEK AÇ DURACAKSIN'

Jandarmada başından geçenleri anlatan Fatima K., hastanede tedavi altına alındı. Fatima K., ifadesinde, "Dövdükleri ve ölümle tehdit ettikleri için fuhuş yapmak zorunda kaldım. Müşterileri, K.Z., 100 dolar karşılığı ayarlıyordu. Parayı, Anastasia Krasiuk ve K.Z. paylaşıyordu. Bana 'Sen bizim kölemizsin, istediklerimizi yapacaksın. Sana yemek verirsek yiyeceksin, vermezsek aç duracaksın' diyorlardı" dedi.

'KENDİME GELDİĞİMDE SAĞ BİLEĞİMDE KESİK OLDUĞUNU GÖRDÜM'

En son pazartesi gecesi saat 23.00 sıralarında fuhuş yapmak istememesi nedeniyle kadınların kendisine saldırdığını anlatan Fatima K., "K. yanıma gelerek saçlarımdan tutup, beni yere attı. Tekme ve yumrukla vurmaya başladı. Anastasia da yüzümü defalarca tekmeledi. Bayıldım. Kendime geldiğimde sağ bileğimde kesik olduğunu, kanadığını gördüm. Kanamayı durdurmak için sardım. Evde kimsenin olmadığını anlayınca pencereden çıkıp, jandarmaya geldim" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, Anastasia Krasiuk'yı perşembe günü evinde gözaltına aldı. Olaydan haberinin olmadığını iddia eden Krasiuk, 'insan ticareti' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan K.Z. ise dün akşam saatlerinde saklandığı evde, yurt dışına çıkmak için bavullarını hazırlarken yakalandı. Jandarmada fuhuş yaptığını kabul eden ancak Fatima K.'yı dövmediğini öne süren K.Z. adliyeye sevk edildi.

Giresun'da kızakla kayak heyecanı

Giresun'un Kümbet Yaylasında, kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, 5.5 kilometrelik parkurda kızakla yaptığı kayak renkli görüntüler oluşturdu.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafından Kümbet Yaylası'nda kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi. Giresun ve çevre illerden gelen macera severlerin katıldığı etkinlikte katılımcılar kızak ve kayak takımları ile 5.5 kilometrelik parkurda kaymanın heyecanını yaşadı. Kayak sırasında heyecanlı anlar yaşandı. Kimi düştü, kimi ise kar kütlelerine tosladı. Kızak bulamayanlar ise naylonlarla kayak yaptı. Kızakla kayanlar 1 saatte, 5.5 kilometrelik parkuru tamamladı.

Kümbet Yaylası’nda doğal bir kızak ve kayak parkuru olduğunu kaydeden Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, “Misafirlerimiz doğal parkurun içerisinde 5 buçuk kilometrelik bir parkuru 1 saat boyunca durmaksızın kayarak müthiş bir eğlence yaşadılar. Geçtiğimiz hafta biz parkurda zemin denemeleri yaptık, artık zeminin oturduğunu düşünüyoruz. Bu haftadan itibaren Kümbet Yaylası’nda, kızakla ilgili parkurda ciddi bir kış turizmi aktivitesi bekliyoruz. 2019 yılının mart ayının sonuna kadar parkurun kullanılacağını ön görüyoruz. Mart ayının sonuna kadar Kümbet Yaylası kızak parkuruna 5 bin turist hedefimiz varö dedi.

Etkinliğe katılanlarda kzıakla kaymanın heyecanlı olduğunu anlattı.

Beytüşşebap'ta ilginç kar temizliği

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık personeli Şevket Ataman, ilçenin tek halı sahasının çatısında biriken kar yığınını, ip ve demir halkayla geliştirdiği ilginç yöntemle temizliyor.

Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Ev ve iş yerlerinin kara gömüldüğü ilçedeki tek halı sahanın çatısı da karla kaplandı. Kaymakamlık personeli Şevket Ataman, halı sahanın çatısının çökmemesi için 10 gündür temizlik yapıyor. İş makineleriyle ulaşılamayan çatıdaki kar yağının ip ve demir halkayla geliştirdiği yöntemle temizleyen Ataman, görenleri şaşırtıyor. Ataman, ipe geçirdiği halkayı atarak, kar yığınlarını aşağı çekiyor.

Kendisinin bulduğu yöntemle çatışı temizlediğini belirten Ataman, "Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahamızın üzerinde kar birikti. Onu temizlemeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Bu bölgede aşırı derecede kar yağıyor. Halı sahanın çökmemesi için temizlemek zorundayız. Halka ve iplerle temizliyoruz. Platform denedik yetişmedi, mecbur böyle bir yöntem uyguladık. Üstüne çıkmaya çalıştım, güvenlik nedeniyle çıkamadım. Kar olduğu için şimdilik can güvenliğinden dolayı halı sahada futbol oynatmıyoruz" dedi.

Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliği

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) tarafından 'Mekke'nin Fethi' etkinliği düzenledi.

Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da katıldığı TÜGVA Genel Kurulu'ndaki konuşmasının bir bölümü sinevizyona yansıtıldı. TÜGVA çalışmaları hakkında yapılan slayt gösteriminin ardından Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra İmam Ahmet Bilen, Mekke’nin Fethi hakkında bilgi verdi. Mekke’nin Fethi’nde yaşanan olayların tiyatro gösterimiyle canlandırıldığı etkinliğin sonunda liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş tarafından ödülleri verildi.

CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından dün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Mustafa Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl ilçesine yaptı.

Ankara’dan bugün dönen Mustafa Bozbey, ilk olarak partisinin İnegöl ilçe teşkilatını ziyaret etti. Seçim otobüsüyle İnegöl’e gelen Bozbey, ilçe teşkilatı önünde partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Dualar eşliğindeki küçükbaş kurban kesiminin ardından hediye edilen İnegölspor atkısını boynuna takan Bozbey, şöyle konuştu:

"İnegöl’ün sorunlarını biliyoruz. Bursa’ya gülümsetmek için geliyoruz ama doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar gülümsetmek için geliyoruz. İnegöl’ü de gülümseteceğiz. Mobilya sanayi isim yapmış ama dünyada bir yere gelememiş durumda. Bizim de Büyükşehirin katkılarıyla birlikte gelecekte İnegöl mobilyası dünyanın her yerinde olacak. Böylelikle daha da kalkınacak. Bu konuda çalışmalarımız var. Var gücümüzle çalışacağız. Her ilçede veya büyükşehirde hizmet vermiş başkanlarımızı her zaman anacağız. Onlara sahip çıkacağız. Onların yaptıkları iyi eserlere de sahip çıkacağız, ama daha iyisini de yapmak için mücadele edeceğiz. İnegöl'de de hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah onlardan daha iyi hizmet yapmak için geliyoruz.ö

CHP İnegöl İlçe Başkanı Necmi Demir de, “Bugüne kadar belediye başkanlığı yapmış olanların hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Ama şu anda Nilüfer’i güldüren başkanımızdan, 17 ilçemizi de güldürmesini istiyoruz. Başarılar diliyorumö dedi.

Ağaçta ipe dolanıp mahsur kalan kuşu itfaiye kurtardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dondurucu soğukta ağaçta ipe dolanarak mahsur kalan sığırcık, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı ve soğuk havanın hakim olduğu Çerkezköy ilçesinin Fevzipaşa Mahallesi'nde ağaç dalında ipe dolanıp, mahsur kalan bir kuş gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Çerkezköy Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli araçla gittikleri bölgede ağaçta mahsur kalan sığırcık kuşunu kurtardı. Yapılan ilk muayenesinde ayağı ve kanadında kırıklar olduğu belirlenen kuş belediye veterinerleri tarafından tedavi altına alındı. Kuşun yaklaşık 24 saat ağaçta mahsur kaldığı belirtildi.

Bodrum'da develeri gören telefonlara sarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel düzenlenen deve güreşleri öncesi, kortej yürüyüşü yapıldı. Develeri gören herkes cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirirken, yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Kızılağaç Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası'nda yarın (pazar), Bodrum Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un himayesinde, yaklaşık 120 devenin katılımıyla, 'Geleneksel Bodrum Deve Güreşi' düzenlenecek. Etkinlik öncesi bugün, kortej yürüyüşü yapıldı. 22 devenin katıldığı etkinlik Bodrum Otobüs Terminali'nden başlayarak Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddeleri üzerinde sürdü, Milta Marina'da sona erdi. Terminalde ve yolda develeri bir anda karşılarında görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Davul zurna eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşünü gören Bodrumlular ve ilçede bulunan az sayıdaki turist ise bu anları, cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Develer daha sonra marinada bulunan kafe ve restoranların önüne bağlandı. Burada bulunan vatandaşlar develeri ilgiyle izleyip, özçekim yaptı. Marinada kurulan stantlarda deve sucuğu ve ekmek arası sucuk satışı da yapıldı.

KOCADON ELEŞTİRİLERE DE YANIT VERDİ

Kortej yürüyüşüne katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'un en önemli örf ve adetlerinden biri olan deve güreşlerinin, Bodrum'da festival havası yarattığını belirterek, "Deve güreşlerini sürdürebilmek için hep beraber mücadele ediyoruz. Gördüğünüz gibi de tam bir festival havasında geçiyor" dedi. Deve güreşlerinin bazen eleştirildiğini de hatırlatan Kocadon, "Zaman zaman eleştiriler yapılıyor, bazı söylemler oluyor ama şu gördüğünüz develerin fiyatı 250 bin TL'den başlayıp, 750 bin TL'ye kadar gidiyor. Hiç kimse devesinin zarar görmesini istemez. Profesyonel hakemler eşliğinde bu güreşler yapılıyor. Bugün futbol ve basketbol müsabakalarında sporcuların yaralanma riski neyse, bizim deve güreşlerinde de risk aynı oranda. Zaman zaman bu eleştirileri alıyoruz ama bu eleştiriler bizim örf ve adetlerimizden vazgeçiyoruz anlamına gelmez. Bizden sonraki nesillerde de bu örf ve adetlerimiz, kültürümüz devam edecektir" dedi.

Öte yandan Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 120 devenin katılacağı güreşlere girişler ücretsiz olacak. Bölgenin en önemli güreşlerinden biri olacak etkinlik, saat 11.00'de başlayacak.

Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor

Üniversite öğrenimi için gittiği Ukrayna'nın Harkov kentinde, ev arkadaşı Buket Yıldız'la (20) birlikte bıçaklanarak öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan ailesi, işlemlerin tamamlanıp, kızlarının cenazesinin getirilmesini bekliyor.

Ukrayna'nın Harkov kentindeki Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi, Valentinovskaya Caddesi üzerinde kiralık oturdukları apartman dairesinde önceki gün bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ukrayna polisi, şüphelinin, öldürülen Yıldız'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can K. olduğunu belirledi. Geçen 2 Ocak'ta Türkiye'ye İstanbul'dan giriş yaptığı belirlenen Hüsnü Can K.'nin aranması sürerken, öldürülen kızlardan Zeynep Hüsünbeyi'nin ailesinin evinde büyük üzüntü yaşanıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt semtinde oturan Hüsünbeyi Ailesi'nin, işlemlerin tamamlanıp, kızlarının cenazesinin getirilmesi için bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, Zeynep Hüsünbeyi'nin halası Ilgın Selek, şüpheli Hüsnü Can K.'nin, Türk asıllı olduğunu, ancak Harkov kentinde yaşayan Ukraynalı bir aile tarafından küçük yaşlarda evlatlık alınıp, orada büyütüldüğünü ve kenti iyi bildiğini öğrendiklerini söyledi. Ilgın Selek ayrıca, Hüsnü Can K.'nin Ukrayna ve Türkiye arasında sık sık seyahat ettiğinin tespit edildiğini de dile getirdi.

FETÖ'nün 'Erzurum bölge abisi' Trabzon'da yakalandı

Trabzon'da polis tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY'nin 'Erzurum bölge abisi' olduğu iddia edilen F.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Rize'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli için Trabzon İl Emniyet Müdürülğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından Akçaabat ilçesinde bulunan bir gaybubet evine yapılan operasyonda Erzurum'da FETÖ'ye müzahir kurumlarda çalıştığı, ByLock ve Bankasya hesabı olduğu ayrıca Trabzon'da, örgüt adına rehberlik faaliyeti yürüttüğü tespit edilen, 'Erzurum bölge abisi' olduğu iddia edilen F.S. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 13 bin 400 dolar, bin 309 TL, 3 cep telefonu ve başka bir kişi adına düzenlenmiş bir kimlik kartı bulundu. Gözaltına alınan F.S. emniyete götürüldü.

BYLOCK KULLANICISI 12 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan Trabzon ve İstanbul’da düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Aralarında, aktif olarak görev yapan hemşire, avukat ve aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi, özel sektör çalışanı, ev hanımı, ihraç öğretmen ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5’i kadın, 7’si erkek olmak üzere 12 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

Ayrıca Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Trabzon merkezli olarak İstanbul, Ankara, Çorum, Hakkari, Burdur, Diyarbakır ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, 1 aktif görevli üsteğmen, 4 aktif görevli, 1 ihraç ve 1 istifa olmak üzere toplam 6 astsubay, 1 aktif görevli uzman çavuş, 1 aktif görevli sivil memur ve 3 ihraç askeri okul öğrencisi olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 13 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber: Uğur AYDIN/TRABZON,() -