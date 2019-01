DHA YURT BÜLTENİ-11

YURT BÜLTENİ-11

Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

Diyarbakır'da 11 yıl önce, PKK'lı teröristlerin dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci, 7 kişi, düzenlenen törenlerle anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da olay yerine karanfil bıraktı, "Dileriz bir daha böyle acılar yaşanmasın" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 3 Ocak 2008 günü, kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü araç, askeri servis otobüsünün geçişi sırasında PKK'lı terörist Erdal Polat tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, dershane öğrencileri Eren Şahin, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu, Engin Taşkın, Salih Ekinci ve Melek İpek ile kızını dershaneden almaya gelen Diyarbakır adliyesinde görevli Cengiz Kaya yaşamını yitirdi, 30'u asker, 67 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler, 11 yıl sonra, saldırının yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören, patlamanın meydana geldiği cadde üzerinde düzenlendi. Anmaya katılan ve saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, ölenlerin yakınları ve arkadaşları, patlamanın gerçekleştiği yere karanfil bıraktı.

ERONAT: TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, saldırıyı bir kez daha kınadıklarını belirterek, "Her şey ortada, fazla söze gerek var mı? Bazen susmak, en güzel cevap oluyor. Burada 7 kişinin şahadetini anıyoruz. Bunların 6'sı çocuktu, biri de babaydı. O baba da kızını dershaneden almaya gelmiş bir babaydı. Maalesef Kandil'dekiler kana doymadı ve bu çocukların kanını da içme yolunu tercih etti. Dileriz bir daha böyle acılar yaşanmasın. Buradaki yaralananlarla sürekli temas halindeyiz. Ölenlerin ailesi ile temas halindeyiz. Geçmiş yıllarda bazı ailelerin buraya gelemediğini de gördük. 'Nasıl geleyim?' diyen aileler de oldu. Ama gittikçe bu korkular aşılıyor. Çünkü terör bitme noktasına geldi. İnşallah şehrimiz daha güzel şeylerle anılacak. Diyarbakır, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Türkiye'nin de İstanbul'dan sonra bence en güzel şehri. Diyarbakır artık tarihle, kültürüyle, dini motifleriyle, bilim adamlarıyla anılsın istiyoruz" dedi.

PATLAMADA YARALANAN ÖĞRENCİ DİŞ HEKİMİ OLDU

Patlamada ağır yaralananlardan o dönem lise öğrencisi olan Vedat Bora ise çok önemli ameliyatların ardından iyileşip, pes etmeden çalışarak diş hekimi olduğunu anlattı. Bora, gönüllü olarak Şırnak'ta görev yapmayı tercih ettiğini ifade ederek, "Hayati tehlikesi olan ameliyatlar geçirdim. İyi bir derece yaptım. Hastanede tedavi görürken pes etmeden çalıştım. Bugün Şırnak'ta diş hekimi olarak görev yapıyorum. Pes etmedik. O gün biz dershaneye okumaya geliyorduk. Sınavlara çalışıyorduk, boş işlerle uğraşmıyorduk. O gün bir terör saldırısına maruz kaldık ve 7 canımızı kaybettik. Ama olayda yaralananlara konuşurken, travma psikolojisiyle ağır darbeler aldık. Çoğumuz belki pes etti ama ben pes etmedim. İnadına, bizim eğitim hakkımızı çalmaya çalışan zihniyete karşı pes etmedik, okuduk. Bir yerlere geldik ve bugün Şırnak merkezi ben isteyerek, zaten istediğim ilk tercih olarak verdim. Cudi ile Gabar arasına gideceğiz. Teröre belki bir adım daha yakın gidiyoruz. Oradaki insanlara hizmet etmeye gidiyoruz. Memleketin her yeri bizim, insan gittiği yeri güzelleştiriyor. Biz hep buna inandık, hep sevgiyi kullandık ve biz böyle değerlere sahip çıkıyoruz. Bize karşı sopayla, silahla gelen zihniyete karşı kalem tuttuk, pes etmedik. Bugün hekim olarak, ben yine halkıma hizmet edeceğim ve terörü bugün bir kez daha lanetliyoruz. Hepimizin başına gelebilirdi bu olay" diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenler için ikinci anma töreni Cumhuriyet Fen Lisesi'nde düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, vali yardımcıları ve kaymakamların da katıldığı törende Dini Yüksek İhtisas Kurum Müdürü Fatih Çatmakaş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından dua edildi.

VALİ: KARARLI YÜRÜYÜŞÜMÜZ SONSUZA KADAR DEVAM EDECEK

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Genç evlatlarımız ve onların içindeki öğrenci babamız dahil bütün şehitlerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz ki; bu kararlı yürüyüşümüz sonsuza kadar devam edecek. Bu büyük devlet inşallah gelecek, her gün güçlenerek ve gelişerek mazlumların sesi, mağdurların sığındığı insanlığın son beldesi olarak payidar olacak. Bu büyük milletin de her bir ferdi inşallah bu düsturla geleceğe doğru akarken bahtiyar olacaktır" şeklinde konuştu.

Tören, öğrencilerin şiir okuması ve ağıtların seslendirilmesiyle son buldu.

Görüntü dökümü

------------------------------

- Olay yerine karanfil bırakılması

- Duaların edilmesi

- Patlamada hayatlarını kaybedenlerin fotoğrafları

- Diyarbakır AK Parti Millevekili Eronat'ın konuşması

- Patlamadan yaralı kurtulan Vedat Bora'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 594 MB

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,()

=======================

BM’den İdlib’e 26 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 26 TIR, BM ve Jandarma ekipleri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Araçlar buradaki işlemlerin ardında İdlib’e hareket etti. BM TIR’larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- BM araçları

- TIR’lardan görüntü

- TIR'lar Cilvegözü’ne gelirken

- Gümrük sahasına girerken

- Detaylar

SÜRE: 01’56’’ BOYUT:216 MB

Görüntü: “03-reyhanli-bm idlib yardimögeçildi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

==================

2 yıldır firari olan sanık, polisten kaçarken ayağını burkunca yakalandı

Tokat'ta hakkında çeşitli suçlarından toplam 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olarak aranan Sabri S.(38) polis ekiplerince yakalandı. Polisten kaçarken ayağını burkan sanık, adliyeye sekerek girdi.

Tokat ve bazı ilçeleri ile Amasya'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve tehdit gibi 21 ayrı suça karışan Sabri S. hakkında çeşitli mahkemelerde dava açıldı. 2 yıl önce karara bağlanan davalarda sanık Sabri S. hakkında toplam 25 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak tutuksuz yargılanan sanık, hapis kararlarına rağmen yakalanamadı. Sanık Sabri S.'yi takip eden polis ekipleri Tokat’'a olduğunu tespit etti. Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin içinde olduğu aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç kent merkezinde ara sokaklara girdi. Bir ara bulunduğu araçtan inen Sabri S., Büyükbeybağı Mahallesinde bulunan bir metruk bina içerisine saklandı. Takibi sürdüren ekipler Sabri S.'yi saklandığı yerde buldu. Bu sırada polis ekiplerinden tekrar kaçmaya çalışan Sabri S. sağ ayağını burktu. Gözaltına alınan Sabri S., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanığın adliyeye getirilirken sekerek yürüdüğü gözlendi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Sabri S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Sanığın görüntüsü

-Polislyer eşliğinde sekerek adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

238 mb

===================================================

CHP'li Kılıç: İttifak, Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, partisinin yerel seçimlere olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalıştığını belirterek, "İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifakta görülüyor ki; bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik değil, beraberinde Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, partisinin Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a geldi. İki vekil, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP İl Başkanı Mehmet Sayın ile görüşen vekillerden Yüksel Mansur Kılıç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, CHP'nin Diyarbakır'da milletvekili çıkaramadığı için burukluk hissettiklerini belirterek, "Ama inanıyoruz ki, Diyarbakırlıların kalbinde CHP var. Türkiye'nin kurucu partisi CHP, Diyarbakırlıların gönlünden hiç eksik olmadı. Bize düşen bundan sonraki görev, eksikliklerimizi tamamlamaktır. Sorumluluğumuzun yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluğu Diyarbakırlılarla birlikte gönül birliği içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Çabamız ve çalışmamız bu yönde olacak" dedi.

'İTTİFAKIN AMACI SİYASAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA YÖNELİK'

CHP'nin yerel seçimlere olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalıştığını anlatan Kılıç, İYİ Parti ile gerçekleştirilen bu anlaşmanın bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik olmadığını söyledi. İttifakın Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"CHP yerel seçimlerde olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalışıyor. Yine İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifakta görülüyor ki; bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik değil, beraberinde Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu. Yerel seçimlerde hukuki bir ittifak olamadığı için bazı illerde İYİ Parti'nin adaylarını CHP'nin desteklemesi, birçok ilde de İYİ Parti'nin CHP'li adayları desteklemesi şeklindedir. Ama esasen üzerinde durduğumuz şey taban ittifakı. Bu ittifakın çok geniş bir biçimde gerçekleşeceğini ve Mart yerel seçimlerinde CHP'nin özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde çok büyük bir başarı kazanacağını biliyoruz. CHP Türkiye'nin kurucu partisi ve hiçbir yeri unutmamak gibi sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğunu, eksikleri nedeniyle tamamen yerine getirememiş olabiliriz. Ama bugünkü yönetimi, bu sorumluluğun bilinciyle tam da bugün bizim yaptığımız ve ara vermeksizin milletvekilimizin olmadığı bölgelerde hem milletvekilleri, hem genel başkan yardımcıları, hem de diğer çalışma gruplarıyla, bölgedeki yerel kuvvetlerle daha çok buluşmaktır. CHP'nin ihtiyaç olduğunu, gelecekte de ancak CHP'nin Türkiye'yi huzura kavuşturacak bir iktidarı gerçekleştirebilecek bir parti olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Toplantı salonundan görüntü

- CHP'li vekillerden görüntü

- CHP İstanbul Milletvekili Kılıç'ın konuşması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 473 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-

=====================

Burdur'da 15 Temmuz sergisi

Burdur'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan '15 Temmuz Gecesinden Doğan Yıldızlar' sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü giriş katında açılan sergide Güzel Sanatlar Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinin kilden yaptıkları rölyeflerle 15 Temmuz'u anlattıkları ve 10 eserin yer aldığı serginin açılışını Vali Hasan Şıldak, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin, 15 Temmuz günü bombalanan Özel Harekat Dairesi'nde şehit olan Burdurlu Polis Memuru Akif Altay'ın annesi Fadime Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram birlikte açtı.

Açılışta konuşan Hasan Şıldak, "15 Temmuz gibi yakın tarihimizdeki bir hainlik girişiminin unutulmaması adına, Türk milletinin sürekli olarak hatırlaması ve o anı yaşaması, o dinamizmi içinde tutması adına bu tür etkinliklerin toplumumuzda çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Buradaki anlamlı olan faaliyet sıradan bir sergi değil. Sanatsal değerinin yanı sıra asıl tarihimizde yer alan bir hainliğin adeta duvara çiviyle çakılırcasına zihinlere kazınması adına çok değerli bulduğumuz, halkımıza da büyük mesajlar veren bir çalışma. Bu çalışmayı daha anlamlı kılan da iki aziz şehidimizin aileleriyle bu sergiyi açmamız oldu. 15 Temmuz unutulmadı, unutulmayacak. Şüheda kanıyla sulanmış olan bu vatanın sahipleri var" dedi.

Serginin gezilmesi sırasına Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin kardeşinin rölyefini görünce gözyaşlarını tutamadı. Şıldak ve protokol üyeleriyle şehit yakınları öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Sergiden detay

- Valinin kurdele keserken konuşması

- Kurdelenin kesilmesi

- Serginin gezilmesi

- Valinin açıklamaları

- Detaylar

hABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

================================================

Gaziantep'te muhtar cinayeti

GAZİANTEP'te, Burç Yeşilpınar Mahallesi Muhtarı Eyüp Yıldız (33) boş arazide tabancayla karnından vurularak, öldürülmüş olarak bulundu.

Cebeler Mahallesi'nde yaşayanlar dün gece boş arazide hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin karnından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Hemen harekete geçen jandarma da öldürülen kişinin Burç Yeşilpınar Mahallesi Muhtarı Eyüp Yıldız olduğunu belirledi. Yıldız’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Jandarma, muhtarı öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. I



Görüntü Dökümü

------------------------------

- Eyüp Yıldız'ın fotoğrafı

- Olay yeri

- Jandarma ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 142 MB