DHA YURT BÜLTENİ -11

YURT BÜLTENİ -11

Sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.

Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Acısu Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Derenin yakınındaki Karadayı, Belek ve Kadriye mahallelerinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgede buğday ekili tarım arazilerinin yanı sıra devre arası çalışmaları için takımların kamp yapacağı futbol sahaları da su altında kaldı.

Özellikle Belek bölgesindeki kamp tesislerinin bulunduğu alanları su bastı. Bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Tarım arazilerinden görüntüler

- Futbol sahalarından görüntüler

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

====================

Yılbaşı gecesi öldürülen kardeşler toprağa verildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kahvehanede tartıştıkları Talip Atalay tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Kıyas Ayğan (50) ile kardeşi İlhami Ayğan (46) toprağa verildi.

Önceki gece, Derince'de meydana gelen olayda, Talip Atalay kahvehanede İlhami Ayğan ve Kıyas Ayğan ile içki içti. Talip Atalay polise verdiği ifadesinde, içki içtikleri sırada 'Ben garibanım' diyerek derdini anlatmak istedi. Kardeşler, 'Şimdi senin derdini mi dinleyeceğiz?' diyerek kendisini tersledi. Yaşanan tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılarak pompalı tüfeğini alıp gelen T. A., ateş ederek iki kardeşi öldürdü. Olayın ardından kaçan T. A., buluştuğu arkadaşlarıyla yılbaşı gecesi eğlenmeye devam etti. Polisin operasyonu ile yakalanan zanlı tutuklanırken, saklanmasına yardımcı olan 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İlhami ve Kıyas Ayğan kardeşlerin cenazeleri bugün Derince Derince 44 Evler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verildi. İki ağabeyinin öldürülmesinin üzüntüsünü yaşayan Bektaş Ayğan taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü

--------------

-Cenaze Namazına katılanlar

-Cenaze namazı kılınması

Haber: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli), ()

==================

Tunceli'de 120 yol kapalı, 40 köy elektriksiz

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapanırken, enerji iletim hatlarındaki hasardan dolayı 40 köye de elektrik verilemiyor.

Günlerdir süren yağış nedeniyle Tunceli merkezinde kar kalınlığı 60, Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ise 1,5 metreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte Tunceli genelinde 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentin 40 köyüne ise enerji iletim hatlarının hasar görmesi nedeniyle elektrik verilemiyor. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi, elektrik verilmesi için de Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------

- Tunceli'den genel görüntü

- Şehrin karla kapalı halinden genel görüntü

- Kar görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 141 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-

===============

Osmangazi Köprüsü'nde vatandaşlar yeni yıl zammından şikayetçi

İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri yeni yılla birlikte zamlandı. Daha önce otomobiller için 71.75 TL olan geçiş ücretinin 103.05 TL'ye çıkarılmasına sürücüler şikayet ederek, zam oranının fazla olduğunu söyledi.

İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf araç geçiş ücreti, yılbaşının ilk günü itibariyle 103,05 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL'ye yükseltildi. Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüler, yapılan zam oranına tepki gösterdi.

'HER DURUMDA KAR EDEN İŞLETMECİ FİRMA'

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü'nde yapılan zam ve yapılan sözleşme ile ilgili olarak, "Geçiş ücreti 35 dolar artı KDV yani 37,8 dolar olarak belirlenmiş. Bu da her yıl 2 Ocak kuruna göre belirleniyor. 2018 yılı 2 Ocak dolar kuru 3,73 yani 141 TL iken bugün dolar kuru 5,27 yani yaklaşık 200 TL oluyor. Bugün yapılan zamla vatandaş 103 TL ödeyecek. Verilen araç garantisi sebebi ile Hazine geçen araç için 97 TL, geçmeyen araç için 200 TL ödeyecek. Yani hem vatandaş hem Hazine yine bedel ödüyor. Burada her durumda yine kar eden, yani piyango yine işletmeci firmaya çıkıyor" dedi.

Sadece 2017-2018 yılında Hazinenin işletmeci firmaya ödediği tutarın 3 milyar TL olduğunu belirten Akar, "Yerli ve milliyiz diyorlar, vatandaştan dolarını bozdurmalarını istiyorlar. Ama yapılan yap- işlet- devret projelerinin hepsi dolar kuruna göre belirleniyor. 2019 yılında Osmangazi Köprüsünde günlük 40 bin araç garantisi nedeni ile Hazine geçmeyen her araç için 200 TL ödeme yapacak. Yazıktır, günahtır, bugün emekliye, EYT'ye, işçiye yok denilen bütçe köprüyü işleten firmalara sonuna kadar açık." diye konuştu.

'MECBUREN KULLANMAK ZORUNDAYIM BAŞKA ALTERNATİF YOK'

Fiyatın arttırılmasına rağmen başka bir alternatifi olmadığı için mecburen Osmangazi Köprüsü'nü kullanmaya devam edeceğini söyleyen Rıza Aslan, "İstanbul'da özel bir üniversitede okuyorum. Bursa'da oturuyorum sürekli evime gidip geldiğim için çok sık kullanıyorum. Sürekli bu yolu kullanmak zorundayım, sanıyorum ki yüzde 45 zam yapılmış. Öğrenci olduğum için bu durum beni çok etkiledi. Zaten 71 lira da etkiliyordu, zam bizim gibiler için kötü oldu. Mecburen köprüden geçmeye devam edeceğiz. Diğer yolu kullandığımızda yolumuzu çok uzatmak zorunda kalıyoruz. Mecburen kullanmak zorundayım başka alternatifim yok" dedi.

'DAHA AZ KULLANACAĞIM'

Yapılan zamla birlikte köprüyü daha az kullanacağını söyleyen satış temsilcisi Ezgi Özüş, "Yapılan zammı herkes gibi biz de kötü değerlendiriyoruz. Yeni yapılan bir köprüydü, işimizi de çok kolaylaştıracağını düşünmüştük. 70 lirayla başlayıp şu an 100 liraya kadar çıktı. 100 lira gidiş, 100 lira geliş ortalama 200 liraya mal oluyor bize. Artık çok fazla kullanacağımızı düşünmüyorum. Zaten çok sık kullanmıyorduk, bundan sonra artık ya İzmit Körfezi'ni dolanacağız ya da tekrar feribotu kullanacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Osmangazi Köprüsü'nden detaylar

-Vatandaşlarla röp.

-Anons

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, ()

==================

10 metre ileride duran kayıp ilanındaki çocuğu, çok az kişi fark etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerel bir internet televizyonunun yapmış olduğu sosyal deney ilgi çekti. 'Kayıp küçük kız' el ilanı dağıtılan noktanın 10 metre ilerisinde duran 'ilandaki kayıp kızı' çok az kişi farketti.

Gemlik'te yapılan sosyal deneyde 8 yaşındaki bir çocuğun ilk önce fotoğrafı çekildi, ardından kayıp ilanı hazırlandı. Hazırlanan kayıp ilanı daha sonra Gemlik’in en işlek caddelerinden olan İstiklal Caddesi’nde dağıtılmaya başlandı. İlanları eline alan vatandaşlar ilanı incelemeye başladı. Ancak pek çok kişi ilanı aldıkları yerin 10 metre ilerisinde duran 'ilandaki çocuğu' göremedi. Bazı vatandaşların da ilana tepkisiz kalması gözden kaçmadı. İlanı eline alıp dikkatlice inceleyenler ise kayıp ilanında yer alan çocuğu görür görmez tanıdılar. İlanı alıp çocuğu görmeyen vatandaşlara caddenin sonunda işin aslı anlatıldı. Çocuğun aslında kaybolmadığını anlayanlar önce sevindi, daha sonrasında dikkatsizliklerinden dolayı üzüldü. Videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla tüm dikkatler deneye çevrilirken, pek çok sosyal medya kullanıcısı ise farkındalığı artırmak için videoyu kendi hesaplarında paylaştı.

‘İNSANLAR DİKKAT ETMİYOR’

Sosyal deneyi hazırlayan ekibin başında olan Serkan Kaynar yaptığı açıklamada, “Biz bu sosyal deneyi son zamanlarda bu tip ilanların sayısının ne yazık ki artmasından dolayı yaptık. Çünkü bu ilanların sayısı çok fazla olduğu için pek çok insan dikkat etmiyor. Sadece sosyal medyada paylaşıp geçiyorlar. Ama bu hayatın bir de gerçekleri var, bu gerçekleri unutmamamız gerekiyor. Belki o ilandaki kişiyi ve çocuğu siz de görebilirsinizö diyerek herkesi empati yapmaya çağırdı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Vatandaşların ilanla çocuğun önünden geçmesi

-Çocuğun görüntüsü

-Deneyin vatandaşa anlatılması

Detaylar

Süre:1 dk 23 sn-Boyut:156 mb

Haber/Kamera:Feyzi SARIKAYA/BURSA,()

=================

Van'da 'Kız Kalesi Projesi' tamamlandı

Van'ın merkez Edremit İlçe Belediyesi tarafından hazırlanıp, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca onaylanan 'Kız Kalesi Projesi' tamamlandı. Projenin 1,8 milyona mal olduğunu söyleyen Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Kız Kalesi'nin 3 bin yıl önceki haline döndüğünü söyledi.

Van Gölü, ilçe merkezi ve çevresindeki yeşili ile gün batımının izlenebildiği tarihi Edremit Kalesi'nde koruma amaçlı imar planı yapıldı. Çevre düzenleme ve peyzaj projesi Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na sunularak onaylanan projenin içerisinde, yere gömme travesler, traves merdivenler, ahşap korkuluklar, rölyefler, oturma bankları, ağaç altı oturma yerleri, kaya bahçesi, kadınlar için el işi ürünleri satış noktaları, aydınlatma ve 25- 30 araçlık otopark yer alıyor.

Gazetecilerle bir araya gelerek projenin tanıtım toplantısında konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Kız Kalesi olarak bilinen Edremit Kalesi'nin 3 bin yıllık geçmişe sahip bir yer olduğunu söyledi. Çok kötü bir durumda olan kale için proje geliştirdiklerini anlatan Çiçekli, "Ne yazık ki bu alana sahip çıkılmamış. Çeşitli projelerle elden geçirilmemiş, dokunulmamış, bir alandı. Talihsiz olaylarla anılıyordu. Araçların çekildiği, gayrimeşru olayların yaşandığı bir noktaydı. Burayı yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonrasında öncelikle projeyi kurulumuzdan geçirdik akabinde bölgenin imar planlarını yaptık. Burayı Kız Kalesi peyzaj ve regresyon projemiz doğrultusunda elden geçirdik ve 3 aylık çalışma sonrasında şu anda bulunduğu duruma getirdik. Burası şu anda seyir terası olarak kullanılıyor. Yeşil alanları, ışıklandırmaları ve çeşitli regresyonlarıyla vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. 3 bin yıl önceki haline döndü diyebiliriz. 3 bin yıllık bir aradan sonra hak ettiği duruma geldi. Projemizin maliyeti 1.8 milyondur" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, ()-

==================

'Büyülü Prenses'in gövdesi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' gemisinin gövdesi römorkörler eşliğinde geçti. Geçiş sırasında ilginç bir görüntü oluştu.

İtalya'nın Monfalcone Limanı'na monte edilmek üzere Karadeniz'den yola çıkan 'Büyülü Prenses' adlı geminin gövdesi, Marmara Denizi'nden bugün saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının, 2020 yılında yolcu taşımayı planladığı yapım aşamasındaki geminin gövdesi, römorkörler eşliğinde manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi gövdesi, ilginç görüntüsüyle sahildeki vatandaşların dikkatini çekti. Gemi gövdesi, 'Paraggi' ve 'Kurtarma 1' römorkörleri eşliğinde Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Çanakkale Boğazından geçen 'Büyülü Prenses' isimli geminin gövdesinin geçişinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

==================

Siverek'te 120 kişinin alınacağı geçici işe 5 bin kişi başvurdu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu. İŞKUR İlçe Müdürlüğü önünde sağanağa rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, ilçedeki okullarda temizlik işçisi olarak 9 aylık süre ile çalıştırılmak üzere 120 işçi alınacağını duyurdu. İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İlçe Müdürlüğü önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Genç- yaşlı yüzlerce kişi saatlerce, sağanak altında iş başvurusu yapmak için beklerken bazı kadınların kucağında çocuklarıyla sıra beklemesi dikkat çekti.

5 bin kişinin başvurduğu işe alınacak 120 kişinin, noter kurası ile belirleneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Kuyrukta bekleyenler

-Yağmur altında ıslananlar

-Bekleyen vatandaşların konuşması

-Sırayla içeri alınanlar

-Kapıda bekleyenler

-Oluşan uzun kuyruk

-Sırtında çocuğu ile bekleyen kadın

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 501 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

======================

Emniyet Müdürü Ak: Bizim hedefimiz Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapmak

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 2018 yılının Bursa'da emniyet açısından genel durumuna yönelik yaptığı değerlendirmede Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapmayı hedeflediklerini söyledi. Ak, sarı yeleklilere yönelik operasyonlar ve Bursa'da yaşayan Suriyeliler hakkında da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde motosikletli polislerin kullanımı için yeni alınan 20 motosiklet ve 3 otomobilin hizmete alınması için emniyet protokolü basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen törende araçların kazasız belasız bir şekilde hizmet vermeleri için bir koç kurban kesildi ve okunan duaların ardından motosikletler polislere teslim edildi.

"BİZİM HEDEFİMİZ BURSA'YI DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ YAPMAK"

Törenin ardından 2018 yılında Bursa'da yaşanan suçlar hakkında istatistiki veriler paylaşan Osman Ak, değerlendirmelerde 14'üncü sırada yer alan 'En Güvenli Şehirler' listesinde Bursa'yı dünyada birinci sıraya taşımayı hedeflediklerini belirtti. Ak, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz Bursa'yı hem terörle hem asayiş hem narkotik suçlarla mücadelede dünyanın en güvenli şehri yapmak. Geçtiğimiz yıl içerisinde arkadaşlarımız önemli başarılara imza attılar, güzel çalışmalarımız oldu. Suçla mücadelede önemli istatistiksel anlamda da kazanımlarımız oldu, bunlar yeterli mi? Değil. 2017 yılı içerisinde 15 narkotik bağımlısı hayatını kaybetmiş, geçen yıl ise bu rakam 7'ye düştü. Hedefimiz sıfır olması. Trafik kazalarına baktığınız zaman 2017 yılında 69 vatandaşımız hayatını kaybetmişken, geçtiğimiz yıl 40 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Ölümlü trafik kazalarına baktığınız zaman 2017’de 50, 2018’de 40 kaza yaşandı. Bunlar çok önemli rakamlar. Mala karşı işlenen suçlarda 2017’ye nazaran yüzde 12 oranında iyileşme var" dedi.

"FAİLİ MEÇHUL CİNAYET YOK"

Bursa'da 2018 yılı içerisinde 59 cinayet işlendiğini söyleyen Ak, "59’unda faillerini belirledik ve yakaladık. Faili meçhul hiçbir cinayet yok. Şu anda asayiş cinayet büromuz geçmiş yıllardan kalan eskiden kalan o dosyaları açıp, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için yoğun mücadele veriyor. Birkaç tane de geçmiş yıllardan kalan faili meçhul cinayetleri aydınlattık. Bunlar başarılı çalışmalar oldu. Narkotik suçlarla mücadelede çalışmalarımız var. Geçtiğimiz yıl 6 bin 670 narkotik suçluyu yakaladık, biz ilimizde bağımlıların yüzde 99’unu biliyoruz. Yani ancak 6 bin 670 kişiden 840 tanesi tutuklandı. Bu konuda adliyemiz de diğer kurumlarımız da uyumlu çalışma yapıyoruz. Bağımlıların tedavi edilmesi rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması lazım. Bunun için de STK’larla güçlü çalışmalar yürütüyoruz, onda da çok önemli mesafe kaydedeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İLK 'SARI YELEKLİLER' BURSA'DA YAKALANDI

Geçtiğimiz günler de Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda provokatif amaçlı kullanılacağı iddia edilen sarı yeleklerin ele geçirilmesi hakkında da bilgiler veren Ak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve bakanlıktan gelen bilgiler üzerine bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek, "Terörle mücadelede anlatmaya gerek yok Bursa ilklerin şehri. Bizim ilimizde gaybubet evleri dediğimiz FETÖ'nün son hücrelenme yapısına yaptığımız son operasyonumuzda sarı yeleklere rastladık. İlk bize nasip oldu. Bunun arkasından ne tür niyetin olduğu nasıl bir provakatif faaliyetin olduğu ortaya çıktı, bunun da arkası gelecek. Bunu da değerlendiriyoruz. İnşallah 2019'da 2018’den daha iyi olacağız. Bursa ve Türkiye’yi daha güvenli hale getireceğiz" şeklinde konuştu

"SURİYELİ MİSAFİRLER BAŞIMIZIN TACI"

Bursa'da yaşayan Suriyeliler hakkında da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ak, "Suriyeliler başından beridir söylediğim gibi bizim misafirlerimiz. Misafirlik biraz uzadı ama onlar bizim baş tacımızdır. Suriyeliler derken, içeride birkaç çürük elmayı değerlendirip bütün toplumu değerlendirmemek lazım. Biz çalışmaları yaptık. Asayiş anlamında Suriyelilerin suça karışma oranları çok az. Hakikaten içlerinde değerli çok iyi insanlar da var. Biz burada uyum ile ilgili bir takım sorunları da tespit ettik. Geçtiğimiz haftalar içerisinde bir çalışma da yaptık Türkiye’de ilk defa biz yaptık diye düşünüyorum. Valiliğimiz ile birlikte bir broşür hazırladık, yaklaşık 20 bine yakın broşür bastık. Dağıtıma devam ediyoruz. Bizim örfümüzü yaşam tarzımızı onlara öğretmeye çalışıyoruz onları anlamaya çalışıyoruz. Karşılıklı anlayış sürecidir inşallah bu süreci de atlatacağız hepimize görev düşüyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Törenden detaylar

-Emniyet Müdür Osman Ak'ın konuşması

Süre: 4.24 Boyut:492 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()