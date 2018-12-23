DHA YURT BÜLTENİ-11

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı ile kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan otellerin yılbaşı rezervasyonlarının büyük bölümü doldu. Oteller, yılbaşı tatili için gelecek misafirler için özel programlar ve sürpriz eğlenceler düzenleyecek.Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve ağaçlarla çevrili Abant Gölü'nün çevresindeki otellerde yılbaşı tatili nedeniyle rezervasyonlar büyük ölçüde doldu. Müşterilerine yılbaşını da kapsayan paketler sunan otellerin doluluk oranın yılbaşı tatili için yüzde yüz olması bekleniyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için oteller özel programlar hazırladı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Abant Tabiat Parkı'ndaki oteller de yılbaşı tatili için müşterilerine özel eğlenceler hazırladı. Ayrıca oteller tatilcilere yılbaşına özel 2-3 ve 4 geceli konaklama paketleri sunuyor. Kartalkaya ve Abant Tabiat Parkı'nda bulunan otellerin yılbaşı gecesi için yüzde 100 oranında dolması bekleniyor.

Bölgedeki otellerde Satış Müdürlüğü yapan Hikmet Yeşikaya, "Bu sene 2 gece ve 3 gece olmak üzere yılbaşı paketlerimiz var. Aşçılar diyarı olan Bolu'da usta aşçılarımızla özel bir gala yemeği hazırlıyoruz. O yemekte de çok özel bir program hazırladık. Sanatçımız Pınar Dilşeker sahne alacak. Şu anda satışlar devam ediyor. Yoğun bir ilgi var. Bu taleple beraber dolulukların yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz. 2 otelimizde de misafirlerimizi Abant’ta bekliyoruz." dedi.

Bir başka otelin müdürü Emir Aras, "Rezervasyonlar şu anda çok yoğun sadece 10 odamız kaldı. Onların da önümüzdeki günlerde dolacağına inanıyorum. Çok güzel kar yağışı var. Pistlerde yaklaşık 100 santimetreyi bulan kar var. Yılbaşı gecesi de kar yağışı gözüküyor. 3-4 gecelik konaklama paketlerimiz var. Çünkü yılbaşı tatili bu yıl uzun olacak. Otelde aktivitelerimiz olacak. Canlı müziğimiz olacak. Yılbaşı gecesi gala yemeğimiz olacak. Ateşler yakılacak. Misafirleri bol bol sürprizler bekliyor." diye konuştu.

Yine bir diğer otelin müdürü Yusuf Avcı ise, "Rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. Burada kayak şöleni var. Yılbaşında da yüzde 100 doluluğa yaklaşmak üzereyiz. Önümüzdeki hafta kar kalınlığının 2,5 metreye kadar ulaşmasını tahmin ediyoruz. Güzel bir kayak sezonu geçiyor. Geceleri gece kayağı yapılıyor. Yapay karlama sistemi devrede. Her gün pistlerde taze kar var. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu sene sezonu geçen seneden daha iyi kapatacağımıza inanıyoruz. Yılbaşı gecesi sürprizlerle dolu olacak. Hediyelerimiz, canlı müzik, gala yemeğimiz var. Kar partisi ve bir takım ikramlar olacak." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abant manzaraları

-Hikmet Yeşilkaya ile röportaj

-Kartalkaya'dan görüntüler

-Emir Aras ve Yusuf Avcı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()