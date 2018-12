DHA YURT BÜLTENİ -11

YURT BÜLTENİ -11

SURİYELİ AŞİRET VE KABİLE REİSLERİ, FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN TOPLANDI

Suriyeli aşiret ve kabile temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu için ortak hareket edilmesi amacıyla toplantı düzenledi. Toplantıda, TSK'nın muhtemel operasyonuna destek olunacağı mesajı verildi.

TSK'nın 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla terör örgütlerinden arındırılan, Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinin Succu beldesinde, Suriyeli aşiretler ve kabilelerin kurumsal yapıya kavuşturularak, ortak hareket edilmesi için toplantı düzenlendi. 'Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi Kongresi' adı altında toplanan 400 kişinin, Türkmenler ile Kürtlerin de aralarında yer aldığı 150 aşiret ve kabilenin önde gelen isimleri olduğu belirtildi. Toplantıya katılanların, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yerleşik olduğu ve terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin varlığından rahatsızlık duyduğu kaydedildi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve yerel polislerin yanı sıra Türk güvenlik güçlerinin de zırhlı araçlarla yoğun önlem aldığı toplantıya gelenler, detaylı üst aramasından geçirilerek, alana alındı. Patlayıcı taramasının yapıldığı, bombalı saldırı ihtimaline karşı sinyal kesicilerin kullanıldığı alanda gerçekleştirilen toplantıya, aşiret ve kabile reislerinin büyük bölümü yerel kıyafetleriyle katıldı.

TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI

Suriye nüfusunun yüzde 65'ini aşiretlerin oluşturduğu belirtilen toplantıda, aşiret ve kabilelerin, ABD'nin desteğiyle terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin varlığından rahatsız olunduğuna dikkat çekildi. Toplantıda, kurulan 'Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamak için siyasi ve askeri güç oluşturmayı hedeflediği kaydedildi. Toplantıda, ayrıca aşiret ve kabile temsilcilerinden oluşturulan 400 kişilik heyetin, başta Fırat'ın doğusu olmak üzere ülkedeki olumsuz duruma son verilmesi için alınacak önlemleri kararlaştıracağı vurgulandı. Toplantıda söz alanlar, bir an önce Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturulmasını temenni ettiklerini dile getirdi. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile özgürleştirilen bölgelerde yaşayanların artık huzur içinde olduğuna dikkat çeken aşiret ve kabile temsilcileri, Fırat'ın doğusunun da bir an önce harekat ile terör tehdidinden kurtarılmasını ve gerçek sahiplerinin yaşam alanına dönmesini arzuladıklarını söyledi. Aşiret ve kabile temsilcileri, Türkiye'nin her koşulda yanında olduklarını vurguladı.

Toplantı sonunda aşiret ve kabile reisleri, toplu olarak cuma namazı kıldı.

NİĞDE'DE SİLAH SESLERİ POLİS ALARMA GEÇİRDİ

NİĞDE'de peş peşe gelen silah sesleri, polisi harekete geçirdi.

Merkez Esenbey Mahallesi Elhacı Mahmut Caddesi üzerinde bir apartmandan 6 el silah sesi duyanlar korku yaşadı. Niğde Emniyet Müdürlüğü binasının da bulunduğu caddedeki silah sesleri, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede ve apartmanlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. Ekip havaya ateş eden kişi ya da kişileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

KARABÜK'TE FETÖ SORUŞTURMASI: 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karabük'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan A.N.K.(25), K.T.(27) ve Y.G.(36), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ATATÜRK'ÜN EDİRNE'YE GELİŞİNİN 88'NCİ YILI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI

TÜRKİYE Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'nci yılı kutlamaları İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortejin Atatürk Anıtı önüne kadar yürümesiyle başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'in anıta çelen sunmasının ardından kalabalık belediye binasına yürüdü. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk'ün 1930 yılında Cumhurbaşkanı olarak gelip kaldığı, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Vatandaşlara açılan odada ziyaretçiler Atatürk'ün heykeliyle hatıra fotoğrafları çektirildi. Kutlama programına Halk Eğitim Merkezi'nde lise öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle devam edildi. Öğrenciler müzik eşliğinde Atatürk'ün Edirne'ye gelişini anlattığı müzikal gösteride, izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

DİYARBAKIR'DA 2 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, yılbaşı gecesi piyasaya sürülmek için hazırlanan 2 bin litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasa sahte içki sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bağlar ilçesinde belirlenen boş bir daireye operasyon düzenledi. Operasyonda dairede bin 993 şişe içerisinde toplam 2 bin litre sahte içki, 287 boş şişe, 759 sahte bandrol ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte içkiler ile malzemelere el koyan polis, Z.A. ve N.T.'yi gözaltına aldı.



