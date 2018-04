DHA YURT BÜLTENİ-11

Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi



İçişleri Bakanlığı, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ağrı Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirdiği operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber:ANKARA, ()

Kılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmaz (3)

'ONLAR MUSTAFA KEMAL'İN MEHMETÇİKLERİ'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Kemer'de, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın düzenlediği ve 81 ilin kadın kollarının buluştuğu 'Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Hayatını kaybeden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdullah Sevimçok'un adının verildiği merkezde çorba, kuru fasülye, pilav, helva ve ayrandan oluşan tabldot yemeği vatandaşlarla yiyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Atatürk'ün bütün hayatının savaş meydanlarında geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, buna rağmen Atatürk'ün 'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir' sözüyle savaşın nelere yol açtığını anlattığını söyledi.Hatay ziyaretini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, oradaki askerlerin kahraman olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Biz kahramanlara çok şey borçluyuz. Birileri Afrin başarısını kendi özel başarısı olarak toplumun önüne koymaya çalıştı. Birileri Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) sanki kahramanlık yaptı da bizim ordumuz da onun gölgesinde bir şeyler yaptı diye söylemlerde bulunmaya çalıştı. Biz ordumuzun üzerine toz kondurmayız. Orada çaba harcayanlar bizim çocuklarımız. Onları hiç kimse unutmasın, özellikle ben her şeyi bilirim diye ortalıkta gezen unutmasın. Onlar Mustafa Kemal'in mehmetçikleri, başkalarının değil" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANINA SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vermeden eleştiren Kılıçdaroğlu, "İyi ki ben varım da bir konuşma alanı buluyor. 'Kılıçdaroğlu devlette çalışırken maaşı dışında bir şey almadı, köşeyi dönmedi' diyor. Anlamakta zorlanıyorum. Ama ben gayet iyi biliyorum. Özel bir hastalığa yakalanmışsanız malı götürmek gibi, doğal olarak beni eleştireceksiniz. Bunun üzerinden vay efendim sen Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorsun diyecek. İyi de kardeşim ben seni Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum ki. Sen Cumhurbaşkanı değilsin ki. Sen Ak Parti'nin genel başkanısın. Cumhurbaşkanı tarafsız olur. Çünkü tarafsız olacağına yönelik namusu ve şerefi üzerine yemin eder. Bütün vatandaşlara hiçbir ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayacağım ve tarafsız olacağım der. Namusu ve şerefi üzerine yemin eder. Bir adamda namus ve şeref yoksa benim ne söylememi bekliyorsun? Tarafsız olsun başımın üstünde yeri var" diye konuştu.

'SİZİN FEZLEKENİZDEN Mİ KORKACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı'nın savcılara telefon açarak hakkında fezleke düzenlemesini istediğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizin fezlekenizden mi korkacağız? Ben Kuvayı Milliyeciğim. Bu memleketi sokakta mı bulduk? Gelip çörekleneceksin, malı götüreceksin, Man Adası'nda şirketler kurduracaksın, sonra ben soru sorunca da 'Efendim biz buraya 15 milyon dolarlık mal sattık'. Hangi malı sattın, tık yok, ne zaman sattın tık yok, vergi ödedin mi, tık yok. Ama Antalya'nın varoşlarında garibanlar çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Sadece teneffüs ettiği havadan vergi ödemezsiniz. Her şey vergiye tabi" dedi.

'GAYRİ MİLLİSİN'

Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi isim vermeden hedef aldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sen milliyetçiysen, milliysen, laf aramızda milliyetçiliği bir ara ayaklar altına almıştı, acaba yanında duran zat ne düşünüyor merak ediyorum. Beraber mi milliyetçiliği ayaklar altına aldılar, yoksa halen devam mı ediyorlar, bilmiyorum. Kendi ülkende vergi ödememek için vergi cennetlerinde şirket kurduracaksın. Sonra da milletin gözünün içine baka baka ben yerliyim diyeceksin. Kılıçdarolu ne söyleyecek, kardeşim sen ne millisin, ne yerlisin, gayri millisin. Sonuna kadar söyleyeceğiz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA İKİ TALİMAT

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına da iki talimat verdi. Belediye başkanlarına seçildiği tarihten itibaren hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlara eşit hizmet götürme talimatında bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Yaptığınız bütün harcamaların hesabını vereceksiniz. Bizim geleneğimizde halktan alınan paranın hesabını halka vereceksiniz vardır. Her kuruşun hesabın vereceksiniz" dedi.

İZMİR'E GEÇTİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da açılışta yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerden siyaset üstü destek alamazsa üretemeyeceğini söyledi. Muratpaşa'da bütün komşularıyla büyük bir enerjiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ümit Uysal, "İnsanların ihtiyaçları nelerdir, onlara bakıyoruz ve projelerimizi ona göre şekillendiriyoruz. Her şeye rant gözü ile bakmıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nde kendisi ile yürüyen 'Alsancak' adlı kız çocuğunun elini öptü. Kılıçdaroğlu, bir program için Antalya'dan İzmir'e geçti.

Bakan Zeybekci: Öteki silahlarla katletmek serbest mi ?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Göstermelik de olsa Suriye'ye müdahale edildi. Milletin vicdanı soruyor; öteki silahlarla katletmek serbest mi? Masumları katletmek serbest mi? Kimyasal silah kullanıldığı için cezalandırdınız. Madem cezalandıracaktınız, sarayları neden başlarına yıkmadınız?" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çağrı merkezinin açılışına katılmak üzere Van'a geldi. Zeybekci, açılış öncesi partisinin Edremit İlçe Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Zeybekci, Van'ın turizm kenti olduğunu belirterek, “Van, bölgenin merkezidir. Van, İran başta olmak kaydıyla bu bölgenin ticaret, kültür, eğitim, sağlık ve turizm merkezidir. Binlerce yıldan beridir bu böyle. Onun için bu merkeze gözümüzün bebeği gibi bakmalıyız. Sadece nevruzda İran’dan Van’a gelen turist sayısı 200 bindir" diye konuştu.

'KADINLARIN, İŞ GÜCÜNE KATILIMI YÜZDE 34'

Türkiye'nin, erkeklerin ekonomiye katkısında dünya standartlarında olduğunu anlatan Bakan Zeybekci, "Biz geldiğimizde erkek nüfusumuzun yüzde 70’inin iş gücüne katılımı vardı. Kadın kardeşlerimizin iş gücüne katılımı ise yüzde 20’ydi. Şimdi kadın kardeşlerimizin iş gücüne katılımı yüzde 34 civarında. Kadınlarımızda tam 2 katına çıkarabileceğimiz mesafe var. Ekonomimiz için bu önemli. Türkiye olarak kalıcı şekilde eğer dünyada ekonomi alanında destanlar yazmak istiyorsak değerli kadın kardeşlerimize ihtiyacımız var. Dünya ekonomik yarışa girdi. Dünyada teknoloji devrimi yaşanıyor. Dünyada 3 sene önceki bütün doğrular bugün yanlış haline geldi. Eminim ki bugünkü doğruların da 3- 4 sene sonra hemen hemen tamamı yanlış haline gelecek. Türkiye, bu değişime en iyi cevap veren ülke haline geldi" dedi.

'KILIÇDAROĞLU’NUN 50 ARTI 1’E ULAŞMA İHTİMALİ MÜMKÜN DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Zeybekci, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu memlekette yüzde 50 artı 1’e ulaşma ihtimali hayal, rüya olarak bile olsa var mı? Mümkün değil. Peki ne yapıyor şimdi? Son 4- 5 haftadan beri inanın, freni az daha tutmasa sinkaflı küfürler dahil olmak üzere her şeyi yapacak. Başka ihtimali kalmadı, başka şansı kalmadı. İstiyor ki bu hırçın, terbiye sınırlarını aşan, bir şekilde bizim değerlerimizle bağdaşmayan hakaret siyasetini devam ettirsin ki oradan başına bir şey gelsin. İnanın, bunlar siyaset uğuruna her şeyi yapar" diye konuştu.

'ÖTEKİ SİLAHLARLA KATLETMEK SERBEST Mİ?'

ABD'nin, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, şunları söyledi:“Bu coğrafyada, bu aziz millet olmasaydı, bu vatanın evlatları olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı neler olurdu? Bu coğrafyanın çadır direği Türkiye’dir. Onun için bize saldırıyorlar. Bu çadır direğini de ayakta tutan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun için bu direk ilelebet ayakta duracak. 7 düvel bir araya gelmiş. Bütün etrafımızdakilere bakın. Oklarında kim var? Türkiye var. Öyleyse doğru ülke Türkiye’dir. Doğru adam da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şimdi bir komedi tutturmuşlar, gidiyorlar. Suriye’de 1 milyonun üzerinde insanı katlettiler. Yaklaşık 10 milyon insan da yerinde oldu. Kim yaptı bunu? Oradaki zalim ve zalimler. Kim göz yumdu? Bugüne kadar göz yumanlar orada. Feryat eden Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. Eyvallah, kimyasal silah önceden de kullanıldı şimdi de kullanıldı. Göstermelik de olsa müdahale ettiler. Milletin vicdanı soruyor; öteki silahlarla katletmek serbest mi? Masumları katletmek serbest mi? Kimyasal silah kullanıldığı için cezalandırdınız. Madem cezalandıracaktınız, sarayları neden başlarına yıkmadınız? Neyse bu konuda fazla konuşmayacağım. Milletin vicdanı bunu kaydetti. Bu aziz millet onlara diyor ki not et ve tarih bunun hesabını mutlaka soracak. Müslüman uyanık olacak. Müslüman en önde gidecek. Bilimde, teknolojide, ekonomide, her yerde bu tuzaklara düşmeyecek." Ekonomi Bakanı Zeybekci, kongrenin ardından Van Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik ziyareti sonrası Zeybekci, OSB'deki çağrı merkezinin açılışına katıldı.

Şanlıurfa'da kaza: 2 ölü, 5 kişi yaralı

Şanlıurfa'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Atamar yönetimindeki 63 B 1295 plakalı otomobille, Mustafa Aslan'ın kullandığı 63 K 0551 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa Atamar ve Mustafa Aslan ile araçlarda bulunan Ömer Atamar, Güli Aslan, Fatma Aslan, Dilek Atamar, Bedriye Atamar, Ebru Atamar ve Hafure Atamar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde müdahale ettikleri Ömer Atamar ve Fatma Aslan yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Bozova ve kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Yaralılar, acil servislerde tedaviye alınırken, Ömer Atamar ile Fatma Aslan'ın cesetleri ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çeşme'de denizde 46 kaçak yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan Saget 30 Sahil Güvenli Botu ve Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi'nin KB 4309 botu, saat 07.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot olduğunu belirledi. Botun yanına giden Sahil Güevinlik ekipleri, kaçaklar olduğunu görüp, onları kurtardı. Bottaki Suriye, Eritre, Angola, Kongo, Gabon ve Orta Afrika uyruklu oldukları belirlenen aralarında kadınların da bulunduğu 46 kaçak, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada yiyecek verilip, insani diğer ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Temizlik işçisi bulduğu altın ve para dolu çantayı polise teslim etti

Düzce'de, temizlik işçisi Ergin Verep (39) yerleri süpürürken içerisinde para altınların bulunduğu çanta buldu. Çanta bulduğunu şefine haber verecek kadar telefonunda dakika olmayan işçi, bulduğu çantayı valilik önünde bekleyen polise teslim etti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde engelli kadrosunda çalışan Ergin Verep (39), Düzce Valiliği önünde temizlik yaparken bir çöp kutusunun arkasında kadın el çantası buldu. Çantayı bulduğunu şefine haber vermeye çalışan Ergin Verep, telefonunda dakika olmadığını fark edince, bulduğu çantayı valilik kavşağında bekleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim etti. Çantayı alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede çantanın içerisinde 15 bin lira para, 22 çeyrek altın ile 20 tane Cumhuriyet altını olduğu tespit etti ve tutanak altına aldı. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İŞÇİYİ ÖDÜLLENDİRDİ

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay makamında Ergin Verep'e teşekkür etti. Çantayı nasıl bulduğunu anlatan temizlik işçisi Ergin Verep, "Valilik önünde temizlik yaparken çanta buldum. Kontörüm olmadığı için çantayı şefime veremedim ve polisleri fark edince onlara verdim" dedi.Temizlik işçisinin yeni evlendiğini ve düğün borcu bulunduğunu öğrenen Dursun Ay, "Böyle yüreği temiz insanların etrafımızda daha çok olmasını istiyoruz. Biz kendisine bir maaş ikramiye vereceğiz. Ayrıca düğün borçlarının bir kısmını karşılayacağız. Bunlarla birlikte eşi ile Akçakoca ilçesinde en lüks otelde tatil yapmasını sağlayacağız. Umarım bu durum herkese örnek olur" dedi.İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ise, "Son dönemde hırsızlık, dolandırıcılık gibi olayları çözmekten sıkılmışken, böyle bir olayın olması bizim umutlarımızı arttırdı. İnşallah böyle insanlar çoğalır" diye konuştu.

Sivas'ta Kangal köpekleri şampiyon olmak için yarıştı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Ulusal Irk Standartları ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan yaklaşık 280 Kangal Köpeği şampiyon olmak için kıyasıya yarıştı.

14 ve 15 Nisan 2018 tarihlerinde Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gerçekleştirilen ırk belirleme yarışmasına yerli ve yabancı bir çok köpek yetiştiricisi ile birlikte 2 bin kişi katıldı. Yarışma sonucunda Uluslararası Bilimsel Sınıflandırmada "Anadolu Çoban Köpeği" olarak bilinen "Kangal Köpeği" ırkının standartları tespit edilerek "Uluslararası Köpek Kulüpleri Federasyonu"na tescil başvurusu yapılması ve secere ve çip ile Kangal Köpeği ırkının korunması hedefleniyor. Yarışma sonunda dereceye giren Kangallara mama ve kupa ödülü verilecek. Yarışma hakkında bilgi veren Uluslararası Köpek Hakemi ve yarışma koordinatörü Ozan Belkıs Kangal köpeği ırkının standartlarını belirlemek için bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Belkıs "Sivas'ta yaptığımız ilk uluslararası yarışma. Kangal Derneği ve Köpek Irkları Federasyonu tarafından düzenlendi. Adı yarışma ama burada yapılan bilimsel bir çalışma. Her ırkın yazılı bir standartı var. Köpeğin geldiği ülkenin oluşturduğu bir standart bu. Kangal ırkının standartını da Kangal Derneği Köpek Irkları Federasyonu'nun hazırladığı ve Uluslararası Köpek Federasyonu'nun kabulüne sundu ve oradan kabulünü aldık. O standardın içerisinde değerlendirip o standarta en uygun köpeği ön plana çıkarmak bunun amacıda Kangal bu bölgede dededen toruna geçen bir köpek. Bu ırkın devamının da bu şekilde olmasını sağlamak için mental, yapı ve tip olarak doğru köpeklerin eşleşmesi ve doğru köpeklerin soyunun devam etmesi için yapılan bir çalışma. Yarışmanın asıl amacı bu." ifadelerini kullandı. Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer'de yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Mermer "Dün misafirlerim vardı. Bosna Hersek'ten, Hırvatistan'dan dolayısıyla sadece ülkemizle sınırlı değil bir kaç ülkeden de geldiler. Buna sevindik tabi. Küçük bir ilçeyiz ama böyle ilgi alaka bizleri memnun ediyor. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Bu işin belediye olarak biz elimizden gelen, bizden talep edilen her türlü destek ve yardımı verdik. Yeterki ilçemiz gündeme gelsin. Her zaman da biz onların destekçisiyiz. Geleneksel hale dönmesinden dolayı memnun oluruz. Her sene daha hazırlıklı katılacağız her geleneksel hale gelirse. Otellerimiz, çevre ilçelerin otelleri doldu. Yaklaşık olarak 2 bin misafir geldi. Misafirhaneler ve otellerimiz doldu. Buna vesile olmak hoş birşey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

