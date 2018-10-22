DHA YURT BÜLTENİ 11

BURSA'da Nilüfer Kaymakamlığı binasındaki trafoda çıkan yangın panik yaşattı. Binayı duman kaplarken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.Merkez Nilüfer ilçesi Kaymakamlık binasındaki trafoda elektrik kontağından yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla kaymakamlık binasını yoğun duman kapladı. Kaymakamlıkta çalışan personel ile vatandaşlar, itfaiye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra duman tahliye işlemlerine başladı. Yangın sırasında binada bulunan bazı vatandaşların dumandan etkilendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaymakamlık binasından görüntüler

-Çalışanlardan ve vatandaşlardan görüntüler

-İffaiye ekiplerinden görüntüler



SÜRE: 1 dakika 01 saniye

BOYUT: 112 MB

Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA/

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Osmanlı'nın İznik'te yaptırdığı ilk hamam bulundu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda 14'üncü yüzyılda yapılan Osmanlı'ya ait İznik'teki ilk hamam olan Orhan Hamamı bulundu.

Milattan öncesine dayanan binlerce yıllık tarihiyle bilinen İznik'te yapılan arkeolojik çalışmalarda bir tarihi esere daha rastlandı. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından 14'üncü yüzyılda, Bizans'ın fethinden sonra yapılan hamam gün yüzüne çıkarıldı. Orhan Hamamı, İznik'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen ilk hamam olma özelliğini taşıyor. Müze Müdürlüğü'ne bağlı 6 kişinin görev yaptığı kazı çalışmasının ardından hamamın yakın zamanda ziyarete açılması bekleniyor.

ORDU İÇİN YAPILDI

Yapılan kazı çalışması ve hamam hakkında bilgiler veren İznik Müze eski Müdürü Taylan Sevil, "Bizans, Orhangazi tarafından 14'üncü yüzyılda fethedildi. Bu fethin öncesindeki süreçte hamamın çok yakınında olan Yenişehir Kapısı'ndan Osmanlı ordusunun giriş yaptığı bilinmektedir. Bu bölgede ordu konaklamıştır. Burada konaklayan ordunun temizlik ihtiyacını karşılamak için bu hamam inşa edilmiş, ibadet ihtiyacı için ise aynı bölgede Orhan Gazi Cami inşa edilmiştir" dedi.

Orhan Hamamı'nın çok önemli bir tarihi yapı olduğunu vurgulayan Sevil, "Orhan Hamamı o dönem için İznik'teki en erken yapılardan biridir. İznik'te az sayıda bulunan Osmanlı hamamlarının ilki Orhan Hamamı'dır" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi hamamdan görüntüler

-Anons(Enver Fatih TIKIR)

-Çalışmalardan Detaylar

-Emekli Müze Müdürü Taylan Sevil İle Röportaj

Süre: 3.46 Boyut: 421 MB

Haber: Mehmet BULDU/ Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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Yamaç paraşütçüsü, plaja daldı

Hayati ARIGAN, MUĞLA () - Denizli'de geçen yıl yaptığı atlayış sonrası çam ağaçlarına takılan Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü bu yıl da Fethiye hava şenliklerinde plajda güneşlenenlerin arasına daldı.

Fethiye'de bu yıl 19. Uluslararası Hava Şenlikleri'ne Afyonkarahisar ekibiyle katılan 31 yaşındaki amatör yamaç paraşütçüsü Ozan Ceylan'ın Babadag'dan iki bin metreden yaptığı atlayış Belcekızı plajında bitti. Iniş pistini ayarlayamayan Ceylan plaja iniş yapacağını anlayınca 'çekilin çekilin' diye bağırdı. Plajdakiler panikle sağa sola kaçışırken Ozan Ceylan son anda frenlere var gücüyle asılarak durabildi.

2 yıldır yamaç paraşütü yapan Ozan Ceylan 5 kişilik Afyonkarahisar yamaç paraşütü ekiyle atlayış yaptıklarını belirtti. Ceylan, "5 kişi aynı anda atladık, telsiz bağlantım koptu. İnişte korku heyecan her şeyi hissettim. Yamaç paraşütü sporu benim için bir zehir gibi. Çocukken dedemim şemsiyesiyle ve kollarıma MDF'den kanat yaptırıp ikinci kattan atlardım. Çok yaralandım ama vazgeçmedim. Her türlü uçmayı denedim. Artık uçuyorum ancak inişlerde sorun yaşıyorum" dedi.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde memur olan Ozan Ceylan geçtiğimiz yılda Denizli Pamukkale'de 500 metreden yaptığı atlayış sonrası çam ağaçlarının arasına dalmıştı. Kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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O anın görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ