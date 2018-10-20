DHA YURT BÜLTENİ 11

Abdullah Gül Kayseri'de



Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çeşitli etkinliklere katılmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül, THY'nin tarifeli uçağı ile Kayseri Erkilet Havaalanı'na geldi. Gül'ü burada Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ Vakfı Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve yakınları karşıladı. Abdullah Gül, karşılamanın ardından kendi adını taşıyan üniversitenin kütüphanesi ile müzesinde incelemelerde bulundu.

Gül, daha sonra Kayseri'de bir özel lise kampüsünde yaptırılan Haydar Aliyev öğrenci yurdunun açılışında bulunduktan sonra akşam saatlerinde yeniden havayolu ile İstanbul'a dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gül'ün karşılanması

- Abdullah Gül'ün beraberindeki heyetle havalimanından ayrılması

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, ()

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Kilis'te Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali

KİLİS'te, Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi koordinesinde düzenlenen festivale; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kültür eski Bakanı Atilla Koç, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile çok sayıda eski milletvekili katıldı.

Festival alanının açılışının yapılmasıyla başlayan etkilikte protokol üyeleri açılan yöresel stantları gezdiler. Festivale katılanlara Kilis katmeri, Cennet Çamuru tatlısı başta olmak üzere yöresel ürünler ikram edildi.

Festivalde konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis’in tanıtımı için festival düzenlediklerini belirterek, "Kilis zeytini dünyada tek olan zeytinlerden bir tanesidir, zeytinyağının biz bunu satamıyoruz. Kilis keçisi türü korumaya alınan bir hayvan türüdür. Biz bunu pazarlayamıyoruz. Kilis katmeri dünyada tek, eşi benzeri yok. Biz bunu satamıyoruz. Biz bunu etrafa duyuramıyoruz. Cennet Çamuru dediğimiz şey dünyada tek, Türkiye’de değil dünyada tek. Biz bunu dünyaya anlatamıyoruz. Kilis tavası yemediğin zaman anlamadın şey bunu da anlatamıyorsun. Ben buradan Kilis’in değerlerini saymaya kalksam akşama kadar Kilis’in değerlerini sayamam ama biz Batı'nın bir şeyde becerdiği işi binlerce değerimizle beceremiyoruz. Onun için daha fazla festivallere ihtiyacımız var. Daha fazla reklama ihtiyacımız var. Daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız varö dedi.

Kültür eski Bakanı Atilla Koç ise, 12 yıl önce kültür merkezi açılışı için Kilis’e geldiğini ifade ederek, “O zaman Kilis il havasında değil, ama büyük bir kasaba havasındaydı. Daha sonra Kilis üzerine aldığı büyük beka meselesinden dolayı üzerine aldığı büyük görevleri, yerine getirirken aynı zamanda şehir olmaya vilayet olmayı başladı. Teknik olarak değil, havası olarak, kültür olarak, arkadaşlarımızla bu gelişimde artık Kilis’in şehir olduğunu yalnız Türkiye’ye has bir şehir değil, ortadoğu’nun önemli kenti, ortaklaşma, arap dostlarımızla bu ülkeye gelen arap mültecilerle , sığınmacılarla, kardeşlerimizle birlik ve beraberliğin gerçekten tesis edildiği bir yer olarak gördüm" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festivalin açılışı

- Festivalden el sanatları

- Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması

- Kültür eski Bakanı Atilla Koç’un konuşması

- Festival alanının ezilmesi

- Özkan Yılmaz konseri

- Festival alanının gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS()

621 MB

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Karayolundaki trafik kazasında faciaya ramak kaldı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde damperi açık unutulan kamyon, karayolundaki MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarparak devrildi. Karayolundan geçen bir otomobil ile motosikletli, kamyonun arkasında ilerledikleri için direğin üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Ulus Kavşağında meydana geldi. Mehmet Kısaç, damperini açık unuttuğu yönetimindeki 20 B 4627 plakalı kamyonla karayolunda seyir halindeyken, Ulus Kavşağı'nda bulunan MOBESE kamera sisteminin bulunduğu demir direğe çarptı. 'MOBESE kamerası', 'plaka tespit' ve 'radar' sisteminin bulunduğu demir direk, çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye ayrılarak, karayoluna düştü. MOBESE ve radar sistemi hasar görürken, facia ucuz atlatıldı. Çünkü o anlarda, karayolundan geçen bir otomobil ve motosikletli kamyonun arkasında ilerledikleri için şans eseri direğin üzerlerine düşmesinden kurtuldu. Kaza sırasında yaya geçidinde kimsenin geçmemesi de herhangi bir yaralanma ya da ölümü önledi. MOBESE diğerine çarpan kamyon şoförü Mehmet Kısaç, aracını yol kenarına çekip, ekiplerin gelmesini bekledi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, karayolunda önlem alıp trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı. Parçalanan MOBESE direğiyle; kameralar ekipler tarafından karayolundan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerasında kamyonun MOBESE direğine çarpma anı

- Karayolundan detay ve genel görüntüler

- MOBESE direğinden ve kamera sisteminden görüntüler

- Polislerden görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Kazdağları'nda toplanan ayı mantarı köylülerin geçim kaynağı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki dağ köylerinde yetişen ayı mantarı köylülerin gelir kapısı oldu. Mantarın kilosu 10 liradan alıcı buluyor.

Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki dağ köylülerinin kestaneden sonraki geçim kapısı ayı mantarı oldu. Sabah erken saatlerde Kazdağları'na giden köylüler akşama kadar 10 kilo civarında ayı mantarı topluyor. Topladıkları mantarları köy meydanına getiren köylüler, toptancılara kilosunu 10 liradan satıyor. Köylüler, hiçbir maliyeti olmadan mantar toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Alakeçi köyünde kurulan mantarı pazarı ise gece saatlerine kadar toptancıların akınına uğruyor.

Ayı mantarı toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan Alakeçi köyünden Bali Kızık (57) "Ayı mantarı bu sene bol olarak çıktı. Mantar toptancıları 10 TL'den alım yapıyorlar. Bir günde 40 kg toplayanlar var ve ailelerine büyük katı sağlıyorlar. Çam melkisi diye anılan mantar ise 8 TL'den alıcı buluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Doğada mantar toplayanlardan görüntü

-Ayı mantarlarından görüntü

-Bali Kızık ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

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KMTSO'dan enflasyonla topyekun mücadeleyle destek

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO), Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında başlattığı çalışma soncunda şehirdeki 44 firma, yüzde 10'dan aşağı olmamak üzere birçok üründe indirime gitme kararı aldı.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, indirime giden firmaların temsilcileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyonun yıllar sonra tekrar çift hanelere çıktığını belirten Zabun, bunun hem alım gücü düşen vatandaşları, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle de firmaları olumsuz etkilediğini söyledi.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE SORUMLULUK HEPİMİZİNDİR"

Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele'yi önemli bulduklarını ve desteklediklerini kaydeden Zabun, şöyle devam etti:

"Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Biz de, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Kahramanmaraş olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız."

Serdar Zabun açıklamasının sonunda Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye destek veren gıda sektöründen 24, perakende ve dayanıklı tüketim malları sektöründen de 20 olmak üzere 44 firmanın isimlerini okuyup desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Firma temsilcileri

- Serdar Zabun'un açıklaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ ()

224 MB

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Yıkım sırasında Türk bayrağı iş makinesiyle alındı

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, geçen hafta, giriş katındaki kolon ve beton bloklarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 5 katlı apartmanın yıkımına başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım sırasında binada bulunan bir Türk bayrağı, iş makinesi yardımıyla yere düşürülmeden alındı.

Merkez Nilüfer ilçesinde, Görükle Bölgesi Sakarya Mahallesi'ndeki Sibel Apartmanı, giriş katındaki taşıyıcı kolon ve beton bloklarında saptanan çatlaklar üzerine, yıkılma tehlikesi nedeniyle 11 Ekim'de tahliye edildi. Boşaltılan 5 katlı ve 11 daireli apatrmanın yakınındaki binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Nilüfer Belediyesi'nin, hasarlı binanın yıkılması yönünde hazırladığı rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce onaylandı. Belediye ekipleri de bugün yıkım çalışmasını başlattı.

Yıkım çalışması, yakındaki binalara zarar gelmemesi için aşama aşama yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışma sırasında, binanın önce zemindeki ayak kısımlarına malzeme dolgusu yapıldı. Binadaki balkon ve tuğla kısımlar da alınarak ağırlığın hafifletilmesiyle birlikte iş makineleri harekete geçti.

BALKONDAKİ TÜRK BAYRAĞI YERE DÜŞÜRÜLMEDEN ALINDI

Çalışmayı çevre sakinleri ilgiyle izlerken, apartmandaki dairelerden birinin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağı yere düşürülmeden iş makinesi yardımıyla alındı. Üst kısımdan başlanarak kısım kısım yıkılan binadan düşen molozların çevreye zarar vermemesi için çalışma titizlikle yürütüldü. Ekiplerin, yıkım çalışmalarını iki günde tamamlayacağı belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Yıkım çalışmaları

-Bayrağın alınması

-Çevreden detay

Haber/Kamera: BURSA ()

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Market kasasındaki çocuğun dolandırılması kamerada

BURSA’nın İnegöl ilçesinde babasının kısa süreliğine kasaya bakması için markete bıraktığı küçük çocuk 'tırnakçılık' usuluyle dolandırıldı. Dolandırıcılık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi, Yeşil Bursa Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Market sahibi Gazi Esen, 12 yaşındaki oğluna kasayı teslim ederek bir tanıdığının düğününe gitti. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi markete gelerek küçük çocuktan bir paket sigara istedi ve 200 lira verdi. Şüpheli, sigarasını ve para üstünü aldıktan sonra marketten ayrıldı. Şüpheli, birkaç dakika sonra geri gelerek aldığı sigarayı iade etmek istediğini söyledi. Sigarayı iade edip 200 liralık banknotu geri alan şüpheli, başka sigara alıp, elindeki para üstünden ödeme yaptı. Sigarasını ve 200 liralık banknotu alan şüpheli daha önce aldığı para üstünü ise vermeden marketten ayrıldı. Dolandırıcılık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Markete dönen işyeri sahibi ve küçük çocuğun babası Gazi Esen, olanları oğlundan dinleyince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve oğlunun dolandırıldığını fark etti. Kamera kayıtlarını polise teslim eden Gazi Esen, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolandırıcılık güvenlik kamerasına yansıdı

-Market sahibiyle röp.

Haber/Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL/BURSA/